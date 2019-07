DHA YURT BÜLTENİ - 9

Komşunun oğlu ellerine kolonya döküp yaktı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 14 yaşındaki P.Y., mahallede oyun oynayan çocukların ellerine kolonya döküp yaktı. Kabus dolu anlar yaşayan çocuklardan elleri ağır şekilde yanan Efe Ecer (7) tedavi altına alındı.

Olay 27 Haziran günü saat 19.45 sıralarında ilçenin Meydan Mahalesi'nde meydana geldi. Mahallede oyun oynayan çocukların yanına gelen P.Y., elindeki kolonyayı çocukların ellerine döktü. Cebinden çakmağı çıkarıp yakmak isteyince çocuklar bağırarak kaçıştı. P.Y., yakaladığı Efe Ecer'in kolonyalı ellerini ateşe vererek bıraktı. Elleri yanarak eve doğru bağırarak koyan Efe Ecer'i gören mahalle halkı, küçük çocuğun yanan ellerini söndürüp soğuk suya tuttu. İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Ecer'in 2'inci derece yanan elleri pansuman yapılarak taburcu edildi.

Suzan-Murat Ecer çiftinin 5 çocuğundan ücüncüsü olan İbrahim Polat İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Efe Ecer yaşadığ kabus dolu dakikaları olayı şöyle anlattı:

"Arkadaşlarla mahallede oyun oynuyorduk. Yanımıza gelen P.Y. elindeki kolonyayı ellerimize döktü. Sonra cebinden çakmağı çıkarınca bizi yakacağını anladık ve kaçmaya başladık. Bu sırada beni kolumdan yakaladı. Bağrdıysamda çakmağı yakarak elimdeki kolonya tutuşturdu. Ben ellerim yanarak eve doğru koşmaya başladım. Sonra beni gören komşular elleriyle alevleri söndürüp soğuk suya soktular. Sonra annem gelip beni hastaneye götürdü. Canım çok yandı. Ellerim sarıldığı için su bardağını bile tutup su içemiyorum."

P.Y'nin aynı gün öz dedesinin ellerini de kolonya ile yaktığını iddia eden anne Suzan Ecer (32) ise, "Komşumuzun oğlu herkesin kabusu olmuş durumdu. Çocuklarımızı canlı canlı yakmak istemiş. Bu bir psikopatlıktır. Böyle bir şey olamaz. Elleri ile birlikte çocuğumun üzerindeki kıyafetler tutuşsa ölebilirdi. Bizim çocuklar gibi öz dedesinin ellerini de kolonya dökerek yakmış" diye konuştu.

Ailelerin şikayeti üzerine P.Y.'nin polis merkezinde ifadesi alınarak bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-------

-Efe Ecer'in evinin önüde top oynaması

-Efe Ecer'in ördekleriyle oynması

-Annesinin Efe Ecer'i pansumana götürmesi

-Efe Ecer ile röp

-Suzan Ecer ile röp

SÜRE: 03.06 BOYUT: 347 MB

Haber-Kamera: Arif ARİFOĞULLARI / (Aşkale)/ ERZURUM,

=====================

Bolu'da 7 FETÖ şüphelisi adliyede

Bolu merkezli 6 il ile KKTC'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları değerlendirilen muvazzaf üsteğmen ve astsubay, açığa alınan yüzbaşı ve astsubay, 2 eski askeri öğrenci, meslekten ihraç edilen astsubay, 2 mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray ve Hatay ile KKTC'de bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

---------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmeler

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

=====================

Akaryakıt istasyonunda hırsızlığa tutuklama

Gaziantep'te, bir akaryakıt istasyonundan sigara ve para çalan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliğinin saptanmasının ardından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Serinevler Mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonuna gece geç saatlerde otomobille gelen bir kişi, market bölümünde kimsenin olmadığını fark edince, yüzünü maske ile gizleyerek içeri girdi. Kimsenin bulunmadığı marketin raflarındaki sigaralar ile yazar kasasındaki paraları çalan şüpheli, daha sonra otomobiliyle kaçtı. Olayın fark edilmesinin ardından görevlilerin ihbarıyla soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin İ.T. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve çaldığı sigaralara el konulan İ.T. emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

--------

**POLİS KAMERASI**

Şüphelinin otomobille istasyona gelişi

Şüphelinin markete girişi

Şüphelinin sigara ve para çalması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

==================

Köprünün beton kaplaması çöktü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan köprünün üst tablasında yol çöktü. Köprü çevresi, güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan köprünün üst tablasında, henüz belirlenemeyen nedenle yol çöktü. Yaklaşık 1 metrelik asfalt yolda çökme meydana gelirken, mahalleli belediyeye haber verdi. İhbarla gelen belediye görevlileri, çöp konteynerlerini çevresine koyup, güvenlik şeridi çekti. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra onarım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------

Çöken yerden görüntü

Güvenlik şeridi çekilmesi ve detaylar

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

==================

80 türü var, ama sadece 6'sı faydalı

BALIKESİR Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, kantaron bitkisinin oldukça faydalı özellikleri olduğu kadar, yanlış kullanımlarında da tehlikeli olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Satıl, "Yaklaşık 80 türü olan kantaron bitkisinin iyi edici özelliği olan sadece 6 tür bulunuyor. Bu türler birbirine benzemektedir. Toplanmasından hazırlanmasına ve tüketimine kadar dikkat edilmesi gerekmektedirö dedi.

Yara iyileştirme özelliği ile ön plana çıkan ve son dönemde yağı ile birlikte çay olarak tüketimi de artan kantaron bitkisinin kullanımı giderek artmaya başladı. Kantaron yağının her evde bulunması gereken bir ürün olduğunu söyleyen Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, kantaron bitkisinin oldukça faydalı özellikleri olduğu kadar, yanlış kullanımlarında da tehlikeli olabileceğini belirtti. Satıl, "Türkiye yetişen yaklaşık 80 tür kantaron bitkisinden sadece 6 türü tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Bu türler birbirine benzemektedir ve toplanmasından, hazırlanmasına ve tüketimine kadar dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.

TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAN KANTARON

Latince adı 'Hypericum perforatum' olan kantaron bitkisinin özellikleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fatih Satıl, şunları söyledi:

"Kantaronun çiçekleri 5 parçalı, dallarının ucunda ve altın sarısı renkte oluyor. En ayırt edici özelliği ise çiçeklerinin kenarlarının siyah renkli salgı tüyleri ile çevrili olmasıdır. Bir diğer özelliği de bitkinin yapraklarını ışığa doğru tuttuğunuzda salgı kesecikleri parlak noktacıklar halde kolaylıkla görülüyor olmasıdır. Halk arasında da bu bitkiye binbirdelik otu denilmesi de bu özelliğinden ileri gelmektedir. Bu konuda maalesef halkımız arasında da kullanımı noktasında çok yanlış uygulamalar olduğunu görüyoruz. Ama bununla beraber, 'Bundan elde edilen yağ, her evde bulunması gereken mucizevi bir bitki' diyorum ben. Çünkü yara iyi edici özelliği var. Hücre yenileyici özelliği var. Ondan elde edilen yağ, cam kesiği gibi, tırnak izi gibi ve hafif derecedeki yanık izlerinin giderilmesinde, yanık tedavisinde mükemmel bir bitki.ö

KANTARON YAĞININ HAZIRLANIŞI

Kantaron yağının hazırlanması konusunda bazı yanlışlar yapıldığını belirten Prof Dr. Fatih Satıl, öncelikle doğru bitkinin toplanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Satıl, kantaron yağının hazırlanışını şu şekilde anlattı:

"Kantaron yağı hazırlamak için bitkinin 100 gram kadar çiçekli dallarını alıyoruz, cam kavanoza veya şişeye koyuyoruz, üzerine 250 mililitre kadar da zeytinyağı ilave ediyoruz. Yabancı madde girmemesi için ağzını tülbentle kapatarak, güneşte 15-20 gün kadar bekletiyoruz. Arada etken maddenin çıkması için karıştırarak, 15 gün sonunda bu yağı bir tülbent veya pamuk ile süzerek, siyah kapalı bir şişede, serin ortamda muhafaza edebiliriz. Evdeki kesik, ufak yaralanmalar ve yanmalarda hemen acil olarak kullanabileceğimiz bir bitki. Tabii ciddi yaralanmalarda, ciddi yanıklarda mutlaka doktora başvurmamız gerekiyor. Yoksa bu şekilde uygulayarak enfeksiyonlara neden olabiliriz.ö

ÇAYINI YAPARKEN KESİNLİKLE KAYNATMAYIN

Prof. Dr. Fatih Satıl, kantaronun antidepresan özelliği olan bir bitki türü olduğunu belirterek, "Kantaron bitkisi çay olarak da kullanabilir. Orta seviyede depresyonlarda rahatlatabilir, sakinleştirici olarak kullanılabilir. Tabi kantaron çayında da her şeyde olduğu gibi aşırıya kaçmamanız lazım. Günlük dozaj 3 fincanı geçmemesi gerekiyor. Bunları da kaynatmadan içmemiz gerekiyor. Çiçekli dal parçalarını yıkadıktan sonra fincana koyuyoruz. Üzerine sıcak su ilave ediyoruz. 5-6 dakika bekliyoruz. Kendine özel rengini verdikten sonra mümkünse balla, yoksa şekersiz olarak içebilirizö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kantaron detay görüntüler

