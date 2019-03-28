Dha Yurt Bülteni-9

1)BAKAN GÜL: TÜRK MİLLETİ, KIYAMETE KADAR ESARET ALTINA GİRMEYECEKTİRGAZİANTEP savunmasının sembol isimlerinden Şahin Bey, şehit edilişinin 99'uncu yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

1)BAKAN GÜL: TÜRK MİLLETİ, KIYAMETE KADAR ESARET ALTINA GİRMEYECEKTİR



GAZİANTEP savunmasının sembol isimlerinden Şahin Bey, şehit edilişinin 99'uncu yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk milletinin kıyamete kadar esaret altına girmeyeceğini söyledi.



Kilis yolu üzerinde bulunan Şahinbey Anıt Mezarı'nda düzenlenen törene; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler, gaziler ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Şahin Bey anısına askerler tarafından saygı atışı yapıldı.



Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Antep savunmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Gazi şehrimizin kurtuluş mücadelesinde kahramanlığı ve cesareti ile sembolleşen Şahin Bey'i 99'uncu yılında andığımız bugün kendisine çok şey borçlu olduğumuzu bir kez daha görüyoruz" dedi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Şahin Bey'in 99 yıl önce verdiği mücadele ile Antep'in Gazi'lik unvanı aldığını ifade etti. Türk milletinin dünyada hiçbir kavmin esareti altına girmeyen tek millet olduğunu belirten Gül, şöyle dedi:



"Dünyada hiçbir kavmin esareti altına girmemiş ve hiçbir kavmi esareti altına almamış tek millet Türk milletidir. Kıyamete kadar da esaret altına asla alınmayacaktır. Kıyamete kadar bütün ülkemiz hiçbir işgale karşı kayıtsız kalmayacak ve bu destanı hatırlayacaktır. Düşmanın sayıca fazla olması ve teknik olarak topu tüfeği fazla olmasına rağmen Şahin Beyler imanı ile buraya düşmanın ayak basmasını önlemiştir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün anıta çiçek bırakması



İstiklal Marşı okunması



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması



Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 515 MB



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2)MHP'Lİ AKÇAY: GELECEĞİ GÖREMEYEN SİYASETÇİ KÖR SİYASETÇİDİR







MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, "Biz, 31 Mart seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu anlatırken, geleceği göremeyen siyasetçi kör siyasetçidir" dedi.



MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, MHP ve AK Parti ilçe başkanlıkları ile MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u ziyaret etti. Akçay, MHP Sarıgöl İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki seçimin diğer mahalli idareler seçimlerinden farklı bir tarafı olduğunu vurgulayarak, "Bu seçimler siyasi partilerin oluşturduğu ittifaklar ile gerçekleşecektir. Biz de MHP olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhur İttifakı olarak seçimlere gireceğiz. Cumhur İttifakı sadece seçim ittifakı anlamına gelmiyor. Cumhur İttifakı'nın seçimin çok ötesinde, çok daha derin, uzun, yüksek hedefleri amaçlayan kuruluş amacı vardır. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bu oluşumdan hiçbir siyasi çıkar beklememektedir. İki güzide partinin 'önce ülke ve milletim' dediği bir Cumhur ittifakı söz konusu" dedi.



Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Akçay, "Liderler ülkelerin kaderini temsil ederler. Bugün ülkenin kaderini iki lider temsil etmektedir. Şu an dünyada, 1'inci ve 2'inci dünya savaşlarının belirsiz ortamları yaşanmaktadır. Türkiye olarak yaşadığımız bölgede bu iki savaşın sancılarını yaşıyoruz. Bu durum karşısında Türkiye'nin geleceği ve istikbali bakımından güçlenerek, birlik olarak tehdit ve tehlikeleri hep birlikte, millet olarak Türkiye'yi güçlendirerek, büyük hedeflere ulaşmak arzu ve isteği içerisindeyiz. Biz 'Beka' derken, bekayı tercih ederken, bazıları CHP'nin öncülük yaptığı, bizim de 'Zillet İttifakı' dediğimiz CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu ittifak, ne hazindir ki, ülke bekasını tamamen hiçe sayarak çok yanlış bir duruş sergilemekteler. Bunların tutum ve davranışlarından görüyoruz ki, Türkiye'nin istiklali, istikbali için değil daha çok ABD'nin oluşturduğu bölgemizle ilgili stratejiler doğrultusunda hareket etmekteler" diye konuştu.



