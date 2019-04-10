Dha Yurt Bülteni -9

Uzman çavuş, arkadaşının silahının kazara ateş almasıyla şehit olduTunceli'nin Nazımiye ilçesinde, arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır (27), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Uzman çavuş, arkadaşının silahının kazara ateş almasıyla şehit oldu



Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır (27), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.



Olay, dün Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. Uzman Çavuş Mahmut Kır, dün akşam saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nda iken arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kır, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Kır'ın cenazesi, Elazığ'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Giresun'a gönderilecek. Nazımiye Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.



MEMLEKETİNE DUALARLA UĞURLADI



Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgenaral Osman Erbaş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve askeri erkan katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında katafalka konulan şehit Kır'ın özgeçmişi okunarak, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilip, helallik alındı. Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın tabutu, toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Giresun'u gönderildi.



Görüntü Dökümü



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Elazığ Havalimanı



Törene katılanlar



- İl Müftüsünün dua etmesi



Şehidin tabutunun uçağa konulması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 98 MB



Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,



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Düzce'deki kazada ölen 6 kişi Mardin'de toprağa verildi



Mardin'den hasta ziyareti için İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan, ancak Düzce'de arıza nedeniyle sağ şeritte park eden TIR'a çarpan minibüste hayatlarını kaybeden akraba 6 kişinin cenazeleri, Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde toprağa verildi.



Bedirhan Atız'ın kullandığı 27 F 7992 plakalı minibüs, pazartesi sabahı hasta ziyaretine gitmek için Kızıltepe'den İstanbul'a yola çıktı. Ancak minibüs gece yarısı, Düzce'de, TEM yolunun Gümüşova rampalarında arıza nedeniyle sağ şeritte park eden Alişan S.'ye ait 06 BDP 329 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren minibüste bulunan akraba 12 yolcudan 6'sı hayatını kaybetti. 6'sı ise yaralandı.



Kazada ölen İsmail Atız, eşi Amzo Atız, oğulları Mezopotamya Lisesi Coğrafya öğretmeni Sedat Atız ile akrabaları Abbas Atız, Hasan Erol ve Mehmet Kadağlı'nın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'in Kızıltepe ilçesine getirildi.



6 kişi için sabah saatlerinde Hububat ve Ticaret Merkezi Şeyh Şerif Kahraman Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz ile aynı kazada yaralanan 6 kişi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Acılı aile üyelerinin gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdiği törende cenaze namazını İl Müftüsü İsmail Çiçek, kıldırdı.



Sedat Atız, İsmail Atız, Amzo Atız ve Abbas Atız ile Hasan Erol'un cenazeleri Mezopotamya Mezarlığı'nda, Mehmet Karadağlı'nın cenazesi ise Derik ilçesine bağlı Damlacık Köyü'nde toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



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Cenazeleri taşıyan otobüs



Cenazelerin otobüsten alınması



Cenaze namazı



Kadınların ağıt yakmaları



Cenazelerin mezarlığa götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB



Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE (Mardin),



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Öykü Arin'e nakil süreci başladı



İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılması için süreç başlatıldı. İşlemleri için Antalya'de hastaneye yatan Eylem Şen Yazıcı'dan bir hafta sonra alınacak ilik, kızına nakledilecek.



İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin'e, geçen yıl kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde, hem yurt dışında 'Öykü Arin'e Umut Ol' adıyla kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'da tedavisi devam eden Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasında mutlu haber gelmeyince, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakle karar verdi.



BİR HAFTALIK REHABİLİTASYON SÜRECİ



Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Nakil için bugün süreç başlatıldı. Dün öğleden sonra nakil yapılacak hastaneye gelen Eylem Şen Yazıcı'nın kan değerleri ölçüldü, genel sağlık taraması yapıldı. Bir hafta gözetim altında tutulacak Yazıcı'nın değerleri takip edilecek. Rehabilitasyon sürecinin ardından 18 Nisan'da Eylem Şen Yazıcı'dan alınacak ilik, kızına nakledilecek.



28 GÜN STERİL ODADA KALACAKLAR



Öykü Arin nakil olduktan sonra, anne ve kızı 28 gün steril bir odada kalacak ve naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol, donör ol' kampanyası devam ediyor.



ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Haber: Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, -



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Polisten meslektaşına törende sürpriz evlilik teklifi



Amasya'da Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl kutlamalarında polis memuru Yusuf Öztürk (31) aynı birimde çalıştığı meslektaşı Ebru Kurt'a (28) evlilik teklifi yaptı. Şaşkınlık yaşayan Ebru Kurt, teklifi kabul etti.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünde Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören sırasında, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yusuf Öztürk, meslektaşı Ebru Kurt'a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. 'Benimle evlenir misin' yazılı pankartı açtıran Öztürk, daha sonra hayatını birleştirmek istediği Kurt'a çiçek verdi. Öztürk'ün yaptığı evlilik teklifi karşısında şaşıran Ebru Kurt, teklifi kabul etti. Polis memuru Yusuf Öztürk cebinden çıkardığı yüzüğü Ebru Kurt'un parmağına taktı.



Evlilik teklifi sonrası Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu, dua yaparak çifte hayırlı olmasını temennisinde bulundu. Çift daha sonra meslektaşları tarafından tebrikleri kabul etti.



Polis memuru Yusuf Kurt, "Asayiş Müdürümle konuyu paylaştım. O da olumlu karşıladı. Sağ olsun böyle bir şey tertipledi. Sayın Emniyet Müdürümüze durumu arz ettik. Olumlu karşılayarak yapabileceğimizi söyledi. Bana böyle bir organizasyonu yapma fırsatı verdikleri için müdürlerime teşekkür ediyorumö dedi.



Evlilik teklifi alan polis memuru Ebru Kurt ise, "Şu an çok heyecanlıyım. Her şey için çok teşekkür ediyorumö diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Yavuz selim medyanı çelenk detay



Saygı duruşu ve istiklal marşı detay



Evlilik teklifi pankart detay



Polis çift ile röportaj



Diğer detaylar



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,



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Afyonkarahisar'da polisler Berkay'la coştu



Afyonkarahisar'da Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sanatçı Berkay'ın sahne aldığı gece düzenlendi. Geceye katılan emniyet personeli ve eşleri Berkay'ın hareketli parçalarıyla gönüllerince eğlendi.



Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yılı dolayısıyla kentteki termal otelde eğlence programı düzenlendi. Ünlü sanatçı Berkay'ın sahne aldığı geceye Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, emniyet personeli ve eşleri, iş insanlarıyla davetliler katıldı.



BERKAY İLE ANKARA HAVASI OYNADILAR



Berkay'ın sahne alması ile birlikte geceye katılan polisler ve eşleri sahnede gönüllerince eğlendi. Afyonkarahisar'daki polis teşkilatı ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Berkay, Müdür Yıldız'dan polislerin piste çıkmasını istedi. Müdür Yıldız da tüm polislerin gönüllerince eğlenmeleri için böyle bir gece düzenlediklerini vurguladı. Berkay ile birlikte piste oyun havası oynayan polislere Müdür Yıldız da eşlik etti. Berkay ile Müdür Yıldız birlikte Ankara havası oynadı.



'MORAL VE MOTİVASYONA DA İHTİYAÇIMIZ VAR'



Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, tüm polis teşkilatının haftasını kutladı. Yoğun bir çalışma sergileyen polislerin de eğlenmeye ihtiyaçları olduğuna vurgu yapan Yıldız, "Polis Haftası'nı kutluyoruz. Seçimlerde arkadaşlarımız çok yoğun çalıştı. İş insanlarımızın desteğiyle program organize ettik. Ben özellikle tüm personelimizin 365 günün 364 günü çalıştıklarından dolayı bir günü de eğlenmeleri yönünde sanatçımız Berkay'ın da verdiği konserle güzel bir şekilde eğlendiğimizi düşünüyorum. Tabii polislik zor bir görev ara sıra arkadaşların motivasyonunu yükseltmek adına onların daha şevkli ve düzgün çalışmalarına katkı sağlamak gerekir. Bu organizasyonda emeği geçenlere ve Yunus ekiplerimize 10 motosiklet almamıza katkı sağlayan iş insanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



