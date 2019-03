Dha Yurt Bülteni -9

Denizli depremi Burdur'da da hissedildiMerkezüssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem Burdur'da da hissedildi.

Denizli depremi Burdur'da da hissedildi



Merkezüssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem Burdur'da da hissedildi. Vali Hasan Şıldak, ilçede can veya mal kaybı olmadığını söyledi.



Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34'te meydana gelen deprem Burdur'da da şiddetli şekilde hissedildi. Kent merkezinde yüksek katlı binalarda oturan bazı vatandaşlar depremin şiddetiyle kendilerini sokağa attı.



Burdur Valisi Hasan Şıldak depremden Yeşilova, Tefenni ve Gölhisar ilçelerinin daha şiddetli şekilde etkilendiğini, il genelinde herhangi bir hasar, can ve mal kaybı olmadığını belirtti. Şıldak, "İl sınırlarımıza çok yakın Acıpayam ilçesinde 5'in üzerinde bir deprem kaydedildi sabah saatlerinde. İlk taramalarımızı yaptık, özellikle Yeşilova, Tefenni ve Gölhisar ilçelerimizle il merkezimizde hissedildi. Köylerimizde, oturulan konutlarda vatandaşlarımızı etkileyecek boyutta hasar yok. Can ve mal kaybı yok. İnşallah tekrarları yaşanmaz. Artçı depremler devam ediyor. Vatandaşımızın endişeye mahal verecek hiçbir durum yok. Geçmiş olsun" dedi.



Görüntü Dökümü



---------



Gazi Caddesi



İstasyon caddesi



Vatandaşların anlatımı



Vali Şıldak ile röp.



Kuyumcu dükkanında vitrindeki bileziklerin sallanması



Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



====================



Van'da terör iş birlikçilerine operasyon: 25 gözaltı



Van'da polis ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü iş birlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yasama organı Demokratik Toplum Kongresi yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Görüntü Dökümü



-----------



-Evlere yapılan baskın



-İçeri giren polisler



-Gözaltına alınan şüpheliler



-Şüphelilerin emniyete götürülmesi



VAN, -



===================



Şanlıurfa'da terör operasyonu: 13 tutuklama



Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı olduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltınna alınan 38 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutukandı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Polis, soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 38 şüpheliyi yaptığı eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



-------------



Operasyon için şubeden çıkan ekipler



Evlerinde gözaltına alınan şüpheliler



Adliyeye çıkartılan şüpheliler



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 22MB



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)



====================



Van'da 15 kişilik minibüste 40 kaçak yakalandı



Van'ın Edremit ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu 15 kişilik minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 40 kaçak yakalandı. İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yaptığı yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. 15 kişilik minibüste 40 kişinin bulunduğu belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde, minibüstekilerin yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları saptandı.



Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan R.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü



-----------



-Kaçak göçmenler



-Kaçak göçmenleri minibüste indirilirken tek tek sayan polis ekipleri



-Detaylar



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -



=================



20 yılda 15 kez aday oldu



Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1999 yılından bu yana bağımsız belediye başkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık olmak üzere 13 kez aday olan Menderes Koçak (57) bu seçimde de belediye başkanlığı ve köyünden muhtarlığa talip oldu. Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Menderes Koçak, "İkisini kazanmam halinde belediye başkanlığını tercih edeceğim. Çalışmalarım yoğun geçiyor. İlahi güç yardımcı oluyor" dedi.



Sandıklı'ya bağlı Kızılca köyünde oturan evli ve 3 çocuk babası Menderes Koçak'ın adaylık serüveni 1999 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı. Daha önce 4 kez bağımsız Sandıklı belediye başkan adayı, 1 kez Afyonkarahisar bağımsız milletvekili adayı, Sandıklı Çay Mahallesi ve Kızılca köyünden ayrı dönemlerde toplam 8 kez muhtar adayı olan Menderes Koçak, bu seçimde de yine bağımsız Sandıklı belediye başkan adayı ve Kızılca köyü muhtar adayı oldu.



Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Menderes Koçak, bu seçimde liste başı olduğunu iddia ederek, hem köy muhtarlığını hem de belediye başkanlığı seçimini kazanacağını söyledi. Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Menderes Koçak, muhtarlık ve belediye başkanlığı seçiminin ikisini de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini anlattı.



'SİYASİ HAYATIMIN 20'İNCİ YILINDAYIM'



Menderes Koçak, "Kızılca benim köyüm. İkametim orada ve aynı zamanda Kızılca köyünden muhtar adayıyım. Sandıklı'dan da bilindiği gibi bağımsız belediye başkanı adayıyım. Bugüne kadar benim gibi Türkiye'de rekor kıran yoktur, belediye başkanı aynı zamanda muhtar adayı olan. Şansızlık mı diyelim. Geçen adaylığımda kazanamadım. Ama bu sefer seçimlerde her ikisini de alacağım. İkisini kazanmam halinde belediye başkanlığını tercih edeceğim. Çalışmalarım yoğun geçiyor. İlahi güç yardımcı oluyor. Bazen akşamları yorgunluktan uykum kaçıyorum. Zaman zaman uyku hapı atıyorum. Gece yarılarına kadar uyumadığım zaman oluyor. Sosyal medyadan canlı yayınlar yapıyorum. Boş zamanlarımda da köye giderek orada çalışmalarımı yürütüyorum. 1999 yılında seçimlerde bağımsız belediye başkan adayı oldum. Siyasi hayatımın 20'inci yılındayım. Bu adaylığım ile 5'inci kez belediye başkanı adayıyım. Bir kere de bağımsız milletvekili adaylığım var. 9 kez de Sandıklı Çay Mahallesi ve Kızılca köyünden muhtar adayı oldum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Menderes Koçak evinin önünde afişi ile birlikte görüntü



Menderes Koçak elektrikli bisikleti ile seçim çalışması yürütürken görüntü.



Menderes Koçak Belediye binasından çıkarken görüntü



Menderes Koçak seçim çalışması kapsamında vatandaşlardan destek isterken görüntü



RÖP: Menderes Koçak



358 MB/// 03.14"



HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),



==================



Suriye'deki engellilere destek



İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Azez kentinde yaşayan 10 engelliye motosiklet ile zücaciye yardımında bulundu.



İHH görevlilerinden Muhammed Ceyhan, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak üzere çalıştıklarını söyledi. Azez'deki 10 bedensel engellinin rahat hareket edebilmesi için 10 elektrikli motosiklet dağıttıklarını belirten Ceyhan, aynı zamanda 25 aileye de zücaciye desteği sağladıklarını kaydetti.



Görüntü Dökümü



---------



Yardım dağıtımı



Engellilerin sevinçleri



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50,6MB



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Acıpayam İlçesinde Deprem Sonrası Mahalle Camilerinden Anons Yapılıyor

Depremde Enkaza Dönen Evde Yangın Çıktı, Aile Sinir Krizleri Geçirdi

İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada

Oyuncu Ümit Yesin, Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı