Dha Yurt Bülteni -9

Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (2)'HUZUR DOLU BİR TÜRKİYE İSTİYORUM'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, partililerle buluştu.

Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (2)



'HUZUR DOLU BİR TÜRKİYE İSTİYORUM'



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, partililerle buluştu. Belediye başkan adaylarının 31 Mart yerel seçiminden zaferle çıkacağını kaydeden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "1 Nisan'dan sonra geleceğiz, Hekimhan'a tekrar geleceğiz, Malatya'ya da tekrar geleceğiz. Beraber gideceğiz, belediye başkanlarımızın birer kahvesini içeceğiz. Yeter mi? Hayır. Bir de diyeceğiz ki 'Söz verdiniz, şunu şunu yapacağız'. O sözlerin de hep beraber takipçisi olacağız. Huzur dolu, bereket dolu bir Türkiye istiyorum. İşsizliğin olmadığı, kavganın olmadığı, ayrımcılığın olmadığı; her insanın evinde mutlu, huzurlu olduğu, çocukların yatağa aç girmediği, huzur içinde yaşadığı, herkesin düşüncesini rahatlıkla ifade ettiği, düşüncelerin yasaklanmadığı, insanların kinle öfkeyle ayrıştırılmadığı bir Türkiye dileğiyle herkesi selamlıyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Katılanlar



Kılıçdaroğlu'ndan detay



Kalabalıktan görüntü



Kılıçdaroğlu'nun konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 290 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,



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Otomobilde ölü bulundu



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yol ayrımında kaldırıma hafif çarparak duran otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler polise haber verdi. 52 yaşındaki Mustafa Çakır'ın öldüğü belirlenirken, ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.



Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Yol ayrımında duran 26 KN 738 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz bir kişi olduğunu görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, araç içerisindeki Mustafa Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yol ayrımında refüje hafif çarpan araç üzerinde ve olay yerinde incelemede bulundu. Mustafa Çakır'ın cenazesi Körfez Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mustafa Çakır'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Araçtan görüntü



-Polisin olay yeri inceleme çalışması



-Cenazenin araçtan çıkarılması



-Detay



Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),



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Diyarbakır'daki 'kaliforniyum' operasyonunda 1 tutuklama



Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda kaliforniyum olduğu değerlendirilen 7 gram kimyasal madde ile bin 195 tarihi sikkeyi satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Salı günü düzenlenen operasyonda bin 195 parça tarihi sikke ile kaliforniyum olduğu değerlendirilen 7 gram kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilen kimyasal madde ile tarihi eserleri satmaya çalışan İ.B. ile alıcı oldukları belirtilen 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadelerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden İ.B. tutuklanırken, isimleri açıklanmayan diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.



Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) gönderilen kimyasal maddenin incelemesinin ise sürdüğü belirtildi.



Görüntü dökümü



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Diyarbakır Adliyesi



Sergilenen sikkeler ve kimyasal madde



Sikkeler ve kimyasal maddeden detay



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 319 MB



Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞDİYARBAKIR,



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Mandalara caz dinletiyor



Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan Adem Kaya ailesine ait manda yetiştiriciliği işini sürdürmeye başladı. Kaya mandalara caz müzik dinletmenin verimi arttırdığını iddia ederek, "Caz müziğin mandaları sakinleştirdiğini anlayınca ahıra ses sistemi kurarak onlara da dinletmeye başladım. Bu sayede süt verimini artırdım" dedi.



Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Havacılık Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamlayıp memleketine dönen 27 yaşındaki Adem Kaya, babasıyla omuz omuza verip, 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında aldığı mandalarla kendi işini kurdu. Caz müzik dinlemeyi seven Kaya, mandalarında müzik sayesinde sakinleştiğini fark etti. Bunun üzerine ahıra ses sistemi kuran genç çiftçi, sağım ve bakımını yaptığı zamanlarda hayvanlara müzik dinleterek süt üretimini de arttırdığını söyledi.



HAYVAN DAMINA SES SİSTEMİ KURDU



Okuldan mezun olduktan sonra askerlik görevini yerine getirerek ailesinin yanına dönmeye karar verdiğini söyleyen Kaya, yalnız kalan ailesine yardım etmek için köyünde kalmaya karar verdiğini belirtti. Ailesinin mandacılık yaptığını ve aile işini sürdürmek için 'Genç Çifti' projesine başvurduğunu anlatan Kaya, "Projeden bana 5 tane manda desteği çıktı. Ailemle beraber bu işi yapmaya başladım. 1,5 yıldır bu işi yapıyorum. Caz müzik dinlemeyi seviyorum kendim. Müziği hayvanlara dinlettirdiğimde de hayvanların sakinleştiğini gördüm. İlk başlarda hoparlör ile dinletmeye başladım. Baktım onlar da keyif alıyorlar, ses sistemi kurdum. Dama sabah girdiğimde sağım işlemlerini, bakım işlemlerini müzik eşliğinde yapıyorum" dedi.



'MANDALARIN SÜT VERİMİ ARTTI'



Mandaların ineklerden farklı olarak daha yabani olduklarını söyleyen Kaya, "Caz müzik ile hayvanlarımın süt veriminin arttığını gördüm. Mandalar inekler gibi uysal hayvanlar olmadığından sakinleşiyorlar. Daha doğal ve daha kaliteli ürün elde etmek için bu yola başvurdum. Şimdi kaymak, peynir ve tereyağı üretip internetten bunların satışını yapıyorum. Süt üretimi yaklaşık yüzde 10 civarı arttı. Süt verimi artmasa bile hayvanların müziği duyunca verdiği tepki beni mutlu ediyor. Müziği duyduklarında yabancı birsi gelse bile daha sakin oluyorlar" diye konuştu.



