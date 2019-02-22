Dha Yurt Bülteni -9

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan H3N2 virüsü açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fransa'da H3N2 virüsünün neden olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin ölümüne yol açması ile ilgili olarak, Avrupa'daki virüsün Türkiye için bir risk oluşturmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan H3N2 virüsü açıklaması



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fransa'da H3N2 virüsünün neden olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin ölümüne yol açması ile ilgili olarak, Avrupa'daki virüsün Türkiye için bir risk oluşturmadığını söyledi.



Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden 600 yataklı hastane inşaatında inceleme yapan Bakan Koca, daha sonra Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir basın mensubunun Fransa'da 2 bin 800 kişinin ölümüne neden olan H3N2 virüsü ile ilgili sorusunu üzerine şöyle konuştu:



"Bizde benzer bir durum yok. Fransa'da olan salgını resmi bir açıklama olarak almadık ama haberlerden gördüğümüz kadarı ile ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz ve genelde 75 yaş üstü hastayı etkileyen bir grip. Bizde ise grip salgını mevsimsel dönemleri olan ve özellikle bizde kasım, aralık, ocak, şubat ve mart gibi seyreden ve genelde bir dönem 2009'da H1N1 salgını dünyada yaygın olmuştu. Hayvanlardan insana geçme şekli ile ve hatta 'Domuz Gribi' adı almıştı. Bu süreçte bizde çok az görülen, normalde mevsimsel bir ajan olarak görülen ve daha çok bizde H3N2 olarak gördüğümüz, bu anlamda geçen haftalara göre de bu günlerde yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da, Almanya ve Fransa'da halen etkisini gösteren bir salgın. Bizim için şuan risk oluşturmuyor. Bununla ilgili ulusal grip eylem planımız devrede" dedi.



'YILDIZ TİLBE'YE AİLE HEKİMİ TAVSİYESİ'



Bakan Koca, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin twitter hesabından yaptığı, 'Domuz yemiyoruz, neden domuz gribi oluyoruz? Bu virüsten kurtulmak, sağlıklı olmak istiyoruz. Millet olarak hastayız. Ne olacağız böyle, bize yazık değil mi? Hastalıktan yorgun düştüm. Sağlık Bakanlığı bize bedava, hayrına, Allah rızası için dağıtsa ya. Valla, lütfen' şeklindeki paylaşıma ilişkin olarak da şunları söyledi:



"Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Grip salgını ile ilgili bir salgın olmadığını, riskli olan hastaların hekim kontrolünde aşı yaptırabileceğini ve şu süreçte özellikle hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde grip ilacının hekim uygun görüyor ise ücretsiz zaten veriyoruz. Sayın Yıldız Hanım, aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz alabilir veya herhangi bir hekim reçete ile yazdığında geri ödeme kurumu da bunu ödüyor. Gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı."



Görüntü Dökümü



-------------



Hastane inşaatının görüntüleri



Bakan Koca'nın yetkililerden bilgi alması



Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekilmesi



Valilikte, protokolün genel görüntüsü



Bakan Koca'nın açıklaması



SÜRE: 04'31" BOYUT: 491 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



==================



Bakan Dönmez'den 'tarımsal faaliyetler tarifesi' açıklaması: 1 aya başlatacağız



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tarımsal sulama tarife grubuna, diğer tarımsal faaliyetlerle uğraşan müşterileri de ekleyeceğiz. Özellikle hayvancılık faaliyeti yapan çiftçilerimiz, bundan sonra tarımsal sulamadaki elektrik tarife grubu avantajlarından yararlanmış olacak. En geç 1 aya uygulamayı başlatmış olacağız" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Dönmez, ilk olarak ziyaret ettiği Şanlıurfa Valiliği'nde, Vali Abdullah Erin'den kente ilişkin bilgiler aldı. Bakanlığının ilgi alanındaki gelişmeleri dinlemek ve sorunlara yerinde çözüm üretebilmek için Şanlıurfa'da olduğunu kaydeden Dönmez, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceklerini söyledi.