-Kantaron toplanmasından detay görüntüler

-Kantaron yağı hazırlanma görüntüsü

-Fatih Satıl röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

====================

Afyonkarahisar'da şehit anne ve babasının darbedildiği iddiası

Kastamonu'da göreve giderken trafik kazasında şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Erdönmez'in Afyonkarahisar'da oturan annesi Havva Erdönmez (70) ile babası Tahsin Erdönmez (72), komşularının kendilerini darbettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

2010 yılında Kastamonu'da göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonrası şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Erdönmez'in annesi Havva Erdönmez ile babası Tahsin Erdönmez, aynı apartmanda oturdukları komşuları P.E. (40) ve N.E. (30) adlı kız kardeşler tarafından 2 Temmuz Salı günü darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da şehit ailesini ziyaret etti.

'ŞEMSİYEYİ KIRANA KADAR VURDU'

Yaşadığı olayı gözyaşları içerisinde anlatan şehit annesi Havva Erdönmez, apartmanın merdivenlerinde otururken, 'Burası oturma yeri mi?' diyerek komşularının kendisine kızdığını söyledi. Erdönmez, "'Ne geziyorsunuz merdivende' dedi. Ben de 'Sığacak kadar yer var ya' dedim. 'Demin de geçtin ya' dedim. Elimi kaldırınca vuracak sandı. Hücum etti bana, kafama, gözüme vurdu. Şemsiye vardı elimde şemsiyeyi ona vurayım dedim, ama vuramadım. Şemsiyeyi elimden nasıl bir kıvırdı, bir de onu kırana kadar vurdu" dedi.

'EŞİME VURDUĞU GİBİ DÜŞTÜ'

Eşinin olayı görüp yanına geldiğini aktaran Havva Erdönmez, "Eşim 'Utanmıyor musun P., sen bari seslenme gelin olup gittin' demiş. Öyle deyince eşimin boğazına sarıldı. Eşim de iteklemiş. 'Benim boğazımı sıktı' diye bizden şikayetçi oluyorlarmış. Sonra eşimin yere düştüğünü gördüm" diye konuştu.

'DARP RAPORU ALDIK'

Şehidin babası Tahsin Erdönmez de camdan baktığında eşinin dövüldüğünü gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"'Ne yapıyorsunuz burada' dedim o kızdan hiç ummazdım. Nasıl kurtuldu geldi, belimden sarılmasıyla yere attığı bir oldu. Hastanede gözümü açtım. Yuvarlandım merdivenlerden. Ben eşime bakmaya gitmiştim. Elimi bile kaldırmadım, bir kötü söz bile söylemedim. Darp raporu aldım. Raporu da polisler aldı. Şikayetçi oldum."

'AİLEMİZİ HEP TACİZ EDİYORLARMIŞ'

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit ailesinin apartman komşularıyla sıkıntı yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Havva Anne'miz merdivende otururken, komşularının kızları yukarıya çıkmış. Bir süre sonra aşağı inmişler. İnerken de ayağıyla iteklemiş. Tekme şeklinde vurmuş ve 'Burada oturamazsın, başka oturacak yer yok mu?' şeklinde sert çıkışta bulunuyor. Annemiz de 'Biz de başka nereye oturalım' diye cevap vermiş. Bunun üzerine neden yaptıklarını bilemediğimiz şekilde birden annemize iki kardeş saldırmış, yumruklarla ve merdivenden aşağı yuvarlamışlar. Olayı gören Tahsin Baba'mız yatıştırmak için yanlarına gitmiş. 'Niye böyle yaptınız' diye sorarken bu sefer de amcamızı, şehit babamızı merdivenlerden yere atmışlar. Tahsin babamız 72 yaşında, şehit babası, kanser tedavisi görüyor. Kemoterapi aldı. Birlik ve beraberliğe ülkemizde her zamankinden çok fazla ihtiyacımızın olduğu bir zaman diliminde hele hele iki yaşlı insana saldırılması suçtur. Zaten şikayetçi olduk. Darp raporlarını aldık. Annemizin anlattığına göre hep taciz ediyorlarmış."

