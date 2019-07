DHA YURT BÜLTENİ - 9

15 tarım işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde tarlada çalışan 15 işçi, tarım ilacı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Aşağıada köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır ve Urfa ilinden Sivas'a gelen tarım işçileri, yaklaşık 1 hafta önce ilaçlanan M.K.Ç'ye ait tarlada çalışırken aniden rahatsızlandı. Mide bulantısı, baş dönemsi, kaşıntı, halsizlik gibi şikayetlere Ulaş Devlet Hastanesi'ne başvuran 15 işçi, tedavi altına alındı. İşçiler buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesine sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu işçilerin hastanedeki tedavisi sürüyor. Tarım işçilerinden Şevket Balıkkan, "Yaklaşık 1 hafta önce tarla ilaçlanmıştı. Biz de bugün tarlaya çalışmaya gitmiştik. Bu sırada aniden rahatsızlanmaya başladık. Daha sonra hastaneye başvurduk." dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 Afgan'a, 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

KONYA'da, Afganistan uyruklu Kamaloddın A. (25), Mansour K. (23) ve Müşteva M. (22), vatandaşları M.A.N. (14) adlı erkek çocuğuna, bıçak zoruyla evlerine götürüp, cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin, bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, şikayette bulunmaması için M.A.N.'ye şantaj yaptığı belirtildi.

Olay, 23 Haziran Pazar günü, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'nde meydana geldi. Mezbahada çalışan Afganlar Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M., aynı iş yerinden tanıdıkları ve vatandaşları olan M.A.N. ile yolda karşılaştı. Afganlar, iddiaya göre, M.A.N. adlı erkek çocuğunu bıçak zoruyla evlerine götürüp, cinsel istismarda bulundu. Şüpheliler, bu anlarda, cep telefonu kamerasıyla görüntü de çekti. M.A.N., video kendisine izletilip, şikayetçi olmaması için şantaj yapılmasına rağmen polise gitti. Çocuğun emniyette yaşadıklarını anlatması üzerine, 4 Temmuz'da, cumhuriyet başsavcılığınca 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Afganlardan Kamaloddın A.'nın cep telefonu incelendiğinde, cinsel istismar anlarında çekilen görüntüler bulundu. Müşteva M.'nin ise Türkiye'ye kaçak yollarla geldiği, oturma izninin olmadığı belirlendi. Cinsel istismarı doğrulayan Afganların, suçu birbirinin üzerine atmaya çalıştığı da öğrenildi. Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M., 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'şantaj' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Yardımcı: Besicilik kavramını geliştirmemiz gerekiyor

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, temel gıda maddesinin eskiden koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlar olduğunu belirterek, "Her ne olduysa koyun ve keçide kıtlık oluştu. Bir yanlış politikadan dolayı ormanları yasakladılar. Millet keçisini, oğlağını sattı. Keçi ormanın ilacıdır. Bunları söyledik ama anlatamadık. Devlet istese 3 yılda hayvancılığı çözer. Türkiye'nin her yerinde besicilik kavramını geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, ekonomiyi etin belirlemediğini, vatandaşın alım gücünün belirlediğini söyledi. Et fiyatlarının pahalı olmadığını aktaran Yardımcı, vatandaşa et yemeyi aşılayarak sağlıklı bir nesil yetiştirmenin önemli olduğunu söyledi. Osman Yardımcı, 1990 yılına kadar küçükbaş hayvancılığın ön planda olduğunu, yanlış politikalardan dolayı ormanlık alanlarda koyun keçi gibi küçükbaş hayvanların beslenmesine yasak getirildiğini anlattı.

'MİLLET KEÇİSİNİ, OĞLAĞINI SATTI'

Eskiden temel gıda maddesinin koyun ve keçi olduğunu söyleyen Yardımcı, "Her ne olduysa koyun ve keçide kıtlık oluştu. Bugün Antalya dediğimizde aklımıza 'nostaljik keçi' geliyor. Akseki'nin köylerinde sürü sürü davar vardı. Şimdi yok. Bir yanlış politikadan dolayı ormanları yasakladılar. Millet keçisini, oğlağını sattı. Çünkü keçi koyun gibi yalakta yemez, ağaçta yer. Keçi ormanın ilacıdır. Bunları söyledik ama anlatamadık. Keçi hem o ağacı budar, altına pisler ve o da ağaca gübre olur" dedi.

