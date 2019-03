Dha Yurt Bülteni -9

TÜRSAB Başkanı: Uludağ'daki kazada otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçakTürkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmcilerle bir araya geldiği toplantıda, dün Bursa Uludağ'da 5'i ağır, 25 öğrencinin yaralandığı otobüs kazasına...

TÜRSAB Başkanı: Uludağ'daki kazada otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmcilerle bir araya geldiği toplantıda, dün Bursa Uludağ'da 5'i ağır, 25 öğrencinin yaralandığı otobüs kazasına değinerek, "Bakıyorsunuz; kaçak tur, otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak durumdadır" dedi.



Kayseri'de otelde düzenlenen toplantıya Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, oda yöneticileri ve acente sahipleri katıldı. Toplantıda konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, dünya turizminin her yıl yüzde 6 civarında büyüme gerçekleştirdiğini söyledi.



'2023 HEDEFLERİNİ KISA SÜREDE YAKAYACAĞIZ'



2019'da hızlı bir şekilde büyümeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Bağlıkaya, Türkiye'de hiçbir sektörün turizm kadar dünyada rekabete açık olmadığını ifade etti. Bağlıkaya, "Ülkemiz yüzde 20'nin üstünde bir büyüme ile tüm standartları altüst eden üç misli bir büyümeye sahiptir. 2019'da da aynı hızla büyümeyi hedefliyoruz. 50 milyon turist ve 40 milyar dolar döviz beklentisi olan bir sektörden bahsediyoruz. Sektörümüz gerçekten ülkemizin ekonomisi için oldukça önemlidir. Cari açığın 2018 yılında yüzde 45'ini kapatan bir sektördür. Türkiye'nin dünyada rekabet açısından bakıldığında en üstün sektör olduğunu iddia ediyoruz. Türkiye'de hiçbir sektör turizm kadar dünyada rekabete açık değildir. Biz çok kısa sürede Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 hedeflerinden çok daha önce o hedefleri yakalayacağımıza sektör olarak inanıyoruz" diye konuştu.



'DÜNYA TURİZMİNİN YARISI BİZİM BURNUMUZUN DİBİNDE'



Başkan Bağlıkaya, turizm hareketinin yarısının kendi çevrelerinde olduğunu belirterek, "Avrupa pazarlarında aslında dünyanın en önemli ve en stratejik konumlarından birine sahibiz. Dünya turizminin hareketi 1,4 milyardır. 700 milyonu ise bizim çevremizdedir. Dünya turizminin yarısı bizim burnumuzun dibindedir. Avrupa'daki turist sayısı 700 milyondur. Biz ise bundan 40 milyon alıyoruz" dedi.



'KÜLTÜR TURİZMİNE ÖNEM VERECEĞİZ'



Acente sahipleri olarak Türkiye'de yapacak çok işlerinin olduğunu ve sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Başkan Bağlıkaya, "Verilen demeçlerde şunu görüyoruz; Avrupa bitti, yeni yerlere bakalım. Burnumuzun dibinde yapacak çok şeyimiz var. Rusya'daki turistin yüzde 11'i geliyor. Almanya'da ise yüzde 10'u geliyor. İngiltere'de ise turist olarak yüzde 2'si buraya geliyor. Bizim yapacak çok işimiz var. Bu tarihi ve kültürel varlıkları bir başka yerlerde bulmaları bu kadar zengin değildir" ifadelerini kullandı.



'TURİST GİRDİĞİ YERDE FARK EDİLMEK İSTEMİYOR'



Dünyada seyahat eden turistlerin artık özgünlük ve doğallık aradığına dikkat çeken Başkan Bağlıkaya, turistin seyahat ettiği yerde insanlar gibi yaşamak istediğini dile getirerek, "Kendisini turist olarak hissetmek istemiyor. Turist, bizim bildiğimiz turist değildir. Turist girdiği yerde fark edilmek istemiyor. Turist bizim gibi yaşamak istiyor. Turist bir şehre gittiği zaman o şehirdeki insanlar nasıl yaşıyorsa, gerçekten de öyle yaşamak istiyor" diye konuştu.



