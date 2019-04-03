Dha Yurt Bülteni -9

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı otel odasında pompalı tüfekle öldürdü (2)JANDARMANIN TAKİBİYLE YAKALANDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten Hamide Gezer'i (37), kendisinden ayrılmak istediği için öldürüp kaçan Ceyhan Ö.'nün yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu.

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı otel odasında pompalı tüfekle öldürdü (2)



JANDARMANIN TAKİBİYLE YAKALANDI



İzmir'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten Hamide Gezer'i (37), kendisinden ayrılmak istediği için öldürüp kaçan Ceyhan Ö.'nün yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. Özel ekip, takip sonucu Ceyhan Ö.'yü Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısının, Ödemiş'e getirileceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ



Haber: Taylan YILDIRIM/ İZMİR



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Belediyedeki kavgada kendi silahı ile yaralandı



Niğde'nin merkeze bağlı Alay Belediyesi'nde bir grup partili arasında çıkan kavgada Cafer Eryılmaz, belindeki ruhsatsız tabancayı çekerken tetiğe dokununca kendini ayağından vurup, yaraladı.



Bugün sabah saatlerinde belediye binasında partili gruplar arasında seçim kavgası çıktı. Kavga sırasında Cafer Eryılmaz, belindeki ruhsatsız tabancayı çekerken, silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Eryılmaz'ın sağ ayağına isabet etti. Yaralanan Eryılmaz, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eryılmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü



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-Yaralının ambulansla hastaneye gelmesi



-Sedye ile götürülmesi



SÜRE: 40 saniye BOYUT: 8 MB



Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,



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Eniştesini pompalı tüfekle vuran şüpheli adliyede



Bolu'da, tartıştığı teyzesinin eşi İsa Şeker'i (38) evinin önünde pompalı tüfekle bacağından vurduktan sonra polis merkezine gidip teslim olan Kubilay Y. (25) adliyeye sevk edildi.



Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak'ta İsa Şeker'e ait evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta bekçilik yapan İsa Şeker, baldızının oğlu Kubilay Y. ile sabah saatlerinde ailevi meseleler nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından Kubilay Y. kendi evine giderek ruhsatlı av tüfeğini alıp, evinin önüne geldiği İsa Şeker'i dışarıya çağırdı. Kubilay Y., evden çıkan eniştesine pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Şeker sağ bacağından vuruldu. Kubilay Y., olay yerinden kaçtıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kubilay Y., adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi



-Adliyeden detaylar



-Olay yeri görüntüleri(Arşiv)



Süre: 02.53-Boyut: 321.12 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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Bolu'nun yeni başkanı CHP'li Özcan mazbatasını aldı



Bolu Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tanju Özcan, yaklaşık 500 partiliyle adliyeye gelerek törenle mazbatasını aldı. Özcan, "Kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden kimsenin ekmeği ile oynamadan, harama el uzatmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup, kollayarak bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız" dedi.



Yerel seçimleri kazanarak 15 yıl aradan sonra Bolu Belediyesi'nde tekrar partisinin kazanmasını sağlayan CHP'li Tanju Özcan, mazbatasını almak için yaklaşık 500 partiliyle birlikte Bolu Adliyesi'ne geldi. Özcan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han ve Baro Başkanı Sabri Erhendekçi tarafından karşılandı. Toplantı salonunda düzenlenen törende Özcan'ı eşi, çocuğu, anne ve babası da yalnız bırakmadı. Başkan Özcan, "Türkiye'nin en tarafsız belediye başkanı olacağız iddiamız vardı. Bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden kimsenin ekmeği ile oynamadan, harama el uzatmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup, kollayarak bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız" diye konuştu.



Özcan, konuşmasının ardından İlçe Seçim Kurulu Başkanı Taner Gülşen'in elinden mazbatasını aldı. Mazbatasıyla adliyeden çıkan Özcan'ı yüzlerce parti alkışlarla karşıladı. Özcan, mazbatasının fotokopisini çekerek dağıtacağını söyledi. Partililer Özcan'la fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.



MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA EDECEK



Özcan, milletvekili görevinden istifa etmek için Ankara'ya hareket etti. Belediye başkanlığı mazbatasını TBMM'ye sunarak milletvekili görevinden istifa edecek Özcan, Cuma günü Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'dan görevi devralacak.



Görüntü Dökümü



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-Tanju Özcan'ın karşılanması



-Salon programı



-Tanju Özcan'ın açıklamaları



-Mazbata alınması



-Kalabalığın ilgisi



-Detaylar



Süre: 01.28-Boyut: 164,7 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarılmayı bekliyor



Osmaniye'de, kayalıklarda mahsur kalan 12 keçi, yaklaşık 5 gündür, kurtarılmayı bekliyor.



Bahçe ilçesi Karakaya mevkiinde otlamak için kayalıklara çıkan keçiler, bulundukları yerden bir daha inemedi. Sahibinin uzun uğraşlarına rağmen bir türlü kurtarılamayan hayvanlar, bitkin ve halsiz bir şekilde bulundukları yerde bekliyor.



Keçilere yaklaşıp cep telefonu ile görüntüleyen Bedirhan Türk, ayağı çalılıklarda asılı vaziyette kalan bir keçiyi kurtarıp, "Burada 12 tane keçi mahsur kalmış. 5 gündür buradalar. AFAD'ı aradık gelip gittiler, bunlar kendiliğinden çıkar dediler. Bu hayvanlar burada yalnız kaldı, kimsesi yok sahibi dahi ilgilenmiyor. Bunların başvuracak gidecek yerleri yok, Allah rızası için yardım edin. 3-4 güne kadar kurtarılmazlarsa ölürler bunlar. Şuanda halsiz yatıyorlar" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Keçilerin yanına inen vatandaşın konuşması



-Kayalıklardaki keçiler



-Kayalıklar ve uçurumdan görüntü



-Ayağı çalılıklarda asılı kalan keçinin kurtarılması



-Cep telefonu ile kayıt yapılırken konuşmalar



BOYUT: 69.2 SÜRE: 02'13"



Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,



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ATSO 137 yaşında



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) kuruluşunun 137'nci yıldönümü kutlandı. ATSO meclis salonundaki programda, vergi rekortmenleri, ATSO'nun en eski faal üyeleri ve 10 yıl görev yapan meclis üyeleri ödüllendirildi.



ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında gerçekleştirilen 137'nci yıldönümü kutlama programına ATSO Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile ATSO üyesi iş dünyası temsilcileri katıldı. Programa protokolden ise Vali Yardımcısı Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun katıldı.



VEFA ÖRNEĞİ



ATSO Başkanı Davut Çetin, kutlama programının aynı zamanda odanın eski üye ve yöneticilerinin ödüllendirildiği, anıldığı bir vefa töreni olduğunu söyledi. Türkiye'nin artık her gününü, her saatini en iyi biçimde değerlendirmesi gereken bir döneme girdiğini belirten Çetin, "Ekonomisiyle, siyasi sistemiyle, demokrasisiyle, kentleriyle çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefinde büyük adımlar attığını dünyaya göstermelidir" dedi. Yeni bir atılım sürecine girilmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, "31 Mart pazar günü Türk demokrasisi önemli bir sınavdan geçmiştir. Maalesef birkaç üzücü olay, demokrasi kültürüyle bağdaşmamıştır" dedi.



SEÇİM MESAJI



Seçim sürecinde ve seçim gününde bazı medya kuruluşlarının görevlerini gereği gibi yapmadıklarını söyleyen Çetin, "Bunlara rağmen seçim sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı çok yapıcı bir konuşma yapmıştır. Siyasi parti liderleri yapıcı, gerilimi azaltan ve demokrasimizi güçlendirici bir yaklaşım sergilemişlerdir. Seçim sonuçlarının Türkiye ve Antalya için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz kaybedeni olmayan, birleştirici, gerilimi azaltıcı bir seçim sonucuna imza atmıştır. İstanbul seçim sonucunun da milletimizin güvenini zedelemeden hızla netleşmesi, Türkiye demokrasisinin seçim sınavından başarıyla çıkmasını sağlayacaktır" diye konuştu.



