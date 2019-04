Dha Yurt Bülteni -9

1)YALOVA'DA AK PARTİ'DEN SEÇİM SONUCUNA İTİRAZYALOVA'da AK Parti İl Teşkilatı, CHP'nin lehine sonuçlanan seçimlerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

YALOVA'da AK Parti İl Teşkilatı, CHP'nin lehine sonuçlanan seçimlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini söyleyen AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, "Bir takım hatalardan dolayı rakamlarda ciddi miktarda Adalet ve Kalkınma Parti'sinin oyları kayba uğramıştır. Seçim hakimliğine itirazda bulunacağız" dedi.



İl binasında bir araya gelen İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, İstanbul'daki durumun kendilerinde de var olduğunu, birleştirme tutanaklarına sonuçların geçirilirken hatalar yapıldığını iddia ederek sonuçlara itiraz edeceklerini söyledi. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, hatalı ve eksik yazımlar tespit ettiklerini söyledi. Bağatar, "Aynı İstanbul'da yaşanan olaya benzer nitelikte sandıklarımızın bazılarında tespit ettiğimiz yazım hataları ve birleştirme tutanaklarına geçirme esnasında AK Parti'nin oylarının örnek veriyorum 1102 No'lu sandıkta birazdan sizlerle de paylaşacağım AK Parti'nin almış olduğu 140 oya karşılık sandık birleştirme tutanağında AK Parti'ye 17 oy yazılmış. Bu ve buna benzer bir takım hatalardan dolayı rakamlarda ciddi miktarda Adalet ve Kalkınma Parti'sinin oyları kayba uğramıştır. Yine aynı şekil, örnek olması maksadıyla paylaşıyorum, 1124 No'lu sandıkta AK Parti 105 oy, altta ıslak imzaları da var. Fakat sandık birleştirme tutanaklarına baktığımızda AK Part'ye sıfır oy yazılmış. Sizler de takdir edersiniz sıfır oy alınması imkansızdır. Diğer yanındaki sandıklarda aynı mahallede oy kullanılan sandıklarda ortalama 100-150 oy çıkarken, aynı İstanbul Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Bey'in seçimde yaşandığı gibi benzer problemler yaşanmıştır. Bunlarla ilgili olarak bugün öğleden sonra seçim hakimliğine itirazda bulunacağız" dedi.



'MİLLETİMİZ HANGİ İSTİKAMETİ GÖSTERİRSE BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEDİR'



AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise "Dün akşam Ömer Çelik Bey'in sayın bakanımızın yapmış olduğu açıklamada da şu vurgu vardı: Şu an itiraz süreci seçimlerin tıpkı oy kullanma gibi hem hukuki bakımdan hem de seçim sisteminin parçasıdır. Vatandaşlarımız sandıklara giderek oy kullanmışlardır. Bu oylar başta teveccühten dolayı bizlere emanettir. Yüksek Seçim Kurulu'na emanettir. Biz de siyasi partiler olarak bu emaneti takip etmekle yükümlüyüz. Burada sadece belediye başkanlığında değil belediye meclis üyeliğinin tespitinde de benze maddi hatalar birleştirme tutanakları oluştururken var. Tabi burada şunu vurguluyorum; Bizim bu değişiklikleri maddi hata olduğu için Yüksek Seçim Kurulu kabul edecektir. Bu YSK'nın kabul ettikten sonra zaten az olan fark belediye başkanlığında daha da daralıyor. 244 sandık var, burada 1 oy değişikliği olduğu zaman sonucun doğrudan değişebileceği durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla seçim işleri ekibimiz, hukukçularımız çok titiz bir şekilde bir çalışma yaptılar. Dilekçemizi hazırladık. Bugün YSK'ya giderek başvurumuzu yapacağız. Biz hakkın, hukukun takipçisiyiz. Milletimiz hangi şekilde oy verdiyse bunu sandıkta takipçisiyiz. Yalova, gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda gerekse de bizim belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarında gözlemlediğimiz bu maddi hatalar bu duruma daha hassasiyetle, daha özenle yaklaşarak incelemelerin yapılması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Ben inanıyorum ki hakimler, seçim kurulu, en doğru kararı vererek seçimin adil bir şekilde neticelendirilmesini sağlayacaklardır. Biz de bugün birazdan giderek ilçe seçim kuruluna önce, sonraki süreci de takip etmek üzere itirazlarımızı yapacağız. Sonuç ne olursa milletimiz hangi istikameti gösterirse başımızın üstündedir ama bu demek değil ki şu an seçim bitti, şu an sonuç belli. Biz burada sonuna kadar her bir oyun takipçisi olacağız ve doğru bir şekilde neticelendirilmesi için süreci takip edeceğiz" diye konuştu.