'ULUDAĞ'DA KAZAYA KARIŞAN OTOBÜS KAÇAK TUR'



TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, dün akşam Bursa Uludağ'da, İstanbul'dan geziye çıkan lise öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5'i ağır, 25 öğrencinin yaralandığı kazaya da değindi. Bağlıkaya, "Dün elim bir kaza yaşandı. Uludağ'da bir otobüs devrildi ve içinde ağır yaralı öğrenciler var. Bakıyorsunuz; kaçak tur, otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak durumdadır. Arkasında 'Bunu yapan kim var?' diye bakıyorsunuz, bir okul var. Resmi okul, resmi olmayan birtakım işler yapıyor. Ülkemizde güvenilir bir seyahat yapılmalıdır" dedi.



Görüntü Dökümü



---------



Firuz Bağlıkaya'nın konuşması



Genel detay



Süre: 5,22 Boyut: 494 MB



Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, DHA



========================



TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi (2)



İKİ BAKAN İL BAŞKANLIĞINDA AÇIKLAMADA BULUNDU



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, 17 yılda sosyal yardım bütçesini 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardıklarını belirterek, "AK Parti referansı her zaman kadın değerlerden aldı. Ulu bir çınar gibi birlik şuuru içerisinde ilerlemeye devam ediyor. İnşallah 31 Mart akşamı da sizlerle beraber bu müjdeyi Zonguldak'tan alacağız. Biz milletimiz ve vatandaşlarımızın her zaman duasına sahip olduk. Her seçimden zaferle çıkmamızın sebebi vatandaşlarımızdan aldığımız duadır. Önemli olan gönül belediyeciliğini yapabilmektir. Zonguldak'ta da AK kadrolarla birlikte bu seçimi geçireceğiz. Zonguldak'ta 17 yılda 18 milyar lirayı aşkın bir yatırım yaptık. Toplam 37 bin vatandaşımızı da AŞ ve iş sahibi yaptık. 2018 sonu itibariyle 138 bin aktif sigortalımız bulunmaktadır. Yeni iş imkanı sağlamak ve iş tecrübesi sağlamak için İşkur'un aktif iş gücü programları var. 17 yıllık süreçte toplam 28 bin vatandaşımızı faydalandırdık. Biz bunların hepsini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattık. İstihdam seferberliği başlattık. Yaklaşık 8 milyon kişiyle ilave istihdam sağlayarak Avrupa'da bir rekoru kırdık. Bu sloganımız 'Burası Türkiye burada iş var' dedik. Bugün de 'Burada iş var burası Zonguldak' diyeceğiz. Geçen hafta başlattığımız yeni nesil çalışmalar ile 18 farklı teşvikimizle 1.7 milyon işverenimize 11 milyon sigortalımıza destek sağlıyoruz. Sadece işverenimizin değil işçimizi de destekliyoruz. Asgari ücreti işçilerimiz ve işverenlerimizle birlikte rekor bir artışla 2 bin 20 lira oldu. 17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardık. Bugüne kadar toplam 289 milyar lira vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştı.ö dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son 15 yılda 140 bin kilometrelik bir doğalgaz hattı kurduklarını açıklayarak, şöyle konuştu:



"Geçtiğimiz yıl 210 milyon liralık bakanlığımıza bağlı yatırımlarımızı yapmışız. Son 16 yılda 5,8 milyar liralık yatırım yapmışız. Merkezi hükümetin bu yatırımlarına karşı yerel yönetimlerden aynı hissiyatı alamadık. 31 Mart'ta bence Zonguldaklının eline bir fırsat geçiyor. Vakit AK Parti vaktidir. Artık Zonguldak AK Parti belediyeciliğiyle tanışmalıdır. Biz güçlüyüz. Ama yolu açacak olan siz seçmenlersiniz. Sonra iş ve hizmet gelecek. Onun için gönülden bu işleri yapmak gerekiyor. Bu işinde kitabını başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti yazmıştır. İstanbul bir mega kent olmasına rağmen çöp, çamur, çukur hepsi vardı. Bize hava kirliliği kısmı düştü. Vatandaşı ikna etmek kolay olmadı. Geçmiş dönemden gelen bütün belediyeler nedeniyle vatandaşın yöneticisine itimattı kalmamış. Cumhurbaşkanımıza vatandaşımızın güveni sayesinde bu işlerin üstesinden geldik. Bir ara İGDAŞ'ta abonelik yetiştiremiyorduk. İstanbul'da başlayan bu başarı hikayesi Türkiye'de ve mazlumların yaşadığı coğrafyaya da ulaşmıştır. Son 15 yılda 140 bin kilometrelik bir doğalgaz hattı kurmuşuz. 15 yılda dünyanın etrafını kazarak 3.5 defa tur atmışız. Kolay değil. Burada hem kamuya hem özel sektöre teşekkür ediyorum.ö



GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,



=================



Oyuncu İhsan Gedik, tiyatro gösterisi sırasında düşerek yaralandı



Samsun'da bir okulda tiyatro gösterisi sırasında düşerek yaralanan sinema ve tiyatro sanatçısı İhsan Gedik (77), hastaneye kaldırıldı.



Yeşilçam'da özellikle filmlerde oynadığı kötü karakterlerle tanınan sinema ve tiyatro oyunucusu İhsan Gedik, Samsun'da bir okulda düzenlenen tiyatro gösterisi sırasında düşerek yaralandı. Hemen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gedik'e ilk müdahale acil serviste yapıldı. Sol dizinden yaralanan Gedik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü:



-----------



-İhsan Gedik'le röportaj



-Hastane dışından detay



Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,



================



Boşandığı eşindeki kızını 1,5 yıldır göremiyor



Kayseri'de Serdar Akkaya (32), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşi Dilek D.'nin (26), 4 yaşındaki kızı Nurgül'ü 1,5 yıldır kendisine göstermediği için savcılığa başvurduğunu, icra memurlarının da evde eski eşi ve kızını bulamadığını söyledi.



Dilek D.'nin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurması üzerine, 5 yıllık eşi Serdar Akkaya hakkında 5 Mayıs 2017'de uzaklaştırma karar verildi. Ardından açılan boşanma davası sonucu çift, 13 Temmuz 2017 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, küçük kızın velayetini anne Dilek D.'ye verirken, babasına da 2 haftada bir hafta sonu, bayramlarda 2'şer gün, yaz tatilinde 1 ay kızını görme izni verdi.



Serdar Akkaya, mahkemenin kararına rağmen kızını yaklaşık 1, 5 yıldır göremediğini, her yerde aradığını; ancak bulamadığını belirtti. Kızını annesinden ayırmak istemediği için mahkemenin kararına itiraz etmediğini anlatan Serdar Akkaya, şöyle konuştu:



"Mahkemenin verdiği karara göre çocuğumu görürsem sıkıntı olmayacağını düşündüm. Ancak boşandıktan sonra kızımı hiç göremedim. Kızımı bulmak için her yola başvurdum. 2 kez savcılığa gittim. BİMER'e de yazdım. İcra yoluyla devam edileceği söylendi. Normal ikametgah adresi Afyonkarahisar'da çıkıyor. Orada ikamet ettikleri resmiyette çıkıyor ama kendileri icrada bulunamadı. İcra görevlileri bana 'adresi sen bul biz gidip alalım kızını' dediler. 'Ben bulsam polis memuruyla gider kızımı görürüm zaten' dedim. İcra adreste bulamıyor. Ben çok mağdur oldum. 1,5 yıldır kızımı göremiyorum. Yaşadığım stres yüzünden midemden iki, üç kez rahatsızlık geçirdim, yardım istiyorum."



Görüntü Dökümü:



------------



Baba Serdar Akkaya'dan görüntü



Çocuğunun fotoğrafı



- Genel detay



Süre: 7.14 Boyut: 854 MB



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA



=================



Alkol alıp bilinç kaybı yaşayan 3 gençten 1'i balkondan atladı



Karaman'da evde birlikte alkol alan 3 gençten L.Ü., 2'nci kattaki evin balkonundan atladı. Yaralı genç ve alkol komasına giren 2 arkadaşı kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.



Olay, dün saat 17.00 sıralarında Abbas Mahallesi 340 Sokak'ta meydana geldi. A.T.A. (16) yalnızken aynı yaştaki arkadaşları N.K. ve L.Ü.'yü evlerine davet etti. 3 arkadaş, evde alkol aldı. Gençlerden L.Ü., bir süre sonra 2'nci kattaki evin balkonuna çıkarak, buradaki sandalyeyi sokağa fırlattı, ardından da kendisi atladı. ?Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Alkol komasına girdikleri için bilinçlerini kaybettikleri belirtilen N.K. ve A.T.A. için de ek ambulans talep edildi. Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Görüntü Dökümü



------------



-Balkondan düşen çocuğun ambulansa alınışı



-Komaya giren çocuğun kaldırımda yatması



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,)



===============



Çanakkale'de özel çocukların diş bakımı yapıldı



Çanakkale Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel çocukların diş sağlığı kontrolleri ve tedavileri yapıldı.



Çanakkale Diş Hekimleri Odası'nın koordinasyonunda, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah başkanlığındaki 15 kişilik ekip tarafından, Çanakkale Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel çocuklar için diş sağlığı kontrolleri ve tedavileri yapıldı. Özel çocuklara, aileleri kontrolünde gerçekleştirilen diş sağlığı kontrolü ve tedavilerinin ardından ağız, diş bakımı ve sağlığı hakkında bilgiler verildi.



Çanakkale Diş Hekimlerinin davetlisi olarak geldiklerini belirten Ege Ağız Diş Sağlığı Diş Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Diş Hekimi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, "Çanakkale Belediyesi'nin Özel Uygulama Eğitim Merkezi'nde engelli çocuklarımıza koruyucu ve acil diş hekim hizmetleri vermeye geldik. Bugün 120'ye yakın çocuğumuzu tedavi etmeyi hedefliyoruz. Yarın da öğleye kadar özel çocuklarımızın diş sağlığı kontrollerini ve tedavilerini yapıp, İzmir'e döneceğiz. Bizim Türkiye'deki hedefimiz bu işin yapılabileceğini göstermek. Özellikle engelli çocukların kendi okullarında öğretmenlerinin ve ailelerinin yanında tedavi edebilme olasılığımız çok yüksek oluyor" dedi.



Görüntü Dökümü



----------



-Çanakkale Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan görüntü.



-Özel çocukların diş bakımı ve tedavilerinden genel ve detay görüntü.



-Ertuğrul Sabah açıklama görüntüsü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



=================



CHP, Balçova'da Çalkaya'nın yerine eşini aday gösterdi (2)



YAZILI AÇIKLAMA YAPTI



İzmir'de adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine aday gösterilen eşi Fatma Güçlü Çalkaya, yazılı açıklama yaptı. Fatma Güçlü Çalkaya, açıklamasında şunları kaydetti:



"Bir haftadır demokrasi açısından akılalmaz olaylar yaşıyoruz. Kurulan bu tuzaklar demokrasiye yapılan bir kötülüktür. 15 yıldır olduğu gibi eşimin adaylığı düşürülmeden önce de sokak sokak, kapı kapı gezip belediyemiz adına, partimiz adına seçim çalışması yapıyorduk. Bu bir hafta içinde de milli iradenin önemine vurgu yaparak çalışmalarımızı devam ettirdik. İlk günden itibaren adayın kim olduğunun öneminin olmadığını, önemli olanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı olduğunu üzerine basa basa söyledik. Biz Türkiye'ye baharı getirmeye kararlıyız. Balçova'dan İzmir'e, oradan Türkiye'ye adalet ve demokrasi gelene kadar mücadelemizi omuz omuza sürdüreceğiz. Balçova'da demokrasiye inanan herkes bir haftadır ailemize olan desteğini yazılı veya sözlü olarak iletiyor. Sokakta insanlar elimizi tutarak, boynumuza sarılarak yalnız olmadığımızı söylüyor. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Parti yönetimimiz ve Balçova'daki partililerimiz de ilk günden bu yana bizden desteklerini hiç esirgemedi. Tüm örgütümüze bu onurlu destekleri için teşekkür ediyorum. Bu desteği boşa çıkarmayacağım. Martın sonu bahar olacak."



Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR,



=================



Çelik kasa hırsızlarına 2 ilde operasyon: 10 gözaltı (2)



AYAĞI ALÇILI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Tekirdağ ve İstanbul'da çelik kasa hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltında bulunan 5 şüpheliden 1'inin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, polisten kaçmaya çalışırken balkondan atlayan Emrullah Uyar, bacağında alçı ve koltuk değnekleriyle adliyeye götürüldü. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Emrullah Uyar ile Murat Aksoy tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ



Haber: Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Uludağ Yolunda Öğrencileri Taşıyan Otobüs Bariyerleri Aşıp Devrildi! 48 Kişi Yaralandı

Uludağ'da Liselileri Taşıyan Tur Otobüsü Devrildi: 5'i Ağır, 25 Yaralı

Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 48 Yaralı

10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı