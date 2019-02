Dha Yurt Bülteni -9

Bakan Kurum: 12 köyde 85 konut hasar gördü (1)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu.

Bakan Kurum: 12 köyde 85 konut hasar gördü (1)



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu. Bakan Kurum, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde can kaybımız yok. 12 köyde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 cami hasar gördü. Şu an ekiplerimiz sahadalar. Şu an bütün köylerde ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.



Zonguldak Adliyesi önünde silahlı kavga; 1 yaralı



Zonguldak'ta, iki aile arasında görülen duruşma sonrası adliye önünde kavga çıktı, Selçuk Koçaklı (33) tabancayla ağır şekilde yaralandı.



Olay, saat 12.30 sıralarında Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. Bir davadan çıkan aile ile davalı oldukları iddia edilen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında davalı kişi, aracından aldığı tabancayla karşı aileden olan Selçuk Koçaklı'ya ateş etti. Karnından yaralanan Selçuk Koçaklı, kanlar içinde yere yığıldı. Polis, adliye önünde çıkan arbedeyi ayırmak için silahını havaya kaldırarak kalabalığın dağılması yönünde uyarıda bulundu. Bir süre sonra kalabalık dağıldı.



Öte yandan sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Selçuk Koçaklı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir yerel gazetede çalıştığı öğrenilen Koçaklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI



Olayın ardından kaçan şüpheliyi tespit eden polis, Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak üzerinde aracını buldu. Adı henüz öğrenilemeyen şüpheli, yanındaki yakınlarıyla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Haber-Kamera: Gürkan GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,



================



Ayvacık'taki deprem Türkiye'nin batısını salladı, ilçede okullar tatil (2)



DEPREMİN ŞİDDETİ 'VI' OLARAK AÇIKLANDI



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün gece meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremin maksimum şiddetinin VI olarak ölçümlendiğini açıkladı.



AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, dün gece Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "20.02.2019 tarihinde Ayvacık (Çanakkale)'de meydana gelen Mw=5.0 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VI olarak hesaplanmıştır" denildi.



VI ŞİDDETİNDEKİ DEPREM NEYİ İFADE EDER?



Magnitüd (MW) büyüklük, depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin ölçüsünü ifade ederken, şiddet ise depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Ayvacık'taki deprem için açıklanan VI şiddetindeki bir deprem, 'herkes tarafından hissedilir ve korku verir. Bazı ağır mobilyalar hareket eder; sıvalarda dökülmeler gözlenir. Genel olarak hafif hasarla sonuçlanır.'



Adıyaman'da arıcılara organik arı kovanı dağıtıldı



Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen proje kapsamında kentteki arcılara 30 organik arı kovanı dağıtıldı.



İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projede arıcılık yapanlara 30 polen tuzaklı kovan, 30 ana arı ve 30 kilogramlı petek verildi. İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere dağıtımın ardından konuşan İl Tarım İl Müdürü Adil Alan, "Tarım İl Müdürlüğü ve İpek yolu Kalkınma Ajansı'nın birlikte hazırlamış oldukları müdürlüğümüzce hazırlanan ajans tarafından desteklenen aracılık projesi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Projemizin ismi İnovatif yöntemlerle arı hastalık zararları ile mücadele projesi çünkü ilimizde konfasyonel arıcılık yapılmaktadır. Bu proje ile 30 tane arıcımızı konfesyonel arıcılıktan organik arıcılığa geçirmiş olacağız. Bugün burada her bir aracımıza 30 organik polen kovan, 30 tane ana arı, 30 kilogram temel petek, birde 1 yıllık kontrol sertifikasını ödemiş olacağız. Yine son bahar döneminde alacağımız analizler ile eğer ki; herhangi bir hastalık olursa organik ilaç hastalık yok ise arıların kış döneminde ölümlerin önüne geçebilmek için premiks dağıtmış olacağız. Hedefimiz organik arıcılıkta da Adıyaman'ı bir marka şehir haline gelmesi ve 2023 hedefimizde 100 bin dekar badem,100 bin arı kovanı hedefimiz var.100 dekar bademde 70 bin dekara ulaşmış bulunmaktayız. Arı kovanlarında da 74 bin kovanımız mevcut iken bugün dağıtacağımız kovanlar ile birlikte bu sayı 77 bine ulaşmış olacaktır" dedi.



Arıcılık yapan çiftçiler ise Tarım İl Müdürü Adil Alan'a teşekkür etti.



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



==================



Eski kaymakam Güntepe'ye 'FETÖ üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi



Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir Güntepe, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede son savunmasını yapan Güntepe, "Görev sürem boyunca terörle mücadele ettim" dedi.



Şırnak Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir Güntepe, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan açılan davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Gaziantep 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Kadir Güntepe, avukatı ile katıldı. Güntepe son savunmasında hakkında düzenlenen ByLock raporlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "Görev sürem boyunca terör örgütleriyle mücadele ettim beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Güntepe'yi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Kadir Güntepe hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağının devamına da karar verdi..



Haber: GAZİANTEP, -



==================



Şükriye nine; 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü (Düzelterek yeniden)



Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram (113), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya gözüyle bir kez görmek istediğini söyledi.



İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, eşi Nurşen Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte İnegöl'de 100 yaşını aşmış yaşlıları ziyaret ederek hediyeler verdi. Kaymakam Görücü ve beraberindekiler ilk olarak Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan ve 113 yaşında olduğunu söyleyen Şükriye Bayram'ı ziyaret etti. 1906 yılında Sultan Abdulhamit döneminde dünyaya gelen Şükriye Bayram, yaşamı boyunca, 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ile 27 başbakan görmenin gururunu yaşıyor. Birinci ve ikinci dünya, Balkan ile Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan Şükriye Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar edip, kendisini görmek istediğini belirtti.



'İNEGÖL'ÜN KÖKÜYÜM'



4 çocuk annesi olan ve torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaşan Şükriye Bayram, "İnegöl'ün köküyüm ben. Allah'a çok şükür. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin, ona 5 vakit dua ediyorum. O bizi yaşatıyor. Onu doğuran anaya Allah cennet makamı versin. Kendisine sesleniyorum; Tayyip oğlum, dünya gözüyle bir kez seni göreyim. Sen de beni gör. Allah senden razı olsun. Sana hep dua ediyorum" dedi.



Kaymakam Şükrü Görücü ve beraberindekiler, daha sonra 101 yaşındaki Emine Hatipoğlu ile 100 yaşındaki Azimiye Kılıçer'i ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından konuşan Kaymakam Şükrü Görücü, "İlçemizde yaşayan 100 yaşın üzerindeki çınarlarımızı ziyaret ettik. Hepsinin sağlıkları yerinde. İhtiyaçları olduğunda her zaman yanlarındayızö dedi. Belediye Başkanı Alper Taban ise "Ulu çınarlarımızı ziyaret ettik. Hepsi iyiler. Bu gönüllere dokunmaktır. İnşallah çok daha güzel olacak her şey" dedi.