Milletvekili Meliha Akyol ise "Seçim iki aşama. Birincisi seçmenimizin oy kullanması, ondan sonra geri kalan kısmı onları koruyup doğru bir şekilde tasnif etmek, YSK'ya ulaştırmak. O da teşkilatların ve bizlerin en önemli görevi. Seçmenlerin iradesinin tam olarak ortaya çıkması için birinci vazifemiz bunun takipçisi olmak" dedi.



2)BARTIN'DA OYLAR YENİDEN SAYILIYOR



BARTIN'da, AK Parti ve MHP tarafından yapılan itirazın ardından belediye başkanlığındaki geçersiz oyların sayımına başlandı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. AK Parti Bartın İl Başkanlığı ise 154 sandıktaki geçersiz bin 562 oya itiraz etti.



Sabah saatlerinde AK Parti İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı'na 154 sandıktaki geçersiz oylara itiraz etti. Bu arada MHP Bartın İl Başkanlığı da kendi sandık müşahitlerinin aldığı oy oranlarının YSK'nın resmi olmayan sonuçlarından fazla olduğu gerekçesiyle 154 sandıktaki geçersiz oyların sayımı için Merkez İlçe Seçim Kuruluna dilekçe verildi.



AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, "31 Mart seçimleri öncesinde gayret, samimiyet ve tevazu içinde seçim çalışmalarımızı tamamladık. 31 Mart günü Bartın halkı sandık başına giderek iradesini ortaya koydu. Biz siyasette kazananı takdir edip elini sıkmayı ve tebrik etmeyi biliriz. Bu konuda kimsenin hakkını yemeyiz. Ancak kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Oy sayımına ilişkin elimizde bulunan rakamlarla Yüksek Seçim Kurulu rakamlarının uyuşmaması üzere seçmenlerimizin hakkını korumak adına oyların yeniden sayılmasını talep edeceğiz. Oyların tekrar sayılması için itirazımızı gerekçeleriyle birlikte Yüksek Seçim Kuruluna ulaştıracağız. Süreç içerisinde yaşanacak tüm gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunacağız." dedi.



MHP İl Başkanı Ercümet Özçelik ise "Partimiz ile YSK'nın sonuçları arasında fark olduğu gördük. Her ne kadar belediye başkanlığını partimizin adayı Cemal Akın kazanmış olsa da, YSK'nın açıkladığı 169 oy farkının daha fazla olduğunu düşünüyoruz. O yüzden geçersiz oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduk" dedi.



Oy sayım işlemi sırasında AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, AK Parti ve MHP'li partililer izledi.



Polis ekipleri oy sayımının yapıldığı bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı. Oy sayımı devam ediyor.



