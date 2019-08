DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ALAŞEHİR'DE SULTANİYE ÜZÜMÜ SEVİNCİ

Manisa'nın dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümünde hasat başladı. Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat edilen Sultaniye üzümü, bu yıl ki verimiyle, tarladan toplayan işçisinden emeğinin karşılığını alan üreticisine, sofrasına geldiği vatandaştan ihracatçısına kadar her kesimi mutlu etti. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, bu yıl Alaşehir ovasından 250-300 bin ton arası üzümün ihraç edilmesini beklediklerini belirterek, "Bu yıl Sultaniye üzümü kilogramı 2,5 lira ile 3 lira arasında tarladan satılıyor. İhracat durmazsa, bir sıkıntı çıkmazsa her şey yolunda gidiyor. Bunun büyük kısmını Rusya oluşturuyor. Ortadoğu ülkelerine de ihracata başladık" dedi.

Çekirdeksiz Sultaniye üzümün en çok üretildiği Alaşehir'de, hasat heyecanı başladı. Kış aylarında bağlarda başlayan hazırlık, ağustos ayıyla birlikte tatlı bir telaşa dönüştü. Bölgenin 'Sarı altını'ı olarak nitelendirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümü, kadınlar tarafından büyük bir titizlikle dallardan salkımlar halinde kesilip kasalara yerleştirildi. Sabah erken saatlerde üzüm bağlarına giren kadınlar, sıcağa rağmen günlük 60 lira yevmiye karşılığında kentin markası haline gelen Sultaniye üzümünü tüketiciyle buluşturmak için çalışmaya başladı. Kesilen üzümler ise ihracat yapan firmalara getirilerek paketleniyor, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor. Bu yıl verimin iyi olması ise üzümü tarladan toplayan işçisinden üreticisine, sofrasından eksik etmeyen vatandaştan ihracatçısına kadar her kesimin yüzünü güldürdü. Üzüm bağlarında bu yıl verimin güzel olduğu söyleyen üretici Hasan Bayar, "Bu yıl ürünümüz verimli. Bu seneki rekolteden memnunuz. Tarlada toplayan işçi de, üretici de, ihracatçı da memnun. Özellikle doğal olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. İlaç kalıntısı olmayan organik ürünler yetiştiriyoruz. Böyle olunca yurtdışına ihraç ediyoruz. Üzümümüz doğal olduğu için tercih ediliyor" diye konuştu.

'HELAL KAZANCIMIZIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ'

Alaşehir'de yaşayan ve üzüm bağlarından 20 yıldır işçi olarak çalışan Hayriye Yaman, "İşimizden, bağcılarımızdan memnunuz. Hava sıcak biraz zor oluyor. Genelde kadınlar çalışıyor. Kadınlar bu işi daha iyi biliyor. 60 lira yevmiye ile çalışıyoruz. Helal kazancımızın karşılığını alıyoruz" dedi. Kadın işçilerin topladığı Sultaniye üzümü üreticisinden alarak yurtdışına ihraç eden Alaşehirli firmalar da bu yılki verimden memnun. Bölgenin önemli firmalarından birinin işletme müdürü olan Ahmet Şekerci, "2019 yılı Sultaniye üzümünün bağlardan kesilmeye başlandı. İhracat da başladı. Üzümümüz çok güzel. Birçok faydası var. Doğal olması nedeniyle yurtdışından çok talep var. Dünyada bu şekilde üretilen başka bir üzüm yok. Bu sadece Alaşehir'e özgü Sultaniye üzümü. Havasından doğasından dolayı bu kadar güzel" dedi.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, bu yıl verimin yüksek olması nedeniyle ihracatın güzel başladığını belirterek, şöyle dedi:

"Bu yıl geçen yıla göre kalite ve rekolte iyi. Piyasa iyi gidiyor. Bu yıl Sultaniye üzümü kilogramı 2,5 lira ile 3 lira arasında tarladan satılıyor. İhracat durmazsa, bir sıkıntı çıkmazsa her şey yolunda gidiyor. Erkenci üzümde sıkıntı yaşadık. 17 Temmuz'da yağan yağmur bizi olumsuz etkiledi. Üzümde rekolte düştü. Üreticimiz mağdur oldu. Sultaniye üzümünde ise böyle bir sıkıntı yok. Bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Bu nedenle üzümleri korumak için üzerine örtü örtüyoruz. Bu da maliyeti arttırıyor. Bu konuda çiftçimize destek verilmesini istiyoruz. Her bağcının ihtiyacı olan bu durum için devletten kredi yardımı desteği bekliyoruz. Bu örtü örtüldüğünde üzüm ekim ayına kadar bekler. Alaşehir ovasından 250-300 bin ton arası üzümün ihraç edilmesini bekliyoruz. Bunun büyük kısmını Rusya oluşturuyor. Ortadoğu ülkelerine de ihracata başladık. Bu da bizim için önemli" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Tarladan görüntü

