Dha yurt bülteni - 9

Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı

İzmir'de, Eymen Sadık Durak'ı (5) öldürmekle suçlanan annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin'in (37) tutuklanmalarının ardından ifadeleri ortaya çıktı. Mine Durak'ın, Eymen'e şiddet uyguladığını öne sürdüğü Serkan Erçetin, emniyette susma hakkını kullanırken, mahkemedeki ifadesinde sevgilisini suçladı. Eymen'in, nefes borusuna soda kaçması sonucu öldüğünü iddia eden Erçetin'in, "Annesi Eymen'i gömüp, saklamamızı söyledi, 'Kimseye derdimizi anlatamayız' dedi. Her planı annesi yaptı. Olaydan önce uyuşturucu kullanmıştık" dediği öğrenildi. Mine Durak'ın ise oğlunu Serkan Erçetin'in öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenilen Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen hafta harekete geçti. Polis, uzun süre eve gelmeyen anne Durak'ı yakınlarının evinde yakaladı, küçük Eymen'i ise bulamadı. Polise ilk önce çelişkili ifade veren Durak, ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü söyledi. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtığında, poşet içinde, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Apartman görevlilerine, annesinin kendisine şiddet uyguladığını söylediği öğrenilen Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri, anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Erçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İkili, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mine Durak ve Serkan Erçetin, dün gece çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin, Mine Durak ve sevgilisi Serkan Erçetin'e ait sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli görüntüler tespit ettiği de öğrenildi.

Öte yandan Eymen'in yakınları; 2 yıl önce geçirdiği babasının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini, küçük çocuğun Raiba isimli kız kardeşiyle birlikte annesi bakamadığı için çocuk bakımevine verildiğini söyledi. Yakınlarının bu iddiaları araştırılırken, Eymenle birlikte Rabia isminde kızın bakımevine verildiğine dair kayıt bulunamadığı öğrenildi.

'SERKAN TEHDİT EDİNCE POLİSE ANLATMADIM'

Tutuklu Mine Durak ile Serkan Erçetin'in, emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Durak'ın, polisteki ifadesinde, olayın 18 Ağustos'ta, Çeşme'den İzmir'e otomobille döndükleri sırada meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Mine Durak'ın, "Tuvalet ihtiyacı için durduğumuz sırada otomobilden ayrıldım. Bu sırada otomobilden bağrışma sesleri duydum. Döndüğümde oğlumun hareketsiz şekilde yattığını gördüm. Eymen'in öldüğünü anladım. Serken Erçetin, 'Susması için eliyle ağzını kapattım, kapatır kapatmaz bu hale geldi' dedi. 2 gün boyunca cesedi araçta tutup saklayacak yer aradık. Daha sonra bulduğumuz çukura koyup üzerine tuğla yığdık. Serkan beni tehdit edince de olayı polise anlatmadım" dediği öğrenildi.

'HER PLANI ANNESİ YAPTI'

Mine Durak'ın Eymen'e şiddet uyguladığını öne sürdüğü Serken Erçetin ise poliste susma hakkını kullandı. Erçetin'in mahkemede verdiği ifadesinde ise Mine Durak'ı suçladığı belirtildi. Olay günü Eymen'in, otomobilde içtiği sodanın nefes borusuna kaçması sonucu öldüğünü öne süren Serken Erçetin'in, "Anne, Eymen'i gömüp, saklamamızı söyledi. Bana 'Kimseye derdimizi anlatamayız' dedi. Ben de korktum. Her planı annesi yaptı. Olaydan önce uyuşturucu kullanmıştık, kafamız güzeldi" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ

Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 'Sivas Kongresi' 100 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yoldaki en önemli temel taşlardan biri olan tarihi Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yola çıkarak başlattığı milli mücadelenin en önemli temel taşları arasında yer alan 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi 100 yaşına ulaştı.

Kentte, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kutlamaları için aylar öncesinden başlayan hazırlıklar tamamlandı. Yarın gerçekleştirilecek kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı bakanlar, siyasi parti yetkilileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak. Kutlamalarda, tarihi kongrenin temsili canlandırmasının yanında Türk Yıldızları ve Solo Türk ekipleri de gösteri uçuşu yapacak.

KONGRENİN TARİHİ ÖNEMİ

Amasya Genelgesi ile kongre yapılması planlanan illerden biri Erzurum, diğeri Sivas oldu. Erzurum Kongresi'nin ardından Mustafa Kemal Paşa'nın 2 Eylül'de Sivas'a gelişinin ardından Sivas Kongresi çeşitli illerden gelen delegelerin katılımı ile 4 Eylül 1919'da, o zamanki Erkek Lisesi'nde toplandı. Erzurum Kongresi'ne katılanların yanı sıra Batı ve Orta Anadolu'dan gelen delegelerin katılımı ile Sivas Kongresi ulusal bir nitelik kazandı. Kongre, işgal kuvvetlerinin tüm baskı ve engelleme çabalarına karşın 4 Eylül 1919'da saat 15.00'te başladı. Yaklaşık 41 delegenin katılımı ile gerçekleştirilen kongrede bazı itirazlara rağmen başkanlığa Mustafa Kemal Paşa seçildi. 8 gün süren kongre sonunda alınan kararlar tüm ulus adına önemli maddeler içerdi. Sivas Kongresi, yeni bir Türk devletinin kuruluşunda temeli oluşturması bakımından ülke tarihi açısından büyük öneme sahip oldu. Erzurum Kongresi'nde vatanın bölünmez bütünlüğü ve tam bağımsızlığıyla ilgili alınan kararlar Sivas Kongresi'nde de aynen kabul edildi.

