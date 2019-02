Dha Yurt Bülteni -9

Kazada sürücü ve eşi öldü, bebeğin burnu bile kanamadı Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, şarampole yuvarlanıp, ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi öldü, arkada oturan bebek ise yaralanmadı.

Kazada sürücü ve eşi öldü, bebeğin burnu bile kanamadı







Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, şarampole yuvarlanıp, ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi öldü, arkada oturan bebek ise yaralanmadı. 112 Acil ekibi, büyük korku yaşayan, anne ve babasının ölümünden habersiz bebeği kucaklayarak, ambulansa götürdü.



Kaza bugün öğlen saatlerinde, TEM yolunun Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 41 BB 948 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla, kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, sürücü ve yanındaki eşinin, kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Aracın arkasındaki pusette emniyet kemeri bağlı olarak oturan bebeğin ise yaralanmadığı belirlendi. 112 Acil ekibi, büyük korku yaşadığı görülen bebeği ambulansa aldı. Bebek, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.



İtfaiye ekipleri ise sürücü ve eşinin cansız bedenlerini, ön tarafı hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkardı. Ekiplerin, aracı da çıkarmak için olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR.



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



Cumhur İttifakı Adayı Osman Başterzi, vatandaşlarla kahvaltı yaptı







İzmir'de Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Acarlar Mahallesi'nde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Başterzi, 1 Nisan'dan itibaren mahallenin sorunlarını çözeceklerini söyledi.



Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, ilçenin Acarlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla kahvaltı yapan Başterzi'ye AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Halil Düztaş, MHP İlçe Başkanı İbrahim Ali, AK Parti eski İzmir Milletvekili Ali Aşlık eşlik etti. Kahvaltının ardından vatandaşlara seslenen Başterzi, şunları söyledi:



"Mahallemiz merkeze yürüyüş mesafesinde olduğu halde, merkez mahalleleri kadar yatırım almamıştır. Benimle birlikte bu anlayış ortadan kalkacak. Selçuk'taki diğer mahalleler nasıl önemliyse Acarlar Mahallesi de aynı öneme sahip. Diğer mahallelere nasıl hizmet yapılıyorsa, Acarlar Mahallesi'ne da hizmet gelecek. Selçuk merkezinde yapılan hizmetlerden, mahallemiz de faydalanacak. Mahallemizin en büyük sorunu taşımalı eğitim. Göreve geldiğimizde yapacağımız ilk iş Acarlar Mahallesi'ndeki taşımalı eğitim sorununu çözmek olacaktır. Mahallemizde gençlerimizin sportif imkanları çok kısıtlı. Buraya yapacağımız spor tesisleriyle gençlerimiz sporla ilgilenecek, kötü alışkanlıklardan uzak duracak. Mahallemize halı saha yapma sözü veriyorum. Bu söz Osman Başterzi sözüdür. Yüzme, basketbol, tenis sporlar içinde, taşımalı eğitim gibi çocuklarımızı spor okullarına taşıyacağız. Köyümüzde düğün salonumuz yok. Kapalı düğün salonu yapacağım. Mahallemizde kavşak ve üst geçit sorunu var. Anayol üzerinde bulunan mahallemizde vatandaşlarımız otobüs duraklarına anayoldan yürüyerek geçiyor. Mahallemizin girişine üst geçit ve kavşak yaparak bu sorunları ortadan kaldıracağız. Bizde bunların hepsini çözecek irade var. Nasip olur da 1 Nisan'da göreve gelirsek, kollarımızı sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Şimdi particiliği bir yere bırakalım. Selçuk için bir şeyler yapalım. 31 Mart'tan sonra partimin rozetini çıkarıp tüm Selçuk'un başkanı olacağım. Bunun için sizlerin desteğine talibim. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; 'Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.' Bizde bu yaşadığımız memleketin her bir köşesini cennete çevireceğimize söz veriyorum."



Konuşmasının ardından Cumhur İttifakı İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Acarlar Mahallesi'nden ayrıldı.



Görüntü Dökümü:



---------------------



Osman Baştrezi'nin konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,



Boş dairede mahsur kalan kedi kurtarıldı



Antalya'da boş dairede uzun süredir kilitli kalan sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin açık camdan uzattıkları süt kabıyla kurtarıldı.



Olay, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2596 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın zemin katındaki boş dairede saat 10.30'da meydana geldi. Daire içerisinde kedi sesini duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dairenin tüm kapılarının ve pencerelerinin kapalı olması nedeniyle kediyi kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Dairenin camına çıkıp miyavlayan kedinin aç olduğunu düşünen itfaiye ekipleri, beraberinde getirdikleri sütü boş bir kaba doldurdu. Bir itfaiye eri de dairenin penceresini zorlayarak açıp kediyi kurtardı.



