DHA YURT BÜLTENİ - 9

Mersin'de tren, minibüse çarptı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), -

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 römork atık çıkarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Köyceğiz Gölü ile Dalyan Kanalı'nda yapılan su altı temizliğinde yaklaşık 20 traktör römorku atık çıkarıldı.

Ankara'da faaliyet gösteren dalış merkezi ile Dalyan'da bulunan su ürünleri kooperatifi koordinesinde, 17-18 Haziran tarihlerinde Köyceğiz Gölü ile gölü Akdeniz'e bağlayan Dalyan Kanalı'nda su altı temizliği yapıldı. Kanalda 30, gölde ise 20 dalgıcın katılımıyla gerçekleştirilen temizlik çalışması 3 gün sürdü. Dalgıçlar, 2 ile 6 metre derinlikte yapılan çalışmada cam ve plastik şişe, halat, battaniye, araç lastiği, halı, masa, sandalye gibi atıklar çıkardı. Sandallarla kıyıya getirilen atıklar, traktör römorklarına yüklenerek götürüldü. Sudan 20 traktör römorku atık çıkarıldı.

Su altı temizliğini koordine eden ve uzman dalgıçlarıyla temizliğe destek veren dalgıç eğitmen eğitmeni ve su altı rehber eğitmeni Gaye Dülger, bütün dünyanın su altının temizliği için büyük bir mücadele içinde olduğunu belirtti. Dülger, havada solunan oksijenin yüzde 70'nin su altında üretildiğini belirterek şöyle dedi:

"Su altı temizliklerinde hep umuyoruz ki çok az atık çıksın ama her defasında fileleri dolduruyoruz. Maalesef hep insan nedeniyle oluşmuş atıklar. Naylon poşetler, pet şişeler ve diğer tüm atıklar kanayan yaramız. Su altına ve doğaya çok büyük zararlar veren bu kirlilikle mücadele edebilmek, su altının ve su altındaki canlılığın korunmasına destek verebilmek için Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği'nin temiz ve sağlıklı okyanus gezegenleri vizyonuyla tüm dünyada gerçekleştirdiği 'Project Aware' projesinin yürütücülüğünü yapıyoruz. Bu proje kapsamında su altının temiz kalması ve insanların bununla ilgili bilinçlendirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Haber: Selen YALAZ/MUĞLA,

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Adurrahman T. yönetimindeki 33 RSY 42 plakalı otomobil ile Hasan Karaca yönetimindeki 02 ABB 088 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Karaca ile otomobilde bulunan Elif Ayaz ve Fatma Çelik, yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Suriyelilerin Öncüpınar'dan bayram dönüşü sürüyor

Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor. Bayram sonrası şu ana kadar Türkiye'ye dönen Suriyeli sayısının, 7 bin olduğu belirtildi.

Ramazan Bayram öncesi 20 bin 576 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitti. Suriyelilerin, bayram tatilinin ardından Türkiye'ye dönüşleri ise devam ediyor. Sınır hattına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye tarafına geçti. Yetkililer, şu ana kadar 7 bin Suriyelinin döndüğünü, 1 Kasım'da dönüşlerin sona ereceğini belirtti.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Harran'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Harran'a bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Göçer ile Demirbaş ailesinin bireyleri, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Halil Göçer ile İsmail ve Mehmet Demirbaş, kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Göçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Halil Göçer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası toprağa verilmek üzere bugün ailesine teslim edildi.

Öte yandan kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-SANLIURFA-DHA)

Yuvadan düşen yavru leylekler yerine koyuldu

ERZİNCAN'ın Çağlayan Beldesi Mertekli Mahallesi'nde yuvadan düşen yavru leylekler, köylüler tarafından bakımı yapıldıktan sonra vinçle yuvasına bırakıldı.

Çağlayan Beldesi Mertekli Mahallesi'nde Mehmet Fırat'a ait evin önünde bulunan elektrik direği üzerine 2004 yılından buyana yuva yapıyorlar. 15 yıl boyunca her sene yavrularını büyüterek yuvadan uçuran leyleklerin yavruları bu yıl yuvadan düşünce devreye ev sahibi Mehmet Fırat girdi. Fırat, yuvadan düşen yavrulara gerekli bakımı yaptıktan sonra Aras EDAŞ'tan yardım istedi. Evin bulunduğu yere gelen Aras EDAŞ ekipleri yuvadan düşen yavruları tekrar yuvalarına bıraktı.

