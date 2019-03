Dha Yurt Bülteni-9

Şehit uzman çavuşlar Çakır ve Temel için Hakkari'de tören düzenlendiIrak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 uzman çavuş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehit uzman çavuşlar Çakır ve Temel için Hakkari'de tören düzenlendi



Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 uzman çavuş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.



Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesi Kevet üs bölgesine, 16 Mart 2019 tarihinde sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı. 1'i kadın, 12 teröristin etkisiz hale getitirildiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Yaşar Çakır ile Taşkın Temel için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.



Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.



Şehit Piyade Uzman Çavuşlar Çakır ve Temel'in cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasından sonra şehit uzman çavuşlar Çakır ve Temel'in cenazeleri ambulanslarla Van'a götürüldü. Van'da, basına kapalı düzenlenecek uğurlama töreninin ardından, şehit uzman çavuşlardan Yaşar Çakır'ın cenazesi memleketi Kütahya'ya, Taşkın Temel'in cenazesi Gümüşhane'ye askeri uçaklarla gönderilecek.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Tören alanına getirelen şehit uzman çavuşların cenazeleri



-Saygı duruşu



-Törene katılanlar



-Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması



-Duaların okunması



-Şehitlerin naaşlarının ambulanslara konulması



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -



==================



Cumhur İttifakı'nın ilk mitingi İzmir'de



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 31 Mart yerel seçimleri için ilk ortak mitinglerini İzmir'de yapıyor. Miting alanında renkli görüntüler oluştu. Üzerine Atatürk fotoğraflı ay yıldızlı tişört giyen bir vatandaşın, sakallarını üçe ayırarak her birinde ayrı bir harfin bulunduğu tavla zarları ile 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' ismini yazması dikkat çekti. Aynı vatandaş iki eliyle Rabia işareti yaparak, miting alanına girdi.



Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndaki gerçekleştirilen miting için 600 ton ağırlığında, 16 metre yüksekliğinde ve 95 metre genişliğindeki sahne kuruldu. Sahneye uzak olan vatandaşlar için alanın çeşitli yerlerine 10 adet LED ekranlar yerleştirildi. Mitinge gelen vatandaşlar, havanın güzel olmasından da yararlanarak, Kordon'un yeşil çimlerine oturarak, piknik yaptı. Mitinge katılmak için kentin birçok ilçesinden vatandaş, alana giriş yapmaya başladı. Sadece Türk bayrakları ile alana giren vatandaşlar, çalınan seçim şarkılarına eşlik ederek Erdoğan ve Bahçeli'yi coşkuyla bekledi. Dün Manisa'da gerçekleştirilen mitingin ardından geceyi İzmir'de bir otelde geçiren ve miting saatine kadar da burada dinlenen Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte miting alanına geleceği öğrenildi. Konuşmaların yapılacağı sahnenin sol üst köşesine 'İzmir ehline emanet' yazısı asıldı. Sağ üst köşede ise 'Belediye işi gönül işi' yazısı yer aldı.



Miting alanına çıkan tüm sokaklar, Cumhuriyet Meydanı'ndan Alsancak Vapur İskelesi'ne kadar polis bariyerleri ile kapatıldı. Alana girişler, altı kapıdan yapıldı. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı kapılardan titiz bir aramadan geçtikten sonra alana girdi. Engellilerin alana rahat bir şekilde girmesi için ayrı bir kapıdan girişleri yapıldı. Mitinge katılmak isteyenler için İzmir'in çeşitli yerlerine ayaklı panolar konularak, yönlendirme sağlandı. Gündoğdu Meydanı'na üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu ve 'Beka için milli karar' yazılı dev bir pankart asıldı. Bu pankartın hemen yanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bulunduğu ve üzerinde 'Cumhur için istikrar' yazılı pankart yer alırken yine Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin de 'Zeybekci çözer, İzmir'e değer' yazılı bir pankartı alana konuldu. Zeybekci, halkı selamlama konuşması yaptı. Ayrıca, Kordon'da miting alanına bakan bir binaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin fotoğraflarının olduğu 'Beka için milli karar' yazılı büyük pankart asıldı. Alanda vatandaşlara 100 bin adet Türk Bayrağı ile 250 bin adet su dağıtıldı. Miting alanında çok sayıda polis ekibi ve sağlık personeli de görev yaptı. Alanın iki farklı noktasına Kızılay çadırları kuruldu. Alan içerisinde olası bir sağlık sorununa karşı, yalnızca ambulansların giriş yapabileceği güvenlik koridoru oluşturuldu. Termometrelerin 21 dereceyi gösterdiği İzmir'de sıcaktan ve kalabalıktan bunalan bazı vatandaşlara sağlık görevlileri anında müdahale etti. Alanı dolduran partililerin bir elleriyle bozkurt, diğer elleriyle Rabia işareti yapmaları dikkat çekti. Üzerine Atatürk fotoğraflı ay yıldızlı tişört giyen bir vatandaşın, sakallarını üçe ayırarak her birinde ayrı bir harfin bulunduğu tavla zarları ile 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' ismini yazması dikkat çekti. Aynı vatandaş iki eliyle Rabia işareti yaparak, miting alanına girdi. Denizde de Türk bayraklarıyla süslenen yüzlerce tekne içindeki vatandaşlar da mitinge katıldı.



