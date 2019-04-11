Dha Yurt Bülteni -9

Uludağ'da 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktıUludağ'da geçtiğimiz Şubat ayında özel güvenlikçiler ile Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği üyeleri arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Uludağ'da 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı



Uludağ'da geçtiğimiz Şubat ayında özel güvenlikçiler ile Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği üyeleri arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da, geçtiğimiz Şubat ayında 1.Oteller Bölgesindeki bir otele ait kafede, üzerinde bozuk para olmadığı için 2 lira olan tuvalet ücretini ödemeyen Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı Y.U., ile oteldeki özel güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Kavgada, Bursa Kayak Öğretmeneri Derneği üyeleri Y.K., E.Ç., ile R.Ö. ve özel güvenlik görevlileri S.Ç., R.B. ve A.Ö., birbirini darp etti. Yaşanan bu olayın gecesinde, kayak öğretmenleri derneği üyelerinden oluşan 40 kişilik grup, özel güvenlik görevlilerin konakladığı otele gelerek görevlilere saldırdı. Burada güvenlik görevlisi M.S., belinden çıkardığı tabanca ile yaylım ateşi açtı. M.S.'nin tabancasından çıkan mermi 19 yaşındaki Yusuf Köse ve 34 yaşındaki H.S.'ye isabet etti. Yusuf Köse, hayatını kaybederken H.S. yaralı olarak kurtuldu. Bu sırada dernek üyeleri ve güvenlik görevlileri arasında devam eden sopa ve yumrukların konuştuğu kavga, jandarma ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Yaşanan olayda 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 7 adet bıçak ele geçirilirken, 29 kişi gözaltına alındı. Olayın ardında 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Meydan kavgasını aratmayan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 40 kişilik dernek üyelerinin ellerinde sopalar ile oteli bastığı, özel güvenlik görevlilerinde silahlarını çekerek kalabalığı dağıtmak adına ateş ettikleri, 2 kişinin de vurularak yere düştüğü, dernek üyelerinin otele taş ve sopalarla saldırması, daha sonra jandarma ekiplerinin gelmesi görüldü.



Görüntü Dökümü



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-Kavganın güvenlik kamera görüntüleri



-Olay esnasında çekilen amatör görüntü



BURSA/DHA



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İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü



Kayseri'de 8 katlı apartmanın inşaatında çalışan sıva ustası Muhyittin Beytür (59), 5'inci katın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.



Olay, saat 09.30'da Merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Peri Sokak üzerinde bulunan 8 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında balkon kısmında sıva yapan Muhyittin Beytür, iddiaya göre, içinde harç dolu kovanın halatından tutarak yukarı çekmek isterken dengesini kaybederek yere düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhyittin Beytür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Beytür'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Olay yeri



-Genel detay



Süre: 3.07 Boyut: 377 MB



Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ, DHA



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İnşaatın balkonu çöktü: 1 işçi yaralandı



Karaman'da bir inşaatın balkonu çökmesi sonucu, balkon üzerine kurulan iskelede çalışan işçi Nesip Demir (46) yaralandı.



Olay, bugün sabah saatlerinde Yeni Şehir Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İşçi Nesip Demir, inşaatın birinci katının balkonuna kurulan iskelede çalışırken, balkon aniden çöktü. Çöken balkonla birlikte iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Demir yaralandı. Yaralı Demir, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Görüntü Dökümü



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-Yaralının ambulanstan indirilmesi



-Acıl servise alınması



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



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Tarihi Germir Bezirhanesi, geçmişe ışık tutuyor



Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi'nde bulunan ve geçmişte bezir yağı üretim merkezi olarak kullanılan 118 yıllık Germir Bezirhanesi, geçmişe ışık tutuyor.



Hamdi Yavuz'un ailesinin mirasçısı olduğu bezirhane, 3 yıl önce Melikgazi Belediyesi tarafından restore edilerek, kültür mirasına kazandırıldı. Bezirhanede heykeltıraşlar, insan ve hayvan figürlerinden oluşan çeşitli eserler hazırladı. Müze olarak canlandırılan bezirhanede, 5 insan figürü, 1 at ve 1 camız heykeli bulunuyor. Heykel ve figürlerdeki kıyafetler ve süslemeler, dönemine uygun ve estetik olarak yapıldı.