Sabah saatlerinde leylek yavrularını yerde gördüğünü belirterek, "Bakımını yaptırdık, yıkadık, suyunu ekmeğini verdik. Fakat yuvasından nasıl düştüğünü görmedik. 2004 yılından beri yuvası burada. Her sene gelir iki tane üç tane yavru yapar giderler. Onların yaşam tarzlarını ben zaman zaman belgesel gibi izliyorum. Çokta mutlu oluyorum. Tabii ki bu doğaya sahip çıkmakta bizim asli görevimiz. Biz hayvanlarımıza, doğamıza sahip çıkmazsak doğada bize her türlü mağduriyeti yaratır ve sahiplenmez. Yetkilileri aradık tekrar yuvasına koymak için vinç göndermişler. Yavruları tekrar yerlerine koyduk. Kendi yuvasında annesi babası daha iyi bakar o açıdanö diye konuştu.

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

Ankaralı İncifer'e, Derecik'te 2 gün 2 gecelik aşiret düğünü

Ankaralı üniversite mezunu İncifer Can (27), komiser yardımcılığı sınavı sırasında tanıştığı Mustafa Güney (30) ile Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde 2 gün 2 gece süren aşiret düğünü ile dünyaevine girdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matematik Bölümü'nde geçen yıl mezun olan İncifer Can, atanamayınca komiser yardımcılığı sınavına girdi. Can, kendisi gibi sınava gelen Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Mustafa Güney ile tanıştı. Güney, Ankara'yı bilmediği için tanıştığı Can'dan hangi otelde kalacağı konusunda yardım istedi. Bu şekilde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, kısa süre sonra evlenmeye karar verdi. Çift, ailelerinin de rızasını alıp, nişan hazırlıklarına başladı. Nişan töreni gelinin memleketi Ankara'da geçen ay yapıldı. Çiftin, düğünleri ise damadın memleketi Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesindeki Umurlu köyünde gerçekleşti. Çift, geçen hafta içi yapılan ve 2 gün 2 gece süren düğün ile evlendi. Daha önce terör olaylarıyla gündeme gelen Umurlu köyünde damat Güney'in mensubu olduğu Gerdi aşiretinin geleneklerine göre yapılan düğüne Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, gelin ve damadın yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Davetliler Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekerken, gelin ve damada takı takıldı. Düğüne gelen gelinin yakınları da Ankara müzikleri eşliğinde oynadı.

'DERECİK'İ ÇOK SEVDİM'

Gelin İncifer Güney, komiser yardımcılığı sınavında eşi ile tanıştıklarını belirterek, "Sınav sadece Ankara'da yapılıyor. Eşimle o gün mülakat için giderken tanıştık. Daha sonra görüşmeye başladık. Derecik'i ilk gelmeme rağmen çok sevdim. Gördüğüm kadarıyla güvenlikle ilgili bir sıkıntı yok. Her şey çok olağan. Ankara'da hayat nasıl devam ediyorsa, burada da aynı şekilde devam ediyor"dedi.

Damat Mustafa Güney ise "Eşimin de belirttiği gibi Ankara'da komiser yardımcılığı sınavlarına katıldık ve orada tanıştık. İlk kez gittiğim için Ankara'yı çok bilmiyordum. Mülakat sınavlarından sonra rahat edebileceğim bir otel, bir pansiyon için kendisinden yardım istedim. Hani derler ya; insan evleneceği insanı biraz da hisseder.Tam da öyle oldu. Kendisiyle bir süre görüştükten sonra niyetimi belli ettim. Evlenme kararı aldık. Ailesiyle görüştüm, tanıştım. Sonra ikimizin aileleri tanıştı. Ankara'da nişan törenimizi yaptık. Derecik'te de düğünümüzü yaptık. Gelinin ailesini Derecik'e davet ettim. Onlar da bizim kültürümüzü, düğünlerimizi görsünler istedim. Eminim onlar da memnun kalmışlardır. Düğünümüze gelen bütün konuklarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. Çiftin girdikleri komiser yardımcılığı mülakatında başarılı olamadığı öğrenilirken, gelinin öğretmenlik için atama beklediği belirtildi.

Haber-Kamera: Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), -

Bisikletiyle düştüğü derede cesedi bulunan genç, toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki '3'üncü Piknik Festivali'nde, bisikletiyle düştüğü Oremar Deresi'nde cansız bedeni bulunan Sami Bartın (21), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün sabah, Yüksekova'ya 55 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyündeki Oremar Deresi'nde meydana geldi. Sami Bartın, iddiaya göre, 2 arkadaşıyla birlikte Dağlıca'da bu yıl 3'üncü kez düzenlenen 'Piknik Festivali'ne katıldı. Bartın, festival alanına geldiği bisikletiyle bilinmeyen nedenle Oremar Deresi'ne düştü. Akıntıya kapılıp, gözden kaybolan Bartın için jandarmadan yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derede ve kıyıda Sami Bartın için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Olayı duyan köylüler de bölgeye gelerek, çalışmalara destek verdi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu Bartın'ın derede cansız bedenine ulaşıldı. Bartın'ın cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrası dün gece yakınlarınca teslim alındı. Sami Bartın, Yüksekova'nın Orman Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

