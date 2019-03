Dha Yurt Bülteni -9

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye'de özgürleştirilen bölgeler ile terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Tel Rıfat arasındaki hatta Mehmetçik ile Rus askerleri ortak devriye faaliyetine hazırlanıyor.



İç savaşın 8 yıldır sürdüğü Suriye'de, Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak adlandırılan Fırat'ın batısındaki Cerablus ile İdlib arasındaki bölge, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden arındırıldı. 4 bin kilometrekarelik alanın teröristlerden temizlenmesi ve yeniden inşasının ardından 300 bini aşkını Türkiye'den olmak üzere, yüz binlerce Suriyeli sahip olduğu topraklara yeniden dönerek yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.



Türkiye, Suriyeli sivillerin güvenle yaşamını sürdürmesi ve ülkelerine dönüşlerinin hız kazanması amacıyla Fırat'ın doğusu ile terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat ve Menbiç'e yönelik askeri harekat olabileceğine dönük sinyaller verdi. Bu sinyallerin ardından Menbiç bölgesinde TSK ve ABD askerleri ilk olarak ortak, daha sonra bağımsız devriye faaliyetleri ile görev yapmaya başladı. Aynı süreçte TSK ile Rus kuvvetleri, gerginliğin sürdüğü İdlib kentinde de benzer şekilde çatışmasızlığın sürmesi amacıyla devriye faaliyetlerine devam etti.



AZEZ'DE TOPLANTILAR YAPILDI



Ortak ve bağımsız devriyeler ile amaçlanan çatışmasızlık ve sivil halkın güvenliğinde istenilen noktaya gelinmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rus Silahlı Kuvvetleri bu kez Tel Rıfat bölgesinde de ortak devriye yapılması için görüşmelere başladı. Zaman zaman gerçekleşen ve Türk askerinin anında karşılık vererek püskürttüğü saldırıların da önlenmesi amacıyla müşterek yapılması planlanan devriye faaliyetine ilişkin olarak Türk ve Rus askeri yetkililer, Azez'de geçen günlerde bir araya geldi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında yapılan toplantıda iki ülkenin askeri kurmayları, ortak devriyede Türk ve Rus askerlerinin kullanacağı güzergahlar konusunda mutabakata vardı.



Yapılan mutabakat doğrultusunda, Azez- Halep karayolunun güneydoğusundan itibaren başlayarak Tel Rıfat'a kadar uzanacak, Minnag Havaalanı'nın da bulunduğu yaklaşık 20 kilometrelik güzergahta Türk ve Rus askerleri zırhlı araçlarla devriye görevi yapacak. İhtiyaç halinde iki ülkenin hava kuvvetleri de devriye faaliyetlerine eşlik edecek.



Olumlu sonuçlanan ve gelecek günlerde başlaması beklenen devriye faaliyetinde Türk askerleri Özgür Suriye Ordusu'nun denetimindeki bölgeler, Rus askerleri ise terör örgütünün yakınındaki güzergahta görev yapacak. Ortak gerçekleşecek olan devriyelerin ilerleyen süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmaması halinde bağımsız devriyeler şeklinde devam edeceği kaydedildi.



İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük (4)



BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA



İzmir'de metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar semtinde yapımı süren 115 vagonluk yeraltı parkında meydana gelen göçükle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonlarının depolanması için inşa ettiği 115 vagon kapasiteli yer altı otoparkının yapım çalışmaları sürerken, inşaatın bir bölümünde göçme meydana geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle aşırı yüklenen zeminin diyafram duvarlarının arkasında baskı yaratması sonucu yaklaşık 20 metrelik bir bölümde sabaha karşı göçük oluştu. Toprak altında kaldığı tahmin edilen Mehmet Ali Yalçın ve Mehmet Çiftçi ismindeki iki güvenlik görevlisini arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, Fen İşleri, İZSU, Yapı İşleri ve ilgili tüm birimlerin yanı sıra AFAD ekipleri de olay yerinde görev yapıyor" denildi.



Bakan Ersoy'dan Bodrum Kalesi ve müzede inceleme



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde incemelerde bulundu. Bakan Ersoy, söz verdikleri gibi restorasyon çalışmaları süren Bodrum Kalesi'nin yüzde 60'lık kısmını 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü'nde açacaklarını söyledi. Bakan Ersoy, Kale içindeki sahne bölümünü de 1 Haziran'dan önce monte edeceklerini kaydetti.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bodrum'a geldi. Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Bodrum belediye başkan adayı Tahir Ateş ve partililer tarafından karşılanan Bakan Ersoy ilk ziyaretini rölöve ve restorasyon çalışmaları süren Bodrum Kalesi ile Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne yaptı. Bakan Ersoy, Muğla Rölöve, Anıtlar Müdürlüğü Müdür Vekili Hafize Bilge Özyer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy Bodrum Kalesi'ni ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Kale'deki birinci etap çalışmaların 18 Mayıs Dünya Müzeler Gününe kadar tamamlanıp, ziyarete açılacağını söyledi.