Görüntü Dökümü



-----------



Bayrak sallayanlar,



Bozkurt işareti yapanlar,



Alandan posterler,



Arama noktalarından,



Çimlerde piknik yapanlardan,



Genel ve detay görüntüler,



Haber-Kamera: Tekin GÜRBULAK- Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



==================



Bakan Selçuk: Eğitimizin ortaysa eğer ekonominiz orta olur (2)



'TÜRKİYE'NİN YÜCELMESİNE HİZMET EDECEĞİZ'



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Malatya'da Atatürk Kız Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Selçuk, okulun Malatya'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu teşekkürlerimizin elbette bir sonucu da olmalı. İnsanlar bu okulların açılması, bu kurumların oluşturulmasına hizmet ederken öğrencilerimizin vazifesi de çok çalışmak ve bu ülke için güzel bir geleceğe sizlerin isminizle, cisminizle hizmet etmeniz ve dünyaya bir başarı hikayesi oluşturacak nefesleri, solukları buradan yükseltmektir. Sizler eğer hedefinizi dünya çapında bir hedef olarak koyarsanız bizlerin ve bu kurumların yapılmasında emeği geçenlerin gayretlerini de boşa çıkarmamış olacaksınız. Burada velilerimiz var. Burada anne babalar var. Onlara da çocuklarının eğitiminde gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum" dedi.



'TÜRKİYEMİZİ YÜKSELTECEĞİZ'



Bakan Selçuk, Türkiye'nin yükselmesi, yücelmesi ve dünyada dimdik ayakta durması ile gurur duyduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu topraklarda dimdik ayakta duracağız mesajı veren çocukların yetişmesi temel gayemiz. İnşallah hep birlikte bu gayemize yönelik olarak çabalarımız artacak, yeni okullar, yeni kuruluşlar Türkiye'de tıpkı bir fidan gibi büyüyecek ve gelecekten daha umutlu olacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimle ilgili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde yapacağımız yeni atılımlarla büyük bir umudun taşıyıcıyız. Bu umudu Cumhurbaşkanımızın gösterdiği doğrultuda bütün kabine arkadaşlarımızla beraber eğitimi yükseltmek noktasında çok büyük gayretlerin içerisindeyiz. Mesleki teknik eğitimde olsun, genel eğitimde olsun, diğer bütün eğitimin alt dallarında olsun hepsinde ayrı ayrı çabalarımız, gayretlerimiz sürüyor. İnşallah en kısa zamanda da çok somut neticeleri almaya başladık, daha da büyük neticeler alacağız ve bunu bütün halkımızla da paylaşacağız. Bizler bu işin nasıl yapılacağını, ne şekilde olacağını projesiyle, fizibilitesiyle, finansmanıyla, insan kaynağı ile her şeyi ile yoluna koymak noktasında hiçbir sıkıntıya sahip değiliz. Türkiye'nin birikimi bu kuruluşları yükseltmekten gurur duyar ve bunu yapabilecek kapasitededir. O nedenle hiçbir endişeniz olmasın, hep beraber Türkiyemizi yükselteceğiz, öğretmenlerimizin omuzlarında Türkiye'nin yücelmesine hizmet edeceğiz." Konuşmaların ardından Atatürk Kız Anadolu Lisesi'nin açılışı yapıldı.



