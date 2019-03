Dha Yurt Bülteni -9

Diyarbakır'da kuzenlerin silahlı çatışması: 1'i ağır, 5 yaralıDiyarbakır'da aralarında husumet bulunan kuzenlerin kavgası, tabancaların kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan kuzenlerin kavgası, tabancaların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Cadde ortasındaki çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, öğleden sonra merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Yenihal Caddesi üzerindeki iş yeri önünde karşılayan ve kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma önce kavgaya ardından cadde ortasında silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabancayla ateş açtığı çatışmada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kurşunların isabet ettiği bazı iş yerleri ve araçlarda zarar oluştu.



ÇATIŞMA ANI KAMERADA



İki grubun birbirlerine tabancalarla ateş açması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yere düşen yaralıların birbirlerine ateş açmayı sürdürdüğü görüldü.



Bakan Varank: Kandil'in, Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacak



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank milletin değerleriyle alay edenlere milletin sandıkta hadlerini bildirdiğini belirterek, "Kandil'in gözü yarınki seçimde olacak. Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacak. Batı başkentlerinin gözleri yarınki seçimde olacak. Bize düşen şey, Türkiye düşmanlarını sevindirmemektir" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Ülkenin yarınlarını belirlemek için sandıklara gidileceğini söyleyen Bakan Varank, "Seçime artık sayılı saatler kaldı. Yarın milletçe yine çok kritik bir dönemeçte ülkemizin yarınlarını belirlemek için sandıklara gideceğiz. Bu milletin değerleriyle alay edenlere, milletimiz her zaman sandıkta hadlerini bildirmiştir. Biz necip milletimizin ferasetine güveniyoruz. Yarın sandığa giderken şunları hatırlamamız lazım. Emin olun Kandil'in gözü yarınki seçimde olacak. Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacak. Batı başkentlerinin gözleri yarınki seçimde olacak. Bize düşen şey Türkiye düşmanlarını sevindirmemektir. Dünyanın dört bir yanındaki mağdurun, mazlumun, kısık seslerin yarınki seçimden çıkacak sonucu beklediğini unutmayalım. Sorumluluğumuz çok büyük, yükümüz çok ağır. İnşallah yarınki seçimlerde de aynı tablonun yaşanacağına eminiz" dedi.



Sandıklarda tarihi bir ders verileceğini söyleyen Bakan Varank, "Yarın Bayburtlu Yusuf'a yaptıkları gibi millete tepeden bakan hadsizlere sandıkta hadlerini bildirmeye var mısınız? 15 Temmuz gecesi milletimiz hainlerce şehit edilirken darbenin şerefine kadeh kaldıranların olduğu ortaya çıktı. Milletimiz o gece canı pahasına darbecilerle mücadele ederken bakıyorsunuz CHP Edirne Belediye Başkanı elinde kadeh darbeyi övüyor. Milletimizin değerlerini tahammülsüzlüklerini her defasında açık eden bu zihniyete, yine tarihi bir dersi sandıklarda vermeye var mısınız?" diye konuştu.



Bakan Kurum: Kandil'den tweet atıyorlar, zillet ittifakını destekleyin diye



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Biz Cumhur İttifakı'nı kurarken, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu. Terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdi. Alenen artık Kandil'den tweet atıyorlar, gidin illet zillet ittifakını destekleyin diye" ifadelerini kullandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da, yarın yapılacak seçimler için çalışmalarda bulundu. Bakan Kurum, ilk olarak Çumra ilçesinde belediye düğün salonunda partililerle buluştu. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı'nı eleştirdi. Kandil'in illet ve zillet ittifakını desteklediğini söyleyen Kurum, şunları dedi:



"Biz Cumhur İttifakı'nı kurarken, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu. Terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdi. Alenen artık Kandil'den tweet atıyorlar, gidin illet zillet ittifakını destekleyin diye. Cumhur İttifakı'na oy vermeyin diye o sözde terör örgütünün lideri mesaj atıyor. Bunlara gereken cevabı Çumralı kardeşlerim verecektir. Çumralı kardeşlerimiz bu gizli ve kirli ittifaka 31 Mart gecesi gereken cevabı sandıkta verecektir."



Komiser yardımcısı Yeliz, toprağa verildi



Ankara'da, nişanlısı komiser yardımcısı Hasan Hüseyin G.'nin (27) otomobilinde çıkan tartışma sonrası beylik tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son veren komiser yardımcısı Yeliz Y., (25) memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.