3)DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: CAMİLERİMİZ EĞİTİM MERKEZLERİ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ



DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş,"Camilerimizi eğitim merkezleri haline getirmeye çalışıyoruz. Sizlerde takdir edersiniz ki o kadar emek sadece ezan okunsun, namaz kılınsın, caminin kapısı kapatılsın diye verilmemeli. Camilerimizde namazlardan önce, sonra imamlarımız ilmihal dersi, tefsir dersi, hadis dersi veriyorlar. Bütün insanlarımızı o mahallenin, o caminin etrafında oturan kardeşlerimizi camilerimizde derslere bekliyoruz. Adı cami dersleri" dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşi Seher Erbaş ile Kırlareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Lüleburgaz İlçe Müftülük binasının açışına katıldı. Binanın açılışını Ak Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vali Osman Bilgin, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ile birlikte gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet işlerinin önemine değinerek, aidiyet bilincinin gelişimi için müftülüklerin çok önemli olduğunu kaydetti. Kurtuluş Savaşı'nda sarıklı mücahitler denilen müftülerin komutanlarla omuz omuza mücadele ettiklerini ifade eden Erbaş, "Anadolu'yu düşman işgalinden kurtulması noktasında her karış toprağında müftülerimizin gayretini görüyoruz" dedi.



Peygamberin hadislerinden örnekler vererek konuşmasını sürdüren Erbaş, "Çocuklarımızın eğitimi gerçekten çok önemli. Ülkemizde 25 milyon öğrencimiz var. Şöyle bir araştırdım, dünyada nüfusu 25 milyonun altında olan 143 ülke var. Bu ne büyük bir zenginliktir. Milletimiz için ülkemiz için ne büyük bir zenginliktir. Yüz binlerle ifade edilen ülkeler var, dünyada. Ama bizim 25 milyon gencimiz var. Bunlar bize emanet. Bu yüzden biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak diyoruz ki 7'den 70'e değil, 7'den öncede, 70'ten sonrada talebelerimiz var Kuran kurslarımızda. Kapımız herkese açık. Bütün vatandaşlarımıza açık. Sloganımız şu, haftanın her günü her yaş grubuna temel dini bilgiler verme noktasında programlarımız var. 1 milyona yakın kadınımız Kur'an kurslarımızda Kur'an öğreniyorlar. İnancımızı, ibadetleri, Peygamberimizi öğreniyorlar" diye konuştu.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bütün vatandaşları camilere davet ederek, şöyle konuştu:



"Camilerimizi eğitim merkezleri haline getirmeye çalışıyoruz. Sizlerde takdir edersiniz ki o kadar emek sadece ezan okunsun, namaz kılınsın, caminin kapısı kapatılsın diye verilmemeli. Camilerimizde namazlardan önce, sonra imamlarımız ilmihal dersi, tefsir dersi, hadis dersi veriyorlar. Bütün insanlarımızı o mahallenin, o caminin etrafında oturan kardeşlerimizi camilerimizde derslere bekliyoruz. Adı cami dersleri. Peygamber efendimizin bu noktada varisiyiz. Peygamber efendimiz suffe denilen bir okul yapmıştı. İlk yaptığı işlerden birisiydi. O okulda, o mektepte asabı önce yetiştirdi. Yani sadece 'insanlar gelsin, mescitte namaz kılsın ve gitsinler' demedi Peygamber efendimiz. Mescidi Nebevi'nin içindeki okulda binlerce insanı yetiştirdi ve onun yetiştirdiği insanlar diğer insanları yetiştirdi. Medeniyetimiz böyle gelişti. Bizim medeniyetimiz ilim, bilgi, okuma medeniyetidir. O yüzden insanımıza ne kadar çok okuma alışkanlığı verirsek biz millet olarak o kadar çok gelişiriz. Hangi konuda bilgi sahibi olması gerekiyor milletimiz, sadece dini konularda mı? Hayır. Bütün konular esasında Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için öğrenilir. Eğer böyle öğrenilirse bir fizik kitabını, Kur'an-ı Kerim'deki fizik ile ilgili ayetleri daha iyi anlamak için okursa bir Müslüman ibadet yapmış olur. Astronomi kitabını, coğrafya ile ilgili bir konuyu Kur'an'daki kıssaları daha iyi anlamak için eğer okursa nafile ibadet yapmış olur. O yüzden biz küçük yaştan itibaren çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmalıyız."



