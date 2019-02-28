Dha Yurt Bülteni -9

Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (2)MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: OLAY BİR ÖĞRETMEN OLARAK BİZİ ÜZMÜŞTÜRMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışmasında 14 öğretmenin savcı tarafından gözaltına aldırılmasına tepki gösterdi.

Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (2)



MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: OLAY BİR ÖĞRETMEN OLARAK BİZİ ÜZMÜŞTÜR



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışmasında 14 öğretmenin savcı tarafından gözaltına aldırılmasına tepki gösterdi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması temennimizdir. Öğretmenlerimize geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da yaptığı ikinci paylaşımla, duyarlılıkları nedeniyle Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) teşekkür etti. Safran, "Diyarbakır'daki olayla ilgili, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere HSK'nın hassas ve duyarlı davranışına teşekkür ederiz. Bu tür olayların tekerrür etmemesi temennisiyle..." paylaşımında bulundu.



DİYARBAKIR,



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Cami anonsuyla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı



Ankara'daki özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminde şehit olan Aytekin Kuru'nun Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan babası Süleyman Kuru'yu dolandırıp, muhtarın fark etmesi üzerine camiden yapılan anonsla yakalanan İsmet K. ve Cemal Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, dün, ilçeye bağlı Pekmezci köyünde meydana geldi. Darbe girişimi şehidi Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru'nun evine gelip, kendilerini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan 2 kişiden biri, "Hırsızlıktan dolayı bir miktar paranın senin evde saklandığı iddiası var. Evindeki tüm parayı getir. Sendeki paralarla çalınan paraların seri numaralarını karşılaştıracağız" yalanını söyledi. Bunun üzerine Süleyman Kuru, evindeki 9 bin TL'yi dolandırıcılara verdi. Bu sırada dolandırıcıların geldiği taksiye yaklaşan köy muhtarı, sürücüye kime geldiğini sordu. Sürücünün şüpheli cevaplar vermesi üzerine muhtar, yanlarına gelerek, araca binmek isteyen ikiliye de kime geldiklerini sordu. Bunun üzerine panikleyen dolandırıcılar, araca binmeyip, koşarak, kaçtı.



CAMİDEN ANONS YAPILDI, MAHALLELİ YAKALADI



Muhtar, cami imamına minareden anons yaptırarak, 2 dolandırıcı olduğunu ve yakalanmaları için herkesin sokağa çıkması gerektiğini duyurdu. Bunun üzerine aramaya çıkan mahalle sakinleri, 9 bin TL ile kaçan 2 kişiyi portakal bahçesinde, tırmandıkları ağacın tepesinde yakaladı. Mahallelinin ağaçtan indirdiği İsmet K. ve Cemal Ç.'nin üzerinden, şehit babasından aldıkları paralar çıktı. Süleyman Kuru'ya parası teslim edilirken, dolandırıcılar da ihbarla gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet K. ve Cemal Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



'TÜM ŞEHİTLERİ İSTİSMAR ETTİLER'



Şehit annesi Esma Kuru, oğlunun adını kullanılarak, dolandırıcılık yapanların tüm şehitlere saygısızlık yaptığını belirterek, "Önce bana telefon ettiler. Biri, bana 'Ben komutanım' dedi. 'Ben komutanı tanıyorum' dediğimde, 'Biz başka komutanız' dedi. 'İstihbaratçıyız' dedi. Ben de 'Sizin dolandırıcı olmadığınızı nereden bileyim?' deyince 'Teyzem senin gibi iyi kalpli olanları dolandırıyorlar' dedi. Bana 'Bir kuyumcu soyulmuş paraları altınları sizin evdeymiş. Gelip paraları alıp kontrol edeceğiz sonra da iade edeceğiz' dediler. Sonra bunlar başımıza geldi. Benim oğlumun adını kullanarak, tüm şehitleri istismar ettiler" dedi.



Görüntü Dökümü



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Şehit babasının konuşması



Şehit annesinin konuşması



Evden detay görüntü



Ağaçtan detay görüntü



Muhtarın konuşması



Camiden detay



Camideki görevlinin anons yapması



Zanlıların fotoğrafları



SÜRE: 05'50" BOYUT: 645 mb



Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),



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6 yaşında hayatını kaybeden İbrahim, 5 kişiye umut oldu



İzmit'te beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki İbrahim Nerminer'in ailesi, çocuklarının organlarını bağışladı. Küçük İbrahim organ bekleyen 5 kişiye umut oldu.



20 Şubat akşamı İzmit Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde baş ağrısı şikayetiyle uyanan Neslihan ve İshak Nerminer çiftinin oğlu İbrahim Nerminer, daha sonra kusmaya başladı. Ailesinin 112 Acili arayarak yardım istediği minik İbrahim'in ambulans eve gelmeden önce solunumu durdu. Eve gelen acil sağlık ekibi, 6 yaşındaki çocuğu evde 20 dakika boyunca müdahale ederek hayata döndürdü. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, burada Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.



Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde 7 gün boyunca tedavisi devam eden minik İbrahim, dün gece beyninde pıhtı oluşması sonucu fenalaştı. Hemen doktorlar tarafından müdahale edilen küçük çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Nerminer'in ailesi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Küçük çocuğun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından böbrekleri, kalp kapakçığı ve karaciğeri İstanbul'daki hastanelerde, korneası ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatan bir hastaya nakledildi.



Küçük çocuğun organlarının bağışlanması hakkında konuşan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, "Maalesef talihsiz bir olay yaşandı. Bizim hastanemizde çalışan İshak isimli elektrikçi bir arkadaşımızın oğlu, 20 Şubat tarihinde baş ağrısı ardından baygınlık geçirip acile getiriliyor. Hastanemizde gerekli değerlendirmeleri yapıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. 20 Şubat'tan beri yoğun bakımda gerekli destek verilmeye çalışıldı ama beyin ölümü gerçekleşti maalesef. 6 buçuk yaşında bir çocuğumuz. Çok üzücü bir durum. Ama aile hastanemizin personeli, çocuğunun organlarının başka kişilere umut olmasını istediği için bu talihsiz olaya rağmen çocuklarının organlarını bağışladılar. Çocuğun böbrekleri, korneası, kalp kapakçığı ve karaciğeri çeşitli kişilere umut olacak." dedi.



Prof.Dr. Zafer Cantürk, İshak Nerminer'in hastanede çalışan bir kişi olarak organ nakli bekleyen hastalara umut olmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:



"Tabii bu üzücü olay bizi de derinden etkiledi. Çok sevdiğimiz İshak kardeşimiz çok çalışkan bir kardeşimiz. Maalesef böyle talihsiz bir olay gerçekleşti. O bu talihsiz olay ile hastanede çalışan biri olarak birilerine umut olmak için bu olayı pozitife çalışmış olmalarından dolayı ben hastalar adına onlara başsağlığı diliyorum. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yavrumuza da Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah böyle talihsiz olaylar meydana gelmez ama bu olayların organ nakli konusunda insanlara bir umut olması açısından da vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum"



İbrahim Nerminer'in cenazesi bugün Yenidoğan Köprübaşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Köseköy Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Hastanenin görüntüsü



-Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk ile röp.



-Çocuğun fotoğrafı



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),,



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Çelikhan'da kar yağışı



Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.



Dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışı günlük yaşamda aksaklıklara yol açtı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.



Görüntü Dökümü



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Kar yağışı



İlçe merkezi görüntüsü



Genel ve detay görüntüleri



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB



Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)



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Adıyaman'da 85 bekçi, törenle göreve başladı



Adıyaman'da, 85 bekçi düzenlenen törenle göreve başladı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Metin Alper, "Bize liyakatli hainler değil, sadakatli çalışan insanlar lazım" dedi.



Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde göreve başlayan bekçiler için tören düzenlendi. Törene, Vali Aykut Pekmez, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile göreve başlayacak bekçiler ve aileleri katıldı. Emniyet Müdürü Metin Alper, suç ve suçlu ile mücadele noktasında bekçilik sisteminin yeniden hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Adıyaman'da da bekçilerimiz yapacakları çalışmalar ile şehrimizin huzur ve asayişini sağlayacaklardır. Mesai arkadaşlarımızdan sadakat bekliyoruz. Bize liyakatli hainler değil, sadakatli çalışan insanlar lazım. Liyakatli hainleri biz 15 Temmuz'da gördük. Sizler inşallah liyakati zaman içerisinde kazanacaksınız, ama sadakat içinizden hiçbir zaman eksik olmayacak" dedi.



Çocukluğunda bekçilerin görev yaptığını ve 25 yıl aradan sonra bekçilerin yeniden göreve başlayacaklarını belirten Vali Aykut Pekmez ise şunları söyledi:



"Göreve başlatacağımız bekçilerimiz gece görev yapacaklar. Kendilerine belli sokakların, mahallelerin sorumluluğu verilecek. İnşallah onlar görev yaptığı süre içerisinde o bölgede yaşayan vatandaşlarımız gece daha rahat, daha huzurlu uyuyacaklar. Tabi bizim sizden beklentimiz, görev yaptığınız mahalledeki ailelerimizle oradaki sakinlerle iyi iletişim kurmanız."



Konuşmaların ardından 33 mahallede görev yapacak 85 bekçiye üniformaları ve tabancaları dağıtıldı.



Görüntü Dökümü



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Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi



Programa katılan bekçiler



Bekçilere silahları verilmesi



Vali Pekmez'in konuşması



Metin Alper'in konuşması



Bekçilerin toplu halde düdük çalmaları



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 800 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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