Germir Mahallesi'nin muhtarı Ali Kapısız, bezirhane ile ilgili, "Germir Mahallesi geçmişte Ermeni, Rum ve Türkler bir arada yaşamışlar. Herhangi bir kötülük ve sıkıntı duyulmamış. Bezirhanelerimiz 1550'li yıllara dayanan küçük yağ üretim fabrikalarıdır. Geçmişte Germir Mahallemizde 30 adet bezirhanenin olduğu söyleniyor. Bunlardan 20'sinin yerini biliyorum; ancak sadece 2 bezirhanemiz ayakta kalabildi, diğerlerini bilmiyorum. Burada 4 tane bitkimizden oluşan ızgın, belemir, zeyrek ve keten tohumu, bunlar beziryağının ham maddeleri oluyor. Bu bezirhanelerde çalışan 2 insan, 2 tane de hayvan bulunuyor. O dönemde bu şekilde bezirhaneler işletiliyormuş" diye konuştu.



Bezirhanede yapılan çalışmalara da değinen Kapısız, "Bezir yağı yemekte, aydınlatmada, sabun yapımında ve hayvanların yarasını iyileştirmede kullanılıyor. Bu içinde bulunduğumuz bezirhane Hamdi Yavuz ailesine aittir. Bu bezirhaneyi çocukları Melikgazi Belediyesi'ne bağışladılar. Burası da sonrasında belediye tarafından restore edildi. Buraya gelen ziyaretçiler geçmişe ışık tutan bu bezirhaneyi görünce şaşırıyorlar. O dönemde çok zeki insanların olduğunu söyleyen misafirlerimiz var. Burayı elimizden geldiği kadar ziyarete gelenlere anlatıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Araç kamera görüntüsü



Süre: 4.19 Boyut: 520 MB



Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA



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Kavga ihbarına giden polislere çiçekli karşılama



Elazığ'da, 155 Polis İmdat hattına gelen kavga ihbarı üzerine verilen adrese giden ekipler, sürprizle karşılaştı. İhbarı yapanlar Polis Haftası nedeniyle ekiplere çiçek verip, baklava ikram etti.



Çaydaçıra Mahallesi'nden 155 Polis İmdat hattına kavga ihbarında bulunuldu. Verilen adrese giden polis ekipleri sürprizle karşılaştı. İhbarı yapan mahalle sakinleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle ekiplere çiçek verip, baklava ikram etti. Sürpriz karşısında mutlu olduklarını belirten polisler, mahalle sakinlerine teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



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Vatandaşların ihbarda bulunması



Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi



Vatandaşların konfeti ve alkışlaması



Polislere çiçek verilmesi



Ekiplere baklava ikramı-



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 352 MB



Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,



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Tellerin yorulma dayanımlarını ortaya çıkaran cihaz üretildi



Karabük Üniversitesi'nde, lastik teli, metalik tıbbi dikiş telleri, ortopedi alanında kullanılan teller, rezistans telleri ve savunma sanayinde kullanılan tel ve kabloların yorulma dayanımlarını ortaya çıkaran yorulma cihazı üretildi.



Karabük Üniversitesi'nde 4 yıl önce başlatılan TUBİTAK destekli '1005 yeni fikirler ve ürünler' adlı proje çalışması kapsamında lastik teli olmak üzere 0-1600 mikrometre arasında çapa sahip diş teli, metalik tıbbi dikiş telleri, ortopedi alanında kullanılan teller, rezistans telleri ve ayrıca savunma sanayinde kullanılan tel ve çeşitli kabloların yorulma dayanımlarının ortaya çıkarılması için uluslararası standartlara uygun olarak yorulma cihazı üretildi. Böylece 1600 mikrometreden daha düşük çaplı tellerin Türkiye'de yorulma testlerinin yapılabilmesi sağlanıp, yerli üretim, kaliteli, katma değeri yüksek olan tel üretimi cesaretlendirilmiş, yorulma testlerinde dışa bağımlılığın engellenmesi ve döviz kaybının önüne geçilmesi planlandı.



'DÜNYADA YAPILMIŞ İLK AKADEMİK ÇALIŞMA'



Projenin yürütücüsü olan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hayrettin Ahlatçı, "Otomobil lastikleri çok kompleks bir kompozit malzeme olması sebebiyle, tüm yorulma özelliğinin bilinmesi için tek başına kauçuk, tek başına çelik lastik teli ve kauçuk-çelik lastik teli maddesi beraber olarak yorulma testleri yapılarak bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Teker kompozitinin katkı maddesi olan çelik kord tellerinin tek başına yorulma özelliğinin bilinmesi, tekerleğin tüm yorulma özelliklerinin büyük bir kısmını kapsadığından çok önemlidir. Böylece tel ve telin üretiminde yarı mamul olan çubuk üreticilerine ürünlerinin geliştirilmesi için fırsat verecektir. Bu projenin konusu olan yalın eğmeli test metodu dünyanın en büyük lastik kord üreticileri tarafından çelik filamentlerin yorulma özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmakta olup bu konuda kendi içlerinde şirket sırrı niteliğinde çalışma yapmaktadırlar. Yalın eğmeli test metodu kullanılarak dünya üzerinde bazı diş implant tellerinin yorulma davranışının belirlenmesi dışında yapılmış çalışma yoktur ve özellikle lastik teline uygulanmış akademik anlamda çalışma olmaması sebebiyle, lastik teli filamentlerinin bu yöntem kullanılarak yorulma özelliklerinin çıkarıldığı bu çalışma dünyada yapılmış ilk akademik çalışma özelliğini taşımaktadır" dedi.



TESTLER BAŞARIYLA SONUÇLANDI



Prof.Dr. Ahlatçı cihazın sağlık sektörü ve sanayide tellerin yorulma testi için kullanılabileceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Yorulma testi basit eğme koşullarında güdümlü ve güdümsüz olarak yapılmaktadır. Bu projede güdümsüz test metodunun yapılabilmesi için test cihazı tasarlanmış ve imal edilmiştir. Standartta verilen denklemler yardımıyla belirlenen bir uzunluğa sahip tel basit eğme koşullarında bükülerek tel uçları iki tutucu tarafından tutularak birbirlerine ters dönmesi sağlanıp tel uzunluğunun orta kısmında tekrarlı çekme-basma birim şekil değişimi ve elastik gerilmeler gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında ilk olarak tel numuneler için bükme yarıçapları hesaplanarak bükme şablonları çıkartılıp bu şablonlara göre yarı çapı verilen numunelere güdümsüz testler yapılmış ve bu testlerin büyük bir kısmı defalarca tekrarlanarak cihazın tekrarlanabilir sonuç verdiği kaydedilmiştir. Yalın eğmeli yorulma test cihazı yardımıyla örneğin diş tellerinin yorulma davranışlarının bilinmesine ihtiyaç duyulduğunda diş hekimliği fakülteleri, otomobil lastik telinin yorulma davranışının belirlenmesi halinde çelik kord sanayi ve metal teknolojisi laboratuvarlarında bu cihazların kullanılması planlanmıştır" diye konuştu.



TELLERİN YURT DIŞINA TEST İÇİN GÖNDERİLMESİNE GEREK KALMAYACAK



Prof.Dr. Ahlatçı tellerin test için yurt dışına gönderilmesine gerek kalmayacağını ifade ederek, şu açıklamada bulundu:



"Günlük hayatımızda bilindiği üzere ince teller her ortam şartlarında kullanılabilmektedir. Örneğin, diş telleri sıcak soğuk kuru ve yaş ortamda, lastik telleri yine yaz kış gibi değişen sıcaklıklarda ve plastik malzeme içerisinde muhafazalı bir ortamda çalışmaktadır. Bu gibi sebeplerden dolayı cihazda bulunan test ortamının korozif ve sıcaklık gibi değişken test parametrelerine cevap verecek şekilde tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Lastik teli üreticileri bu testi yapmak istiyorlar. İhtiyaç duymaktadırlar. Yurt dışına gönderiyorlardı. Yurt dışına gönderiliyor ve oradan sonuçlar geliyor. Ondan sonra telin kalitesi belirleniyor ve satış yapıyorlar. Ama artık Türkiye'de standarda uygun bir şekilde yapılabilir yorulma testi. Bu cihazımız orjinal tasarımlı bir test cihazıdır."



MİLLİ ÜRÜN



Karabük Üniversitesi Demir - Çelik Ennstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yavuz Sun ise,"Tamamen yerli bir üretim. Bunun tasarımı da bize ait. Üretimi de ülkemizdeki yerli firmalarla irtibata geçerek yaptırdık. Dolayısıyla tamamen yerli ve milli bir ürün. Dolayısıyla bu tasarımı Türkiye'de yapabilen ilk cihaz olma özelliğine sahip. Hedefimiz bundan sonra bu konu üzerine çalışıp belki bunları daha ileri aşamalara götürmek. Bununla ilgili patent müracaatlarımız var. Patentini alabilirsek kendimize ait, patenti bize ait olan bir cihazı ülkemize kazandırmış olacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Karabük Üniversitesi detay



-Cihazdan detay



-Hayrettin Ahlatçı açıklaması



-Yavuz Sun açıklaması



Süre: (04.05) Boyutu: (454 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



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Beyaz ay çekirdeği üreticileri, Çin'ten ithal edilen ürüne savaş açtı



Denizli'de beyaz ayçekirdeği üreticileri son yıllarda piyasaya hakim olan ithal siyah Çin ay çekirdeğine karşı savaş başlattı. 1500 üreticinin oluşturduğu Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu, şehrin işlek noktalarında stantlar kurup siyah ayçekirdeğine karşı daha ucuz ve lezzetli olan beyaz ay çekirdeği ücretsiz dağıtıp, tanıtım atağına geçti.



Tavas ilçesindeki beyaz ay çekirdeği üreticileri, son yıllarda piyasaya hakim olan ithal siyah Çin ay çekirdeğine karşı harekete geçti. İlk adım olarak kendi aralarında birleşen üreticiler, Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu'nu kurdu. 1500 ay çekirdeği üreticisi bulunan Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu, siyah ay çekirdeği mücadele etmek için ikinci adım olarak tanıtım atağı başlattı. Üçüncü adım olarak ise ücretsiz olarak dağıtılmak üzere aralarından 1.5 ton ay çekirdeği toplandı. Ardından ise Denizli'nin en kabalalık 4 ayrı noktasında stantlar açıldı ve vatandaşlara ücretsiz beyaz ay çekirdeği dağıtılmaya başlandı. Üreticiler vatandaşlara, siyah Çin çekirdeğini değil, yerli ve milli olan beyaz ay çekirdeği tercih etmelerini önerdi. Fiyatı daha ucuz ve tadı lezzetli olan beyaz ay çekirdeğin tüketilmesini isteyen üreticiler, vatandaşların diğerinin Çin'den ithal edildiğini bilmedikleri için tercih ettiklerini söyledi.



Çekirdek üreticisi İsmail Şardaş, ithal edilen Çin çekirdeği nedeniyle Türk çekirdek üreticisinin mağdur olduğunu, önlem alınmasını istedi. Beyaz ay çekirdeğinin, daha ucuz ve lezzetli olmasına rağmen, Çin ay çekirdeğinin piyasaya hakim olduğuna dikkati çeken Şardaş, "Çin ay çekirdeğine meydan okuyoruz. Tavaslı üreticiler olarak yerli ve milli olan çekirdeğimize sahip çıkıyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz kendi çiftçisine ve ay çekirdeğimize sahip çıksın. Bizim çekirdeğimiz, Çin çekirdeğine karşı daha lezzetli ve ucuzdur. Aramızda 1.5 ton çekirdek topladık. Temizletip,



paketlettik. Kurduğumuz stantlarda ücretsiz dağıtımını yapıyoruz. Yaklaşık 10 bin paket dağıtacağız. Denizli bölgesi çekirdek üretiminde Türkiye genelinde yüzde 20'lik pazara sahip. 32 bin 500 ton üretim yapıldı, piyasaya sokulan Çin ay çekirdeği nedeniyle satışlarımız oldukça geriledi. Vatandaşlar siyah ay çekirdeğin Çin'den ithal edildiğini bilmiyor. Biz de yetkililerden ithal çekirdeğe karşı belli bir kota yada vergi konmasını istiyoruz. Siyah çekirdeğin kilosu kalitesine göre 18 ile 22 lira arasında değişirken, bizim beyaz ay çekirdeğimiz ise kilosu 12 ile 13 lira arasında satılıyor" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Beyaz ay çekirdeği dağıtımından görüntü



-Üreticilerin beyaz ay çekirdeğini vatandaşlara önermesinden görüntü



-Üretici İsmail Şardaş ise röp.



-Ay çekirdeği çitleyenlerle röp.



-DHA Muhabiri Ramazan Çetin'in anansu



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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