Olay, önceki gün Çankaya ilçesi Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Sokak'ta meydana geldi. Ankara Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Yeliz Y., iddiaya göre nöbetten çıktıktan sonra, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G.'nin evine gitti. Hasan Hüseyin G., nişanlısını aynı birimde çalışan iş arkadaşının eve bıraktığını görünce tepki gösterdi. Evde kıskançlık nedeniyle tartışan genç çifti, Hasan Hüseyin G.'nin anne ve babası sakinleştirdi.



TARTIŞMA OTOMOBİLDE DEVAM ETTİ



Hasan Hüseyin G., saat 23.30 sıralarında Keçiören'deki evine bırakacağı nişanlısı ile 06 BV 7036 plakalı otomobiline bindi. Genç çift, araçta aynı nedenle tartışmaya devam etti. Yeliz Y., tartışma sırasında tabancasını başına dayayarak ateş etti. Nişanlısını kanlar içinde gören Hasan Hüseyin G. de iddiaya göre aynı silahla kendini başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yeliz Y.'nin öldüğü belirlendi. Yaralı olan Hasan Hüseyin G. ise ambulansla özel hastaneye kaldıralarak tedavi altına alındı. Hasan Hüseyin G.'nin, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.



TOPRAĞA VERİLDİ



Yeliz Y.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesi Yaycılar Mahallesi'ne getirildi. Tepecik Camii'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazına Yeliz Y.'nin yakınlarının yanı sıra, Çarşamba Kaymakam'ı Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Beğen ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yeliz Y.'nin cenazesi aynı mahallede toprağa verildi.



Yeliz Y.'nin temmuz ayında nişanlısı Hasan Hüseyin G. ile evlenmeyi planladıkları öğrenildi.



Başka aracın çarptığı otomobil durağa daldı, kaza kameraya yansıdı



Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobilin arkadan çarptığı bir başka otomobil, otobüs durağına daldı. 3 kişinin yaralandığı kaza, saniye saniye araç kamerasına yansıdı.



Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İzmir- Bursa karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 ARE 658 plakalı otomobil, makas atarken, önündeki 16 NMD 16 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 NMD 16 plakalı otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada araç sürücüleriyle durakta otobüs bekleyen bir kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Kaza anı ise trafikteki bir aracın kamerasına an be an yansıdı.



Otomobilin altında kalan köpeğinin başında ağladı



Adapazarı'nda, caddeye çıkan yavru köpek otomobilin altında kalarak öldü. Köpeğinin öldüğünü gören çocuk yere kaparak ağladı.



Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde yaşanan olayda, ismi öğrenilemeyen bir çocuk köpeğini gezdirmek için sokağa çıktı. Çocuğu gezdirdiği yavru köpek caddeye çıkınca seyir halinde olan bir otomobilin altında kaldı. Köpek ölürken, otomobil sürücüsü durmadan yoluna devam etti. Köpeğinin kazada öldüğünü gören çocuk ise yere kapanarak dakikalarca hıçkıra hıçkıra ağladı. Çevredekilerin çabalarına rağmen sakinleşmeyen küçük çocuğun bu hali vatandaşları duygulandırdı.



Gemlik'te Niran Ünsal'a konser tepkisi



ŞARKICI Niran Ünsal, Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün geceki konserine çıkmayınca kendisini dinlemeye gelenler ve organizasyonu yapanlar tepki gösterdi. Ünsal'ın saat 22.00 yerine 2,5 saat sonra konserin yapılacağı otele geldiği belirtilirken, tepki nedeniyle de konsere çıkmadığı öne sürüldü.



Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün gece bir otelde düzenlenen Niran Ünsal konseri için haftalar öncesinden duyuru yapıldı. Saat 20.00'de başlayacak programda saat 22.00'de sahneye çıkacağı belirtilen Niran Ünsal, iddiaya göre, saat 00.30 gibi otelin önüne geldi. Konserin bitiş saatinde gelen Ünsal, kendisi dinlemek için bilet alanların öfkeli olduğunu öğrenince menajeri ve birlikte çalıştığı DJ ile otomobile binerek Gemlik'ten ayrıldı. Salonu dolduranların sinirlenmesi üzerine sahneye çıkarak açıklamada bulunan organizasyon sahipleri Yelda Baykız ile Seda Üre, "Ödememizi yapmış olmamıza rağmen buraya gelmedi. Hukuki olarak gereken neyse yapacağız" dedi. Ardından salondakilerden imza alınarak, tutanak tutuldu.



Organizasyonu yapan Selda Baykız ile Seda Üre, konser biletlerinin günler öncesinde kişi başı 150 liradan satışa sunulduğunu, yaklaşık 300 bilet satıldığını belirterek, Ünsal'a 22 bin liranın peşin ödendiğini söyledi. Baykız ve Üre, Ünsal ve menajerine dün geceden beri ulaşamadıklarını da kaydetti.