İşçilerden görüntü

Drone çekimleri

İşçi Hayriye Yaman ile röportaj

Üretici Hasan Bayar ile röportaj

İhracatçı Ahmet Şekerci ile röportaj

Haber-Drone: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

=====================================================

2)ORMANDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESET BULUNDU, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'da geçen mayıs ayından bu yana kayıp olarak aranan Gördem Daşdan'ın(30) cesedi, ormanlık alanda gömülü olarak bulundu. Daşdan'ın başına ve sırtına ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Zengin (31) ve İlhan Eren Tur(26), tutuklandı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde meydana geldi. 'Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti' suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunan Görkem Daşdan'ın ailesi, 9 Mayıs günü oğullarının kayıp olduğunu bildirerek, polisten yardım istedi. Bunun üzerine arama başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Görkem Daşdan'a ait bir iz bulamadı. Devreye cinayet büro ekipleri girdi. Yapılan geniş çaplı soruşturmada Görkem Daşdan'ın, son olarak Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi Erikyayla Sokak'ta görüldüğü belirlendi.

Bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sokağın yakınındaki ormanlık alanda Daşdan'ın toprağa gömülü cesedini buldu. Yapılan incelemede Görkem Daşdan'ın başından ve sırtından av tüfeği ile vurularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü belirlendi.

CESEDİ GÖMMEK İÇİN KULLANDIKLARI KAZMA VE KÜREK BAGAJDA BULUNDU

Yaklaşık 8 kilometrelik alandaki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Daşdan'ın arkadaşları ile yakınlarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin Daşdan'ın arkadaşları Mustafa Zengin (31) ve İlhan Eren Tur (26) olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden İlhan Eren Tur'un, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından yakalanarak cezaevine konulduğu belirlendi. Mustafa Zengin de yakalanarak, gözaltına alındı.

Zengin'in otomobilinde, kazma ve kürek ile av tüfeği bulundu.

Zengin ve Tur, suçlamayı kabul etmezken, polis, cinayetin uyuşturucu parası yüzünde işlenmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Mustafa Zengin ve İlhan Eren Tur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------------

-Zanlı Mustafa Zengin'in adliyeye sevki

-Ölen Görkem Daşdan'ın fotoğrafı

Süre: 00.42 Boyut: 79 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

=====================================================

3)CEZA YAZAN POLİSİ, HAKKARİ'YE SÜRDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞ



ADANA'da, 3 gün önce park yeri cezası nedeniyle polisle arbede yaşayan esnaf Ahmet Ö.'nün olaydan önce cezaya direnirken, trafik polisini Hakkari'ye sürdürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Olay, Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, Seyhan ilçesindeki Kocavezir Mahallesi Pazarlar Caddesi'nde meydana geldi. Esnaf Ahmet Ö., mal yüklemek için arazi aracını dükkanının önüne park etti. Aracına mal yüklemeye başlayan iş yeri sahibi, 3 dakika sonra trafik polisinin, 'Buraya park etmek yasak. Ceza yazacağım' uyarısıyla karşılaştı. Trafik polisi iş yeri sahibinden ehliyetini isteyince aralarında tartışma çıktı. Çevre esnafının da katılımıyla tartışma büyüdü. Trafik polisi, telsizle yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine motorize yunus ekipleri sevk edildi. Bu sırada arbede çıktı. Olaya müdahale eden Yunus ekipleri, biber gazı sıkıp, havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Arbedede 2 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, arbedeye neden olan esnaftan birinin polise tokat atmaya çalıştığı ve Ahmet Ö.'nün trafik polisini sürdürmekle tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Ahmet Ö.'nün trafik polisinden sicil numarasını isteyerek, "Seni Hakkari'ye sürdüreceğim" dediği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Güvenlik kamerası görüntüleri

Bir kişinin polise sicil numaranı ver demesi

Yaşanan arbede

Süre: 00'49" Boyut: 91,4 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,

=================================================

4)KAMYONET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

DİYARBAKIR'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Özlem Kaçar'ın kullandığı 06 BHE 940 plakalı otomobil ile Mehmet Salim Önemli'nin yönetimindeki 34 AH 7450 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerlerken çarpıştı. Otomobili bir süre önüne alıp, sürükleyen kamyonet devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Salim Önemli ile yanında bulunan Osman Sönmez yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Önemli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin, çarpıştığı otomobili sürükledikten sonra devrildiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

--------

Güvenlik kamerası

Olay yeri

İtfaiye ekipleri

Kaza yapan araçlar

Polis ekipleri

Yere saçılan içecekler

Ambulans ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 251 MB

=====================================================

5)PROF.DR. ŞERİF BARIŞ: DEPREMDEN KORKARAK TATİLLERİNİ YARIDA KESMESİNLER

KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Şerif Barış, İzmir'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, "Bu depremden korkarak vatandaşlarımızın tatillerini yarıda kesmemelerini tavsiye ederim. Muhtemelen bundan daha küçük 1 ay sonra veya 1.5 ay sonra artçı depremler olacak ve bunlar için de endişe etmemek gerekir" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Şerif Barış, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak açıklama yaptı. Bu depremin ardından 'Daha büyük bir deprem olur mu?' sorusunun akıllara geldiğini söyleyen Prof. Dr. Barış, "İzmir Türkiye'nin tehlikeli deprem kuşaklarının birinin üzerinde yer alıyor. Ege bölgesi açılma rejimi dediğimiz teknik bir rejim var. Sık sık depremler üretiyor. Batıda 5,1- 4.8 yani orta büyüklüğündeki depremlerin normalde hasar yapmaması lazım. Bu depremin de binalarda hasar yapacağını zannetmiyorum. Batı ekonomik olarak, eğitim seviyesi olarak bu depremlere alışık ve depreme dayanıklı bina ve bilinç anlamında daha üst düzeyde. Ben binalarda çok fazla hasar beklemiyorum. Köy evlerinde hiçbir mühendislik görmemiş yapılarda muhtemelen küçük ve orta hasarlı olabilir diye düşünüyorum. Bunun da can kaybına yol açmaması gerekir bu büyüklükteki bir depremin orta büyüklükteki bir deprem insanın aklına bunun öncü bir deprem mi? olduğunu getiriyor. Bu depremden sonra daha büyük bir deprem aynı bölgede olabilir mi? sorusu akıllara geliyor. Ege'de daha önce olmuş büyük depremlere baktığımızda öncüsü yok. Orta büyüklükte deprem olduktan sonra daha büyük bir deprem olmuyor." dedi.

'TATİLLERİNİ YARIDA KESMESİNLER'

Depremden korkan vatandaşlara tatillerini yarıda kesmemelerini tavsiye eden Prof. Dr. Barış, şöyle konuştu:

"Buna bakarak ve binalardaki hasar durumuna bakarak eğer binada hasar yapısal problem yoksa ben şahsen orada olsaydım dönmezdim. Bu depremde Türkiye'nin bir deprem gerçeğinin göstergesi. Buna bakarak bu depremden korkarak tatillerini yarıda kesmemelerini tavsiye ederim. Ama Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu için konuştuğumuz konu yine depremler. Oradaki vatandaşların nereye giderlerse gitsinler yaz tatili veya aile ziyaretine deprem sırasında doğru davranış şekillerini öğrenmeleri lazım. Depremden önce almaları gereken ve deprem sırasında almaları gereken önlemleri öğrenmeleri lazım. O zaman depremden korkmaya gerek yok. Çünkü yapı stoku o bölgeler için o kadar kötü değil. Deprem olduğunda başımızı koruyacak vücudumuzu koruyacak çök-kapan-tutun hareketiyle vücut küçültüp, savrulacak düşecek eşyalardan korunmamız lazım. Mobilyaların sabitlenmiş olması lazım. Binalardan hızlıca kaçmamamız lazım. Asansöre binmemek, balkonlardan atlamamak, merdivenlere gitmemek lazım. Bunun gibi basit davranışlarını yaparlarsa yaşamlarını normal şekilde sürdürürler. Bu depremin arkasından muhtemelen bundan daha küçük 1 ay 1,5 ay artçı depremler olacak bunlar için de endişe etmemek gerekir."

Görüntü Dökümü

------------------------

-Prof. Dr. Şerif Barış röp

-Detaylar

(Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

=================================================

6)DÜZCE'DE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 8 GÖZALTI

DÜZCE'de, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce ve Gölyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 8 kişiyi takibe aldı. Jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonla K.T., Ö.T., K.N., D.A., E.A, O.M., S.A. ve E.Y. gözaltına alındı. 8 kişinin ev ve araçlarında yapılan aramada 296 gram skunk, 108 gram esrar, 10 kök hint keneviri, 2 adet tabanca, 431 adet mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 300 lira para ele geçirildi. 8 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Uyuşturucu satışı yapanların adliyeye çıkarılırken görüntüsü detayları

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,