'ZİLLET İTTİFAKI 'YA DOMATES YA PATLICAN' DİYOR'



Akçay, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararını imzalamasıyla ilgili olarak da "Sen kimsin ki, hangi hukukla kimin toprağını, kime vereceğine karar verebiliyorsun? Bu bölgemize fitne sokmanın ayrı bir adımıdır. Geçtiğimiz ağustos ayında açıkça belirterek Türkiye ekonomisini, ABD'nin istekleri doğrultusunda tehdit edecek açıklamalar yaptılar. ABD Başkanı ve sözcüleri açık açık itiraf ediyorlar; 23 bin TIR mühimatı Suriyenin kuzeyindeki PKK ve PYD terör örgütlerine verdiklerini. Orada teröristleri eğitip, ordu oluşturmaktadırlar. Bizim, 'terör koridoru' dediğimiz Suriye'nin kuzeyinden, Türkiye güneyinden çevrelenmek istenmektedir. Amaçları ileride Türkiye'ye saldırmaktır. Bölüp, parçalamak için gayret sarf etmektelerdir. Bu kadar tehdit varken acaba bu Kılıçdaroğlu'nu uyandırmak için daha nasıl bir tehdit olsun? Cumhur İttifakı 'Ya istiklal ya ölüm' derken, Zillet ittifakı, 'Ya domates ya patlıcan' diyor. Aradaki fark budur" dedi.



Akçay, şöyle devam etti:



"Biz 31 Mart seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu anlatırken, geleceği göremeyen siyasetçi kör siyasetçidir. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğerleri kör siyasetçidir. İktidar düşsün de ne olursa olsun düşüncesindeler. Kıbrıs'ta ve Akdeniz'de olanlar hiç mi sizlere sinyal vermiyor? Mısır'da daha başka ülkelerde yapılanları unuttunuz mu? 'Beka sorunu yoktur PKK bize saldırmaz' diyen Kılıçdaroğlu değil mi? 'Türkiye'de beka sorunu varsa 17 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti iktidarıdır' diyorlar. Bu söz bile düşmanın kılıcını sallamaktır. Ülkeyi yönetmenin sorumluluğu başkadır. Düşman, düşmanlığını yaparken görmezseniz, sizin iyi niyetinizden şüphe ederiz. Trump'ın söylediği sözlere karşı iki çift laf etmediniz."



Görüntü Dökümü



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-MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın konuşması



( Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa),



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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)



(ÖZEL)



3) 9 YAŞINDAKİ HİLAL BEYZA, 14 BİN LİRA BULUNURSA DUYABİLECEK



DİYARBAKIR'da yaşayan ve doğuştan işitme engelli olan 9 yaşındaki Hilal Beyza Bozan'a 7 yıl önce ameliyatla takılan işitme cihazının kullanım süresi dolunca, küçük kızın dünyayla iletişimi kesildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) fiyatı 26 bin lira olan işitme cihazının 12 bin lirasını karşılarken, asgari ücret ile çalıştığını belirten Kadri Bozan kalan 14 bin lira için yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti. Baba Bozan aldığı asgari ücret ile ancak ailesinin geçimini sağlayabildiğini belirtirken, küçük Hilal Beyza veteriner olmak istediğini söyledi.



DUYMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKMEYE BAŞLADI



Yenişehir İlçesi'nde ikamet eden ve 3 çocuğundan 2'si işitme engelli olan Kadri Bozan'ın kızı Hilal Beyza 2012 yılında Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan koklear implant ameliyatı sonrası takılan işitme cihazı ile duymaya başladı. Hilal Beyza, cihazının 7 yıl olan kullanım süresi Ocak ayında dolunca duymada güçlük çekmeye başladı.



'KIZIMIN CİHAZININ DEĞİŞMESİ GEREKİYOR'



Üç çocuğundan ikisinin işitme engelli olduğunu ve geçen yıl oğlunun işitme cihazını güçlükle alabildiklerini ifade eden baba Bozan, "Şimdi kızımın cihazının değişmesi gerekiyor. Çünkü 7 yıldan sonra cihazların yenilenmesi gerekiyor. Cihaz belli bir süre sonra işlevini yitiriyor. Şu an kızım eski cihazıyla net olarak duyamıyor. Yeni cihazın alımı için firmaya başvurduk ama cihazın 26 bin TL olduğunu, bu tutarın 12 bin TL'sini SGK'nın karşıladığını ve geriye kalan 14 bin TL'yi de şahsımın karşılaması gerektiğini söyledi. Asgari ücretle çalışan bir birey olarak bunu karşılamam mümkün değil. Bu konuda devlet büyüklerinden ve yetkililerinden yardım bekliyoruz" dedi.