Erbaş, eğitim bilimcilerinin yaptığı araştırmalarda insanoğlunun karakterinin yüzde 63'ünün 7 yaşından önce oluşmaya başladığını belirterek, bu yüzden çocuklara 7 yaşından önce iyi bir şahsiyet ve iyi bir karakter kazandırılması gerektiğini söyledi. Erbaş,



"Çocukların, milli,manevi, vatan, millet ve ezan duyguları ile yetiştirilmesi gerekiyor. Bu duygulardan, uzak millet düşmanı vatan düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı olması için gayret edenlere de engel olmamız lazım. Bu değerlerimiz bizim için çok önemli. Değerlerimiz varsa biz varız, yoksa biz yokuz. Bunu açıkça ifade etmek zorundayız. Bayrağımız için şehitlerimiz can vermiş, kan vermiş, kanını dökmüş. Onların kanlarının rengi ile oluşmuş bayrağımız. Bu bizim en büyük değerimiz. Ezansız bayrak olur mu? Bayraksız ezan olur mu? Bütün bu değerlerimizi çocuklarımıza ve gençlerimize vermek zorundayız" diye konuştu.



4)YOZGAT AYDINCIK'TA, SEÇİMİ 5 OYLA KAYBEDEN MHP'DEN İTİRAZ



Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Ahmet Koçak, MHP'li aday Selahattin Özdemir'e karşı 5 oy farkla kazandı. MHP İlçe Başkanlığı'nca seçim sonucuna itiraz edilerek, İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulunuldu. Aydıncık'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'li aday Ahmet Koçak 1003, MHP'nin adayı Selahattin Özdemir ise 998 oy aldı. MHP İlçe Başkanlığı'nca seçim sonucuna itiraz edilerek, İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı. Seçimi 5 oy farkla kaybeden MHP'li Özdemir, partisinin 70 oyunun geçersiz sayıldığını, tutanakların doğru düzenlenmediğini iddia etti. Özdemir, "Aydıncık ilçesinin bağlı olduğu, Çekerek İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçemizi sunduk. Seçim kurulu dilekçemizi değerlendirecek. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.



YOZGAT, -



5)HASANKEYF'TE YENİ KONUTLAR KURAYLA TESLİM EDİLDİ



BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı nedeniyle evleri sular altında kalan aileler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan yeni konutlar, düzenlenen kura töreniyle hak sahiplerine teslim edildi.



Ilısu Barajı projesi kapsamında tarihi Hasankeyf ilçesinde evleri sular altında kalan aileler için TOKİ tarafından yeni konutlar inşa edildi. Eski yerleşim yeri yakınlarında yapımı tamamlanan 698 konutun hak sahiplerine teslimi için kura çekim töreni düzenlendi. Hasankeyf Spor Salonu'ndaki kura törenine Vali Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen ve çok sayıda aile katıldı.



Törende kura çeken Vali Hulusi Şahin, hak sahiplerinin 15 Mayıs'tan itibaren yeni evlerine taşınacaklarını söyledi. Vali Şahin, Hasankeyf için yeni bir dönemin başlandığını ifade ederek, "Ilısu Barajı dünyanın en büyük projelerinden biridir. Hasankeyf'te dünyanın en büyük şehir nakillerinden, tarihi eser nakillerinden birini gerçekleştiriyoruz. Bu büyük proje çok büyük emeklerle büyük maliyetlerle buraya geldi. Hasankeyfliler yıllardır çilesini çektiler, çekmeye devam ediyorlar. Bundan böyle bu güzel ve büyük projenin faydasını görmeye başlayacaksınız. Yeni evlerinize 15 Mayıs'tan sonra yavaş yavaş taşınacaksınız. Eksiklikler tamamlanacak, yeni bir şehre sahip olacağız" dedi.



