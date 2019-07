DHA YURT BÜLTENİ - 9

Tekirdağ'da 3 araçta 64 kaçak yakalandı



Tekirdağ'da konvoy halinde ilerleyen ve polis tarafından durdurulan 3 araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 64 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göç ile Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul'dan, Tekirdağ yönüne giden 3 hafif ticari araç ile 1 minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan hafif ticari araçlardan 1'i TOKİ Konutları mevkiinde önü kesilerek durdurulurken, diğeri ise aydınlatma direğine çarparak durdu. Araç sürücüleri karanlıktan faydalanarak kaçtı. Minibüs ise takip sonucu Köseilyas köyü yakınlarında durduruldu. Araç sürücüsü yakalanarak, gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 64 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Görüntü Dökümü

---------

-Göçmenlerin içerisinde bulunduğu araçlar

-Kaza yapan ve göçmenleri taşıyan araç

-Araçta yakalanan göçmenler

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Yakalanan araçlardaki malzemeler

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

===============

Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada aralarında yabancı uyruklu turist ve bir hamilenin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya Kemer yolu Topçam mevkiinde meydana geldi. Karpuz yüklü bir kamyonetin önde seyreden kamyona çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Karşı şeritten seyreden ve içinde turistlerin bulunduğu minibüs ile bir otomobil çarpıştı. 2 kazada çeşitli yerlerinden yaralanan toplam 7 kişi, çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza sonrası, geçişler uzun süre tek şeritten sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

Kaza yerinden görüntü

Kazaya karışan araçların görüntüsü

Trafik polislerinin çalışmasından görüntü

Yaralıların ambulanslara bindirilmesi

Ambulansların hastaneye gidişi

Detaylar

HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

===============

Mağazanın camını taşla kırıp, telefonları çaldılar



Adapazarı'nda, mağazanın camını taşla kıran hırsızlar 50 bin TL değerinde telefon, tablet ve bilgisayar çaldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Adapazarı'nın en işlek caddesi olan Çark Caddesi'nde meydana geldi. Bir cep telefonu mağazasının camını taşla kırarak içeri giren hırsızlar, vitrindeki yaklaşık 50 bin TL değerindeki telefon, tablet ve bilgisayarları çalıp, araçla kaçtı. ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mağazadaki ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Ertaç Savaş, hırsızların 4 kişi olduğunu belirterek, "Taş ile camı patlatıp girmişler. Teşhir mallarımı çalmışlar. Polisten aldığımız bilgiye göre silahlı oldukları söyleniyor. 50 bin TL civarı bir zarar olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mağaza sahibi ile röportaj

Mağaza çevresinden detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),

===============

Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

Bolu'da, otomobilinde 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap ele geçirilen kepçe operatörü M.S. (30), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolunda, M.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobili durdurdu. Kepçe operatörü M.S.'nin aracında yapılan aramada, 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan M.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. M.S., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-Maddelerin fotoğrafı

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

===============

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100'üncü yıIı



Mustafa Kemal Atatürk'ün, tarihi kongreyi toplamak için Erzurum'a gelişinin 100'Üncü yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

İlk tören Ulu Önder'in kentte ilk karşılandığı yer olan merkez Aziziye (Ilıca) ilçesinde düzenlendi. Atatürk'ün kent merkezinde karşılandığı yer olan İstanbulkapı Semti'nde devam eden törenlere Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, askerler ve öğrenciler katıldı. Protokol bayrak eşliğinde Atatürk'ün Anıtı'nın bulunduğu Havuzbaşı'na kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Atatürk Anıtı'nda çelenkler konuldu, gençler bar tuttu. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Temmuz'un Milli Mücadele meşalesinin Erzurum'da yakıldığını söyledi. Rus işgalleri ve Ermeni mezalimini yaşamış, hunharca katliamlara maruz bırakılan, işkencelerin ve soykırımların en acısını yaşamış Erzurum'un, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna en milli, en yerli ve en ulvi mücadeleyi başlattığı gün olduğunu belirten Sekmen, "Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, kendi ifadesiyle, 'Benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı' dediği ve yine Paşa'nın, milletin bir bütün olduğunu ve kesinlikle parçalanamayacağını, hele hele manda ve himayenin ki, asla kabul edilemeyeceğini, tüm dünyaya ilan etmek için Erzurum'a geldiği gündür" diye konuştu.

