Dha Yurt Bülteni -9

1)POLİSLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 6'SI POLİS, 17 YARALIVan- Hakkari karayolunda, polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı.

1)POLİSLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 6'SI POLİS, 17 YARALI



Van- Hakkari karayolunda, polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, 6'sı polis, 17 kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Van-Hakkari karayolunun 20'nci kilometresindeki Gürpınar kavşağında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'deki programı için Van'dan yola çıktıkları belirtilen polisleri taşıyan midibüs, kavşakta 65 V 4634 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada 6'sı polis, 17 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahelenin ardından Van'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.



Görüntü Dökümü



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-Kaza yerinden genel ve dataylar



-Kaza yapan araçlar



-Olay yerindeki güvenlik güçleri



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Gülay KUYUCU/VAN, -



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2)PARÇAYA BÖLÜNÜP, TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU



ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki ormanlıkta, 9 parçaya bölünerek, toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin, ocak ayından beri haber alınamayan, emlak zengini Asım Bayram'a (82) ait olduğu tahmin ediliyor.Antalya'da yaşayan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu, 22 Ocak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, iddiaya göre, çok sayıda gayrimenkulü bulunan Bayram'ın emlakçısı ile görüşmek için 07 GN 817 plakalı otomobiliyle evden çıktığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Asım Bayram'ın, son olarak Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlıkta görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 25 Şubat'ta, bölgede inceleme yapıldı.



EŞ ZAMANLI ARAMA



Alan çalışmasından sonuç alamayan ekipler, bölgedeki su dolu obrukta çalışma başlattı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada, suda tabanca bulunduğu sanıldı. Yapılan incelemede, tabancaya benzer aletin, çakmak olduğu belirlendi. Ekipler, buradaki incelemelerden sonuç alamadı.İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asım Bayram'ı bulmak için bugün Döşemealı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama yaptı. Döşemealtı Ekşili Göleti'nde, Bayram'a ait 07 GN 817 plakalı otomobil arandı. Jandarma ve polis dalgıç ekiplerinin arama yaptığı gölette, dedektör köpekler de kullanıldı. Ekipler, insansız hava araçlarıyla da havadan arama yaptı.



ERKEK CESEDİ BULUNDU



Jandarma ve polis ekipleri, sabah saatlerinde ayrıca Varsak bölgesindeki ormanlıkta önceden belirlenen noktalarda arama yaptı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 9 parçaya bölünmüş ve toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Tamamen çürüyen cansız beden, özel donanımlı kıyafet giyen uzman ekiplerce topraktan çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.



Cesedin, Asım Bayram'a ait olup, olmadığı DNA testiyle belirlenecek.



Görüntü Dökümü



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-Polis ve jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması



-Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde inceleme yapması



-Cumhuriyet Savcısının incelemesi



-Ormanlık alandan genel görüntü



-Polisin köpekle arama yapması



Cenazenin adli tıp kurumu morguna götürülmesi



Deniz polisinin gölette araba araması



Çeşitli detaylar



'255 MB// 2 DK 20 SN'



Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,



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3)BORÇ VE ALACAKLARINI YAZIP KENDİNİ ASTI



Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil işçisi 48 yaşındaki Şeref S. (Sarpkaya), ailevi nedenlerden girdiği bunalım sonucu kendini iple ağaca asarak intihar etti. Şeref S.'nin üzerinde, borçlarını ve alacaklarını yazdığı bir liste bulundu.



Bugün saat 10.00 sıralarında, Şirinköy Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede bulunan meşe ağacında bir kişiyi asılı halde görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, adının Şeref S. olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. Bir arkadaşına ait otomobille gece ormanlık alana gelen tekstil işçisi Şeref S.'nin, eşinden boşandıktan sonra yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girip intihar ettiğinin sanıldığı belirtildi. Şeref S.'nin üzerinden, borçlarını ve alacaklarını liste halinde yazdığı bir not bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Şeref S.'nin cesedi, asılı olduğu ağaçtan indirildi. Olay yerine gelen kardeşi Salih S., büyük üzüntü yaşadı ve ağabeyinin cesedini cenaze aracına kadar taşıdı. Şeref S.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Ağaçta asılı cesetten görüntü



Polis ekiplerinden görüntü



Cesedin indirilmesinden görüntü



Kardeşinin ağabeyinin cesedini taşınmasından görüntü



Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



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4)OTO TEYP VE SES SİSTEMİ HIRSIZLARI YAKALANDI



Adapazarı'nda, park halindeki otomobillerin camlarını kırarak teyp ile ses sistemlerini çalan 2 kişi yakalandı.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı'nda park halindeki otomobillerin camlarının kırılarak teyp ve ses sistemlerinin çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen R.K. (28) ile M.U. (24) yakalanırken, yapılan aramalarda ise çeşitli markalarda 14 adet oto teybi, 1 adet tablet, çok sayıda ses sistemi ile araç aksesuarları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U. adli kontrolle serbest kalırken, R.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü



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Ele geçirilen eşyalardan görüntü



Adliyeye sevk edilmeleri



HABER: Aziz GÜVENER/SAKARYA,



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5)SOKAK SANATÇISINA PARA CEZASI KESİLDİ



İZMİR'in Alsancak semtinde sokak sanatçısı Erdal Coşkun'a, canlı heykel performansı sergilediği için, zabıta tarafından, Kabahatler Kanunu kapsamında 'çevreye zarar verdiği' gerekçesiyle 153 lira para cezası kesildi.



İzmir'de yaşayan ve 2008 yılından bu yana canlı heykel performansı sergileyen Erdal Coşkun, dün (pazar) de Alsancak semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldi. Yine performans sergileyen Coşkun'un yanına gelen zabıta ekipleri, gösteriye son vermesini istedi. 11 yıldır aynı yerde performans sergilediğini söyleyen Coşkun'a, Kabahatler Kanunu kapsamında, 'çevreye zarar verme' maddesinden 153 lira para cezası verildi.



Dünyanın birçok yerinde canlı heykel performansı sergilediği söyleyen ve böyle bir ceza karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Coşkun, "Bizler Sokak Sanatları Atölyesi'nin üyeleriyiz. Ben genel sanat yönetmenleriyim. 2008 yılından beri İzmir'de Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde gösteriler sergiliyoruz. Performans sanatı ve sokak sanatı ile ilgili sanatseverlere bu şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Ben 11 yıldır performansa çıkıyorum. Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde dün zabıtalar dilencilik suçlamasıyla ceza yazdılar. Sokak sanatını anlattım. Dünyada yaptığımız performanslardan bahsettim. Şu anda canlı heykel konusunda 24.5 saat rekorum olduğunu, bunu 35 saate çıkarmaya çalıştığımı anlattım. Fakat beni anlamadılar. 153 liralık ceza kestiler. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü herhangi bir ses sistemi kullanmıyordum. Pandomin sanatının alt dalı olan donuk imgeyle canlı heykel performansı sergiliyordum" dedi.



Zabıta ekiplerinin kendisine dilenci muamelesi yaptığını öne süren Coşkun, şunları söyledi:



"Arkadaşlara anlatmaya çalıştım. İzmir özgür bir şehir. Bu sanat, sokaklarda 11 yıldır var. Tam seçim öncesinde sokak sanatçılarının sokaklardan kaldırmaya çalışmak, onlara seyyar satıcı, dilenci muamelesi yapmak bizi rahatsız ediyor. Bu konuda kentin kurumlarını, derneklerini ve siyasilerini sokak sanatçılarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sokakta insanlara sanatımızla ulaşıyoruz. Sokaklar sanatla aydınlanıyor. Biz sokakları güzelleştiren, insanları mutlu eden insanlarız. İnsanlar bizi istediği sürece sanatımızı yapmaya devam edeceğiz."



Görüntü Dökümü



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Erdal Coşkun ile röportaj



Canlı heykel performansından görüntü



Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR,

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