'DEVLET İSTERSE 3 YILDA HAYVANCILIĞI ÇÖZER'

Türkiye Kasaplar Federasyonu olarak hayvanların il il şablonunu çıkardıklarını belirten Yardımcı, nerde ne tür hayvan yetiştirildiğini incelediklerini söyledi. Dana besiciliğin ülkemizde çok güzel ve modern bir şekilde işlediğini anlatan Osman Yardımcı, devletin dana yetiştirene 300 lira civarında destek verdiğini söyledi. Ülkemizdeki hayvancılık için verilen desteğin geliştirilmesi gerektiğini anlatan Yardımcı, "Bugün bir koyun aldığınızda 750-1000 liradır. Her bir kişiye 30 koyun verirse, bunlar seneye çift buzağıladığı zaman bu rakam 90'a ulaşacak. Devlet istese 3 yılda hayvancılığı çözer. Antalya değil, Türkiye'nin her yerinde besicilik kavramını geliştirmemiz gerekiyor. Devlet herkese 30'ar koyun verecek. 3 yılda 30 koyun size 140-150 olarak geri dönüş yapacak. ve onlara öyle bir sistem getirecek ki; kendi elinde çoğalan koyunları da başkalarına hibe olarak verecek. O adama yem parası gibi para verecek" dedi.

'AVRUPA'DA DEVLET 30'LUK, 50'LİK HAYVAN BESLEYENE DAHA ÇOK DESTEK VERİYOR'

Osman Yardımcı, "Devletin bu konuda bizimle istişare yapması gerekir. Tarım Bakanlığı'nda çalışan öyle uzmanlar var ki, bu hayvancılığın alfabesini yazar. Bize et konusunda bir şey sorduklarında gerçekleri söyleriz ama bilmeyene sorduklarında 'et pahalı' diyecekler. Bu et nasıl yetiştiriliyor? Hayvancılık nasıl? Yem kaç lira? Bunu hayvancılığın içinde olmadıkları için bilmiyorlar. Eski köy besiciliğine dönelim. Avrupa'da devlet 30'luk, 50'lik hayvan besleyene daha çok destek veriyor. Bunlar hem işsizliği önlüyor hem de aile besiciliği yapıyor. Bizde köyden kente gelerek 2 bin liraya çalışıyorlar. Ama köyde besicilik yapsa ayda 5 bin- 10 bin liradır. Onu göz önüne almıyor artık" diye konuştu.

Gümüşhane'de köy odaları 146 yıldır korunuyor

GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde, Anadolu insanının misafire verdiği önemi simgeleyen, 'kündekari' tekniğiyle yapılmış süslemeleri, özel mimarisi ve el emeği motifleriyle yapılan köy odaları, 146 yıldır korunuyor.

Gümüşhane'ye 36 kilometre uzaklıktaki Sarıçiçek köyünde, 1873 yılında Hacı Ömer Ağa tarafından İpek Yolu üzerindeki misafirleri ağırlamak için bir usta ve çırağına yaptırılan 50 metre aralıklı 2 köy odası, Türk mimarisinin örneklerini yansıtıyor. Yaklaşık 3 yılda tamamladığı, zengin motif ve süslemelerin göze çarptığı odalar, süslemelerin uyumu, kullanılan renklerin canlılığı, ahşap işlemeler ve dekorların kündekari tekniğiyle yapılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Düştükleri anlaşmazlığın ardından en güzel eseri ortaya koymak için yarışan usta ve çırağının yaptığı odaların, çırağın eserinin daha fazla ilgi görmesi üzerine ustasının mesleği bırakmasına yol açtığı da köylülerce rivayet ediliyor. Köy odaları 146 yıldır korunuyor.