'YENİ BİR YEREL YÖNETİM SİSTEMİ KURULMALI'



Başarının koşulunun uzlaşmaya dayanan işbirliği kültürü olduğunu söyleyen Davut Çetin, şunları kaydetti:



"Tarım toplumunda sadakat, sanayi toplumunda liyakat, sanayi sonrası dijital toplumda ise işbirliği önemlidir. Bu nedenle her tür ayrımcılığı bırakarak uzlaşma ve işbirliğiyle çalışmayı öğrenmeliyiz. Bu çerçevede, bugünden itibaren demokrasimizi güçlendirecek yeni bir siyasi reform çalışması başlamalıdır. Siyasi partiler ve seçim yasası gözden geçirilmelidir. Milletvekilliği kurumu ve meclis güçlendirilmelidir. Siyasi partilerde delege sistemi değişmelidir. Çünkü güçlü bir meclis, güçlü bir adalet sistemi, bağımsız ve tarafsız medya gerçek bir demokrasinin olmazsa olmazıdır. Demokrasinin ve kalkınmanın kentlerden başladığını dikkate alarak yeni bir yerel yönetim sistemi kurmalıyız. Bakanlıklar, valiliklere ve belediyelere yetki devri yapmalıdır."



ANTALYA İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMA ÇAĞRISI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlayacağını açıkladığı reform sürecinin demokrasiyi güçlendirerek, ekonominin önünü açacak reformlar olmasını ümit ettiğini vurgulayan Çetin, Antalya'da da kamu ve özel sektör olarak, daha güçlü bir işbirliği çağrısı yaptı. Davut Çetin, "Particiliği, grupçuluğu bırakıp birlikte çalışmayı öğrenmeliyiz. Yerel yönetimler Antalya ekonomisine güç katacak çalışmalara daha fazla önem vermelidir. Hep birlikte Antalya turizmi, tarımı ve ticareti için yapmamız gereken çok iş vardır" dedi.



CUMHURİYETTEN ÖNCE KURULMUŞ BİR ODA



ATSO'nun 137'nci yıldönümünü kutlayan Vali Yardımcısı Aydın Ergün ise Türkiye'de bütün ticaret ve sanayi odalarının, bulundukları illerin gelişmesine katkı sunan çok önemli birer sivil toplum örgütü olduklarını söyledi. ATSO'nun da en eskilerden biri olduğunu belirten Ergün, "Cumhuriyetten önce kurulmuş, Osmanlı'dan bize miras bir sivil toplum örgütü ve Antalya ekonomisinin en önemli lokomotif yapılarından bir tanesidir" dedi.



İKİ TİP ÜLKE VURGUSU



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da dünyada iki tip zenginleşmiş, ilerlemiş millet ve devlet olduğunu belirterek, "Biri doğal kaynakları olanlar, zaten işi çok cilalı modern görünümlü binalara yapılara boğuyorlar ve sosyal dokuyu, kalkınmayı fazla önemsemiyorlar. Bilim teknoloji, demokrasiye katkısı olmayan otoriter rejimler kuruluyor" dedi.



DEMOKRASİ VE HUKUK



İkincisin ise demokrasisi ve hukuk düzeni gelişmiş, üretimi olan, üretim organizasyonu sağlam, kim ne tüketmek istiyorsa onu üretebilen yetenekte olan ülkeler olduğuna dikkat çeken Uysal, "İki seçenek var ve o yüzden hiç kafa karışıklığına gerek yok. Doğal kaynak var mı bizde, yok. O yüzden ikincisine yönelmeliyiz. Hepimizin elinde cep telefonu var. Onu bir üreten bir de satın alan var. O cep telefonunu üretip satan durumuna gelmeden Atatürk'ün gösterdiği muassır medeniyetler seviyesine çıkma şansımız yoktur. Geresi kuru gürültüdür" dedi.



VERİMLİLİK SÖZÜ



Konyaaltı Belediye Başkanlığına seçilen Semih Esen da ATSO Başkanı Çetin'in konuşmasındaki demokrasi, üçlü parlamento, insanların haber alma özgürlüğü, fırsat eşitliği vurgularına aynen katıldıklarını belirterek, "Elbette bahsedilen en önemli konu verimlilik. Türkiye'nin hayati bir konusu, gerek kamu kaynakları gerek iş hayatında verimlilik sihirli bir kaynaktır. Demokrasinin tüm unsurlarının gereğince yerine getirilmesi dileğiyle, bize verilen yetkileri asla aşmadan asli fonksiyonlarımızın dışına çıkmadan verimliliği göze alarak çalışacağımızı da buradan beyan ediyorum" dedi.



REKORTMEN VE ESKİ ÜYELERE ÖDÜL



ATSO'nun eski dönem yönetim ve meclisinde başkanlık görevi yapan isimlerinde söz aldığı 137'nci yıl kutlama programında 2017 yılı kurumlar ve gelir vergisi olan ATSO üyeleri, 10 yıl meclis üyeliği yapan isimler ve ATSO'nun en eski faal üyeleri plaketle ödüllendirildi. Ödülleri, protokol üyeleri verdi.



VERGİ REKORTMENLERİ



2017 yılı itibariyle, gelir ve kurumlar vergisinde ilk üç sırada yer alan ATSO üyeleri ödüllendirildi.



Kurumlar vergisinde ise Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş. ve Yüksel Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödül aldı.



Gelir vergisinde Hüseyin Gedik Hasel İnşaat, Ali Özkan - Özkan Tuhafiye, Mehmet Dikmen - Dikmenoğlu Ticaret ödül aldı.



2017 Yılı itibariyle, Gelir ve Kurumlar Vergisi kategorilerinde sıralamada birinci olan temsilciliklerde kayıtlı ATSO üyeleri ödüllendirildi.



Kurumlar vergisinde Akseki'den Ömer Duruk Tesisleri Pet.Ürn.Oto Yedek Parça Gıda Tur.Tic.ve San.Ltd.Şti., Elmalı'dan Kurubaş Petrol Nakl. Tic. Ltd.Şti., Gazipaşa'dan Çataloğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kemer'den Pgs Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş., Korkuteli'nden Anadolu Süt Petrol Nak.İnş.Tur.Hayv.Mant.San.ve Tic.Ltd.Şti., Serik'ten Nunhems Tohumculuk A.Ş.ödül aldı.



Gelir vergisinde Akseki'den Hüseyin Ruhi Tellioğlu, Elmalı'dan Hamdi Özekin, Gazipaşa'dan Ali Oğuz-Kaladıranlı Ticaret, Korkuteli'nden İbrahim Yavaş - Işıl İnşaat ödül aldı.



10 YILLIK MECLİS ÜYELERİ VE EN ESKİ FAAL ÜYELER



ATSO'ya gerçek ve tüzel kişi olarak kayıtlı daha önce plaket almamış en eski faal üyeler ödüllendirildi. Ziya Aydemir - Aydemir İnşaat, Alper Öztekin - Şahtan Ticaret, Hasan Kilit - Hasan Kilit Eczanesi, Kalender Çiçekçilik Tarım İth. İhr. İnş. San. ve Tic. A.Ş., Kimtek - Teknik Hizmetler Kimya ve Gıda San. Ltd. Şti., Pırıltı Kollektif Şirketi - Hasan Sıtkı Pırıltı ve ortakları ödül aldı.



10 yıl meclis üyeliği yapan Adnan Saraç, Ayhan Kızılsavaş, Cem Onay, Cihangir Deniz, Hasan Taş, Mücahit Turgut, Özkan Işıldar ve Salih Peker ödül aldı.



Görüntü Dökümü



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Protokolün görüntüsü



Katılımcıların görüntüsü



Davut Çetin'in konuşması



Plaket töreni



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Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

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