Dha Yurt Bülteni -9

Giresun'un Alucra ilçesinde 4 milyon metre küp su depolama hacmine sahip 56 metre gövde yüksekliğine sahip sulama amaçlı kullanılan Alucra Barajı'nda, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasında su sızıntısı nedeniyle 12 evin tahliye edilmesinin ardından, başlatılan kontrollü su tahliyesi sürüyor. Suyun tamamen tahliye edilmesinin planlandığı barajda, gövde iyileştirme çalışması yapılacak. Gövdesinin yıkılma riskinin sürdüğü barajda, bir kaç gün daha sürecek su tahliyesinin tamamen bitinceye kadar, vatandaşlar evlerine yaklaştırılmıyor.



Giresun'un Alucra ilçesindeki koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip ve 11 bin 640 dekar zirai alanın suya kavuşmasını sağlayan Alucra Barajı'nda geçen Cuma günü su sızıntısı başladı. Barajın yer aldığı Karabörk Köyü Muhtarı Ali Kocaman, gövdedeki sızıntıyı fark etmesi üzerine cep telefonu kamerası ile kayda aldığı görüntüleri jandarma ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerine ulaştırdı. Görüntüleri izleyen DSİ yetkililere harekete geçti. DSİ Genel Müdürlüğü ve Trabzon Bölge Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptığı barajda, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasında su sızması olduğu belirledi. Ekipler, göletteki suyun tahliyesine karar verdi.



12 EV BOŞALTILDI



Risk altında bulunan gölet kısmına yakın Karabörk köyü Artabel Mahallesi'nde 12 ev de, tedbir amacıyla tahliye edildi. Gövdesinin yıkılma riskinin sürdüğü barajda, su tahliyesinin tamamen sağlanıncaya kadar vatandaşlar, evlerine yaklaştırılmıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri de köyde bekleyerek, vatandaşları dere yatağından uzak durmaları yönünde uyarıyor. Göletteki suyun tamamının tahliyesinin ardından sızıntının yaşandığı baraj gövdesinde iyileştirme çalışmasına başlanacak.



VALİLİK: İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILACAK



Konuyla ilgili Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Giresun ili Alucra ilçesi, Alucra Göleti'nde, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından 15.03.2019 günü başlayan yayılı su sızıntısı tespit edilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü'nden 5 kişilik uzman bir heyet gölet yerine gelmiş olup, incelemelerini sürdürmektedir. Durum tespiti ve tedbir amaçlı olarak gölet suyu tahliye edilmeye başlanmıştır. Su seviyesinin düşürülmesinden sonra gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Gölün boşaltımı sırasında mansaba kontrollü olarak su bırakılmaktadır. Tedbir amaçlı olarak gölün hemen mansabındaki 12 hane tahliye edilmiştir. Diğer yerleşimler için riskli bir durum olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır."



'KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ'



Alucra ilçesi Karabörk Köyü Muhtarı Ali Kocaman birkaç gün önce baraj gövdesinden fazlaca su aktığını fark ettiğini ve durumu yetkililere bildirdiğini belirterek "Barajda bir anormal durum olduğunu fark ettim. Göle çıkıp baktım. Tahliye bölümünden az su akıyor, suyu alt kısımdan veriyordu. Telefonla çekim yapıp ilgili yerlere gönderdim. Tehlike olduğu tespit edilince çalışma başlatıldı. Barajın kapakları açılarak su tahliye edilmeye başlandı. 12 evimiz boşaltıldı. Köyde komşu ve akrabalarının evlerine yerleştirildiler" dedi.



Evini boşaltan Ali Tuncel de "Barajın yapılışından bu yana bazı sorunlar vardı. 'Baraj gövdesi çatlar mı?' diye hep korkuyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi. Gelip müdahale ettiler. Su seviyesi düşürülüyor. Evimizi terk ettik ve akrabalarımızda kalmaya başladık. Köyde huzursuz olduk, uykularımız kaçtı. Bir daha bu durumu yaşamak istemiyoruz. Baraja önlem alınmalı" diye konuştu.



