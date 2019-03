Dha Yurt Bülteni-9

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Müslüman düşmanlığının ilerleyen zamanlarda yerini Katolik, Protestan ve Ortodoks düşmanlığına bırakabileceğini belirterek, Avrupa'yı uyardı. Çavuşoğlu, "Geçmişte olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı gibi bir savaş yine sizin yüzünüzden ortaya çıkacak. Dünya savaşları hep bunların kendi aralarındaki savaşlardan ortaya çıktı" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın seçim çalışmalarını yürütmek ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için geldiği Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Bakan Çavuşoğlu'nu ilçe girişinde metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturan vatandaşlar ellerinde döviz ve çiçeklerle karşıladı. Gündoğmuş Meydanı'nda konuşan Çavuşoğlu, her seçimin artık kritik değere ulaştığını söyledi. Demokraside çok seslilik olduğunu ve herkesin her göreve aday olabileceğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Millet ne dediyse biz onları ilgili görevlere aday gösterdik. Küsüp gidenler oldu. Ama unutmasınlar ki; bu trenden inen, bir daha bu trene binemez" dedi. Barajları, birkaç yılda yapıp projeleri hayata kısa sürede geçirdiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, Gündoğmuş ilçesini çevreleyecek yeni yollar yapacakları müjdesini verdi.



'MİLLET İTTİFAKI ADAYLARI İFTİRA ATIYOR'



Millet İttifakı adaylarının proje hayata geçirmediğini, sadece iftira attığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bunların proje ve hizmet diye bir dertleri yok. 5 sene önce Antalya'da CHP zihniyeti bir hizmet yaptı mı? Bir çivi çaktı mı? Bir çeşme yapılmaz mı? Öyle bir dertleri yok. Bunlar tek partili dönemden kalmış milleti kendilerinin kölesi olarak görüp, 'Ne yaparsak yapalım, bize oy vermek zorundalar' anlayışı ve tek partili dönem sendromundan kurtulamadılar" dedi. Seçimleri kaybedeceklerini anlayınca başka ittifakların hesabının yapıldığını da belirten Bakan Çavuşoğlu, "Siz neden bebeklerimizi, kadınlarımızı, güvenlik güçlerimizi şehit eden, ülkemizi bölmek isteyen bu teröristlerle neden kol kola girdiniz. Neden kabul ettiniz. Bir izah edin. Bu millete hesap verin. Neden boyun eğdiniz. Kaç gündür HDP'nin eş başkanı bölücü Sezai Temelli, CHP'nin adaylarının kendilerinin emrinden çıkamayacağını söylüyor. Neden buna cevap vermiyorsunuz?" diye konuştu.



'SEÇİLİRSELER DAĞLARA PARA GÖNDERECEKLER'



HDP kontenjanından CHP'den meclis üyesi ve başkan adayı olan herkesin istisnasız PKK'nın adamları olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Elimizde belgeler var. Çıkıp gerçek olmadığını söylesinler. Bunu neden yaptılar? Önce çukur kazdılar, kendilerine göre kantonlar kurup Kürt kardeşlerimize zulmetmeye başladılar. Biz de tertemiz edip onları çukurlara gömdük. Orada durmadılar, dağlara çıktılar. Orada da inlerine gömdük. Sınırda da çukurlara gömdük. Baktılar, bu şekilde mücadele edemiyorlar. Musluklar kesildi. Yeni taktikleri budur. Yerleştirdikleri o hainlerle eğer seçilirlerse, oradan dağlara para gönderecekler" dedi.



Cumhur ittifakını sadece seçimleri kazanmak için kurmadıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Amacımız sadece seçimi kazanmak değil. Beka sorunu var. Onların gözünde beka tehdidi yok. Çünkü PKK ile kol kola girdi. Benim milletim ve ben görüyorum bunları. FETÖ, PKK, PYD, YPG, var da var. Beka derken bundan bahsediyoruz. Türkiye büyüdükçe tehdidin boyutu ve engellemek isteyenlerin sayısı da artacak" diye konuştu.



