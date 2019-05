DHA YURT BÜLTENİ-9

Anne- babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma (39) ile babası Mehmet Kalkan'ı (39) içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek, öldüren üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), yargılama sürecinin hızlanması için akıl sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Kalkan'a, olay sonrası kaldırıldığı hastanede şizofreni tanısı koyulmuştu.

Olay, 15 Mayıs'ta, Soğukkuyu Mahallesi 6062/1 Sokak'ta bulunan, 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a ikram edip, içirdi. Kalkan çifti, sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Emir Can Kalkan (16) ise ağabeyinin ikram ettiği sıvıdan içmek istemedi. Emir Can, ağabeyinin ısrarı sırasında gözüne bu sıvıdan sıçmasıyla geçici görme kaybı yaşadı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Kalkan çifti ile oğulları Mahmut Can, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan'ı (4) hastaneye kaldırdı. Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirirken, geçici görme kaybı yaşayan Emircan ile siyanür kaynaklı sağlık sorunu yaşamadıkları anlaşılan Mahmut Can ve küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Kalkan çifti ise memleketleri Yozgat'ta toprağa verildi.

YARGILAMA ÖNCESİ RAPOR ALINACAK

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede şizofreni teşhisi koyulan Mahmut Can Kalkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma aşamasında "Üniversitenin laboratuvarında, yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana, kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu. Son olarak, bana siyanürlü bir şerbet hazırlamamı ve aileme içirmemi söyledi" diyen Kalkan, akıl sağlının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla tutuklu bulunduğu Buca Cezaevi'nden Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktor gözetiminde izlenecek Kalkan'ın rol yapıp, yapmadığı tespit edilecek. Kalkan hakkında hazırlanacak rapor, yargılama sürecinde mahkemeye sunulacak.

Öte yandan Mahmut Can Kalkan hakkında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan da şizofreni hastası olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla detaylı rapor istendiği belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, -

Karadeniz'de, JÖH ve komandoların PKK operasyonu sürüyor



Karadeniz'de, 5 ilde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen eş zamanlı operasyonlarda son 2 haftada silah ve mühimmat ile yaşam malzemelerinin yer aldığpı 25 sığınak ve depo ele geçirildi. Bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandoların sürdürdüğü operasyonlar, Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi. JÖH ve komandolar, dağlık ve sık ormanla kaplı arazide iz sürüyor, sığınakları arıyor.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında yaklaşık bin 800 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandonun katılımıyla operasyonlar sürüyor. Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de destek verdiği operasyonlar, Giresun kırsalında 2 PKK'lı teröristin sağ yakalanmasının ardından Gümüşhane kırsalında yoğunlaştı. 17 Mayıs'ta Giresun kırsalında teslim olan İranlı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu, istihbarat birimlerine bölgede katıldığı eylemleri tek tek anlatırken, sığınak ve erzak depolarının da yerlerini gösterdi. Giresun kırsalında PKK'nın sözde karargahı ile, Gümüşhane kırsalında bölgenin en büyük silah ve mühimmat deposu da bulunarak imha edilirken, bulunan silah ve mühimmatların hangi eylemlerde kullanıldığının tespiti için de kriminal inceleme başlatıldı. Telsiz kullanmadan haberleşme sağlayan teröristlerin, İHA'lardan korunmak içinde şemsiye taşıdığı belirlendi.

KORKUDAN SIĞINAKTAN ÇIKAMAMIŞLAR

Behrüz Dudkanlu ile 4 gün önce Giresun Espiye kırsalında bulunan bir HES şantiyesine yiyecek almak için giden, burada vatandaşların ihbarıyla yakalanan, İçişleri Bakanlığı 'Terörden arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın, geçen yıl yayla evlerinden çaldıkları erzaklarla kış üstlenmesini bölgede yaptıkları, İHA'lara görünmemek için sığınaktan dışarıya çıkmadıkları belirlendi. JÖH ve komandoların kış boyunca devam eden operasyonları nedeniyle ölüm korkusuyla Tunceli'ye geri dönemedikleri anlatan teröristler, yeni takviye grubun da gelmemesi üzerine kavga edip, birbirinden ayrıldıkları öğrenildi. Aras Aslan jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, Behrüz Dudkanlu da 2 haftadır Giresun, Trabzon ve Gümüşhane'de askerlere yer gösteriyor. Aras Aslan'ın konuşmadığı ve bilgi vermekten kaçındığı kaydedildi.

