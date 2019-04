Dha Yurt Bülteni-9

ADANA'da boşanma davası açan eşiyle konuşma bahanesiyle geldiği kayınvalidesinin evinde çıkan kavgada tabancasıyla eşi Ayla Öneker (39), kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi (45) ile baldızı Reyhan İrketi'yi (51) öldürdükten sonra kaçan Mehmet Öneker (45) aranıyor. Bacağından yaralanan kayınvalide Hacer İrketi'nin (70) tedavisi ise sürüyor. Katil zanlısının katliam yaptığı eve çifte tabancayla gelip, "Burada kimse sağ kalmayacak" diyerek, ateş açtığı bildirildi.



Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69034 Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve plastik malzeme üreticisi olan Mehmet Öneker, geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan 3 çocuğunun annesi Ayla Öneker ile konuşma bahanesiyle kayınvalidesi Hacer İrketi'nin evine geldi. İddiaya göre, eve girip belindeki 2 tabancayı çeken Mehmet Öneker, "Burada kimse sağ kalmayacak" diye bağırdı. Karşısına çıkan kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi, "Sakin ol, derdin ne ise konuşalım, silahları kaldır" dedi. Ancak Mehmet Öneker, ruhsatsız çifte tabancayla evdekilerin üzerine kurşun yağdırdı. Kan gölüne dönen evde kurşunlara hedef olan Ayla Öneker ve kardeşleri İzzet Bahri İrketi ile Reyhan İrketi yere yığıldı. Anne Hacer İrketi ise bacağından yaralandı. Mehmet Öneker, odadan çıkıncaya kadar ateş edip, kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri ve polis, Ayla Öneker ile İzzettin Bahri İrketi'nin cesediyle karşılaştı. Ağır yaralı olan Reyhan İrketi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Bacağından hafif yaralanan Hacer İrketi ise tedaviye alındı.



Evde 10 boş kovan bulunurken kardeşlerin cesetleri yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



DAHA ÖNCE DE DARBETMİŞ



Ayla Öneker, İzzet Bahri İrketi ile Reyhan İrketi'nin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Halen aranan katil zanlısı Mehmet Öneker'in eşi Ayla Öneker'i darbettiği ve çeşitli suçlardan cezaevine girdiği öğrenildi. Ayla Öneker ile boşanma davalarının ise 9 Mayıs'ta görüleceği bildirildi.



ABLASI: ÖLDÜKTEN SONRA DA KURŞUNLAMIŞ



Sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu önüne gelen Ayla Öneker'in ablası Hamide İrketi, gözyaşlarına boğuldu. 3 kardeşini kaybeden Hamide İrketi, Mehmet Öneker'in kardeşini, evden çıkana kadar kurşunladığını söyledi.



2)6 YIL ÖNCE BEBEĞİNİ ÖLDÜREN ANNEYİ, KARDEŞİ İHBAR ETTİ



GAZİANTEP'te, Fatma B. (22), 2013 yılında evlilik dışı ilişkisinden dünyaya getirdiği bebeğini boğdu, ardından kardeşinin yardımıyla evlerinin odunluğuna gömdü. 6 yıl sonra vicdanen rahatsız olan kardeşi Mehmet B., polise giderek ablasını ihbar etti. Abla-kardeş gözaltına alınırken, evlerinin odunluğundaki kazıda bebeğe ait kemikler bulundu.



İddiaya göre, şu an evli ve 1 çocuk annesi olan Fatma B., 2013 yılında evlilik dışı ilişkisinden hamile kaldı. Ailesine bu durumdan bahsetmeyerek hamileliğini gizleyen Fatma B., evlerinin tuvaletinde doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Fatma B., dünyaya getirdiği bebeği iddiaya göre ailesine açıklayamayacağı için boğarak öldürdü. Fatma B., daha sonra kimsenin görmemesi için durumu anlattığı kardeşi Mehmet B. ile birlikte bebeğin cesedini Kayaönü Mahallesi'ndeki evlerinin odunluğuna gömdü.



KARDEŞİ İHBAR ETTİ



Olayın üzerinden 6 yıl geçtikten sonra vicdanen rahatsız olduğunu belirten Mehmet B., polise giderek durumu anlattı. Kendisinden bir yaş büyük olan ablasının dünyaya getirdiği bebeğini boğduğunu ve birlikte odunluğa gömdüklerini söyledi. Bu ifadenin ardından Kayaönü Mahallesi'ndeki adrese giden polis ekipleri, Mehmet B.'nin gömdüklerini söylediği odunlukta yaptığı kazıda boğularak öldürülen bebeğe ait kemiklere ulaştı. Kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis bebeğini boğarak öldürdüğü öne sürülen Fatma B.'yi de gözaltına aldı.



Abla-kardeş, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



3)BAŞKAN ERCENGİZ MAZBATASINI ALDI



BURDUR Belediye başkanlığına ikinci kez seçilen Ali Orkun Ercengiz, mazbatasını törenle aldı.



Başkan Ali Orkun Ercengiz, mazbatasını almak üzere eşi Hülya ve oğlu Mehmet Ali Ercengiz'le birlikte Burdur Seçim Müdürlüğü'ne geldi. Ercengiz'e mazbatası İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Tayfun Vapur tarafından verildi. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliğine seçilenler de mazbatalarını aldı. Mazbata törenine Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İzzet Akbulut, İYİ Parti İl Başkanı Faruk Erkan ile partililer katıldı.



Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Başkan Ercengiz, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ercengiz, "Sükunet içerisinde geçirdiğimiz bir seçim döneminden sonra gayet sağlıklı sonuçlarla mazbatamızı aldıktan sonra yeni dönem başlayacak. Burdur'umuza kol kola iyi hizmetler yapacağız. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, seçimin seçimde kaldığını, herkesin tercihine saygı duyarak demokrasinin tecellisi olan seçim neticesinde de görev ve yetkinin Burdur halkı tarafından meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte verildiğini ve 5 yıl içerisinde Burdur'umuza hep birlikte en iyi hizmeti yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Zor bir süreçti. Kazanan Burdur'umuz olsun" dedi.



Burdur'un her zaman Türkiye'de sağduyunun, hoşgörünün, güzelliklerin kenti olduğunu kaydeden Başkan Ercengiz, şöyle dedi:



"Burdur'a yakışan bir seçim süreci yaşadık. Mutlaka seçim kendi içerisinde, zaman zaman hoş karşılamayacağımız şeyler olsa da bunlar seçimde kaldı. 31 Mart akşamı bir söz vermiştik. Biz yine kucaklayıcı, yine rozetini bir kenara bırakmış, siyasi partisini ve düşüncesini asla unutmayan ama hizmeti esas alan bir belediyecilik anlayışıyla yine kendi partimin, kendi örgütümün gücü ve desteğiyle ittifak ortağımız olan İYİ Parti'nin gücü ve desteğini arkamıza alarak bitirdiğimiz bu seçimde sadece kendi partilisine ya da ittifakına hizmet eden değil tüm Burdur halkına hizmet eden bir anlayışla önceki 5 yılda çalıştığımız gibi bir 5 yıl daha çalışacağız. Hatta üzerine daha çoğulcu, daha katılımcı bir anlayışı koymak istiyoruz. Biz sadece Burdur kent merkezine değil Burdur ilinin tamamına hizmet etmeyi hedef alan bir hizmet anlayışı içerisinde yeni bir dönem planlıyoruz ve tasarlıyoruz. Önümüzdeki günlerde ilk 100 gün eylem planımızı açıklayıp ardından da 5 yıllık planlarımızı ortaya koymak istiyoruz. Bizim derdimiz bu kente hizmet etmek. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve farklı bir noktaya getiren anlayışla değil, bütünleştirici bir anlayışla çalışmak istiyoruz."



4)OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



Şanlıurfa'da, otomobile çarpan motosikletten yola savrulan Cemil Atala (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Cemil Atala, kullandığı 63 DP 854 plakalı motosikletiyle aynı yönde giden K.D.'nin kullandığı 63 LZ 421 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Cemil Atala, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Cemil Atala, doktorların tüm müdahalalerine rağmen kurtarılamadı.



Atala'nın cenazesi, toprağa verilemk üzere yakınlarına teslim edildi.



5)ŞANLIURFA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI



Şanlıurfa'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Kasım Kurt'un kullandığı 02 DB 788 plakalı minibüs, sürücüsü öğrenilemeyen 63 PV 268 plakalı otomobile çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Kurt ile iki araçta bulunan Eyüp Karadaş, Bilal Kurt, Emine Kurt, Süleyman Kurt ve Mehmet Yaşar Saatçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



6)CEYLANPINAR'DA SU BASAN EVDEKİ EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yoğun yağışlar nedeniyle bir evi basan su, eşyalara zarar verdi.



Dün gece etkili olan yağış nedeniyle Cumhuriyet Mahallesinde Hüseyin Ertuğrul'a ait giriş kattaki ev, sular altında kaldı. Evin içerisinde bulunan malzemelerin kullanılamaz hale geldiği baskının ihbar edilmesiyle bölgeye giden itfaiye ekipleri, suları tahliye etti.



Malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Ertuğrul ise mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.



7)ÜNİVERSİTELİLER, İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN PAZARDA TERLİK SATTI- (ÖZEL)



Gaziantep'te bir grup üniversite öğrencisi, Diyarbakır'da öğrenim gören ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine yardım etmek amacıyla bir hayırseverin bağışladığı terlikleri pazarda sattı. Üniversiteliler, satıştan elde ettikleri parayı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Diyarbakır'a giderek, 4 köy okulunda öğrenim gören 200 öğrenciye dağıtacak.



Gaziantep Üniversitesi öğretim üyelerinden Zaim Başaslan öncülüğünde bir araya gelen üniversiteliler, ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencileri için daha önce 1 TL toplayarak başlattıkları yardım kampanyası çerçevesinde pazarda terlik sattı. Üniversite öğrencileri, bir hayırseverin bağışladığı 500 terliği, Güvenevler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açıp, satışa sundu. Şarkılar söyleyip, tezahüratlar yaparak müşterileri tezgahlarına çekmeyi başaran öğrenciler, terlik satışından elde edilen parayı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Diyarbakır'daki 4 köy okulunda öğrenim gören 200 öğrenciye ulaştıracak.



Öğrenciler ile pazar tezgahında satış yapan Zaim Başaslan, "Bir hayırsever 500 terlik verdi. İlk anda terlikleri ne yapacağımızı bilemedik. Sonra öğrenciler, terlikleri pazarda satmayı önerdi, tezgah kurduk. Böyle bir ilgi olacağını tahmin etmiyorduk. Vatandaşlar, böyle bir organizasyondan dolayı çok mutlu oldu. Öğrencilerim için de unutulmaz bir anı oldu. Buradan elde edilecek gelirle Diyarbakır'daki çocukların gönüllerine dokunacağız" dedi.



Daha önce düzenledikleri kermes ve pazardaki terlik satışından elde ettikleri gelir ile yaklaşık 10 bin TL topladıklarını ifade eden Başaslan, "Diyarbakır'da bulunan köy okulları için bu organizasyonu yaptık. 23 Nisan'da Diyarbakır'a gideceğiz ve 4 köy okulundaki çocuklara bayram coşkusu yaşatacağız" diye konuştu.