DÜNYA SAVAŞI HATIRLATMASI



Yeni Zelenda'da cuma namazı sırasında meydana gelen saldırıyla ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bu cani ve arkasındaki İslam düşmanları Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldılar. Bugün İslam düşmanlığı ve Türk düşmanlığı birleşmiştir. Sebebi de dünyadaki Müslümanların bir tek gür sesi var. O da Türkiye'dir" dedi.



Avrupa'da Türk ve İslam düşmanlığının bir trend haline geldiğini ve bu durumun değişmemesi halinde başka düşmanlıkların da ortaya çıkacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yarın Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı modası geçecek. Katolik, Ortodoks, Protestan düşmanlığı gibi düşmanlıklar kendi içinizde ortaya çıkacak. Geçmişte olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı gibi bir savaş, yine sizin yüzünüzden ortaya çıkacak. Dünya savaşları hep bunların kendi aralarındaki savaşlardan ortaya çıktı."



Bakan Çavuşğlu'nun protokol ve vatandalar tarafından karşılanması



Vatandaşlardan n görüntü



Protokol görüntüsü



Vatandaşlardan görüntü



HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



İncirlik'te, 'Delta'dan sessizliğe uzanan yolculuk







Kurulduğu 1950 yılından bu yana birçok hava operasyonu, casusluk ve savaş sırlarına tanıklık eden Adana'daki Türk- ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD'nin 39'uncu Kanat Komutanlığı, bünyesinde ilk kez bu kadar uzun süre ABD savaş uçağı olmadan faaliyet gösteriyor. Sadece Türk savaş uçaklarının kalkış ve iniş yaptığı İncirlik'ten ABD'li askerlerin ailelerinin 2016'da ayrılması ile askerlerin de üs dışına çıkışının yasaklanması yüzünden Adana ve bölge ekonomisi yılda yaklaşık 150 milyon dolar kayıp yaşıyor. 'Küçük Amerika' olarak nitelendirilen İncirlik Üssü'nü bugün sadece Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının kullanılması, 'İncirlik artık Türk üssü oldu' şeklinde yorumlanmaya başlandı.



Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik, 1950'de Hava Atış Bombardıman Destek Grup Komutanlığı adı ile kuruldu. 10 Mayıs 1954'te ABD'nin Libya'da bulunan 7216'ncı filosu 'Detachment 10' adı ile Türkiye'ye yardım lojistik grubu olarak intikal etti. ABD ile Türkiye arasında, NATO çerçevesinde görev yapacak İncirlik ile ilgili ilk anlaşma 1954'te imzalandı. 1969'da ise yeni bir Türk- Amerikan Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandı. Kıbrıs Harekatı sonrası ABD silah ambargosu uygulayınca Türkiye diğer üsleri kapattı. Böylece 26 Temmuz 1975'te bu anlaşma bozuldu, İncirlik yine NATO çerçevesinde kaldı. Halen yürürlükte olan ikili anlaşma ise 29 Mart 1980'de imzalandı, 1987'de tekrarlandı. Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEİA) adı verilen bu ikili anlaşmaya göre, barış koşullarında İncirlik'te ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ve 2 filo, Türkiye'nin 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı bulunuyor. ABD ile Türkiye arasında geçici olarak ek anlaşmalar yapılabiliyor. Bu anlaşmalar TBMM ya da Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleşip, genellikle bir yıllık oluyor ve gerektiğinde uzatılabiliyor. İncirlik, Irak ve Afganistan'daki gelişmelere göre farklı dönemlerde BM ve NATO kararlarına göre lojistik destek için kullanıldı.



1991'DE IRAK'A KARŞI KULLANILMIŞTI



ABD'nin F-16 savaş uçakları, 1991-2003 yılları arasında Kuzey Irak üzerinde oluşturulan, Saddam Hüseyin yönetimine yasak bölgeyi denetleme görevi icra etti. Bu sürede Keşif Güç kapsamında toplam 78 bin keşif ve koruma amaçlı sorti yapılan İncirlik'ten, ayrıca 58 bin uçuş da yardım amaçlı yapıldı. Aralarında helikopter uçuşları da olan, 12 yıllık süredeki bu 58 bin sortide Irak'ın kuzeyine çeşitli yardım malzemeleri ulaştırıldı. Aynı dönemde, dönerli olarak 40 bin yabancı askerin ayak izleri kaldı. Üssün ve bölgenin güvenliğini sağlamak üzere farklı dönemlerde maliyeti çok yüksek olan Patriot füze bataryaları konuşlandırıldı. ABD'nin Ortadoğu'yu kontrolü için en önemli üssü olan 'ileri karakol' durumundaki İncirlik'ten hava harekatı yapılabiliyor, gözetleme, dinleme faaliyetleri de yürütülüyor. Anlaşmalara göre, Türkiye bu üste limitsiz uçak bulundurabiliyor. ABD uçaklarının sayısı ise 48'i geçemiyor.



SURİYE'DE KULLANILDI



Bakanlar Kurulu'nun içeriği gizli kararıyla İncirlik, 2015'te Suriye'de devlet kurmak isteyen DEAŞ'a karşı ABD ve diğer koalisyon ülkeleri tarafından kullanıldı. 2015'in Temmuz ayından itibaren Suriye'deki DEAŞ hedeflerini bombalayan İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD'nin 39'uncu Kanat Komutanlığı'na bağlı F-16 savaş uçaklarının yerine de ABD'nin İngiltere'deki üssünden 6 adet F-15E, 6 adet F-15C bombardıman uçağı intikal etti. Ayrıca 'Tank Katili' olarak bilinen 12 adet A-10 savaş uçağı da İncirlik üssündeki ABD güçlerine destek için konuşlandırıldı.



ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır, Katar gibi 40'a yakın ülkenin destek sağladığı koalisyon güçlerine bağlı uçaklar, operasyona katılmak için İncirlik Üssü'ne geldi. Suriye'deki belirlenen noktaları vuran koalisyon güçleri, 2016'nın son aylarında İncirlik Üssü'nü terk etti. ABD'nin savaş uçağı kalmadığı sadece kargo uçaklarının bulunduğu İncirlik Üssü'nde halen, görevi 26 Ocak 2015'te Hollanda'dan devralan İspanya'nın patriot sistemi kurulu bulunuyor.



İNCİRLİK'İN ÜNÜ



İncirlik, adını ilk kez 1958'de ABD deniz piyadelerinin Lübnan'a çıkarması sırasında, bu üsten destek alması ile duyurdu. 1 Mayıs 1960'ta o zamanki Sovyetler Birliği üzerinde düşürülen U-2 casus uçağının İncirlik'ten havalandığı anlaşılınca, dünya savaşının eşiğine gelindi, ünü daha da pekişti. 2002 Mart ayında National Journal dergisi U-2'lerin kullanılması için ABD'nin İncirlik'i kullanmak istediğini, Türkiye'nin buna izin vermediğini yazdı. Dönemin merhum Başbakanı Bülent Ecevit de bu bilgiyi doğruladı, ayrıca 1991-96 arasında U-2'lere İncirlik'in açılmış olduğunu söyledi.



İlk Körfez Savaşı, önemini daha da artırdı. 1991 ve 1993'te ABD'nin Irak'a hava harekatlarında bu üs de kullanıldı. 'Türk üssü mü, ABD üssü mü?' tartışma ve spekülasyonları, 1954'ten bu yana hiç kesilmedi. Ancak Türk komutanlar her defasında, "Bizden habersiz, buradan kuş uçmaz" dedi.



11 Eylül 2001'de ABD'de ikiz kulelere kamikaze saldırısının ardından Afganistan'a yönelik operasyonda kullanılan İncirlik'in o tarihteki ABD'li komutanı, "Burası mızrağın ucu" tanımlaması yaptı. Türk komutanların dahi giremediği ABD'lilere ait özel bölümler olduğu ise hep gündemde kaldı. 'Yerin üstündeki kadar olmasa da toprak altında ayrı bir İncirlik var' iddiaları, İncirlik için hep ürpertici bir tarif oldu.



2002-2004 yılları arasında ABD'nin El Kaide operasyonu sırasında Afganistan'da yakalanan teröristlerin Guantanamo'daki esir kamplarına naklinde İncirlik'in kullanıldığı iddiası, Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal olarak değerlendirildi. Uluslararası Af Örgütü, 628 esirin İncirlik üzerinden taşındığını belgelemişti. ABD'de Ulusal Mahkeme'ye sunulan havacılık merkezi kayıtlarına göre 2002- 2006 yılları arasında Guantanamo'ya 24 uçuş gerçekleştirildi.



TÜRKİYE'YE TEHDİT OLUŞTURUYOR



İncirlik'in ABD kontrolünde olması ve bu ülke ile bazı Ortadoğu ve Arap ülkeleri ve geçmişte de Sovyetler Birliği'nin düşmanlıkları, Türkiye için tehdit oluşturdu. Körfez Savaşı sırasında 1991 Ocak ayında Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'tan İncirlik'e yönelik 2 Scud füzesi fırlatıldı. İki füze de Suriye sınırında imha edildi. Birinin fırlatılması sırasında Diyarbakır-Adana hattında aynı anda alarm verildi. 'Yanlış alarm' açıklaması ile halkın heyecanının önüne geçildi. Aynı yıllarda İncirlik'ten kalkıp Irak'a uçan savaş uçaklarından düşen füzeler heyecan yarattı. Patriot yanlışlıkla ateşlenince düşen parçaları bir çocuğu sakat bıraktı.



'DELTA'DAN SESSİZLİĞE



Son olarak Suriye operasyonunda Türk savaş uçaklarının yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya, Katar ve Suudi Arabistan savaş ve gözetleme/tanker uçaklarının konuşlanmasıyla birlikte, İncirlik Üssü'nde alarm seviyesi en üst seviye olan 'Delta' uygulanmaya başlandı. Delta seviyesine, ABD'nin Irak operasyonunda bile geçilmemişti.



Bu gelişme üzerine Washington yönetimi, 2015'in eylül ayında yayınladığı Türkiye'de görev yapan personel ailelerinin güvenlik gerekçesiyle ülkeden gönüllü tahliye edilmesi kararını, 29 Mart 2016'dan itibaren kesin tahliye emrine çevirdi. Bu çerçevede İzmir ve Muğla'nın yanı sıra Adana'daki Türk- ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD'nin 39'uncu Kanat Komutanlığı ve Adana Konsolosluğu'ndaki personelin eş ve çocukları tahliye edildi.



6 BİN 500 BİN NÜFUSTAN 2 BİN 300'E DÜŞTÜ



Asker ve sivil personelle birlikte ailelerin de bulunduğu İncirlik Üssü'nde ABD'li nüfus 5 bine kadar ulaştı, bu dönemde 1500 civarında da Türk işçi çalışıyordu. Ailelerin tahliye edilmesiyle şu anda İncirlik'te yaklaşık 1300 asker, 100 de sivil personel bulunurken, Türk işçi sayısı da 900'e kadar düştü. ABD'li askerlerin de üs dışına çıkışları yasak. Hal böyle olunca 'Küçük Amerika' olarak nitelendirilen İncirlik Mahallesi, hayalet kente döndü. Kafe, restoran, disko, kuyumcu, züccaciye, halı, deri dükkanlarının da aralarında bulunduğu 200 iş yeri tamamen kapandı. ABD'lilerin Adana ve bölge ekonomisine yıllık yaklaşık 150 milyon lira olan katkısı ise neredeyse 'sıfır' noktasına geldi. ABD'lilerin temel ihtiyaçlarının önemli kısma Amerika ve Avrupa ülkelerinden temin ediliyor. ABD açısından İncirlik tarihinin en sessiz dönemi yaşanıyor. 'Türk üssü mü, ABD üssü mü?' tartışmalarına neden olan, 'Küçük Amerika' olarak nitelendirilen İncirlik Üssü'nü bugün sadece Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının kullanılması, 'İncirlik artık Türk üssü oldu' şeklinde yorumlanmaya başlandı.



İncirlik üssündeki uçaklar



Pistten görüntü



Patriotların olduğu bölgeden görüntü



İncirlik'teki kullanılmayan iş yerlerinden görüntüler



İncirlik üssünden havalanan uçaklar



Patriotlardan görüntüler



Türk uçaklarından detay



Haber: Bekir KARAKOCA-Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,



Kaza yapan motosiklet çalıntı, yaralılar hırsızlık şüphelisi çıktı







Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Yahya L. ve Muhammet H. yaralandı. Polisin yaptığı sorguda, motosikletin çalıntı, yaralıların da hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.



Kaza, İnegöl ilçesi Alanyurt Caddesi'nde meydana geldi. Yahya L. yönetimindeki plakasız motosiklet, park için yolun karşısına geçen Yalçın S. yönetimindeki 16 KGL 36 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yahya L. ile beraberindeki Muhammet H. yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polisin yaptığı GBT sorgusunda, iki yaralının hırsızlık suçundan arandığı ve motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi. İki şüpheli, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.



Kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



-Kaza anından görüntü



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,



2 kişinin evde başlarından vurulmuş cesedi bulundu







Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, İmam Adlı (61) ile yanına misafirliğe gelen Ziya Karaçizmeli (36), başlarına ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu.



Olay, sabah saatlerinde Bozova'nın Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Ziya Karaçizmeli, aynı mahallede oturan İmam Adlı'nın evine misafirliğe gitti. Gece eve gelmeyen Karaçizmeli'nin yakınları, endişelenerek İmam Adlı'nın evine gitti. Yakınları girdikleri evde Karaçizmeli ile ev sahibi İmam Adlı'yı kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Karaçizmeli ile Adlı'nın başlarından tabancayla vurularak öldüğünü belirledi. 2 kişinin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, jandarma inceleme başlattı.



Öte yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine gelerek yaşananlara ilişkin güvenlik güçlerinden bilgi aldı. Evde tabanca bulunmadığı için 2 kişinin cinayete kurban gittiği üzerinde durulurken, soruşturma sürüyor.



------------------------------------



Olay yerinde toplanan kalabalık



Jandarma olay yerinde önlem alması



Ölen iki şahsın fotoğrafı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)



Suya dikkat çekmek için pedal bastılar



Mersin'de Dünya Su Günü nedeni ile bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri, su sorununa dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi.



22 Mart Dünya Su Günü nedeni ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Mersin Barosu, Mersin Çevre ve Doğa Derneği üyeleri Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya geldi. 'Su Biterse Hayat Biter, Suyumuzu Koruyalım' pankartının açıldığı etkinlikte konuşan Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sebahat Aslan, suyun, insan ve doğal yaşam için çok önemli olduğunu belirterek, "Su olmazsa insan ve doğal hayat biter. Dünya nüfusunun hızla artması, uygulanan yanlış politikalar, plansız sanayileşme, kirli teknolojilerinin kullanımı, endüstriyel tarım, küresel ısınmak ve iklim değişikliği nedeni ile sularımız azalmakta ve kirlenmektedir. Önlem alınmazsa, dünya ve ülkemiz 15-20 yıl sonra geri dönüşümü imkansız olan su sorunları ile karşı karşıya kalacaktır" dedi.



Dünyada ve Türkiye'de ciddi bir su sorununun yaşandığını ifade eden Başkan Aslan, "Sağlıklı suya erişim tüm insanlar için temel bir hak olduğu halde bugün dünyada milyarlarca insanın temiz ve güvenilir suya eğirişi sağlanamamaktadır. Kötü kaliteli suların içilmesinden dolayı dünyada her yıl çoğu çocuk olmak üzere milyonlarca insan yaşamını yitirmektedir" diye konuştu.



Konuşmanın ardından ise bisiklet turu yapıldı. Merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi'nde başlayan tur, Silifke Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan devam ederek Forum Alışveriş Merkezi'nde tamamlanarak, su sorununa dikkat çekildi.