'ÇİFTÇİLERİMİZ DE YARARLANACAK'



Şanlıurfa'nın tarım alanında güçlü kent olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, çiftçilere müjdeli haberinin olduğunu belirterek, "Şanlıurfa'da sulama şebekesi, tam olarak devreye girmiş değil. Bazı bölgelerde halen eksikliklerimiz var. Çiftçilerimiz de sulama ihtiyacını elektrik enerjisi kullanmak suretiyle yerine getirmeye çalışıyor. Bu arada müjdemiz var. Tarımsal sulama tarife grubuna, diğer tarımsal faaliyetlerle uğraşan müşterileri de eklemiş olacağız. İşletme, 'ticarethane' kategorisinde yer alan tarımsal faaliyet yürütenler farklı tarifeli elektrik alıyorlardı. Özellikle hayvancılık faaliyeti yapan çiftçilerimiz de bundan sonra tarımsal sulamadaki elektrik tarife grubu avantajlarından yararlanmış olacak. Gerekli hazırlıkları tamamladık, hemen hemen bitmek üzere. En geç 1 ay içinde uygulamayı başlatmış olacağız" diye konuştu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, güneş ışığından en fazla yararlanılan kentlerden Şanlıurfa'da, çiftçilerin güneş panelleriyle ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin prosedürlerini basitleştirerek, önünü açacaklarını da söyledi.



Görüntü Dökümü



------------



Bakan Dönmez Valilik ziyareti



Açıklamada bulunan Dönmez



Vali Erin Bakan Dönmez'e tablo hediye etmesi



Valilikten ayrılan Dönmez



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 618 MB



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)



=================



İznik'teki tarihi Roma Tiyatrosu, 10 yıldır kapalı



UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Bursa'nın İznik ilçesindeki en önemli ve büyük tarihi yapı olan, 2200 yıllık Roma Tiyatrosu, kazı ve restorasyon çalışmaları nedeniyle 10 yıldır turizme kapalı. İznik'e ziyaret için gelen turistler ve ilçedeki turizm işletmecileri, kapısında 'Dikkat köpek var. İçeri girmek tehlikelidir' yazısı bulunan Roma Tiyatrosu'nun kapalı olmasına üzüldüklerini belirtti. İznik Genç İş Adamları Derneği eski Başkanı Ali Karaman, "İznik turizmi bitmiştir" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2009 yılında kazı ve restorasyon çalışmaları başlatılan İznik Roma Tiyatrosu'nda kapılar, yerli ve yabancı turistlere henüz açılamadı. İznik Genç İş Adamları Derneği eski Başkanı Karaman, kapısında 'Dikkat köpek var. İçeri girmek tehlikelidir' yazısı bulunan Roma Tiyatrosu'nun önünde açıklama yaptı. İznik'e gelenlerin, Roma Tiyatrosu'nun kapalı olduğunu öğrenince üzüldüğünü belirten Karaman, "Tiyatro açılmadı, müze de yaklaşık 8 yıldır kapalı. Yani bu tarihi mekanların kapalı olması, turizm yönünden olumsuz. Büyük ölçüde etkileniyoruz. İznik'e turist gelmeyince bizim de işlerimiz iyi gitmiyor. 35 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteriyorum. Roma Tiyatrosu, İznik için çok büyük önem arz etmektedir. Tel örgülerle çevrili olması ve kapısının kapalı olması, turistler için kötü bir durum. Bunu gören turistler, bir daha buraya gelmiyor. Turizm şirketleri de İznik'i gezi programına almıyor. İznik turizmi bitmiştir" diye konuştu.



'YAZIK BU KENTE'



Ailesiyle birlikte şehir dışından İznik'e gezmeye gelen Enver Özverer ise "İstanbul'dan geldim. İznik'in Bizans, Roma, Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını bu nedenle çok önemli tarihi bir kent olduğunu biliyorum. Müzeye gittik. Müze 7- 8 yıldır kapalıymış. Buraya, Roma Tiyatrosu'na geldik. Burası da kapalı. 30 sene önce gelmiştim o zaman da kapalıydı. Birçok tarihi mekan kapalı. Yazık bu kente" dedi.



'GELENLER ROMA TİYATROSU'NU SORUYOR'



İznik'te plaj işletmeciliği yapan Bekir Uslu da "17 yıldır işletmeciyim. İşletmemize gelen turistler, maalesef tarihi alanların kapalı olmasından yakınıp, duruyor. Roma Tiyatrosu'nu gezmek istiyorlar, soruyorlar, kapalı. Müzeyi soruyorlar, kapalı. Biz de turizmden para kazanıyoruz" diye konuştu.



'EVİMDEN ÇEKİYORLAR'



Tarihi Roma Tiyatrosu'nun bitişiğinde 2 katlı evi bulunan Saire Karagöz ise "Gelenlere ben kapımı açıyorum. 2 katlı evimin çatısına çıkıp, oradan fotoğraf ve video çekiyorlar. Ben de onlarla fotoğraf çektiriyorum, çok da güzel oluyor" dedi.