'MEMURLAR BENİM EVLADIM'



Müdür Yıldız, "Emniyet müdürü olarak biz oynamazsak memurumuz biraz çekingen kalacak diye ürktük. Biraz emrivaki oldu. Sırf onları oynatmak için biz de oynadık. Güzel de oldu. Berkay da arkadaşlarımızı coşturmaya devam etti. Bu memurların çoğu benim evladım ve aileleri onları bize emanet etti. Biz onlarla zorlu görevler yaparken arada bir karşılıklı oynamanın mahsurunu görmedik" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Masalardan detay



Berkay sahneye çıkarken detay



Berkay'dan detaylar



Genel detaylar



Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve polisler Ankara havası oynarken



Berkay ile Müdür Yıldız oynarken



Polisler, eşleri ve davetliler eğlenirken detay



Röp: Gürsel Yıldız



Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



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Amatör telsizciler Tük polisini dünyaya tanıtıyor



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü kapsamında 18 kişiden oluşan amatör telsizciler grubu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) tahsis ettiği özel çağrı işaretiyle dünya genelinde yaptıkları telsiz görüşmeleriyle emniyet teşkilatını dünyaya tanıtıyor.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce amatör telsizcilere polis teşkilatı kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında 15 gün boyunca etkinlikte kullanmaları için kendilerine özel olarak tahsis edilen 'TC 174 EGM' özel çağrı işaretiyle tüm dünyaya seslerini duyuruyorlar.



Deprem, yangın, doğal afet ve birçok olayda başarılara imza atan amatör telsizciler, bu kez emniyet teşkilatı için özel çalışma yaptı.



Türk amatör telsizciliğinin dünya genelinde saygınlığını daha da arttırmayı hedeflediklerini söyleyen grup sözcüsü ve aynı zamanda A sınıfı amatör telsizci Alperen Çavuşlu, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü sebebiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından biz amatör telsizcilere özel olarak tahsis edilen 'TC 174 EGM' çağrı işaretiyle tüm dünyaya sesleniyoruz ve Türk polis teşkilatımızı tüm dünya ülkelerine tanıtıyoruz. Dünya genelinde 15 gün boyunca değişik modülasyonlarda SSB, CW (Mors), FT-8 dijital modülasyonlarda havada olacağız. Günde ortalama yaklaşık 3 bin kişinin dünya üzerinde sitemize ziyarette bulunduğu ve Amerika'dan Japonya'ya, Güney Afrika'dan Norveç ve çevre ülkelerine kadar görüşme fırsatı buluyoruz. Biz 18 kişiden oluşan radyo amatör telsizciler olarak böyle bir çalışma yaparak polis teşkilatımızı en iyi şekilde dünya ülkelerine tanıtma fırsatı buluyoruz. Bugün Türk polis teşkilatı kuruluş yıldönümüne özel olarak yaptığımız 15 - 20 dakikalık görüşmeler içerisinde 24 dünya ülkesine ulaştık. ve Türk polis teşkilatımızı tanıttık. 15 gün boyunca devam edecek etkinliğimizde bizlere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce özel tahsis edilen özel çağrı işaretimiz olan 'TC 174 EGM' ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Amatör telsizcilerin telsiz ile görüşmeleri



-Mors alfabesi ile yapılan görüşmeler



-Alperen Çavuşlu'nun konuşması



-Çavuşlu'nun tanıtımı anlatılması



-Telsizlerden detay



-Görüşmelerden detay



-Özel çağrı işareti olan 'TC 174 EGM' işaretine vurgu yapılması



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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