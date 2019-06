DHA YURT BÜLTENİ - 9

TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu(2)

GEREDE-KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURUYOR

Bolu'da, D-100 Karayolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafikte zaman zaman durma noktasına geliyor. Yolda araç kuyruğu yaklaşık 10 kilometreyi bulurken, polis ekipleri aksayan trafik nedeniyle araçlarından inen sürücülere uyarılarda bulundu. Ayrıca bölgede duran araçtakilere su satan vatandaşlar da polis tarafından uzaklaştırıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Yoldan görüntüler

-Röportaj

Süre: 01.41-Boyut: 191 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

=======================

Sivas'ta 15 yerde muhtarlık ve aza seçimi yenilendi

Sivas'ta ve ilçelerinde 31 Mart'ta iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen 8 muhtarlık ve 7 azalık seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

İl Merkezinde Halil Rıfat Paşa Mahallesinde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilen Vedat S.'nin sabıka kaydı bulunması gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verildi. Halil Rıfat Paşa Mahallesinde Turan Korkmaz, Akif Baykal, Necmettin Açıkalın ve Selahattin Dağ'ın aday olduğu muhtarlık seçimleri için 4 Eylül Ortaokulunda kurulan 7 sandıkta 2 bin 175 seçmen yeni oy verdi.

Ayrıca, Sivas merkeze bağlı Gümüşdere, Kumyurt ve Hafik Bayramtepe köylerinde muhtarlık, Akyurt, Akpınar köylerinde ise aza seçimi yeniden yapılıyor. İlçelerde ise Divriği Kale ve Kültür Mahallesinde, Suşehri Yeni Mahallesi'nde, Gürün Hacılar Mahallesinde muhtarlar yeniden seçilecek. Yıldızeli Danişment köyü, Akıncılar Abdurrahman köyü, Divriği Kaledibi ile Gözecik köyleri, Suşehri Balkara köyünde ise aza seçimleri yenilendi. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemine rağmen, vatandaşların genellikle öğle saatlerinde sandık başına geldiği görüldü. Oy verme işlemi 17.00'da sona erecek.

Görüntü Dökümü

-----------

-Seçim yapılan okuldan görnütü

-Sandık başına giden vatandaşların oy kullanma işlemi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS

=================

Nevşehir'de 'drone'lu trafik denetimi

NEVŞEHİR'de, polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, bayram tatili için yola çıkan sürücüler kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Drone ile yapılan denetimleri Vali İlhami Aktaş da takip etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir- Aksaray çevreyolunda denetim yaptı. Vali İlhami Aktaş'ın da katıldığı trafik denetimlerinde kontrol noktasında durdurulan sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Drone ile yapılan denetim kapsamında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Vali Aktaş, sürücüleri bayram tatilinde güvenle seyahat edebilmeleri için tavsiyelerde bulunarak, yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirdi.

Vali İlhami Aktaş, bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun olağanüstü arttığını söyleyerek şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla da Türkiye genelinde havadan, karadan her türlü trafik kontrolü yapılıyor. Vatandaşlarımızın güvenli yolculuğunu sağlamak, gideceği yere güvenle sağ salim ulaşabilmesi için her türlü tedbir alındı. İlimizde gerekli tüm noktalarda yol uygulama noktalarında vatandaşlarımız durdurularak, emniyet, yol güvenliği konusunda bilgilendirilmekte, hem de araçta bulunan küçük çocuklarımızın dikkatlerini çekebilmek için daha önceki yaptığımız 'Kırmızı düdük' kampanyasıyla beraber araç sürücüsü olan anne ve babalar için doldurulması için karne verilmektedir. Biz de bu uygulamaları denetleyeceğiz. Her yıl bayram tatillerinde karşılaştığımız acı trafik kazalarını görmemek için ekiplerimizle mücadele ediyoruz. Alınan tedbirlerle son birkaç yılda kaza sayısı azaldı. Umarım bu bayram tatilinde de az olan kaza sayımız hiç olmaz."

Görüntü Dökümü

---------------

Çevre yolunda polislerin çevirdikleri sürücülerle Vali ve Emniyet Müdürünün konuşmaları

Otomobil içindeki çocuklara karne dağıtılması

Vali İlhami Aktaş ile röportaj- Engelli araçların teslim edilmesi

Diğer görüntüler

Süre: 6.00 Dk Boyut: 565 MB

Haber- Kamera: NEVŞEHİR,

=====================

Nöbetçi noterlerde bayram hareketliliği

MERSİN'de nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında bugün hizmet veren 2 noterlikte bayram hareketliliği yaşanıyor. Mersin 3 ve Tarsus 4'üncü Noterliği çalışanları, özellikle araç alım-satım işlemleri için gelen talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

9 günlük Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler, araçlarına binerek iş ve gündelik yaşamın yorgunluğu atabilmek için farklı noktalara doğru yola çıktı. Bayram öncesi bir araç satın alarak tatili gezerek geçirmek isteyen vatandaşlar da kendilerine en uygun otomobilleri bulup satıcılarla anlaştıktan sonra resmi işlemler için noterlerin yolunu tuttu. Mersin'de de birisi merkez diğeri Tarsus ilçesinde olmak üzere 2 noterlik hizmet veriyor. Özellikle merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'ndeki 3'üncü noterlik çalışanları mesailerinin ilk yarım saatinde 10 satış işlemini gerçekleştirdi. Akşama kadar 100'e yakın işlem gerçekleştirmeyi hedefleyen noterlik, mesai bitim saati olan 17.00'a kadar hizmet verecek.

Nöbetçi noterlik uygulamasının 6 Nisan'da başladığını anımsatan Mersin 3'üncü Noteri Asuman Erdoğan Acar, yaşanan yoğunluğu değerlendirdi. Yoğun bir taleple karşı karşıya olduklarını dile getiren Acar, "Daha önceki nöbetlerde Pazar günü çok talep olmadığı bildirilmişti ancak bayram öncesi yoğunluğu diyoruz biz buna. Özellikle araç satış işlemleri yapmaktayız. Şuana kadar ilk yarım saatte 10-11 civarında iş yapmıştık. Yüzde 99'u araş satış işlemi. Daha önceki rutin Pazar nöbetlerinde 60-70 iş adedi vardı ancak şuan görüldüğü üzere bu bugün 100'e yaklaşabilir" dedi.

Nöbetçi noterler, Türkiye Noterler Birliği'nin resmi web sitesinden öğrenilebiliyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Noterlik içinden genel görüntü

İşlemleri süren vatandaşların genel ve detay görüntüleri

Bir kişinin imza atması

Evrakların Noter Asuman Acar'a sunulması

Acar'ın vatandaşlarla sohbeti

Acar'ın evrakları imzalaması ve röportajı

SÜRE: 02'10" BOYUT: 234 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,