Görüntü Dökümü



--------------



Katılanlardan detay



Bakan Ziya Selçuk'un konuşması



Lisenin açılışı



Bakan Selçuk'un sınıfta öğrencilerle konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 642 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



===================



Otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı



Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.



Kaza, dün gece, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kilis yönünde giden Mustafa Aydoğdu (20) yönetimindeki 27 DN 207 plakalı otomobil, kavşakta, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Mustafa Aydoğdu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilden yaralı çıkarılan Nazlı Saliha Deliçay (30), çocukları Talha Demir (6) ve Samet Deliçay (2) ile Ercan Özkeseci (26), Nadide Samanoğlu (47) ve Remziye Özkesici ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Nazlı Saliha Deliçay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Talha Demir ve kardeşi Samet Deleçay'ın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Mustafa Aydoğdu ve Nazlı Saliha Deliçay'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



------------



Adli Tıptan Kurumu



Yakınlarından görüntüler



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB



Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)



==================



Van'da 'horoz dövüşü' operasyonu



Van'ın İpekyolu İlçesi'nde 'horoz dövüşü' düzenlendiği tespit edilen bir iş yerinde baskın yapıldı. Yapılan denetimde 49 kişiye Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatlar Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanırken, dövüşlerde kullanılan 100 horoz koruma altına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesinde bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde 100 adet horozun yanı sıra bir ring, dövüş sonrası yaralanmış horozlara müdahalede kullanılan flaster, tuzluk, makas, kanlı bez parçaları, 8 kutu ilaç ve 5 bin 395 TL para ele geçirildi. Bunun üzerine 49 kişiye Kabahatler Kanunun 34'üncü maddesince 15 bin 680 TL idari para cezası uygulanırken, horoz dövüştürdüğü tespit edilen 14 şüpheliye Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun ve Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri doğrultusunda işlem yapıldı.



İş yerinde bulunan 10 adet horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı.



"GÜZELLİK YARIŞMASI YAPTIK, BASKIN OLDU"



İş yerinin işletmecisi olduğu iddia edilen kişi ise güzellik yarışması ve horoz satışı yapıldığını savunarak, "Burada güzellik yarışması yaptık, baskın oldu. Herkes bir ücret verir, ihale ile horozlar satılır. Burada kumar oynanmıyor, horoz satın satılıyor. Burada herkesin kümesi var, apartmanda yaşayanların hayvanları burada. Güzellik yarışması için başvurumuzu da yapmıştık" diye konuştu.



Bazı horozların yaralanmasına üzüldüğünü kaydeden iş yeri sahibi, "Ama fazla kan olmuyor, olsa da krem sürülüyor ve tedavi ediliyor. Hayvanlar diyorsunuz da insanlar da ringte boks yapıyor, paramparça oluyor. Pişmanım ama işsizim, yapacak bir şeyim yok" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



Baskın yapılan iş yeri



Ringin görüntüsü



İş yerinden genel görüntüler



Röp.



Haber-Kamera: Müslim SARIYAR/ VAN,



===================



Bolu'da kazalar mobese kamerasında



Bolu'da, son 3 ayda yaşanan trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.



Bolu Emniyet Emniyet Müdürlüğü'ne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan hareketli ve sabit mobese kameralarına son 3 ayda farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı gözler önüne serildi. Görüntülerde, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde kırmızı ışık ihlali yapan bir midibüsün başka bir minibüse çarpması, D-100 Karayolu Dağkent ve Tugay Kavşakları mevkilerinde kırmızı ışıkta duran araçlara başka araçların çarpması sonucu meydana gelen kazalar, D-100 Karayolu Çaydurt mevkii ve Karaçayır Mahallesi'nde kavşağa kontrolsüz giren araçların çarpışması yer aldı.