Mustafa Yelekoğlu ise "Barajdaki tehlike nedeniyle '4 gece evde kalmayın' dediler. Bizde evi boşalttık. Yukarıdaki köylerdeki yakınlarımızın evlerinde yatıyoruz. Barajda tehlike var. Gövdesinin yıkılmak üzere olduğu söylendi" ifadelerini kullandı.



Evi tedbir amacıyla boşalttıklarını söyleyen Hasan Kocaman "Barajda sıkıntı var. Kapaklar açılarak su seviyesi düşürüldü. Erken müdahale olduğu için korkmuyoruz. Yüksek köylerdeki akrabalarımızın evinde kalıyoruz" diyerek önlem alınmasını istedi.



ALUCRA BARAJI



Alucra Barajı'nın, 2014 yılı Nisan ayında DSİ tarafından ihale edilerek özel bir firma tarafından inşa edildi. 4 milyon metre küp su depolama hacmine sahip baraj inşaatı geçen yıl tamamlandı. 8 milyon 530 bin TL'ye mal olan Alucra Barajı projesi temelden 46 metre, koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip. Giresun'un en büyük, Karadeniz Bölgesi'nin de sayılı büyük barajlarından biri olan Alucra Barajı ile 11 bin 640 dekar zirai alanın suya kavuştu.



Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolu açıldı



Hakkari ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle 2 gün önce kapanan Hakkari- Şırnak karayolu, yapılan yoğun çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.



Bölgede 2 gün önce etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hakkari- Şırnak karayolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan Çığlı köyündeki Serbestan mevkisinde dört noktaya çığ düştü. Çığdan dolayı yol ulaşıma kapandı. Araçlar jandarma ekipleri tarafından geldikleri yöne geri gönderilirken, Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri de yolun açılması için çalışma başlattı.



Ekipler, bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen 5 iş makinesiyle metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini temizleyerek gece saatlerinde yolu yeniden ulaşıma açtı.



Şırnak merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama



Şırnak merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şırnak merkezli Ankara, Adana, Hatay, Yozgat, Gaziantep, Aksaray, Çanakkale, Kocaeli ve Konya'da güvenlik güçlerince eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 11 eski polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 7 şüpheliden 6'sının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.



Bakan Yardımcısı Aksu: Erozyonla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesiyiz



Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu, erozyonla mücadelede Türkiye'nin, dünyanın en başarılı ülkesi olduğunu belirterek, "1970'li yıllarda 500 milyon toprak kaybımız, bugün 154 milyonlara kadar gerilmiştir. 2023 itibarıyla bunu 130 milyon tonlu rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Aksu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak, açılış ve fidan dikim törenlerine katılmak üzere Osmaniye'ye geldi. Aksu, Osmaniye Valiliği'ni ziyaretinin ardından Dereli köyünün Davlumbaz mevkisinde oluşturulan 'Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Sahası'ndaki törene katıldı. Orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında olunduğunu belirten Aksu, "Bunların başında da Osmaniye gelmekte ve rakamlar bunu göstermektedir. Osmaniye'de orman varlığı 1,5 milyon hektar artış göstermiştir. 2023'e kadar hedeflerimiz var ve 7 milyar fidan dikeceğiz. Yine erozyonla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesiyiz. 1970'li yıllarda 500 milyon toprak kaybımız, bugün 154 milyonlara kadar gerilmiştir. 2023 itibarıyla bunu 130 milyon tonlu rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



'341 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK'



Bakanlığa gelir gelmez, ormancılık faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ve bu alanda 341 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Bakan Yardımcısı Aksu, "Orman Köy Kooperatifleri'ne ise 817 milyon lira kredi ve hibe desteği de verdiğimizi ifade etmek isterim. Osmaniye'de 1 şehir ormanı, 9 mesire alanı oluşturulmuştur. Ayrıca 6 bal ormanı kurulmuştur. Yine 65 aileye de 5 bine yakın badem, ceviz ve diğer ağaçlar türlerinde dikimler yapmışız. Ormancılık alanında 341 milyon lira yatırım yaptık ve daha da yapmaya devam edeceğiz. 2002 yılından bu güne 1167 aileye 16 milyon aileye destek ve hibe verdik. Bu desteklerimiz de devam edecektir" dedi.



Konuşmaların ardından zeytin ve defne fidanları; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ile İsmail Kaya, Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.



Çorum'da otomobilin LPG tankından 6 kilo eroin çıktı



Çorum'un Alaca ilçesinde, otomobil bagajındaki LPG tankına gizlenen poşetlerde 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alaca'ya uyuşturucu getireceği belirlenen otomobili ilçe girişinde durdurdu. Y.K. ve A.D'nin bulunduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Zeus' da kullanılarak arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagaj kısmında bulunan LPG tankının içine gizlenmiş 27 poşette 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.



Şüphelilerden A.D.'nin sahte kimlik kullandığı, 'hakaret', 'basit yaralama' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Bursa'nın tarihi Hisar Bölgesi yeniden ayağa kalkacak



Bursa'nın en eski ticaret bölgesini oluşturan ve bünyesinde Bizans döneminden, Cumhuriyet dönemine kadar pek çok tarihi yapı bulunan Hisar Bölgesi, 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile yeniden eski canlılığına kavuşacak. Konu hakkında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu çalışma ile değeri unutulmuş, yıpranmış bölgenin değerinin yeniden ortaya çıkarılması sağlanacak" dedi.



Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile Tarihi Hisar Bölgesi yeniden restore edilip, ayağa kaldırılacak. Bünyesinde Roma, Bizans, Bitinya, Cumhuriyet Dönemi gibi pek çok tarihi yapıyı barındıran ve Bursa'nın en eski ticaret bölgesi olan Hisar'ın unutulmuşluğunu ortadan kaldırmak istediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hisar'daki çalışmalar uzun zamandır sürüyor. Surların ayağa kaldırılması, Sümbüllü Konağı, Suruçtu konağı gibi Cumhuruyet dönemi sivil mimari yapıları restorasyonu, hisarın arkeolojik değeri ve potansiyelini ortaya çıkaran arkeolojik kazı çalışmaları bu bölgede yaptığımız çalışmalardan bazıları. Bu çalışma ile değeri unutulmuş, yıpranmış bölgenin değerinin yeniden ortaya çıkarılması sağlanacak" diye konuştu.



2 BİN 300 YILLIK TARİH



Bölgenin geçmişinin çok eskiye tarihlendiğinden belirten Dündar, "2 bin 300 yıl önce polis devleti (şehir devleti) olarak kurulan ve Bitinya, Bizans, Osmanlı gibi önemli devletlere ev sahipliği yapan hisarın hak ettiği değere kavuşması için bir mastır planı hazırladık. Bu çalışmalardan sonra sıra hisar içi bir vizyon ortaya koyacak koruma ve kentsel tasarım projesine geldi. 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile hisarı bir bütün olarak ele alıp, yeni bir kentsel koruma analiz çalışmasını ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.



Adıyaman'da polis pazarına mont ve bot yardımı



Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Merkezi bünyesinde kurulan ve maddi durumu yetersiz olan çocuklara destek veren polis pazarına Kütahya'da ki Gürel Vakfı tarafından mont ve bot yardımı yapıldı.



Yapılan yardımlar düzenlenen programla polis pazarına ulaştırıldı. Programa İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile eşi Keziban Alper ve yardımlara aracılık eden iş insanı Hayriye Ersoy katıldı.



Programda konuşan Hayriye Ersoy, Kütahya'dan gelen yardımlar için teşekkür ederek, "Birlik ve beraberliği çok büyük ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde Nafi Gürel'in Kütahya'dan buraya uzanan sıcak elleri çok anlamlı. Hemen hemen her yıl Gürel Vakfı binlerce çocuğa burs verdiği gibi Adıyamanlı çocuklara da bir takım hediyeler göndererek bizleri de mutlu etmiş oluyor. Tabi ülke içerisindeki birlik ve beraberlik dayanışmaya da örnek teşkil etmiş oluyor. Bu vesileyle ben kendilerine teşekkür ediyorum. Müdürümüzün yapmış olduğu bu çalışmaya teşekkür ediyorum. Umarım bu çalışma Türkiye'de örnek teşkil eder" dedi.



Polis pazarında yardımların artarak devam ettiğini belirten İl Emniyet Müdürü Metin Alper, ise şunları söyledi:



"Hepinizim malum olduğu üzere Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliğimizde Toplum Destekli Polislik merkezinde geçtiğimiz yıl hizmete sunduğumuz polis pazarına katkılar artarak devam ediyor. Bugünde sizlerin huzurunuzda çok büyük katkı aldık. Çok güzel bot ve mont katkısı oldu polis pazarımıza boşalan raflarımızı tamamen doldurduk. Bu katkıda Kütahya Porselenin Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Gürel beyefendiden ve değerli eşlerinden geldi. Biz onların bu yardımları için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu yardımı aracılık hizmeti olarak sunan Hayriye hanıma da çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde de Adıyaman Organize Sanayi bölgesinde bir firmamız yine katkılarda bulundular. Her zaman söylediğimiz gibi ihtiyaç sahiplerini ihtiyaçlarını tespit etme adına katkılarımız devam edecek. İnşallah hayırlara vesile olduk. Polis Pazarına katkıların artarak devam etmesini diliyoruz."



Konuşmaların ardından iş insanı Hayriye Ersoy'a teşekkür belgesi verildi.



Öğretmen ve öğrencilerin 'Çanakkale Zaferi' özel klibi beğeni topladı



Samsun'da, ortaokul öğretmen ve öğrencilerince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla 'Çanakkale Bugün Toz ile Duman' türküsüne çektiği özel klip, sosyal medyada ilgi gördü.



Samsun'un Canik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Emrullah Efendi Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, sözü ve müziği Esat Kabaklı'ya ait olan 'Çanakkale Bugün Toz ile Duman' türküsüne özel klip çekti. Türküyü kendi aralarında paylaşıp herkesin 2 mısralık kısmını söylediği klip, sosyal medyada da paylaşıldı. Kısa sürede takipçilerin ilgi odağı olan klip beğeni de topladı.



'ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU'



Öğrencilerine milli bilinci uyandırmak için böyle bir etkinlik yapmak istediklerini dile getiren okul müdürü Muammer Çalışıcı, "Çanakkale Zaferi'ni ve Şehitleri Anma Günü bilincini oluşturmak için böyle bir etkinlik yapmaa karar verdik. Müzik öğretmenimiz yardımıyla 15 gün önce çalışmalara başladık. Öğretmenlerimiz türküyü ezberlediler. Tek tek herkes kendi bölümü seslendirdi. Kayıt işleminin ardından birde türkü için klip çektik. Bir öğrencimiz de bize eşlik etti. Çok güzel bir çalışma oldu" dedi.



'AMACIMIZ İZ BIRAKMAKTI'



Her öğretmenen türküdeki iki mısrayı parça parça seslendiridğini dile getiren müzik öğretmeni Göknur Mandıracı da "Amacımız bir iz bırakmaktı. Yaptığımız bu etkinliğin kalıcı olmasını istedik. Böylede olacağını düşünüyoruz. Bu türkü de diğer türkülerimiz gibi çok değerli ve önemli. Biz bu türküde çok daha başka bir duygu olduğunu düşünüyorum, sözleri çok anlamlı ve çok güzel. Arkadaşlarımızda söylerken bu duyguyu çok güzel yaşadılar ve çok güzel hissettirdiler. Bu yüzden çok memnunuz" diye konuştu.



'TÜRK MİLLETİ OLARAK ÇOK GÜZEL MODELİZ'



Türküyü söylerken çok duygulandıklarını anlatan resim öğretmeni Süleyman Yıldırım ise "Önemli olan burada bu bilinci çocuklarımıza aşılamak. Biz bunu aşılamak için hem resimle hem müzikle bu işin içine girmeye çalışıyoruz ve çocuklarımızda bundan doğal olarak etkileniyor. Bizim Dünyada model aramamız gerek yok. Biz Türk Milleti olarak çok güzel bir modeliz. Biz kendi ecdadımızın hakkını verebilirsek bizim çok güzel modellerimiz var" ifadesinde bulundu