Görüntü dökümü;



-------------



-Havadan görüntüler *Drone



-Tiyatrodan detaylar



-Dış çekimler



-Röportajlar



Süre: 5 dakika 4 saniye, Boyut: 667 MB



Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,



===============



DSP'nin adayı Celal Doğan: Halk ittifakının içindeyim



Demokratik Sol Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Celal Doğan, "Ben adaylık için hiçbir siyasi partiye başvurmadım. Talep kendilerinden geldi. Ne Cumhur İttifakı'nın içindeyim ne Millet İttifakı'nın içindeyim; toplumun talebi üzerine halk ittifakının içindeyim" dedi.



Geçmişte 3 dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart öncesi bu kez DSP'den aday olan Celal Doğan, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Celal Doğan, belediye başkanlığı yaptığı dönemde Gaziantep'e önemli hizmetler yaptığını söyledi.



Adaylığı sürecinde hiçbir partiye başvurmadığını belirten Doğan, "Gaziantep'te Celal Doğan hakkında vatandaşların aklındaki tek işleyecekleri konu HDP'den milletvekili olmasıdır. Ben adaylık için hiçbir siyasi partiye başvurmadım. Ne müracaatım ne talebim var. Hiç parti genel başkanını ya da genel başkan yardımcısını aramadım. Talep kendilerinden geldi. Ne Cumhur İttifakı'nın içindeyim ne Millet İttifakı'nın içindeyim; toplumun talebi üzerine halk ittifakının içindeyim" diye konuştu.



Celal Doğan, "Millet İttifakı'nda İYİ Parti, beni aday göstermemelerine HDP'de siyaset yapmamı gerekçe gösteriyor. Ben şunu söylüyorum; mezarımda ot bitse barıştan vazgeçip asla silahı tercih etmem. Dün etmedim, bugün etmem, yarın da etmeyeceğim. Koşullar bin defa gelse, bana barış konusunda 'Sana görev düşüyor' deseler taşın altına gövdemi koyarım. Çünkü her zaman barış silahtan iyidir ve güzeldir. Silahla elde edilecek amaç ne kadar ulvi olursa olsun barıştan makbul değildir. O sonuç bile saygıya layık değildir. Çünkü insan öldürmek, hem dinen hem de insan olarak uygun değildir" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Toplantıya katılanlar



Celal Doğan'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 308 MB



Haber: Hasan KIRIMITAŞ- Kamera: Mustafa KANLI- GAZİANTEP-DHA)



==============



Adana'da tanzim satış ilgi gördü, pazar yeri tenhalaştı



Adana'nın Seyhan ilçesinde kurulan kentin tek tanzim satış noktasına ilgi gösteren halk, diğer ilçelerde de satış yapılmasını istedi. Diğer taraftan, tanzim satış noktasının bitişiğindeki pazar yerinin tenha olduğu görüldü.



Seyhan'ın Kıyıboyu Caddesi'nde kurulan Adana'nın tek tanzim satış noktasına ilçe sakinleri ilgi gösteriyor. Tanzim satıştan meyve sebze almaya gelenlerden İdris Öner, tanzimdeki ürünlerle pazardakiler arasında 2- 3 TL fark olduğunu belirterek, "Tanzimden memnunuz. Tanzim mağazası sayısının artırılmasını istiyoruz" dedi. Mehmet Çetin de tanzimdeki ürünlerin çok kaliteli olduğunu vurgulayarak, "Pazardaki kalabalıkta azalma var' diye konuştu.



Tanzim satış noktasının bitişiğinde perşembe ve cuma günleri kurulan pazar yerinde esnaf Selahattin Yıldız, müşteri sayısında azalma olduğunu belirtirken, diğer esnaf Can Güngör de "Müşteriler yarı yarıya düştü. Eskiden burası kalabalıktı, şimdi pazar bomboş" dedi.



Görüntü Dökümü



----------



Tanzim satış alanından genel ve detaylar



Vatandaşlarla röp.



Tanzimde satılan ürünlerden ve fiyatlarından detaylar



Tanzim satış alanındaki kalabalıktan görüntü



Pazardan genel ve detay görüntüler



Pazarcılar ile röp.



Pazarda satılan ürünler ve fiyatları



Pazarın boş görüntüsü



SÜRE: 03'04" BOYUT: 339 MB



Haber: Nuri PİR-Kamera: Mislina ERGÖREN/ADANA,



================



'Savaşta ölmemek için kaçtı, burada öldü'



Adana'da, trafikte çıkan tartışmada başına parke taşıyla vurularak öldürülen Suriyeli Hüsamettin Hacı'nın (34) ablası Sabah Hacı, "Kardeşim savaştan ölmemek için kaçtı ama burada öldü" dedi.



