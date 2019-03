Dha Yurt Bülteni -9

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi.

Hani'de husumetli aileler arasında kavga: 3 ölü, 4 yaralı (2)



ÖLENLER KARDEŞ



Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Ferhat, Serhat ve İsmail Demir kardeşler olduğu saptandı. 3 kardeşin cenazelerinin morgdaki otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Bakan Varank: İş ve AŞ için devletin tüm imkanları seferber ediliyor



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Ticaret Odası'nca düzenlenen toplantıda, istihdam ve üretimi desteklediklerini belirterek, "İş ve AŞ söz konusu olduğunda, devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor. Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Nevşehir'de Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Vali İlhami Aktaş, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Yücel Menekşe ile Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları da yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Varank, gittiği her şehirde üreticilerle bir araya gelmeye çalıştığını belirtti. Türkiye ekonomisinin, gücünü ve dinamizmini üreticilerden aldığını kaydeden Varank, "Siz ürettikçe, istihdam sağladıkça, ülkemiz ileri gidiyor. Dolayısıyla biz de bakanlık olarak attığımız her adımda, büyümeyi sırtlayanları destekliyoruz. Sorunlarınızı, önerilerinizi bizzat takip ediyoruz. 16 senede güçlü bir temel inşa ettik, karşılaştığımız hiçbir zorluk bizi yıldırmadı. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok alanda önemli reformları hayata geçirdik. Vatandaşımıza dokunduk, dertlerine derman olmaya çalıştık. Fabrikalar açtık, altyapılar kurduk, istihdamı geliştirdik. Şimdi artık ekonomimizin gücüne güç katmak istiyoruz. Sanayideki son dönem gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Adım atmamız gerektiğinde, gerekli adımları atıyoruz" diye konuştu.



'DEVLET OLARAK BİZ KARŞILAYACAĞIZ'



İstihdamı ve üretimi desteklediklerini vurgulayan Bakan Varank, "Daima yanınızdayız. Üzerinizdeki yükleri hafifletmek için son dönemde bir dizi yeniliğe imza attık. Bu reformları Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuyla paylaştı. İş ve AŞ söz konusu olduğunda devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor. Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar devam ederse izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulan asgari ücret desteğini, bu yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Aralık 2020'ye kadar işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak. 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürüyor" dedi.



'ÇABAMIZI KARŞILIKSIZ BIRAKMAYIN'



Organize sanayi bölgelerinde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettiklerini belirten Bakan Varank, bu süreci hızlandırdıklarını da kaydederek, "Ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirim yaptık. Bakanlığımızın sera yatırımı teşviklerini artırdık. KOSGEB açık olan 10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor. Biz sizin yükünüzü alıyoruz, siz de çabamızı karşılıksız bırakmayın. Sizlerden beklentimiz, bu imkanları en iyi şekilde değerlendirip, yatırıma, üretime ve istihdama yoğunlaşmanız. Benzer şekilde, dış piyasalardaki payınızı artırma ve yeni pazarlar keşfetme önceliklerinizi geliştirmeniz, aslında sizin bir nevi sigortanız olacak" diye konuştu.



CHP'nin meclis üyesi adayı, 'Öcalan'a özgürlük' istemiş



Yerel seçimde CHP'nin Antalya'daki adayları arasında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talep eden, 2012'de BDP Antalya İl Başkanı olan Abdülbaki Karaağaç bulunuyor. Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 15'inci yılı nedeniyle Antalya'da düzenlenen eylemde Karaağaç'ın, "Bizler, Abdullah Öcalan'ın derhal özgür bırakılmasını istiyoruz" diye konuşma yaptığı ortaya çıktı. Aday Karaağaç'ın PKK'nın dağ kadrosunda yer alan kardeşi Abdülhadi Karaağaç ise gri listede aranıyor. Karaağaç'ın Antalya'daki adaylığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı mitinglerde, "Büyükşehir ve bazı ilçelerde 'Adayımız yok' diye kimse kaygılanmasın. Belediye meclis üyelikleri dahil olmak üzere bütün ilçelerimizde ve büyükşehirde meclis üyelerimiz, sizlerin göndereceği ve temsil edeceği arkadaşlarımız olacaktır" konuşmasını akıllara getirdi.