Sarıçiçek Muhtarı Salim Gündüz, köy odalarındaki motifleri aslına uygun koruduklarını belirterek, yıllar geçmesine rağmen odaların estetiğinin kaybolmadığını söyledi. Gündüz, "Eski zamanlarda köyün zengini Hacı Ömer Ağa, İpek Yolu üzerindeki köyümüze gelen misafirleri ağırlamak için şanına yakışır misafirhane tarzında bir oda yapmak istiyor. Odayı yaptırmak için Trabzon'un Of ilçesinden Tahir adında bir usta ile anlaşıyor. Usta çırağıyla odayı inşa etmek için köye geliyor. Odanın yapımı sırasında usta ile çırak anlaşmazlığa düşüyor. Bunun üzerine çırak köyü terk edecekken ağa çırağa da bir oda yaptırmak istiyor. Usta ve çırağı birbirini görmeden, taklit etmeden 3 yıl içinde 2 ayrı oda yapıyor. Birbirlerinden kopya almamak için kimse içeriye girmiyor. Böylece aralarında bir yarış başlıyor. Sonuçta usta çırak yarışıyor. Çırağın ustayı geçtiği söyleniyor. Odalar tamamlanınca köylüler en çok çırağın yaptığı odayı beğeniyor. Rivayete göre Tahir usta çırağının eserinin daha fazla beğenilmesinin ardından gurur yaparak ustalığı bırakıyor" diye konuştu.

Gündüz, odaların yaklaşık 500 civarında varisi bulunduğunu ve bu varislerden birisinin de kendisi olduğunu söyledi.

Güzeller, Kapadokya'yı balonla gezdi

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenen güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, sıcak hava balonuyla Kapadokya turu yaptı.

Mankenlik ajanslarının 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği, 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'na, 30 ülkenin güzelleri katıldı. Yarışmada, Japonya'dan Nanamı Tomıta (26) birinci, İsrail'i temsil eden Verinıka Zaporozhec (24) ikinci ve Amerikalı Senya Papizovska (29) üçüncü oldu. Yarışma sonrası güzeller, Kapadokya turu için sıcak hava balonuna bindi. Güzeller, balonla Kapadokya'yı havadan görme fırsatı buldu. Güzellik yarışmanın birincisi Japon Nanamı Tomıta, "Kapadokya'da olmaktan çok mutluyum. Muhteşem bir ortam var. Her şey çok güzel. Birinci olmayı hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım ve sevindim" dedi.

Lösemili çocukların vosvos sevinci

BOLU'da, 10 lösemili çocuk kamp yapan vosvoscuların araçlarına binerek keyifli vakit geçirdi.

Bolu'da, bu yıl ilki düzenlenen şenlik kapsamında bir araya gelen 150 vosvos otomobil tutkunu, Gölköy'deki mesire alanında kamp kurdu. 2 gün süren kampta eğlenceli vakit geçiren vosvos tutkunları şenliğin son gününde ise, kendilerine ev sahipliği yapan Bolu Lösemili Melekler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Derneği bünyesinde yardım alan 10 lösemili çocuk için bir tur düzenledi. Kamp alanına aileleri ile birlikte gelen 10 lösemili çocuk, şenliğe katılan birbirinden güzel vosvoslarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra beğendikleri araçlara binerek Gölköy Gölü çevresinde gezinti yaptı. Çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Bolu Vosvos Sevenler Derneği Başkanı İsmail Duman, "BolVos" olarak Lösemili Melekler'in katkısıyla düzenledikleri kampın sona erdiğini ifade ederek, "Hem Vosvos kampı hem de Lösemili Meleklere bir jest yapmak için çocuklarımızı gezdiriyoruz. Bunu ilk defa bu sene yaptık. Daha sonrası da gelecek inşallah. Her sene bunu gelenekselleştirip güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Bolu Lösemili Melekler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Eğitim Derneği Başkanı Elvan Coşkun da, BolVosvos'un kendilerine ait alanda kamp yaptığını ifade ederek, "Lösemili Melekler Derneği Bolu'da bulunan ve yaklaşık 400 üyesi bulunan bir dernek. Bolvos'un Türkiye'nin her yerinde vosvos sevenleri topladığı bu etkinliğe de ev sahipliği yaptık. Bugün etkinliğin sonunda da 10 tane özel çocuğumuz için bir gezi düzenledik." diye konuştu.