Açık pencereden süt dolu kap uzatan itfaiye eri kediyi dışarı çıkarmayı başardı. Zayıfladığı ve acıktığı gözlenen, uzun süre sütü içen kedi, bir süre itfaiye ekiplerinin çevresinde dolaştıktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Kediye itfaiye ekipleri ve apartman sakinleri 'Sütlaç' adını verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Kedinin ev içinde görüntüsü



Çocukların görüntüsü



Kedinin ev içinde gezerken görüntüsü



İtfaiye ve polis ekibinin görüntüsü



İtfaiye ekibinin camı açması



İtfaiye görevlisinin kediye süt vermesi



Kedinin süt içerken görüntüsü



Vatandaşların görüntüsü



RÖP: Fadime Ertürk



Detaylar



Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 500 bin kök hücre bağışçısına ulaştık



Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Türkiye'de 500 bin kök hücre bağışçısı Kızılay'a bu anlamda kanlarını ve kök hücrelerini bağışladılar. Bunların yaklaşık 350 bin tanesinin doku tiplemesi yapıldı. Yaklaşık 4 bin bağışçı ve hasta ile eşleşme oldu. Yaklaşık bin civarında da başarılı nakil gerçekleştirildi" dedi.



Türk Kızılay Edirne Şubesi'nin olağan genel kurulu, Genel Başkan Dr. Kerem Kınık'ın da katılımıyla Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin 2018 yılında 8 milyar dolarlık yardımla dünyada en fazla yardım yapan ülke olduğunu söyleyen Kınık, "Bugün dünyada daha fazla acıyı dindirmek için daha fazla çalışmak zorundayız. Çünkü dünyada haksızlıkların, sıkıntıların, yoksullukların sesini duyuran pek bir millet kalmadı. Onursal başkanımız Cumhurbaşkanımız'ın dünyada kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana olan tavrı, milletimizin sadece bunu sözle değil, yaptığı icraatlarla da göstermiş olması ki, Türkiye geçen seneki insanı yardım küresel raporlarında 8 milyar doları aşkın bir insanı yardımla dünyada en fazla insani yardımı yapan ülkesi. Ülkemiz dünyanın en zengin ülkesi değil ama Gayri Safi Milli Hasılası'ndan yüzde 0,75 pay olarak ayırdığı, kendi vatandaşı dışındaki insanlara ayırdığı payla da en cömert ülkesi. Bu hasretler bizim kadim geleneğimizden gelen hasretlerimiz" dedi.



'500 BİN KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISINA ULAŞTIK'



Türkiye'de 500 bin kök hücre bağışçısı kök hücrelerini Kızılay'a bağışladığını söyleyen Kınık, "Toplum sağlığı açısından kan hizmetlerimiz, kök hücre hizmetlerimiz çok önemli. Çünkü ülkemizde bu işi milli ödev olarak üstlenmiş tek kurumuz. Her gün yaklaşık 9 bin ünite kanı Türkiye'nin 300 noktasında toplayıp yaklaşık bin 500 hastaneye her türlü şartta, koşulda ulaştırmak durumundayız. Yıllık yaklaşık 3 milyon ünite kanı yaklaşık 7 milyon hastaya ulaştırmak için hep beraber çalışıyoruz. Bu önemli bir operasyon. Bu afetlerde, ordumuzun yaptığı operasyonlarda, her türlü olağanüstü şartta hazır olmamız gereken bir durum. Yine kök hücre projesi olan TÜRKÖK Projesi çok başarılı gidiyor. Bugün hedeflediğimiz rakamlara aşağı yukarı ulaştık. Türkiye'de 500 bin kök hücre bağışçısı Kızılay'a bu anlamda kanlarını ve kök hücrelerini bağışladılar. Bunların yaklaşık 350 bin tanesinin doku tiplemesi yapıldı. Yaklaşık 4 bin bağışçı ve hasta ile eşleşme oldu. Yaklaşık bin civarında da başarılı nakil gerçekleştirildi" dedi.



Kızılay'ın bünyesine geleneksel kan işlerinin yanına bir de bio-bankacılık gibi Türkiye'de yeni oluşmaya başlayan bir sistemi de eklediğini belirten Kınık, "Dolayısıyla sadece kan değil, kök hücre, kordon kanı bankacılığı ve bir takım kan ürünlerinin üretilmesi, plazmaya dayalı kan ürünlerinin üretilmesi ki fabrikamız Silivri'de büyük bir alanda kurulacak, bu konuyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Yine dışa bağımlı olduğumuz kan torbası üretimleri Silivri'de yapılacak" dedi.



Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşmasının ardından genel kurul gündemiyle devam etti. Tek listeyle seçime giren mevcut başkan Kadir Çakay yeniden başkanlığa seçildi.



Görüntü Dökümü:



Olağan kuruldan genel



Salondan detay



Kerem Kınık'ın konuşması



Farklı açılardan detay



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,



Datça'da erkenci ağaçlarda çağla badem hasadı başladı



Muğla'nın Datça ilçesinde erkenci ağaçlar çağla verdi.



Datça'nın kırsal Hızırşah, Yaka ve Yazı mahallerinde bu yıl gecikmeli de olsa bazı ağaçlarda çağla bademler toplanmaya başladı. Hızırşahlı badem üreticisi Kadir Ermiş (66) bu yıl havaların soğuk geçmesi nedeniyle badem ağaçlarının geç meyve verdiğini söyledi. Ermiş, "Her yıl ocak ayı sonunda badem ağaçları çağla veriyordu. Bu yıl havalar soğuk geçtiği için gecikmeli de olsa ancak bazı erkenci ağaçlarda çağla bademler toplanmaya başladı. İsteyenlere kilosu 70-80 TL'den kargo ile gönderiyoruz. Özellikle hamile kadınlardan çok talep geliyor " dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-çağla badem ağaçlarından görüntü



-Çağla badem hasadından görüntü



-Badem üreticisi kadir Ermiş ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