'VETERİNER OLMAK İSTİYORUM'



Büyüyünce veteriner olmak istediğini kaydeden Hilal Beyza, "Hayvanları iyileştirmek için veteriner olmak istiyorum. Cihazım çok pahalı alamıyoruz. Babamızın o kadar parası yok. Ağabeyime de yeni aldık. Yeni cihaz alsak duyabiliyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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Hilal Beyza'nın kardeşiyle ders çalışması



Kulağındaki işitme cihazı



Babasının ona seslenmesi



Babasının Hilal Beyza'ya derslerinde yardım etmesi



Kardeşiyle oyun oynaması



Kadri Bozan'ın konuşması



Hilal Beyza'nın konuşması



Firma tarafından gönderilen belge



Hilal Beyza'nın raporları



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 396 MB



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4)4 YAŞINDAKİ MUHAMMED'İN KAMYONUN ALTINDA KALDIĞI KAZA, KAMERADA



DİYARBAKIR'da duran araçların arasından annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Muhammed Yasin Barut, aniden hareket eden kamyonun altında kaldı. Muhammet Yasin'in ağır yaralandığı kaza, saniye saniye mobese kamerasına yansıdı.



Dün akşam saatlerinde, Elazığ Bulvarı Seyrantepe kavşağında ismi öğrenilmeyen kadın, elinden tuttuğu oğlu Muhammed Yasin Barut ile duran araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada önündeki araçlar ilerleyince İ.Y., yönetimindeki 06 BV 7497 plakalı kamyonu hareket ettirdi. Muhammed Yasin, kamyonun ön tekerinin altında kaldı. Kadının feryadına çevredekiler yetişti. Kamyonun altından çıkarılan Muhammed Yasin, çağırılan ambulansla Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Kamyon şoförü İ.Y. gözaltına alınırken, kaza anı ise mobese kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü



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Annesiyle karşıya geçmeye çalışan Muhammed Yasin



Kamyonun altında kalma anları



Annesi ve çevredekilerin Muhammed'i çıkarma anı



Genel ve detay görüntüler



Haber: Emrah KIZIL-Kamera: Diyarbakır,



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3 MB



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5)DOĞA TUTKUNLARININ GÖZDE ADRESİ 'SUNTURAS ŞELALESİ'



MERSİN'in Toroslar ilçesinde bulunan Sunturas (Santa Iras) Şelalesi ve Efrenk Deresi, doğa tutkunlarının vazgeçilmez durağı oldu.



Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü üyeleri ve doğaseverler de Karadeniz'i aratmayan bu bölgede doğal güzelliklerin tadını çıkardı. 40 metre yükseklikten dökülen şelaleye yaklaştıkça yüze çarpan su damlacıkları ile ürperten serinlik yaşayan doğa tutkunları, şelale altında bol bol anı fotoğrafları çekildi. Sunturas Şelalesinin beslediği Efrenk Deresi boyunca Roma döneminden kalan Kızılasma Köprüsü'ne kadar 12 kilometre yürüyen doğaseverler; günü, kamp alanında yaptıkları çuval yarışı, mendil kapmacaile bitirdi.



DOĞAYA ÇIKMA ZAMANI



Baharın gelişinin hissedildiği bu etkinlikte katılımcıların çok mutlu olduğunu söyleyen PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "baharın gelmesiyle insanların doğaya çıkması, doğa yürüyüşü yapmak isteği çok güzeldi. Bugün etkinliğe çok kalabalık bir grup katıldı. Doğayı özlemişiz galiba, muhteşem bir yürüyüş oldu. Bahar geldiğine göre kendimizi tabiat ananın kucağına atma vakti gelmiştir" dedi.



Görüntü Dökümü



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Sunturas Şelalesi'nden görüntüler



Yürüyüş yapanlar



PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut'un konuşması



Efrenk Deresinden görüntüler



Piknik yapanlar



Çuval yarışından görüntüler



SÜRE: 02'46" BOYUT: 307 mb



Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/TOROSLAR, (Mersin),

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