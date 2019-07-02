DHA YURT BÜLTENİ - 9

Kurt saldırısında hayvanların telef olduğu yaylada, tüfekli nöbet başladı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi nde aç kalan kurtlar, meralık alanda otlayan büyük ve küçükbaş hayvan sürülerine saldırıp telef etti. Kurt saldırıları üzerine av tüfekleri ve köpekleriyle nöbet tutan yaylacılar, ara ara tüfekle havaya ateş ederek olası kurt saldırılarına karşı sürülerini korumaya çalışıyor.

Şalpazarı ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Alacapazarı Yaylası'nda, ormanlık alanda aç kalan kurtlar, hayvanlarıyla yaylaya göç eden, yaylacıların korkulu rüyası oluyor. Aç kalan kurtlar, yaylanın meralık alanında otlatılan ineklere saldırıyor. Kurtların saldırısı sonucu meralık alandaki sürüde yer alan birçok hayvan yaralanırken, saldırı sonucu bazı hayvanlar da telef oldu. Yaylacılar, kurt saldırılarının artması üzerine harekete geçti, değnekle bekledikleri sürülerini artık av tüfeği ve köpeklerle bekleyeme başladı. Yaylacılar, ara ara tüfekle havaya ateş ederek olası kurt saldırılarına karşı sürülerini korumaya çalışıyor. Yayla sakinleri, özellikle sisli havanının etkili olduğu zamanlardan ineklerini meraya çıkarmaya korktuklarından yakınıyor. Bölgede özellikle yoğun sisin etkili olduğu günlerde önlem alan yaylacılar, av tüfekli önlemle kurt saldırılarının azaldığını söyledi.

"AV TÜFEĞİ İLE İNEK BEKLİYORUZ"

Alacapazarı Yaylası Kabakkaya obasına göç eden Hatice Öztürk, komşularına gitmeye korktuklarını ifade ederek, kurt saldırının son zamanlarda arttığını söyledi. Öztürk, "Biz burada yaylacılık yapıyoruz. Bizim ineklerimizi, hayvanlarımızı, keçilerimizi, köpeklerimizi kurtlar topluyor. Biz burada korkuyoruz, dışarı çocuklarımızı salamıyoruz. Komşularımıza gidemiyoruz. Av tüfeği ile bekliyoruz hayvanlarımızı" dedi.

'TÜFEKLE ÇOBANLIK YAPIYORUZ'

Yaylada kurtların 15 hayvana saldırdığını belirten Abdullah Küçük de kurtların özellikle sisli havada saldırıda bulunduğunu ifade etti. Küçük, "Kurtlar artık obamıza dadandı. Burada komşularımızın 15 hayvanına saldırdılar, hayvanlardan 8'i telef oldu, diğerlerini yaralı olarak kurtardık. Değneklerimizi attık, tüfeklerle çobanlık yapıyoruz. Devlet yetkililerinden bu konuda bir şey yapmalarını bekliyoruz. Korkar olduk, çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Havalar bozuk, sisli gidiyor, kurtlar da zaten sisli havayı sever. Biz bir şey yapamıyoruz, buna bir çözüm bulunmasını istiyoruzö diye konuştu.

'ÇOCUKLAR KAPIYA ÇIKAMIYOR'

Yayla sakinlerinden Ali Akkurt ise, kurtların saldırısında parçalanarak telef olan büyükbaş hayvanının başında duygulu anlar yaşadı. Kaybettiği büyükbaşın başını okşayan Akkurt, korku yaşadıklarından yakınarak, "Mera alanında kalan düveyi kurt yakalayıp boğuyor. Çocuklar kapıya çıkamıyor. Zaten orman kenarı, korkumuza çocukları dışarı salamıyoruz. Her taraftan sıkıştırıyor kurtlar, bir tane değil ya birkaç tane var" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yayladan genel görüntüler

-Merada otlayan havyalar

-Tüfekle bölgede nöbet tutma

-Tüfekle havaya ateş etme

-Telef olan hayvanların görüntüsü

-Röp ve genel detaylar

BOYUT: 474 MB

HABER KAMERA: İnan KALYONCU/TRABZON-DHA

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11 bin Suriyeli, geri döndü

Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor. Şu ana kadar ülkeye dönen Suriyeli sayısının 11 bine ulaştığı belirtildi.

Ramazan Bayramı öncesi Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden 20 bin 576 Suriyeli, bayramın bitmesinin ardından Türkiye'ye dönmeye başladı. Suriyeliler, sınır hattında Göç İdaresi ve polis ekiplerine işlemlerini yaptırıyor. Şu ana kadar 11 bin sığınmacının geri döndüğü ve dönüşlerin 1 Kasım'da son bulacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Otobüslerle gelişleri

Kontrolden geçişleri

Yapılan röportaj

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 255MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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İngiliz ve Kanada fırkateynleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

NATO bünyesinde görevli İngiliz ve Kanada savaş gemileri, bugün sabah saatlerinde, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik Botu da 2 savaş gemisine eşlik etti.

Kanada Deniz Kuvvetleri'ne ait Halifax Sınıfı FFH 333 borda numaralı, 134 metre uzunluğundaki 'HMCS Toronto' fırkateyni ile İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D37 borda numaralı, 152 metre uzunluğundaki 'HSM Duncan' isimli savaş gemileri, Ege Denizi'nden saat 09.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. İlk olarak 'HMCS Toronto' fırkateyni, hemen peşinden de 'HSM Duncan' isimli savaş gemisi Çanakkale önlerine ulaştı.

Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Kanada ve İngiliz savaş gemileri, Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçtikten sonra boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kanada ve İngiliz savaş gemilerinin boğaz geçişinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Safra kesesinden 450 adet taş çıktı

Erzincan'da yaşayan 74 yaşındaki Zeynep Dağ, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastane de yapılan ameliyatta safra kesesinde 450 adet taş çıkartıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran Zeynep Dağ (74) yapılan tetkiklerinde, safra kesesinde çok sayıda taş olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Dağ'ın, safra kesesinden en küçüğü 2 milimetre en büyüğü 1,5 santim olmak üzere yaklaşık 450 taş çıkarıldı. Ameliyatın ardından yaşlı kadın eski sağlığına kavuştu.

BUGÜNE KADAR NASIL TAŞIMIŞ HAYRET ETTİK

Yapılan testlerin ardından eşinin ameliyata alındığını söyleyen Paşa Dağ, çıkarılan taşları görünce şaşırdığını söyledi. Dağ; "450 tane taş çıktı safra kesesinden. Bugüne kadar nasıl taşımış hayret edilecek bir durum. Fakat şunu belirteyim. Hastanemiz gurur verici bir hizmet veriyor gerçekten. Ülkemizde bazı insanlar istememezlik yaparlar fakat hasta bakıcısından doktoruna, sağlıkçısından hemşiresine kadar, yatağı yorganı, tıbbi malzemesi hepsi son model, temiz, bakımlı, titiz. Bir günde taburcu ettiler eşimi. Biz tüm camia teşekkür ediyoruz. Bizim böyle bir hastanemiz böyle bir kadromuz var. Ne mutlu bize" diye konuştu.

BAŞHEKİM: BU BİR REKOR, 450 TAŞI HİÇ GÖRMEMİŞTİK

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen ise kadın hastanın dönem, dönem olan karın ağrısı şikayeti ile başvurduğunu belirterek; "Teyzenin karın ağrısı dışında şeker ve tansiyon hastalıkları mevcuttu. Yapılan tetkikler sonucunda safra kesesinde irili ufaklı çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Unun üzerine operasyon kararı alındı. Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra acil olmayan koşullarda operasyona aldık. Gerçekleştirdiğimiz operaston neticesinde Laparoskopik yöntemle safra kesesini dışarıya aldık. İki cerrah arkadaş beraber yaptık bu operasyonu. Safra kesesini dışarı çıkardığımızda taşla dolu olduğunu gördük. Sonra tekrar keseyi dışarıda açtığımızda çok sayıda safra kesesinde irili ufaklı taşların olduğu gözümüze çarptı. Hastamızı 24 saat sonra taburcu ettik. Bu günde kontrole çağırdık. Gayet iyi hastamızın her hangi bir sıkıntısı yok. Pansumanını yara yeri bakımını yaptık. Takibe devam edeceğiz bundan sonraki süreçte. Dediğim gibi gayet iyi bir problem görünmüyor. Genelde çapları ve boyutları değişmekle birlikte 3 ile 5 bazen 10'un altında bu taşları görüyoruz. Yaklaşık 2006 yılından beri cerrahi camiasının içerisindeyim. Yaklaşık 6 ay önce 200-250 taş ile karşılaşmıştık. Bu bir rekor, 450 taş hiç görmemiştik şimdiye kadarö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çıkarılan taşlardan görüntü

-Hastadan görüntü

-Başhekimin hastayı muayene etmesi

-Hastanın eşinin açıklaması

-Başhekimin açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Karşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı: 6 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil geçtiği karşı şeritte hafif ticari araç ile lüks cipe çarptığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun Alaybey Mahallesi'nde meydana geldi. Malkara'dan Tekirdağ istikametine giden Hüseyin Çelik(56) yönetimindeki 59 LG 732 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yolun karşı şeridine geçti. Otomobil

önce karşı yönden gelen Erol Kav(49) yönetimindeki 59 LJ 604 plakalı hafif ticari araca ardından Emrah Evran(38) yönetimindeki 06 AK 555 plakalı lüks cipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Erol Kav'ın kullandığı hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada Hüseyin Çelik, Erol Kav ile Emrah Evran, eşi Arzu Cansu Evran (38), çocukları Kuzey Evran (5) ve Beril Evran (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Hüseyin Çelik, itfaiye ve acil sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yararlılardan durumu ağır olan Hüseyin Çelik, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle Tekirdağ - Malkara karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat karayoluna kapatılan yol araçların çekilmesinin ve yolun temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinin gelişi ve yaralılara müdahalesi

-Kaza yapan araçlardan detay

-Uzun araç kuyruğu

-Tarlaya giren araç

-Kaza yerinden detay

-Yaralıların hastaneye sevki

-Ekiplerin çalışmasından detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),-

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Serik'te taksiciler eylem yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde taksiciler eylem yaptı.

Boğazkent Taksi Kooperatifi bünyesinde bulunan taksiciler, otellerle iş yapan araç kiralama şirketlerine tepki için başlattıkları eylemi sürdürdü. Sabah saatlerinden itibaren Boğazkent Taksi Kooperatifi'ne bağlı 105 taksici, konvoy halinde tüm otellerin önünden geçerek, bir otelin önünde toplandı. Taksiciler, ellerinde 'Hırsız rent a car', 'Korsan taşımacılığa hayır', 'Ekmeğimizin peşindeyiz' yazılı dövizler taşıyıp, slogan attı.

Kooperatif Başkanı Hüseyin Ay, "Otellerin içerisinde bulunan araç kiralama şirketleri, korsan taşımacılık ve taksicilik yapıyor. Biz taksiciler olarak zor durumdayız. Evimize ekmek götüremez hale geldik. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz, dayanacak halimiz de, gücümüz de kalmadı. Çözüm bulun. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'İstanbul'da Uber bitti' dedi. ya bu iş bitecek ya da biz buradan dağılmayacağız" dedi.

Taksicilere destek veren Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz de otellerin yöneticileriyle görüştüklerini söyleyerek, "Biz Belediye Başkanı Enver Aputkan ve kooperatif başkanlarımız ile otel yöneticileriyle görüştük. Otel yöneticileri 'Biz bu işten para kazanıyoruz, siz bize ne veriyorsunuz' dedi. Otel içerisindeki rent a car'ların, Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Antalya UKOME'den alınmış hiçbir belgeleri yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Taksicilerin eyleminden görüntüler

Kooperatif Başkanı Hüseyin Ay ile röportaj

Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz röportaj

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

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İskenderun'da Kabotaj Bayramı şenliği

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yağlı direkte bayrak kapma, ördek yakalama ve yüzme yarışları ile paraşütle yapılan atlayışlar renk kattı.

İskenderun Kent İskelesi'nde düzenlenen yüzme yarışları, yağlı direkte bayrak kapma, ördek yakalama, Yüzme İhtisas ve Su Sporları Kulübü yelken yarışları sporcular ile vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yamaç paraşütü gösterileri ise etkinliklere renk kattı. Kutlamalar çerçevesinde katılımcılara balık ekmek ikram edildi, tişört ve şapka dağıtıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Liman Başkanı Hüseyin Demir, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Yener, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, İlçe Gençlik Spor Müdürü Ferit Ali Gündel verdi.

KABOTAJ BALOSU

Yelken Kulübünde düzenlenen geleneksel 'Kabotaj Balosu'nda İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Yener, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu ile ve üyeler ile davetliler bir araya geldi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, şube olarak geçmişte olduğu gibi göreve geldikleri günden bu yana gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse üniversitelerin İskenderun Körfezi ile ilgili yapmış oldukları çalışmalara tam destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi. Gecede ayrıca sahne alan Özgen Akçagül ve Blue Note Orkestrası birbirinden güzel şarkıları seslendirdi ve konuklara unutulmaz dakikalar yaşattı. Havai fişek gösterileri ise geceye renk kattı, görsel şov kentin birçok yerinden ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü

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-Paraşütlerden görüntüler

-İskelede düzenlenen yüzme yarışı

-Ördekten görüntüler

-Paraşütle gerçekleşen inişler

-Balık pişirilmesi ve balık ekmek ikramı

-Dereceye girenlere ödüllerin verilmesi

SÜRE: 3,24 sn BOYUT: 154 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),