Bakan Ersoy, "Bodrum Kalesi'nin sezona yetiştirilmesi için bir çalışmamız var. Geçen sezonda, buranın yeni sezona yetiştireceğimizi taahhüt etmiştik. Bu yüzden gerekli incelemeleri yerinde yapmak için özellikle bugün ziyaret ettim. Burada, özellikle restorasyon çalışmalarında görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Restorasyon çalışmalarını sezon sonuna kadar yetiştirebilmek için geceli, gündüzlü çalışıyorlar. Söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs'da Dünya Müzeler Günü'nde, yüzde 60'lık kısmını açacağız. Bunun dışında bir önemli noktada Bodrum bir kültür şehri, kültür ve sayfiye bölgesi. Burada kültür çok önemli ve en büyük aktivite alanı da kale içindeki sahne bölümüydü. Söz verdiğimiz gibi 1 Haziran'dan önce de sahneyi monte edeceğiz. Restorasyon ekibimiz sezon için arka bölümlere çekilecek ve bu sene Bodrum Kale içi eski canlılığına, eski aktivitelerine kavuşacak. Ayrıca, güzel sanatlar, opera ve bale bölümlerimize, bu yaz bu sahnenin de açılacak olması nedeniyle ilave turnelerini buraya kaydırmaları talimatını verdim. Kale içi, bu yaz Bakanlığımız'ın da desteklediği çok önemli bir aktivite alanı haline gelecek. Bodrum merkezin canlanması içinde bunun çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.



'KRUVAZİYER TURİZMİ İÇİN EN AZINDAN KALE AÇILMIŞ OLACAK'



Bakan Ersoy, gazetecilerin turizm sezonu hakkında beklentileriyle ilgili soruları da yanıtladı. Bodrum'un turizmde kruvaziyer destinasyonu olarak geçtiğine dikkati çeken Bakan Ersoy, "Eğer restorasyonu süren Bodrum Kalesi'ni bir sene daha kapalı tutsaydık kruvaziyer turizimiyle ilgili çok ciddi bir darbe görecekti. Bu sene kruvaziyer turizmi için Kale en azından açılmış olacak. Bu tarz hızlandırılmış projelere devam edeceğiz. İkinci etabı da 18 Mayıs 2020'ye yetiştireceğiz. Kale restorasyonunu, finansman kapsamına da aldık. Finansal desteği hızlandırıyoruz. Bodrum'u yavaş yavaş kazanacağız. Ayrıca bir müze ihtiyacımız var. Burası Sualtı Müzesi olarak da hizmet görüyordu. Bize kapsamlı bir sualtı arkeoloji müzesi lazım. Bununla ilgili de Bodrum belediye başkan adayımız Tahir Ateş bir yer gösterdiği zaman güzel bir müze yapacağız" dedi.



'PLANLARA DENİZ ROTALARINI İŞLEMEMİZ LAZIM'



Bakan Ersoy, deniz turizmi ile ilgili soruya ise, "Marina alt yapılarıyla ilgili destekler istiyorlar. Bodrum belediye başkan adayımız Tahir Ateş de koylardan bahsetti bana. Marinalara destekleri de vereceğiz. Sonuçta bir plan yapılması lazım. Deniz Ticaret Odası'yla birlikte, planlara deniz rotalarını işlememiz lazım. Belediye başkan adayım Ateş ile kalıcı bir çalışma yapacağız. Nerede konaklanacak, günü birlik turlar nerelere yapılacak onları da plana işlersek orta ve uzun vadede deniz turizmini geliştiririz diye düşünüyorum" diye konuştu.



'FIRSATÇILARA İZİN VERMEYECEĞİZ'



Gündoğan Mahallesi'ndeki denize kaçak dolgu yapıldığı için tepkilere neden olan inşaatla ilgili bir soruya ise Bakan Ersoy, "Durum bize ulaştı. Ben de pazar günü Sayın Valimiz ile görüştüm ve hızlı bir şekilde durdurulmasını talep ettim. Zaten ertesi gün Valimiz de mühürleme işlemini yaptı. Maalesef seçim öncesi böyle fırsatçılar oluyor. Kapadokya'da da aynısı yaşanmıştı biliyorsunuz. Burada da benzer durum yaşandı. Sonunda da olayların nereye gittiğini hep beraber gördük. Böyle fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Mühürleme işlemini yaptık. Bugün de savcılığa suç duyurularımızı yapıyoruz. Biz Bakanlık olarak sıkı sıkıya konuyu takip edeceğiz. Yani artık Türkiye'de herkesin yasalara uygun yatırım yapması lazım, yasalara uygun inşaat yapması lazım. Gelen her talebi de kontrol edip, değerlendirerek sonuçlandıracağız" diye yanıtladı.



Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki incelemelerinin ardından ilçedeki iki taksi durağını ve Cevat Şakir Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Hanedan Mezarı Arkeopark Alanı'nda incelekmelerde bulunmak üzere Milas ilçesine hareket etti.