Kısa sürede yeni bir Hasankeyf oluşacağını anlatan Vali Şahin, "Öyle bir Hasankeyf olacak ki şehriyle ve tarihi alanlarıyla dantel gibi işlenmiş, nakış gibi oyalanmış, planlanmış ve o tarihi eserlerin sunumuyla gerçekten büyük miktarda turist çeken dünyanın ilgi odağı olan bir Hasankeyf'e gidiyoruz. Bu Hasankeyf hepimizin yüz akı olacak" diye konuştu.



Kura çekiminin ardından hak sahipleri yeni evlerini gezip, inceledi.



6)ERİK KURUSU İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ



NİĞDE'de içinde kuru erik taşınan kovanın içinde 57 adet Extacy hap, ve 9,60 gram esrar ele geçirildi.



Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir kafeden çıkan İ.A. ve S.A.'nın üzerinde arama yaptı. Polis, şüphelilerden birinin üzerinde 3 adet Extacy hap el geçirdi. Şahısların 75 TL karşılığında hapları U.D.'den aldıklarını söylemeleri üzerine kafede oturan U.D. yakalandı. Şüphelinin aracında dedektör köpek Maya eşliğinde yapılan aramada, erik kurusu bulunan kovanın içerisinde saklanmış 57 adet Extacy hap, ve 9,60 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili U.D., İ.A. ve S.A. gözaltına alındı. İ.A ve S.A emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken U.D adliyeye sevk edildi.



7)BURSA'DA OTİZMLİ ÇOCUKLAR BİR GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, özel merkezde eğitim alan çocukları 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde misafir etti. Polis yeleği hediye edilen otizmli çocuklar, polis motosikletlerine bindirildi.



İl Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından düzenlenen etkinlikte, özel merkezde eğitim alan otizmli çocuklar Emniyet Müdürlüğü bahçesine polis konvoyu ile getirildi. Toplum Destekli Polis, Narkotik, Olay Yeri İnceleme, Foto Film ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından çocuklara yapılan çalışmalar anlatıldı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın dubalara gizlenen uyuşturucu maddeyi bulmasını çocuklar ilgiyle izledi. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, etkinlik sonunda, özel dikilen yelekleri çocuklara hediye ederek, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra çocuklara çikolata ve meyve suyu ikram eden polisler, onlarla ve öğretmenleriyle fotoğraf da çektirdi. Çocuklar ise polislere selam verip sarıldı.



8)OTİZME FARKINDALIK İÇİN YÜRÜDÜLER, MAVİ BALONLAR DAĞITTILAR



ŞIRNAK'ta '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri kapsamında otizme dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında, kent merkezinde otizme farkındalık oluşturması amacıyla yürüyüş düzenlendi. Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Şırnak Üniversitesi Rekötür Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Başıbüyük, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, Sanat Sokağı'nda sona erdi. Yürüyüş sırasında. 'Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü' pankartı taşınırken, çocuklara da mavi balonlar dağıtıldı.



Yürüyüşün ardından konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Şırnak'ta 20 otizmlinin olduğunu ifade etti. Akçam, otizmin genetik bir hastalık olduğunu, kişinin kendi sosyal durumuna, ırkına bağlı olan bir hastalık olmadığını söyledi. Akçam, "Otizm, şu anda yaklaşık binde 50 oranında görülen bir hastalıktır. İlk 3 yılda bunun fark edilmesi lazım. İlk bir yılda çocuk eğer tek kelimelik cümleler kuramıyorsa, 2 yılda 2 kelimelik cümleler kuramıyorsa bununla ilgili bizim bir şüphemizin olması lazım. Bununla ilgili doktora yönlendirmemiz gerekiyor. Otizm diğer engelliler gibi değil zamanında fark edilip tedavi edilirse günlük aktivitelerini yapabilecek bir düzeye gelen bir hastalıktır" dedi.