Olay, 9 Şubat'ta Seyhan İlçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat G.(20), Naim İnal T. (34) elekritikli sepetli motosikleti hızlı kullandığı için Hüsamettin Hacı, babası Velit Hacı (54) ve beraberindeki Mohammad Shalhamı (24) ve Muhammed Sahric (27) ile tartıştı. Sözlü kavganın büyümesi üzerine, Murat G. Hüsamettin Hacı'nın başına yerdeki parke taşıyla vurdu. Yaralanan Hüsamettin Hacı ise, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışan şüphelileri yakaladı. Mahkemeye sevk edilen Murat G. tutuklanırken Naim İnal T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hüsamettin Hacı'nın ise sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Hüsamettin Hacı'nın ablası evli ve bir çocuk babası olduğu belirten abla Sabah Hacı ise, " Kardeşim ölmemek için savaştan kaçtı ama burada öldü" dedi. Hüsamettin Hacı'nın cenazesinin yapılacak olan otopsisinin ardından defnedileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



-------------



Cenaze aracının gelişi



Cenaze aracının gidişi



Babası ile ablasından görüntü



Ablanın konuşması



Adli Tıp Kurumu tabelasından görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



==================



11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Tuna: Birer birer yakalanıyorlar



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırının faillerinden 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu'nun yakalanması, Reyhanlı'daki Şehit ailelerince memnuniyetle karşılandı. Dernek Başkanı Ahmet Tuna, faillerin birer birer yakalanarak adalete hesap verdiklerini söyledi.



11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, dernek binasında yaptığı açıklamada 'Hakan' kod aldı Aykan Hamurcu'nun dün gece başarılı bir operasyonla yakalandığını kaydetti. Reyhanlı patlamasının faillerinden Hamurcu'nun yakalanmasından dolayı mutlu olduklarını sözlerine ekleyen Tuna, "Şehit aileleri olarak bundan memnunuz ve gurur duyduk. Bunlar tek tek yakalanarak devletimize, milletimize hesap verecekler. Hamurcu zaten firari bir sanıktı. İnşallah devletimiz diğer failleri de yakalayacak ve adalet önüne çıkaracaktır. Ailelerin yüreğine su serpildi. Bunların sonu gelecek. Arkamızda devletimiz var, eninde sonunda Türk adaletine hesap verecekler"dedi. Mahkemeleri takip edeceklerini söyleyen Tuna, Hamurcu'nun yakalanmasının çok önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:



"Çok önemliydi. Çok şükür devletimiz hepsinin peşinde, başarılı bir operasyondu. Gerçekleştiren MİT ve tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederiz. 9 sanık vardı bunlardan Yusuf Nazik'ten sonra, Hamurcu'nun yakalanması ile geriye aralarında Mihraç Ural'ın da bulunduğu 7 sanık kaldı. Onun da yakalanarak getirilmesini bekliyoruz. Reyhanlı'daki olay Türkiye'nin en büyük terör saldırısıydı. Çok rahatız, çünkü arkamızda devletimiz var ve birer birer yakalayıp getiriyor. Bu operasyondan da tatmin olduk, devamını bekliyoruz, herkes aklını başın alsın."



Bu arada oğlu Halil Erdemci'yi 11 Mayıs saldırısında kaybeden annesi Medine Erdemci, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Diğerlerinin yakalanmasını bekliyoruz. Yakalanıp adalet önünde hesap verecekler ve en büyük cezayı alacaklar. 6 yıldan bu yana çektiğimiz acı bize yeter" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------------------



-Dernek binası



-Şehitlerin fotoğrafları



-Dernek Başkanı Ahmet Tuna'nın açıklaması



-Oğlunu kaybeden Medine Erdemci'nin açıklaması



-Diğer şehit yakınlarından görüntü



SÜRE: 4'42" BOYUT: 526MB



Haber- Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),



================



Çanakkale'de 166 Afgan kaçak yakalandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 166 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı, organizatör oldukları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.



Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 20-21 Şubat tarihleri arasında Ayvacık ve Ezine ilçelerinde kaçaklara yönelik operasyon düzenledi. Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 70'i çocuk, 33'ü kadın, 63'ü erkek 166 Afgan kaçak yakalandı. Operasyonlarda kaçakların taşındığı 2 araç ele geçirilirken, organizatör oldukları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı, 3 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.



Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Haber: İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan İmza Attı, Genelge Yayımlandı! 19 Mayıs'ın 100'üncü Yılında Tüm Yurtta Kutlamalar Düzenlenecek

TOKİ 343 Lira Taksitle Ev Sahibi Yapıyor

DenizBank 2018'de 2,2 Milyar TL Kar Elde Etti

Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış