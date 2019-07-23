DHA YURT BÜLTENİ-9

Bursa'da, deniz otobüsü terminallerinde uyuşturucu uygulaması



Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) işletmelerine ait terminallerde uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik uygulama yaptı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin şehre girebileceği güzergahlarda uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri, İDO ve BUDO'nun Mudanya'daki terminallerinde 250 polisin katılımıyla uyuşturucu uygulaması gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Rona, Galya ve Fırtına'nın da kullanıldığı uygulamada, feribotlardaki tüm araçlar denetlendi. 274 kişi ve 84 aracın sorgulandığı uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.



Görüntü Dökümü:

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-Feribotların yaklaşması

-Feribotları karşılayan polis ekipleri

-Polislerin ve narkotik köpeği Rona'nın arabalarda arama yapması

-Üst aramalarının yapılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Molozların arasında bulunan mermer, tarihi eser çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde, molozların arasında bulunan, 5 yıldır bir çay bahçesinde sergilenen oymalı mermerin, Roma dönemine ait sütun başı olduğu ortaya çıktı. Mermerin, İznik Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.

İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde sergilenen üzeri oymalı mermeri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bazı ziyaretçiler eseri inceleyip fotoğrafını çekerken, bazıları da mermerin müzede olması gerektiğini söylüyor. İşletme sahibi Naci Özsoy, "Bu taşı İznik Gölü'ndeki molozların arasından çıkardık. Muhafaza altına aldık ve 5 yıldır burada sergiliyoruz" diye konuştu.

İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri, bazı vatandaşların eserin müzeye taşınmasını istemesi üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde mermerin Roma dönemine ait sütun başı olduğu tespit edildi. Mermerin İznik Müzesi'ne taşınıp, burada sergileneceği belirtildi.

Görüntü dökümü;

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-Tarihi taştan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),

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Otobüs beklerken geri manevra yapan kamyonun altında kaldı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde durakta otobüs beklerken geri manevra yapan kamyonun altında kalan Yüksel Şahin (59), hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt kavşağında meydana geldi. Yol kenarında geri manevra yapan Mehmet Ş. (40) yönetimindeki 16 KDJ 15 plakalı kamyon, durakta otobüs bekleyen Yüksel Şahin'e çarptı. Kamyonun altında kalan Şahin ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kamyon şoförü Mehmet Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının hastaneye getirilişi

-Kaza yerinden detaylar

-Kamyondan görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

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Kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atarak parçalattılar

Adana'da market sahibi Zehra Kuşçu'nun 2 buçuk yıldır beslediği Çıtır adlı kediyi, kimliği belirsiz kişiler gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğin önüne atarak parçalattı. Yaşanan olay, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi üzerinde bu sabah meydan gelen olayda, iddiaya göre cadde üzerinde market işleten Zehra Kuşçu'nun 2 buçuk yıldır beslediği Çıtır adlı kedi, iş yerine yakın bir yerde dolaşırken karşıdan gelen kimliği belirsiz kişilerin tasmayla gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bir otomobilin altına saklanan kedi, pitbullu gezdirenler tarafından yakalınıp köpeğin önüne atıldı. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, Çıtır'ın ilk etapta köpekten kaçarak arabanın altına saklandığı görülürken kimliği belirsiz şahısların kediyi zorla köpeğin önüne attıkları görülüyor. Bunun üzerine pitbull cinsi köpek kediyi parçalayarak öldürüyor.

SEVECEKLER SANMIŞ

Kedisi Çıtır'ın sevecen bir yapıya sahip olduğunu ve sokaktaki insanlardan korkmayıp kendini sevdirdiğini söyleyen Zehra Kuşçu, "Sevecekler zannedip yanlarına yaklaşmış. Köpek saldırınca arabanın altına doğru gitmiş ama kuyruğundan tutup köpeğin önüne atmışlar. Bu nasıl vicdansızlıktır. Biz bu cins köpekleri mahallemizde istemiyoruz. Sahipleri asıl suçlular. Kedileri yem diye önüne atıyorlar. Bunu her zaman yapıyorlar. Ben şikayetçiyim. Bir cana kıydılarö diye konuştu.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Bir şahsın kediye aracın altından alıp pitbulla doğru atması

Pitbullun kediyi parçalaması

Farklı açıdan güvenlik kamerası görüntüsü

Kedinin sahibi Zehra Kuşçu ile röp.

Kedinin cesedi

Genel görüntüler

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

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Bıçaklar, kurbanlıklar için bileniyor



Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmek için şimdiden bıçakçıların yolunu tuttu.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık kesim işinde kullanılacak bıçakların yapımı, tamiri ve bakımı sebebiyle Şanlıurfa'da bıçakçı ve bileyici yoğun mesai harcıyor. Bayram öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık bakarken, diğer taraftan da bıçakları hazırlama telaşına düştü. Tarihi Bıçakçılar Çarşısı'ndaki bıçak bileme işleriyle uğraşan esnaf da bayrama sayılı günler kala yoğun mesai yapmaya başladı. Yoğunluğun yaşandığı çarsıda alışverişe gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı için yeni bıçak alırken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Tezgahlarda satılan bıçakların fiyatı kalitesine göre 15–50 TL arasında, bileme fiyatları ise 3- 5 TL arasında değişiyor. Bıçak ustası Mustafa Kamacı, gün geçtikçe hem satış, hem de bileme olarak işlerinin iyi gittiğini belirterek, "İşlerimizde kıpırdama var. Geçen seneye göre işlerimiz daha iyi oluyor. Bıçak bilemeyi 3 TL'ye, satır bilemeyi 5 TL'ye yapıyoruz. Bıçak fiyatları da 15 ile 50 lira arasında değişiyor" dedi.

ÇİN MALI BIÇAK UYARISI

Kentte 34 yıldır bıçakçılık yaptığını ifade eden Kamacı, vatandaşları Çin malı bıçak konusunda uyardı. Kamacı, "Vatandaşın biraz bilinçli olması lazım. Son günlerde piyasalarda ucuz Çin malı bıçaklardan geçilmiyor. Tanesi 5 TL, 15 TL bıçaklar satılıyor. Vatandaşlarımız bu bıçakların şekillerine bakıp aldanmasın. Çin malının çelikleri bir kere kalitesiz, sapları kalitesiz, içleri boş. Bizim imal ettiğimiz bıçağın çeliği 3 milimetre, 3 tane Çin malı bıçağın çeliği kadar. Ama vatandaş aldanıyorö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bıçakçılar çarşısında yaşanan yoğunluk

Bıçak biletmeye gelen vatandaşlar

Bıçakları bileyen ustalar

Bıçak bilemesi hakkında açıklama yapan ustalar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



