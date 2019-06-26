DHA YURT BÜLTENİ-9

EDİRNE'DE KATLİAM GİBİ KAZA; MİNİBÜSE DOLDURULAN 40 GÖÇMENDEN 10'U ÖLDÜ (ek)

4 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada, ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları devam ederken, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan 8'i Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 7'si Keşan ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların tedavileri Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Acil servis önündeki ambulanslar

-Yaralı kaçakların hastaneye girişi

-Bekleme yapan ambulanslar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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2)PERVARİ'DE, PKK'LI TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI MAYIN İMHA EDİLDİ

SİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan mayın, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari ilçesindeki Herekol Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Kurt Kapanı 2019-23' adı verilen operasyon sırasında Çemikari Yaylası'ndaki Belmareş Gölü yolu üzerinde teröristler tarafından tuzaklanan mayın tespit edildi. Mayın, bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından kontrollü olarak imha edildi.

Görüntü Dökümü

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Mayının bulunmasının görüntüsü

Güvenlik Güçlerinin mayını aramasının görüntüsü

Mayının patlatılmasının görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Yücel DURAK - Kemara: SİİRT,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 132 MB

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3)BULAŞIK YIKARKEN DÜŞTÜĞÜ SULAMA KANALINDA BOĞULDU

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, ailesiyle piknik yaptığı alanda sulama kanalına düşen Mahmut Göçmen (64), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Derbent Baraj Gölü Boğazkaya mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapan Mahmut Göçmen, bulaşıkları yıkamak için çevredeki sulama kanalına gitti. Bulaşıkları yıkadığı sırada dengesini kaybeden Göçmen kanala düştü. Akıntıya kapılan Göçmen'in sulama kanalında bir süre sürüklenip gözden kaybolması üzerine panik yaşayan ailesi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler Göçmen'e Doğankaya mevkiinde ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göçmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Göçmen'in cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Arama kurtarma çalışmaları

Bölgeden görüntüler

Kanaldan görüntüler

Jandarma incelemeleri

Haber Kamera: Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), -

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4)AKILLI AYDINLATMA SİSTEMİNE TÜBİTAK'TAN PATENT ONAYI

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksöz'ün "Akıllı Aydınlatma Sistemleri' patent başvurusu TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, özellikle sokak lambaları konusunda enerji tasarrufu sağlayacak sistem geliştirdi. Sistemin patenti için TÜBİTAK'a yapılan başvuru kabul gördü. Patent başvurusu ile ilgili açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksöz, "Mevcut kullanılan aydınlatma sistemleri yüzde yüz güçle çalışıyor. Fakat biz kabul edilen buluşumuzla elektrik aydınlatma sistemlerini belli oranda parlaklığını ayarlayarak ortamın kalabalığına göre, ışık şiddetine göre parlaklığını ayarlayarak enerji tasarrufu sağlıyoruz. Aynı zamanda bu aydınlatma sistemlerini 'Bulut'a' bağlayarak akıllı öğrenmede sağlıyor" dedi.

Akıllı aydınlatma sistemlerinin ev veya sokak lambalarına uygulandığında istenilen sonuca ulaşılabileceğini söyleyen Aksöz, özellikle sokakların güvenliği açsından önem arz ettiğini dile getirdi. Sistemin önemli bir tasarruf sağlayacağını ifade eden Aksöz "Bu sayede lamba sürekli yüzde 100 enerjiyle çalışmadığı için harikulade bir enerji tasarrufu sağlamış olacağız. Ülkemizde enerjinin bu kadar pahalı olduğu bir zamanda lambadan sağlanan enerji tasarrufu çok önemli olmasa da bir şehir boyunca sokak lambalarından kazanılan tasarruf inanılmaz boyutlara ulaşabilmektedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sistemin görüntüsü

-Öğretim üyesinin açıklaması

Haber-Kamera: SİVAS,