Başta manda ve himaye olmak üzere önemli tartışmaların yaşandığı kongrede şu kararlar alındı:

"Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır. Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır. Manda ve himaye kabul edilemez. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir. Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, 'Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti' adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir."

'CUMHURİYET'İN TEMELİNİ BURADA ATTIK'

Kongrede alınan karar doğrultusuna Ankara'da Milli Mebusan'ın açılmasıyla Kurtuluş Savaşı yürütülerek, savaş sonrası kurulacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önü açıldı. Kongre sürecinde bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile milli mücadeleye destek verilmesi ve yapılan çalışmaların halka duyurularak desteklerinin alınması amacı ile 14 Eylül 1919'dan itibaren de İrade-i Milliye Gazetesi yayın hayatına başladı. Gazete 1922'li yıllara kadar aralıklarla yayınını sürdürdü. 9 Aralık 1919'da Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan Cemiyeti kurularak kadınların da etkin olarak mücadeleye katılımı sağlandı. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları milli mücadele döneminde 108 gün boyunca Sivas'ta kalarak burayı karargah olarak kullandı. 2 Eylül'de geldikleri Sivas'tan 18 Aralık 1919'da ayrılarak Ankara'ya geçti. Sivas Kongresi, Anadolu halkını birleştirip milli mücadele yolunda harekete geçirdi. Milli mücadele, 9 Eylül 1922'de kazanılan büyük zafer sonrasında 29 Ekim 1923'te ise Cumhuriyet'in ilanına kadar uzandı. Cumhuriyetin ilanından sonraki yıllarda şehre gelen Atatürk, kongrenin yapıldığı liseyi ziyaret ederek, "Cumhuriyet'in temelini burada attık" dedi.

Kongrenin yapıldığı lise sonraki yıllarda Sivas Lisesi adını alarak 1981 yılına kadar eğitim hizmetini sürdürdükten sonra, yeniden tefriş edilerek 1990 yılından itibaren Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi haline dönüştürüldü. Kongre Müzesi'nde en son kapsamlı restorasyon çalışması ise 2016 yılında gerçekleştirildi. Kongre'nin 100'üncü yıl dönümü nedeni ile bu yıl yoğun ilgi gören müzeyi şu ana kadar yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.

Ziyaretlerin yoğun şekilde devam ettiği müzeyi gezenler, "Sivas'ta olmaktan ve tarihe mal olan Sivas Kongresi ruhunu yaşamaktan büyük mutluyuk duyuyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

Kastamonu'da uçuruma yuvarlanan kamyon alev aldı: 3 ölü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan inşaat malzemesi yüklü kamyon, 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak alev aldı. Kazada, kamyonda bulunan 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Çatalzeytin ilçesi girişinde meydana geldi. Kocaeli'den Sinop'un Ayancık ilçesine giden Birol Özdemir yönetimindeki 41 DV 367 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Ağaçlık alana yuvarlanan kamyon, alev aldı. Yoldan geçen sürücüler, ağaçlık alanda yangın çıktığını düşünerek durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise alev topuna dönen kamyonu fark etti. Gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alana da sıçrayan yangını söndürdü. Hurda yığını haline gelen kamyonda yapılan incelemede sürücü Birol Özdemir ile yanında bulanan Niyazi Çakır ve Necati Akbaş'ın yanarak öldükleri belirlendi.

3 kişinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da devriye görevinden evine dönen bekçi, silahlı saldırıyla öldürüldü (2)

DOĞDUĞU KÖYDE TOPRAĞA VERİLDİ

Batman'da, devriye görevini tamamladıktan sonra yürüyerek evine dönerken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 3 çocuk babası bekçi Vezir Gümerkan'ın cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gümerkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, hastane mescidine getirilerek cenaze namazı kılındı. Batman Emniyet Müdürü Ali Akkaplan, silah arkadaşları ve çok sayıda yakınının katılımıyla kılınan cenaze namazın ardından Gümerkan, doğduğu Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TESLİM OLDU

Öte yandan, Gümerkan'a silahlı saldırı düzenleyen kişinin polise teslim olduğu bildirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ BDYUTU: 196 MB

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN

Otobüsle, otomobil arasına sıkışan kadın yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aracının koltuğa dökülen sütü temizlerken otomobil ile otobüs arasında kalan Fatma Çelik (49) yaralandı.

Kaza, Hacıevhat Mahallesi Kır Sokak üzerinde meydana geldi. Fatma Çelik, kendisine misafirliğe 59 KG 821 plakalı otomobille gelen Nevcihan Çalışkan'ı karşılamak için sokağa indi. Bu sırada Çalışkan'ın otomobilinde bulunan süt arka koltuğa dökülünce, iki kadın temizlemeye başladı. Bu sırada İ.K.'nin kullandığı 59 LS 629 plakalı yolcu otobüsü Fatma Çelik'i, otobüs ile otomobil arasında sıkışarak yaralanmasına neden oldu. Sıkıştığı yerden vatandaşların yardımı ile çıkarılan Çelik, gelen sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şezlongların arasından yaşama tutundular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şezlongların arasından yuumurtadan çıkan yavru caretta carettalar heyecan yarattı.

Turgutreis Mahallesi Gün Batımı Plajında dün (pazartesi) akşam, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yavurularının yumurtadan çıkarak şezlongların arasında görülmesi heyecan yarattı. CHP'li Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Tamer Mandalinci (24), doğma büyüme Turgutreisli olduğunu belirterek, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Mandalinci, yavru caretta carettaların zarar görmemesi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerinden aldığı bilgiler doğrultusunda, güvenli bir şekilde denize ulaşmalarını sağladı.

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM, (Muğla)