-Toplanan kalabalık



-Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sebahat Aslan açıklama yaparke



-Kalabalıktan genel ve detay



-Bisikletliler tur için hazırlanırken



-Bisikletliler giderken



-Gerel ve detay



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



3 yaşındaki kuzenlerin düşüp, öldüğü su kuyusu birkaç kez kapatılmış (2)







TOPRAĞA VERİLDİLER



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsileri tamamlanan amca çocukları Hüseyin Eymen ve Hiranur Yıldız'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Minik Hiranur ve Hüseyin Eymen için köy camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye; Yıldızeli Kaymakamı Süleyman Bakan, çocukların aileleri ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Hiranur'un babası İsmail Yıldız ve Hüseyin Eymen'in babası Hasan Yıldız, çocuklarının tabutları başında uzun süre gözyaşı döktü. Çocukların babalarını köydeki yakınları teskin etti. Hüseyin Eymen ve Hiranur Yıldız'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.



-Cenazelerin köye getirilmesi



-Tabut başında babalarının yaşadığı üzüntü



-Cenaze namazının kılınması



-Cenazelerin uğurlanışı



Haber-Kamera: SİVAS, DHA



Kızına sinirlenen baba, evinin çatısına çıktı







Kayseri'de, kızıyla yaşadığı tartışmanın ardından eline bıçak alıp tek katlı evinin çatısına çıkarak intihara kalkışan İlhan T. (57), polis tarafından ikna edildi.



Merkez Kocasinan ilçesi Kazımkarabekir mahallesinde oturan İlhan T., iddiaya göre kızıyla bilinmeyen nedenle tartıştıktan sonra, eline bıçak alıp evinin çatısına çıktı. Kızına sinirlendiği öğrenilen İlhan T.'yi, tek katlı evinin çatısında gören komşuları, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen polis ekipleri, İlhan T.'yi ikna etmeye çalıştı. İlhan T., savcının gelmesini isteyerek çatıdan inmek istemediğini söyledi. Polisin, yaklaşık 1,5 saat süren çabası sonucu ikna edilen İlhan T., çatıdan indirildi. İlhan T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



-İlhan T'nin çatından görüntüsü



-Genel detay



Haber: Olcay DÜZGÜN-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ DHA



Kumluca'da orman yangını



Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.



Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi Olympos mevkisinde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sarp kayalık bir bölgede çıkan yangına ekipler müdahaleye başladı. Bölgedeki rüzgarın da etkisiyle yangın çevreye yayıldı. Ekipler yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Yanan alandan cep telefonu görüntüsü



HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),



Çelikhan'da kar yağışı



Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı.



İlçede etkili olan soğuk havanın ardından sabah saatlerinde ilçe merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sonrası küçük çocuklar sokaklara çıkarak kartopu oynayarak eğlendi.



-Kar yağışı



-İlçe merkez görüntüsü



-Araç ve yaya görüntüsü



-Genel ve detay görüntüleri



Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)



Fotoğraf çektirirken, Meriç Nehri'ne düştü







Edirne'de, arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek isterken, dengesini kaybedip, Meriç Nehri'ne düşen kadın, suya atlayan Arif Bahçeci tarafından kurtarıldı.



Olay, öğle saatlerinde, Meriç Nehri kıyısında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektirmek isteyen, ismi öğrenilemeyen kadın, dengesini kaybederek, nehre düştü. Sürüklenmeye başlayan kadını suya atlayan Arif Bahçeci çıkardı. İhbarla olay gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezmek için bölgeye geldiğini anlatan Bahçeci, suda sürüklenen kadını görünce düşünmeden nehre atladığını söyledi. Kadının yanında bulunan arkadaşları ve çevredekiler, Arif Bahçeci'ye teşekkür etti.



Kadının sudan çıkarılması



Kalabalıktan detaylar



Kadının yukarıya alınması



Kadının kurtaran Arif Bançeci ile röp.



Nehirden detaylar



Kadının ambulansa alınması



Detaylar



Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,



3 bin motosikletliden 'Şehitlere Saygı Sürüşü'







Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Şehitlere Saygı Sürüşü'ne 3 bin motosiklet ile 4 bin kişi katıldı. Feribot ile Eceabat ilçesine geçen motosiklet tutkunları, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etti.



Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek Çanakkale'de buluşan motosiklet tutkunları, 5'inci Şehitlere Saygı Sürüşü'ne katıldı. İskele Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin motosikletteki 4 bin kişi, ardından 5 feribot ile Çanakkale'den Eceabat ilçesine geçti. Motosiklet tutkunları, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ve şehit mezarlarını ziyaret etti. Şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyan topluluk, ardından şehitlerin ruhu için mevlit okutup, pilav ve ayran ikramında bulundu.



Program hakkında bilgi veren 18 Mart Çanakkale Motosiklet Derneği yöneticisi Muharrem Yazgılı, 'Şehitlere Saygı Sürüşü'nü geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Türkiye'de çeşitli motosiklet etkinlikleri ve festivallerinin düzenlendiğini belirten Mahmut Behiç Erel ise "Yılın ilk etkinliği 'Şehitlere Saygı Sürüşü' oluyor. Sonrasında ise diğer etkinlik ve festivaller başlıyor. Her yıl giderek büyüyen etkinliğimize bütün motosiklet tutkunlarını bekliyoruz" dedi.



Çanakkale İskele Meydanı'ndaki motosikletlerden görüntü.



Motosikletlerin bindiği feribottan detay görüntüler.



Muharrem Yazgılı röp.



Mahmut Behiç Erel röp.



Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE,



Bursa'da kamyonet devrildi: 3 yaralı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesiyle 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Hakan Torun (46) idaresindeki 16 UH 762 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak taklalar atıp yan durdu. Kaza sonucunda yol kısmen trafiğe kapanırken, sürücü ile araçta bulunan Metin Levent(45) ve Murat Öztürk(48) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansı'nda görevli sağlık ekipleri ile birlikte acil servise gitmeyi reddedince ayakta tedavi edildi. Kamyonet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.



-Olay yerinden detaylar



-Kamyonetten detaylar



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),



Geçimini sağladığı tavuk ve hindilerini köpekler telef etti



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Nisan Sevil(43), ailesinin geçimini sağladığı 17 tavuk ve 3 hindisi kümese giren köpekler tarafından telef edildi.



Hacıevhat Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde evinin bahçesindeki kümesinde 17 tavuk ile hindisi bulunan Nisan Sevil, sabah yem vermek için gittiği kümeste hayvanlarının parçalanarak telef olduğunu gördü. Kümes çevresinde incelemede bulunan Sevil, köpeklerin ayak izlerine rastladı. Kümesin önündeki tel örgülerinin altını kazarak geçtiklerini tespit ettiği köpeklerin, daha sonra kafesin kapısı açıp içeriye girdikleri belirlendi.



Hayvanlarının ailesinin geçim kaynağı olduğunu söyleyen 5 çocuk babası Nisan Sevil, "Sabah hayvanlarımı beslemek için kümese geldiğimde gözlerime inanamadım. Kümesimin önünde ve içerisinde çok sevdiğim tavuk ve hindilerimin ölülerini görünce şok oldum. Buradan aldığım günlük tavuk yumurtalarını satarak ailemin ve kendimin geçimini sağlıyordum. Çoluk çocuğumun geçimini sağlıyordum. Yapacak bir şeyim kalmadı. Kümesimde 17 tavuk ile 3 tane hindim vardı. Hepsi telef oldu. Kümesteki hayvanlarım çocuklarımın ve ailemin geçim kaynağıydı. Hayvanlarıma gözüm gibi bakıyordum. 5 tane çocuğum var. Kümesten günde 15 - 20 tane yumurta alıp onları satıp aileme ekmek getiriyordum. Yetkililere sesleniyorum geçim kaynağım gitti. Lütfen bize yardım edin" dedi.



Her sabah kalkıp çok sevdiği tavuklarına yem atıp okula öyle gittiğini söyleyen Medine Sevil(7), "Benim tavuklarım öldüğü için çok üzgünüm. Onları çok seviyor ve sürekli besliyordum" dedi.



-Telef olan hayvanlardan detay



-Kümesin kırık kapısı ve ile köpekler kazdığı alan



-Nisan Sevil in konuşması



-Medine Sevil in konuşması



-Çevreden detaylar



Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