SIĞINAK VE DEPOLAR TEK TEK BULUNDU

Behrüz Dudkanlu'nun ifadesi doğrultusunda kendi yaptığı sığınak ve erzak depoları kolayca bulunup imha edilirken, gruptaki diğer teröristlerin gömdüğü mühimmat ve silahların bulunması içinde operasyonlar Gümüşhane kırsalında yoğunlaştırıldı. Gümüşhane kırsalında 10'a yakın ele geçirilen silah, mühimmat ve erzak deposu içerisinde; 3 adet RPG 7 anti-tank mühimmatı, 3 adet PRG 7 sevk fişeği, 2 adet güneş paneli, roketatar dürbün ve adaptörü, yaşam malzemesi ve bol miktarda erzak, İHA'lardan korunmak için şemsiye, 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Teröristlerin Gümüşhane kırsalını silah ve mühimmat deposu olarak kullandıkları, bölgenin dağlık ve sarp olması nedeniyle güvenlik güçlerinin ulaşması zor olan bölgelerde 50'şer metre arayla depolar hazırladıkları, böylece bölgedeki eylemlerini kolaylaştırdığı ortaya çıktı. Kırsal köylerde ve yayla evlerinde her fırsatta erzak çalarak bunları depoladıkları da belirlenen teröristlerin, kendilerine 3-4 yıl yetecek kadar erzak temin ettikleri gözlendi.

YER GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR

Behrüz Dudkanlu Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birlikleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında araziye götürülerek geçiş güzergahları ile diğer sığınak ve erzak depolarının yerlerini göstermeye devam etti. Bölgede son 2 haftada 25'e yakın sığınak ve erzak deposuda bulunarak imha edildi. Operasyonların yürütüldüğü bölgelerde İHA ve zırhlı araçlarla da takviye yapılıyor.

Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde, vücudunda ve yüzünde morluklar bulunan Abdülkadir Doğan (3), hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak, küçük çocuğu dövdüğü iddia edilen üvey babası Bilal T. gözaltına alındı. Bilal T.'nin polise verdiği ifadede, Abdülkadir Doğan'ı darbetmediğini, evden sokağa çıktığında motosiklet çarptığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Tepecik semtinde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Bilal T., eşi Ayşe T. ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Bilal T. eşini dövdü. Ayşe T.'nin polise verdiği ifadeye göre, Bilal T. darp sırasında arka odada bulunan ve o anda ağlamaya başlayan, Ayşe T.'nin önceki evliliğinden olan oğlu Abdülkadir Doğan'ın yanına gidip, darbetmeye başladı. Bu sırada, yardım istemek için yakınlarda oturan kayınvalidesinin evine kaçan Ayşe T., onlarla birlikte geri geldiğinde, minik Abdülkadir Doğan'ı hareketsiz yatarken gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalbinin durduğu belirlenen Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdülkadir Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Doğan'ın vücudunda ve yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirlendi.

'MOTOSİKLET ÇARPTI'

Bilal T., olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Bilal T.'nin polise verdiği ifadede, Ayşe T.'nin evden çıktıktan sonra kapıyı açık bıraktığını, Abdülkadir Doğan'ın da bu kapıdan sokağa çıktığını ve bu sırada motosikletin çarptığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Davut CAN/İZMİR, -

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti



Diyarbakır'da, birlikte yaşadığı ve meslektaşı olan Merve Ünal'ı (26) dün tabancayla 9 el ateş ederek, öldüren polis memuru Muharrem Y.'nin (26) sorgusu sürdürülüyor. Muharrem Y., emniyetteki sorgusunda, Ünal'ın başka şubeye tayin olması nedeniyle tartıştıklarını, önce kız arkadaşının silah çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını öne sürdü.

Olay, dün öğleden sonra, Fabrika Mahallesi'nde bulunan Aydın Sitesi'nde meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarıyla siteye gelen polisler, 1'inci kattaki dairede, meslektaşları Merve Ünal'ı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ünal, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vücudunda 9 kurşun izi bulunduğu tespit edilen polis memuru Merve Ünal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesinin yaşadığı Mersin'e gönderildi.

Olayın ardından dün teslim olan, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muharrem Y.'nin sorgusu sürdürülüyor. Muharrem Y., ifadesinde, birlikte yaşadığı kız arkadaşı Merve Ünal ile sık sık tartıştıklarını söyledi. Muharrem Y., Ünal'ın geçen hafta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nden Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne tayin olması nedeniyle tartıştıklarını, bu sırada kız arkadaşının tabancasını çektiğini, kendisinin de karşılık vermek amacıyla ateş açtığını öne sürdü. Polis memuru Muharrem Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

10 yaşındaki Gökalp kalp krizinden öldü, babası yıkıldı



Antalya'da 4'üncü sınıf öğrencisi Gökalp Güllü (10), banyo yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baba Göktürk Güllü, morgda cenazeyi almak için beklerken oğlunun fotoğraflarına bakıp gözyaşı döktü.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bileydi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gökalp Güllü, banyo yaptığı sırada yere düştü. Oğlunun fenalaştığını gören Huriye Güllü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Gökalp Güllü'yü ambulansa aldı. Hastaneye giderken yolda kalbi duran Güllü, yaşamını yitirdi. Güllü'nün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gökalp Güllü'nün kalp krizinden yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Mobilya ustası Göktürk Güllü, morgda oğlunun cenazesini almak için beklerken sürekli gözyaşı döktü. Cep telefonundan oğlunun fotoğraflarına bakan babayı yakınları teskin etti. Oğlunun cenazesinin bulunduğu tabuta gözyaşları içinde bakan Güllü, tabutu cenaze arabasına kadar taşıdı.

Gökalp Güllü'nün cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ev sahibini gören hırsızlık şüphelisi, kendisini balkondan attı

Çorum'da hırsızlık için girdiği evde daire sahibi tarafından fark edilen şüpheli, birinci kattaki balkondan atlayarak yaralandı. Yaralı halde kaçan şüphelinin, balkondan atlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. İş çıkışı evine dönen A.C., 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairesinin balkonunda biri olduğunu fark etti. Ev sahibinin binaya doğru yöneldiğini anlayan şüpheli, balkondan atladı. Beton zemine düşerek ayağından yaralanan şüpheli, kaçarak bölgeden uzaklaştı. Ev sahibinin haber vermesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Diğer taraftan şüphelinin balkondan atlama ve kaçış anı çevredeki bir apartmana ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, balkondan atlayan şüphelinin, önce sendelediği ardından da koşarak gözden kaybolduğu görülüyor.

İş yerinin önünde otururken saçmaların isabet ettiği kasap hastanede öldü



Gaziantep'te, iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, o sırada işyerinin önünde oturan Osman Yenidoğan'a (62) isabet etti. Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan Yenidoğan, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay Pazar günü Boyno Mahallesi'nde meydana geldi. Kasaplık yapan Osman Yenidoğan, işyerinin önünde oturduğu sırada iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Yakup S., otomobilden aldığı av tüfeği ile rastgele ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar Osman Yenidoğan'a isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen Yenidoğan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yenidoğan, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yenidoğan'ın cenazesi ise, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olayın ardından kaçan Muhammet S. ve Yakup S., bir gün sonra Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yakup S.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.



Karabük merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı



Karabük, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonla 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Karabük, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 170 gram skunk, 27 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi. Polis, 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' yaptıkları iddiasıyla Ş.E., E.T., G.C., S.A., M.S.D., D.A., Ü.C.D., Y.D., İ.S., E.K. ve M.A.E.'yi gözaltına aldı. Karabük Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Çırçır Şelalesi, kar suyuyla coştu



Bingöl'de dağlardaki karın erimesiyle coşan Çırçır Şelalesi'nde oluşan görsel şölen, doğa tutkunlarının ilgisini görüyor.

Merkeze bağlı Uzundere köyündeki Deşt Yaylası mevkiinde yer alan Çırçır Şelalesi, dağlardan eriyen kar suyunun da karışmasıyla coştu. Karın erimesiyle 50 metre yükseklikten akan su, Nisan ve Mayıs aylarında kent gürültüsü ve iş stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşların sığınacak yeri oldu. Çırçır Şelalesi'ni yakından göremeyenler ise tepelerden doğal güzelliğin fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Ziyaretçilerden Hevin Çiçek, şelalenin dört bir yanının saklı cennet olduğunu ifade ederek, "Burası Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden bir yer. Yıllar önce Çırçır Şelalesi'ni duymuştum ama buraya gelmek bugün nasip oldu. Şelalenin bulunduğu yer çok tehlikeli olduğu için yakınına gidemedim. Yetkililer, çevre düzenlenmesi ve ulaşımın sağlanması için çalışma yapmaları gerekiyor" dedi.