Görünüt Dökümü



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Genç çiftçi Kaya'nın evden çıkışı ve hazırlanışı



Saman balyalarını ahıra taşıması



Jazz Müziği açması.



Samanları hayvanlara vermesi



Manda yavrusunun annesine gitmesi ve manda sağımı.



Ahırın temizliği.



Hayvanların otlağa gitmesi.



Otlayan hayvanlar.



Genç Çiftçi Adem Kaya açıklaması.



Otlayan mandalar.



Süresi: 5 Dakika, Boyutu: 925 MB.



Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,



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Başkan Bozbey'den BUSİAD'a iş birliği çağrısı



BUSİAD üyelerine projelerini anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, işsizlik konusunda, büyükşehir belediyesi ve sanayici iş birliğiyle çözümler üretebileceklerini söyledi. Bursa sanayisinin teknolojisi yüksek ürünler yapması gerektiğini söyleyen Bozbey, "Bursa'nın bu potansiyeli var. Bursa Büyükşehir Belediyesi bunun tanıtımında pazarlamasında olur ve beraber hareket ederö dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (BUSİAD) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşması'na konuk oldu. BUSİAD üyelerinin büyük ilgi gösterdiği toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanları Erdem Saker ve Erdoğan Bilenser ile Osmangazi Belediye eski Başkanı Erhan Keleşoğlu da katıldı.



"SORUNLARA KÖKLÜ ÇÖZÜMLER BULACAĞIZ"



Mustafa Bozbey toplantıda BUSİAD üyelerine projeleri konusunda sunum yaptı. Kentin sorunlarını çözmek adına yola çıktıklarını belirten Mustafa Bozbey, insanları gülümsetmek ve mutlu bir şehir oluşturmak için projeler ürettiklerini ifade etti. "Bursa'nın sorunları belliö diyen Bozbey, şöyle devam etti: " Ulaşım, planlama, turizm, çevre, istihdam ve birlikte yönetme sorunu kentin belli başlı sorunları arasında. Bu noktada 20 yıllık tecrübeyle yola çıktık. Nilüfer'de yaptıklarımız ortada. Trafik sorunu sadece zaman kaybı değil, ayrıca çevre kirliliğine de yol açıyor. Raylı sistemi insanların ayağına götürebilirsek, araç kullanımı azalacak. Sistemle ilgili entegrasyonu başlatmak gerek. Stadyum, şehir hastanesi, özel okullar hep şehrin batısına yapıldı. Kentin batısındaki yük arttı. Şehrin batısına özel okul ruhsatı vermeyeceğiz. Okul servisleri çok fazla yoğunluk oluşturuyor. Trafik ve ulaşım konusunda köklü çözümler üreteceğiz. Kent planlaması adına plan anayasası oluşturma hedefindeyiz. 2030, 1/100000'lik planlarını yeniden revize edeceğiz. Bunu yaparsak Bursa'da sağlıklı bir dönüşüm yaparızö dedi.



"KARA DÜZEN ÜRETİMDEN VAZGEÇİLMELİö



Sanayinin katma değeri ve teknolojisi yüksek ürünlere dönmesi konusunda düşüncelerini de dile getiren Bozbey, "Bazı işletmeler bu konuda çalışmalar yapıyor. Bursa'nın mühendislik, teknolojik bilgi birikimi yüksek. Sermaye birikimi de var. Bursa sadece bölgesinde değil, ülke çapında teknolojisi yüksek ürünleri yapar. Bursa'nın bu potansiyeli var. Büyükşehir Belediyesi bunun tanıtımında pazarlamasında olur ve beraber hareket eder. Kara düzen üretimden vazgeçilmeli.Üniversite mezunlarının yüzde 42'si işsiz. Farklı eğitimler verilerek, büyükşehir belediyesi ve sanayici iş birliğiyle bu işsizler, işgücüne ara eleman olarak aktarılabilir. Turizm konusunda da yapılacak uygulamalarla iş potansiyelini artırabiliriz. Bursa turizmden yüzde 1 pay alıyor. Antalya'dan daha fazla değerleri var Bursa'nın. Bu değerleri hikayeleriyle ortaya çıkarıp ilgiyi çekebiliriz "diye konuştu.



"NİLÜFER ÇAYI'NI TEMİZ AKITABİLİRİZ"



BUSİAD üyelerine "Beraber önce Nilüfer çayını temiz akıtmamız gerekö diyerek çağrıda bulunan Mustafa Bozbey şöyle devam etti: " Tarımsal sulama yapılıyor. Bursa sanayicisi ve iş insanıyla birlikte bu konuyu birlikte kökten çözmeliyiz. Oradaki atıklardan dolayı birçok kesim rahatsız oluyor. Nilüfer çayını temiz akıtabiliriz. Bu anlayışa sahibiz. Bu kent hepimizin. Sanayicimiz bu konuda duyarlı. Etkin çözümler üretebiliriz ve orada tekrar bir yaşamın izlerini görebiliriz. Bu da hepimizin başarısı olacaktırö değerlendirmelerinde bulundu.BUSİAD üyelerinin de görüş ve önerilerini dile getirdiği buluşmada BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Hadi Türkay, Bozbey'e, BUSİAD'ın "Sürdürülebilir Kent Vizyonu Raporu'nuö sundu.



Görüntü Dökümü



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-Bozbey'in ziyaret görüntüsü



-Bozbey Konuşması



-Detaylar



Süre: 5 dk 28 sn mb-Boyut: 612 mb



HABER-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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