Mustafa Kemal Paşa'nın siyasi hayatında Erzurum'un yerinin önemli olduğunu belirten Başkan Sekmen, "3 Temmuz'dan sonraki süreçte Erzurumlular, Mustafa Kemal Paşa'yı milli mücadelenin lideri olarak görmek ve bu kıvancı yaşamak düşüncesi ile 10 Temmuz 1919'da kendisini Vilayat-ı Şarkiye-i Müdafaayı Hukuk Cemiyeti'nin başkanlığına layık görmüştür. İlaveten Erzurum Kongresi'nin başkanlığına da seçilen Mustafa Kemal Paşa, kongre sonunda milli mücadelenin ilk hükümeti olan 9 kişilik Temsil Heyeti'nin de başkanı olmuştur. Erzurum insanı, Mustafa Kemal Paşa'ya 27 Ağustos 1919'da 'Fahri Hemşehrilik' payesi vermiş ve Kasım 1919 tarihinde yapılan seçimlerde ise Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne de Erzurum Milletvekili olarak yine Gazi Paşa'yı seçmiştir" dedi. Erzurum bar ekibi ile mehteran gösterisinin ardından Vali Memiş ve beraberindekiler Atatürk'ün kongre boyunca 52 gün kaldığı evi ziyaret etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Protokolden detay

-Ciritcilerin protokol önünden geçişi

-Öğrencilerin bayraklaı tören geçidi

-Cirit atlarının yürüyüş esnasında davul zurna eşliğinda oynaması

-Havuz başında düzenlenen tören

-Çelenk Koyma ve İstiklal Marşı

-Mehmet Sekmen'in konuşması

-Folklor ve Mehteran Gösterisi

-Atatürk Evi Ziyareti

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

===============

Madımak'ta hayatını kaybedenler olayların 26'ıncı yılında Bursa'da anıldı

Bursa'da SİVAS'ta 1993 yılında Madımak Oteli'nin yakılması sonucu hayatını kaybeden 35 kişi, olayların 26'ncı yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 yılında düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 şair, yazar, ozan ve 2 otel görevlisinin hayatını kaybettiği olayların 26'ıncı yıl dönümünde Bursa'da anma programı düzenlendi. Anma etkinlikleri kapsamında Setbaşı'nda buluşan grup, sloganlar atarak, Heykel'e kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Anma etkinliklerini her yıl düzenleyeceklerini belirten Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Ali Özkan "Biz bu anmaları her yıl yapacağı, unutulmasın, bu yangınlar bir daha yaşanmasın. Her 2 Temmuz'da alanlarda olacağız, ta ki ülkemize demokrasi, barış, kardeşlik gelene kadar" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Yürüyüşten detaylar

-Ali Özkan'ın açıklamaları

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

====================

Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı



INTERPOL tarafından aranan, terör örgütü DEAŞ üyesi, Rusya uyruklu 2 kadın, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 9 çocukla yakalandı. Suriye'de eşlerinin ölmesinin ardından sınırı geçtiklerini söyleyen kadınlar, adliyeye sevk edildi.

Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki devriye görevi sırasında, Türkiye tarafına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kadını, yanlarındaki 9 çocukla yakalayarak, gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kadınların, yapılan sorgulamalarında, Interpol tarafından aranan, DEAŞ üyesi, Rus B.I. ve F.B. olduğu belirlendi. Eşlerinin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırısında öldüğünü söyleyen kadınlar, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Jandarma tarafından getirilen şüpheliler

Araçtan indirilen şüpheli kadın ve çocuklar

Adliyeye götürülen kadın ve çocuklar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)