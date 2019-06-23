DHA YURT BÜLTENİ - 9

1)OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 ÖLÜ

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin takla ataması sonucu 3 kişi öldü.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kemal Bozok (58) yönetimindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, sürücünün kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Kemal Bozok ve annesi Emine Bozok (90) olay yerinde, yakını Safire İlhan da (65) kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detay

Polisin inceleme yapması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

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Kadirli'de TIR devrildi tavuklar telef oldu

2)TIR' IN DEVRİLME ANI GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken, 4 bin tavuk telef oldu.

Kadirli Sumbas Karayolu üzerinde seyir halindeki Halil Başarır yönetimindeki 34 BUC 935 plakalı tavuk yüklü TIR, Alibeyli köyü kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü, Halil Başarır olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR'da yüklü olan ve kesime götürülen 5 bin 500 tavuktan 4 bini telef oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Tavuk yüklü tırın devrilme anı

SÜRE: 00'30" BOYUT: 0,15 MB

Haber-Kamera: SUMBAS,(Osmaniye),

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3)ÇANAKKALE'DE 41 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 41 kaçak sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah saat 07.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup kaçak olduğunu tespit etti. 'TCSG 28' bot komutanlığı'nca bölgeye düzenlenen operasyonda bottaki, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapıldı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçaklardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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4)ADIYAMAN'DA EV YANGINI

ADIYAMAN'da, evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, öğle saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan K.'ye ait evin mutfak bölümünde dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfakta bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadına ise sağlık ekipleri tarafından oksijen takviyesi yapıldı.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Dumanlar yükselmesi

Polisin önlem alması

İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

Dumandan etkilenen kadının ambulansa bindirilmesi

Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

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5)FESTİVALDE KAYBOLAN GENÇ 14 GÜNDÜR ARANIYOR

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nde kaybolan ve 14 gündür bulunamayan Yıldırım Selim Özersinci'yi (29) arama çalışmaları sürdü.

Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'ndeki Manavgat Barajı yakınlarında ormanlık alanda 6 Haziran günü başlayan Metacore Festivali'nin organizasyonunda görevli Yıldırım Selim Özersinci, iddiaya göre, 10 Haziran sabah saatlerinde bazı arkadaşlarıyla tartışıp ormanlık alana doğru gitti. Geri dönmeyen Yıldırım Selim Özersinci'nin arkadaşları bir süre sonra jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin katılımıyla yapılan araştırmada, Yıldırım Selim Özersinci'nin elbiseleri ve kişisel eşyaları baraj gölüne inen patika yolda bulundu.

14 gündür bulunamayan Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmaları bu sabah saatlerinde devam etti. Çalışmalara Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK), Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleriyle Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan ekipler katıldı. Kayıp Yıldırım Selim Özersinci hem baraj gölünde hem de karada ormanlık alanda aranmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Yıldırım Selim Özersinci, 11 Haziran'dan bu tarafa, JAK, SAK, Sahil Güvenlik, jandarma komando, deniz polisi, itfaiye, AKUT ve İHH ekipleri tarafından baraj gölünde ve karada arandı. Aramalara havadan polisi helikopteriyle karadan kokuya duyarlı eğitimli köpekler de eşlik etti.



14 HAZİRAN TARİHLİ ARŞİV KAYDI MEVCUT.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),