Görüntü Dökümü

--------------

-Şehit Erdönmez'in fotoğrafından detay

-Şehit anne ve babasından detay

-Şehit babası ağlarken detay

-Şehit annesi Dernek başkanı Kumartaşlı'ya olayı anlatırken detay

-Genel detaylar

-Şehit annesinin konuşması

-Şehit babasının konuşması

-Kumartaşlı'nın konuşması

-Apartman önünden detay

-Şehit ailesi olayın olduğu merdivende otururken detay

-Apartmandan genel detaylar

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

======================

Gençlerin gözünden Bursa müzeleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Seç Müzeni, Çek Hikayeni, Kazan Ödülünü' temalı Bursa ili liseler arası video çekimi yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışmanın 1'incisi Ezgi Diken, 2'ncisi Batuhan Koç ve 3'üncüsü Kader Kahraman'a ödüllerini, düzenlenen törenle verdi.

Bursa'nın yaşayan müzeleri film platosuna döndü. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından müzelerin tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen liseler arası video çekimi yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Seç Müzeni, Çek Hikayeni, Kazan Ödülünü' temalı Bursa ili liseler arası video çekimi yarışmasıyla gençlerin ilgisini müzelere çekmek, müzelerin popüler mekanlar haline dönüşmesini sağlamak ve gençlerin hayal gücünü kullanmalarına fırsat vererek geleceğin görsel sanatçılarının bakış açısı ile müzelerin ve müze eserlerinin tanıtımının sağlanması amaçlandı.

Yarışmada öğrenciler, filmleri için Bursa Kent Müzesi, Hünkar Köşkü Müzesi, Karagöz Müzesi, Merinos Enerji Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Bursa Bıçak Müzesi, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi, Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, Arkeopark Açık Hava Müzesi, El Nakışları Müzesi, Muradiye Mezar Taşları Müzesi ile Muradiye Medresesi Kuran ve El Yazmaları Müzesi'nde çekimler yaptı.

Yarışmada dereceye giren videolar, 31 Mayıs'ta 'Bursa Müze' youtube kanalına yüklendi, 11 Haziran'da youtube beğeni sayısı ve jüri değerlendirmesinin kriterine uyan 3 videonun dereceye girdiği belirlendi.

GENÇ YETENEKLERİN ÖDÜLLERİ BAŞKAN AKTAŞ'TAN

Başarılı gençlere ödüllerini, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi. Dereceye giren gençleri tebrik eden Başkan Aktaş, yarışmanın 1'incisine popüler aksiyon kamerası, 2'nciye akıllı cep telefonu ve 3'üncüye de kameralı mini drone hediye edildiğini sözlerine ekledi. Yarışmada derece alan kısa filmler de ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Başkan Aktaş'ın konuşması

-Başkan Aktaş'ın başarı öğrencilere ödül vermesi

-Dereceye giren filmlerin izlenmesi

-Filmlerden görüntüler

Haber/Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,(Bursa),

============

Şifa kaynağı pekmez böyle yapılıyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi ve köylerinde duttan pekmez yapımı başladı. Bahçelerde dev ocaklar yakan kadınlar, doğal ve katkısız pekmez üretiyor.

Bahçelerden dut toplama mevsiminin sona ermesinin ardından bol güneş ve hafif rüzgarın etkili olmasıyla birlikte Kemaliye'de kadınların pekmez mesaisi de başladı. Bahçelerde yaktıkları ocaklara dev kazanları yerleştiren kadınlar bir taraftan duk kaynatırken bir taraftan da şırasını topluyor. Kazanlardan alınan şırayı güneş gören damlarda tepsilere seren kadınlar, bir süre olgunlaşmasını bekliyor. Bir hafta süren bu işlem sonunda Kemaliye'nin tadına doyum olmaz pekmezi hazır hale getiriliyor.

Uzun uğraşlar ile hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan pekmezin el becerisi gerektirdiğini anlatan Zeynep Yalçıner, "Uzun uğraş ve zahmetler sonucu el işçiliği ile tamamen doğal yollardan hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen pekmezlerimiz kış mevsiminde her derde deva olarak kullanılır. Dutlar kazanda kaynatılır, şırası elde edilir. Kaynatma işlemi uzun süre uygulanır. Kaynatma işlemi açık yayvan kaplarda yapılır ve düşük ısıda koyulaşıncaya kadar kaynatılır. Kaynatma kazanında şıra kaynamaya başlayınca oluşan köpükler kepçe ile alınır. Kaynama ilerledikçe şıranın üstü sarı köpük bağlar, şıra içten içe kızarır, göz göz olarak kaynar ve pekmez kokusunu yayar" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Dut ağaclarından görüntü

-Dutlarin toplanması

-Dutlarin kazanlara bosaltılması

-Pekmezin hazirlanmasi

-Pekmezi yapanların aciklamalari

-Pekmezin hazır halinin goruntüsü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK, ERZİNCAN/DHA