Antalya'da geçen ay CHP ile HDP il yöneticileri bir pastanede gizlice buluşmuş, ortaya çıkan ve medyada yayımlanan görüntülerde HDP Parti Meclisi Üyesi Nihat Akkaya, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya İl Sekreteri İlkay Budak, HDP Antalya eski İl Başkanı Ahmet Kaya, HDP Antalya İl Eşbaşkanı Muhsin Taşar ve HDP Parti Meclisi Üyesi Aydın Çetinkaya yer almıştı. CHP ile HDP arasındaki ittifak görüşmesi olduğu ileri sürülen buluşma sonrasında CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, buluşmanın tamamen tesadüfi olduğunu, masadakilerle hayatında ilk defa karşılaştığını söylemişti. Bu görüşme sonrasında CHP'nin Antalya'daki belediye meclisi üyesi adayları açıklandığında, HDP ile iltisaklı isimlere yer verildiği ortaya çıktı.



'DERHAL ÖZGÜR BIRAKILSIN'



Bu isimler arasında, 2012 yılında BDP'nin Antalya İl Başkanı olan Abdülbaki Karaağaç dikkati çekti. CHP'den Kepez Belediye Meclisi üyesi adayı olan Karaağaç'ın 15 Şubat 2014'te terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 15'inci yılı nedeniyle Antalya'da düzenlenen eylemde, "15 Şubat 1999'da Kürt halkının lideri Abdullah Öcalan, uluslararası bir komplo sonucu tutsak edildi. Kürt sorununun çözümsüz kalmasına, Kürdistan'da halkın baskı altında yaşanmasına, bir ulusun dilinin, kültürünün inkar edilmesine yol açanlar 15 Şubat komplosunu gerçekleştirenlerdir. Bizler, Abdullah Öcalan'ın derhal özgür bırakılmasını istiyoruz. Öcalan'ın özgür olması, aşağılanan, katledilen Kürt halkının uzattığı barış elinin sıkılması demektir. Kürt sorununun çözümü de buradan geçmektedir" diye konuşma yaptığı ortaya çıktı.



EYLEME ÖNDERLİK YAPTI



O tarihteki eylemde BDP il binasında toplanan bir grup partili, ellerinde Öcalan fotoğraflarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürümek istemiş, polisin izin vermemesi üzerine Şarampol Caddesi üzerindeki tramvay yolunda oturma eylemi yapmıştı. Türkçe ve Kürtçe sloganlar atan 150 kişilik gruba BDP İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç önderlik etmiş ve 'Biji Serok Apo' (Yaşasın Başkan Apo) sloganı attırmıştı. Basın açıklaması esnasında yakında bulunan bir işyerinin dışarıya müzik vermesi üzerine, partililerle işyeri çalışanları arasında baş gösteren gerginlik polisin devreye girmesiyle yatıştırılmıştı.



KARDEŞİ, ARANAN TERÖRİST



CHP Kepez Belediye Meclisi üyesi adayı Abdülbaki Karaağaç'ın PKK'nın dağ kadrosunda yer alan kardeşi Abdülhadi Karaağaç ise İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı gri listedeki aranan teröristler arasında yer alıyor. PKK/KCK terör örgütünün sözde komutanlarından biri olarak bilinen Karaağaç'ın fotoğrafının altında, 1960 yılı Kurtalan doğumlu olduğu belirtiliyor.



HDP YÖNETİCİLERİ İLE GİZLİ GÖRÜŞME



HDP eski İl Başkanı Ahmet Kaya, geçen günlerde, Büyükşehir ve Kepez'de CHP adaylarını destekleyecekleri açıklamasını yaptı ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'e 80 bin, Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç'e 30 bin civarında oy vereceklerini ifade etti.



Bu açıklamadan kısa süre sonra, CHP'nin Kepez Belediye Başkan adayı olan Murat Dinç ile HDP yöneticileri, bir akaryakıt istasyonunda gizli bir görüşme yaparken görüntülendi.



BULDAN: ADAYIMIZ YOK' DİYE KAYGILANMAYIN, TEMSİL EDECEK ARKADAŞLARIMIZ OLACAK



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı mitinglerde, "Büyükşehir ve bazı ilçelerde 'adayımız yok' diye kimse kaygılanmasın. Belediye meclis üyelikleri dahil olmak üzere bütün ilçelerimizde ve büyükşehirde meclis üyelerimiz, sizlerin göndereceği ve temsil edeceği arkadaşlarımız olacaktır" diye konuştu. Buldan'ın bu konuşması, HDP'nin Millet ittifakını desteklediği yerlerde, listelerde HDP'li isimlerin yer alacağı şeklinde yorumlandı.



Çameli'de kar yağışı etkili oldu



Denizli'nin yüksek kesimlerinde bu sabahtan itibaren kar yağışı etkili oldu. Çameli ilçesinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, araçlar karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı.



Bu sabah Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Her yer beyaz örtüye bürünürken, özellikle Çameli ilçesinde evlerin ve araçların üzerleri karla kaplandı. İlçede kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Çamelili vatandaşlar, kar yağışıyla ilgili fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözüyle birlikte paylaştı.