8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı (2)



OĞLUNU EVDEN GÖNDERİP, CESEDİ PARÇALAMIŞ



Antalya'da ormanlık alanda cesedi 8 parçaya bölünerek toprağa gömülü halde bulunan emlak zengini Asım Bayram cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bayram'ın, gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö.'nün Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 291 Sokak Orkide Apartmanı'nın giriş katındaki dairesinde öldürüldüğü, cesedin de burada parçalara ayrıldığı belirlendi.



M.Ö.'nün, Asım Bayram ile geldikleri sırada evde olan oğlunu, bir bahaneyle dışarı gönderdiği tespit edildi.



OTOMOMOBİLİNİ DE PARÇALAMIŞLAR



Polis, Asım Bayram'ın olay günü kullandığı 07 GN 817 plakalı otomobilini bulmak için de çalışma yürütüyor. 25 Şubat günü Döşemealtı ilçesi Ekşili Göleti'nde aranan otomobilin, gözaltındaki şüphelilerden Ç.K. tarafından parçalara ayrılarak, satıldığı bilgisine ulaşıldı. Polis, sorgusu süren Ç.K.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda otomobili arıyor.



Freni boşalan kamyon 3 katlı binaya çarptı: 2 ölü, 2 yaralı (2)



BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ



Kazada ölen çekirdek yüklü kamyonun sürücüsü Celal Çetiner ile yanında bulunan Şener Korkmaz'ın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemeden sonra Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılar İsmet Aslan ve Ali Yılmaz'ın sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.



Kazada hasar gören binada oturan 19 kişi de yıkılma tehlikesine karşı itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Hurda yığınına dönen kamyon ve hasar gören 4 otomobil ise kurtarma vinçleri ile TIR'a yüklenerek kaldırıldı.



Kaza yerine inceleme yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Kaza yerinde yaptığımız incelemede çekirdek yüklü kamyonun fren boşalması nedeniyle ilçemize giriş yaparak önce 4 araca daha sonra da 3 katlı binaya çarptı. Binadaki vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şuanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile binayı inceledikten sonra durumu hakkında karar vereceğiz" diye konuştu.



'ÖNLEM ALINSIN'



Meydana gelen kazanın görgü tanıklarından Ramazan Avcı, "Ben işten yeni geldiğimde 1 kişi yola fırlamıştı. Kamyon içinde de 2 ceset vardı. 7 sene önce aynı yerde kaza olmuş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın nedeni Erciyes'ten ilçemize gelen Tekir Caddesi'ndeki rampadır" dedi.



Diğer görgü tanığı Yaşar Körpe ise yolda önlem alınması gerektiğini söyleyerek, "1,5 ay önce yine aynı tarz bir kaza oldu. Sürücüsü faciayı kamyonu tarlaya sürerek engelledi. 7 yıl önce aynı yerde bir başka kaza oldu ve 5 kişi hayatını kaybetti. Burada önlem alınması gerekiyor" dedi.



2012 YILINDA AYNI YERDEKİ KAZADA 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



31 Temmuz 2012 tarihinde aynı yerde meydana gelen kazada freni boşalan, Kamil Çelen'in kullandığı 38 DS 931 plakalı kamyon, 5 araç ve 2 eve çarpmış, kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.



Carmina Burana farklı bir versiyonla geliyor



Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğünü 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatının prömiyerini sanatseverlerle buluşturacak.



MDOB, 14 Mart'ta saat 20: 00'de Kültür Merkezi'nde sahneleyeceği 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatının hazırlıklarını tamamladı. Orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman'ın yaptığı eserin ünlü rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini K. Reyhan Bezdüz yapıyor.



Sopranolar Funda Uyanık, Görkem Ezgi Yıldırım, tenorlar Erdem Erdoğan, Dağhan Ergün, Baritonlar Faik Mansuroğlu, Hulusi Polat ve bale solistleri A. Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, O. Polen Gezmiş, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen'e Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra, korosu eşlik edecek. Eserin dekor tasarımı Seyhan Atamer, kostüm tasarımı Aydan Çınar üstlenirken ışık tasarımı ise Tarı Deniz yapıyor.



Bu arada, MDOB tarafından 26 Aralık 2002 tarihinde sahne kantatı olarak seslendirilen, Mehmet Balkan'ın yorumu ile ilk kez 'koreografik sahne kantatı' formunda sahneleniyor. Eserin güçlü olan müzikal anlatımı başta koreografi olmak üzere dekor, kostüm ve ışık ile daha da zenginleştiğini belirten Balkan, "Mersin Devlet Opera ve Balesi bir ilke imza atıyor. Carmina bugüne kadar hep konser versiyonunda seslendirilmiş opera literatürünün en önemli eserlerinden bir tanesidir. Türkiye'de bir ilke imza atarak Carmina'yı sahneli yani, rejisi ile balesi ile orkestrası ile sahneliyoruz. Carmina'nın verdiği mesajları bizde sahnede reji ile mizansen ve bale ile desteklemeye çalıştık. Umut ediyorum, bir saat 10 dakikalık süreçte hem görsellerimizle hem dekorumuzla, kostümlerimizle güzel bir vakit geçirteceğiz" dedi.



Eserin ikinci temsili ise 16 Mart'ta saat 20: 00' da Kültür Merkezi sahnesinde sanatseverlerle buluşturulacak.