Görüntü Dökümü



--------



-Kaza görüntüleri



Süre: 01.14-Boyut: 140.4 MB



Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,



=================



Salihli modern poligona kavuştu



MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 3 milyon liraya mal olan ve 44 dönüm alan üzerine yapılan Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu, Grand Prix Turnuvası'yla açıldı.



Salihli'nin kırsal Kabazlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve her birinde 15'er trap makinası bulunan 3 atış yolunun yer aldığı Trap ve Skeet Atış Poligonu'nun açılışına Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman'ın yanı sıra milli atıcılar Alp Kızılsu, Oğuzhan Tüzün ve Erdinç Kepabçı'nın da aralarında bulunduğu 130 atış sporcusu katıldı. Poligonun açılışında konuşan Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman "3 yollu bir trap ve skeet sahası bizim için çok önemli. Atıcılık sporuna önemli bir katkı sunacak. Böyle bir tesisin Manisa ve çevresindeki trap atıcılarına iyi bir imkan olacağını düşünüyorum. Çünkü bu bölge mahalli yarışlarda çok fazla sporcu yarıştıran bir bölge. Böyle gerçek bir poligonda bu sporcuların olimpik sporcular olarak yetişebileceğini ve sonrasında Milli Takım'da yer alıp, uluslararası yarışmalarda da ülkemize madalyalar kazandırabileceğini düşünüyorum. Federasyon faaliyet programımıza da Salihli Poligonu'na da 2 yarışma aldık. Atıcılık sporu ülkemizde gün geçtikçe gelişiyor. Bu yıl gençler de tabanca dalında dünya şampiyonu çıkarttık. Geçen yıl de havalı silahta, büyükler dalında Avrupa Şampiyonu çıkarmıştık. Dünya kupalarında trapta madalyalar aldık. Şu an trap skeet takımımız Meksika'da yarışıyor. Artık takımlarımız dünyanın her yerinde yarışıp, bize başarılarla dönüyorlar" dedi. Arman, poligonunun Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu olduğunu kaydetti.



ATA SPORUMUZ



Milli Atıcı Alp Kızılsu, "Bu tesis, Ege Bölgesi için ciddi bir kazanım. Şu an 3 atış yolu var. 5 atış yoluna çıkarılması düşünülüyor. Eğer bu sağlanırsa hem Türkiye Federasyonu hem de uluslararası federasyon yarışmaları için önemli bir tesis olacak. Buradaki tesisten Milli Takım sporcuları yetişecek. Tesis hepimize hayırlı olsun. Bu bizim ata sporumuz. Mutlaka Türkiye'den önemli sporcular çıkacaktır" dedi. Milli kadın atıcılardan Nihan Gürer, ise böyle bir poligonun Salihli'de olmasının çok güzel olduğunu vurgulayıp, "İyi görüntüsü olan poligonlarda skora atmak hedefimdir. Poligon gayet güzel, çok iyi bir tesis yapılmış. İnşallah sık sık bu poligona geleceğiz" dedi. Milli kadın atıcı Dilara Kızılsu ise "35 yıllık sporcuyum. Salihli Belediyesi'nin yaptırmış olduğu poligon mükemmel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Salihli Avcılar Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Tekdal "Burası eski adıyla Manisa İl Özel İdaresi'nden Salihli Belediyesi'ne geçti. Bu üçlü poligonun yapılışında bu arazinin 44 dönümü kullanıldı. Şimdilik bu 44 dönümlük arazi üzerinde bir sosyal tesis her şeyiyle mükemmel bir şekilde yapıldı. 3 tane de 15'er trap makinalı atış yolu oluştu. Bu tesisin yaklaşık maliyeti ise 3 milyon lira ve Salihli Belediyesi'nin desteği ile ilçemize kazandırıldı" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------:



-Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu'ndan drone görüntüsü



-Atıcılardan görüntü



-Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman ile röp.



-Milli atıcılar Dilara Kızılsu, Alp Kızılsu ve Nihan Gürer ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),



================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propagandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı

Bahçeli, İzmir'den Meydan Okudu: Ey Haçlılar Gelin de Sizi Kanınızda Boğalım

Ekrem İmamoğlu'nu Kızdıran Manşet: Yalan Haberlere Son Verin, Özür Dileyin

Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Yaralanan Mustafa Boztaş'ın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı