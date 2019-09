Dha yurt bülteni - 9

Bakan Akar, akrabasının cenazesine katılmak için Mersin'de (1)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğu'nun cenazesine katılmak üzere Mersin'e geldi.

22 hane, şebeke suyu kullanamıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı kırsal Bağyaka Mahallesi'nin Çıkırcak ve Asar bölgelerindeki 22 hanenin sakinleri, şebeke suyu kullanamadığı için kendi açtıkları kuyulardan su ihtiyaçlarını karşılıyor. Kuyulardaki kirlilikten de yakınan bölge sakinlerinden Ayşe Ulukavak (90), "Bu yaşıma kadar şebeke suyu görmedim" dedi.

Muğla'ya 30, Yatağan'a 11 kilometre uzaklıktaki Bağyaka Mahallesi'nin Asar ile Çıkırcak bölgelerinde bulunan 22 hanenin sakinleri, hayatları boyunca şebeke suyu görmedi. Her iki bölgede kendi imkanlarıyla kuyu açtıran mahalleliler, kirliliğiyle dikkat çeken suyu içmelerinin yanı sıra yemekleri ile bahçelerinde de kullanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'ne 2016 yılında, yöre sakinlerince şebeke suyu getirilmesi için dilekçe verildi. Bunun üzerine harekete geçen MUSKİ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ile İçme Suyu Dairesi Başkanlığı görevlileri, bölgede inceleme yaptı. İncelemenin ardından Çıkırcak ve Asar bölgelerinde içme suyu şebekesi yapılmasına karar verildi. Geçen yıl faaliyet programına alınan projeye başlanmaması ise tepkilere neden oldu.

Evli ve 2 çocuk annesi Gülsün Ulukavak (25), "7 yıl önce evlendim. Temiz ve bol su görmedim. İlk zaman şok geçirdim. Bir an önce sıkıntımızın çözülmesi gerekiyor. Burayı Afrika'ya benzetiyorum" dedi.

Veysel Ulukavak (35) da yaşadığı Bağyaka Mahallesi'ne 4 kilometre uzaklıktaki Girme Barajı inşaatının devam ettiğini ve suyun akarak, boşa gittiğini söyledi.

Mustafa Ulukavak (66) ise kuyu suyu içmekten böbreklerinde taş oluştuğunu söylerken, 4 çocuk annesi Ayşe Ulukavak da "Bu yaşıma kadar şebeke suyu görmedim. Gençliğimde çok su taşıdım. Mecburiyetten içiyoruz" diye konuştu.

Hasımlarını 200 kilometre takip edip silah ve bıçakla saldırdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesine ahşap malzeme getiren keresteci Erol Şapkalı (42), Balıkesir'den itibaren kendisini takip eden 2 kardeşin silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Şapkalı, hastanede tedaviye alınırken, jandarma, kaçan kardeşleri yakalamak için araştırma başlattı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Balıkesir'de kerestecilik yapan Erol Şapkalı, Bursa'nın İnegöl ilçesine ahşap malzeme götürmek için kamyonetiyle yola çıktı. Ancak hasımları Arif E.ve Ersin E., Şapkalı'nın kamyonetini takibe aldı. 200 kilometrenin sonunda İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşan Erol Şapkalı, kamyonetten indiği sırada karşısına çıkan Arif E. ile Ersin E.'nin silah ve bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücüduna 2 kurşun isabet eden ve sırtından bıçaklanan Erol Şapkalı, kanlar içerisinde yere yığılırken 2 saldırgan kaçtı. İhbarla gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan Şapkalı'nın hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Jandarma, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Makam aracını sattı, öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı

Kocaeli Dilovası Belediye Başkanı AK Partili Hamza Şayir, makam aracını satarak elde ettiği geliri ilçede bulunan öğrencilere kırtasiye malzemesi almak için hazırlanan bütçeye ekledi. İlçede bulunan yaklaşık 12 bin öğrenci, ilk ders zili çaldığında belediye tarafından dağıtılan kırtasiye malzemeleriyle eğitime başladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilçede bulunan öğrencilere kırtasiye yardımı yapmak için bir proje başlattı. Proje kapsamında hedeflenen bütçeye ulaşabilmek için Audi A6 2015 model makam aracını satan, kiralanan bir aracı makam aracı olarak kullanan Hamza Şayir, elde ettiği geliri projesi için harcadı. İlçede bulunan 39 okulda 11 bin 600 öğrenci ilk ders zili çaldığında sıraların üzerinde bulunan kırtasiye malzemeleriyle eğitime başladı. Belediye hizmet binası yanında bulunan Dilovası Şehit İzzettin İnceoğlu İlkokulu'na gelerek burada öğrencilerle buluşan Hamza Şayir, öğrencilerle sohbet ederek kırtasiye malzemelerini dağıttı.

Amaçlarının ilk önce gelir seviyesi düşük ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek olduğunu ama ilerleyen dönemlerde ilçede bulunan tüm öğrencilere yardım etmeye karar verdiklerini ifade eden Hamza Şayir, "İlçemizde yaklaşık 12 bin öğrencimiz var. Biz de bu dönemde sosyal sorumluluk çerçevesinde tüm öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapmaya karar verdik. Hiç kimseye ayırım yapmaksızın bu projemizi gerçekleştirdik. Çocuklarımızın vatanına, bayrağına bağlı aidiyet duygusu olan öğrenciler yetişmesi için, her şeyden önce devletimizin onların yanında olduğunu hissettirmemiz için biz bu projemizi gerçekleştirdik. Devletimiz zaten her dönem kitap yardımı yapıyor, katkı olarak çorbada tuzumuz olsun diye kırtasiye yardımlarını da biz yaptık.ö dedi.

"BIRAKIN MAKAM ARACINI BİZ CEKETİMİZİ DE SATIP BUNU YAPMAYA HAZIRDIK"

Yapmış olduğu projede Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, okulların eksikliklerine göre hazırlanan kırtasiye malzemelerinin alındığını ifade eden Hamza Şayir, "Her sınıfın kendi ihtiyaçlarını belirleyip ona göre listeler hazırladık ve o listeleri dağıttık. Bu olay makam aracını satarak gündeme geldi. Haber ve rakam biraz çarpıtıldı. Bugün bir makam aracınız vardır onu satarsınız ama başka bir araca ihtiyaç vardır mutlaka başka bir araç alacaksınız. Söz konusu olan makam aracı değil. Bırakın makam aracını biz ceketimizi de satıp bunu yapmaya hazırdık zaten. Biz biliyoruz ki bu neslin ileride katma değerli ürünler üretmesi lazım bu düşüncelerle yola çıktık. Bizim amacımız buradaki eğitime dikkat çekmek biz bu düşünceyle yola çıktıkö dedi.

"BİR KALEM ALMAYA MUHTAÇ DÖNEMLERİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Kendisinin yoksul bir aileden geldiğini ifade eden Hamza Şayir, şöyle konuştu:

"Ben köyde doğdum, köy çocuğuyum. Bir köyden başka bir köye 7 kilometre yürüyerek gidip okuyanlardanım. Ben okumanın önemini de çok iyi biliyorum, oradaki sıkıntıları da çok iyi biliyorum. Bırakın bir kırtasiye malzemesini bazen bir kalem almaya muhtaç dönemleri çok iyi biliyorum. Günümüzde geldiğimiz şartlar çok iyi zaten devletimiz her zaman vatandaşının yanında oluyor her alanda. Bunun yanında biz de devletimize yine aynı şekilde devletin devamlılığı olarak çorbada bizim de katkımız olsun düşüncesiyle yola çıktık.ö

İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü (2)

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Zonguldak'taki bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Özkan Ekici'nin cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Özkan Ekici'nin kardeşi Selim Ekici (22) ağabeyinin iki hafta önce evlendiğini söyledi. Ağabeyiyle, şüpheli Mehmet Ali K.'nın arasında daha önceye dayalı husumet olduğunu ve konuşmadıklarını anlatan Selim Ekici, "Dün gece düğüne gittik birlikte. Daha sonra o arkadaşıyla gezmeye gitti. Gelirken yolda aracın önün kesmişler. Ağabeyim aşağı inmiş. Orada kaç kişiydiler bilinmiyor. 2-3 yerinden bıçak yarası var. Sonra eve geliyor. Ben kapıyı açarak ağabeyimi aldım. Sonra ambulansı aradık. Ambulans gelene kadar ben hastaneye götürdüm. Bıçak yarası kalbinin yanına denk gelmiş. İki hafta önce evlenmişti, düğün yapmıştı. İstanbul'da çalışıyordu. Madende çalışmıştı önceden. Terkar Zonguldak'a dönüp madene başlayacaktı" dedi.

Özkan Ekici, Himmetoğlu köyünde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Aydın'da 180 bin öğrenci ders başı yaptı

Aydın'da, 2019- 2020 eğitim öğretim yılında 180 bin öğrenci ders başı yaptı. İlk kez uygulanan ve hijyeni amaçlayan proje kapsamında, törenin yapıldığı ilkokulun öğrencileri sınıflarına, ayakkabılarını çıkararak girdi.

Efeler ilçesindeki Yılmazköy İlkokulu'nda, yeni eğitim öğretim yılı için tören yapıldı. Vali Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, daire müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Tören sonrası, daha fazla hijyenik ortam oluşturulması amaçlanan 'Okul Benim İkinci Evim, Ayakkabısız Okul' projesi uygulandı. Yılmazköy İlkokulu'ndaki tüm öğrenciler sınıflarına, ayakkabılarını çıkartarak girdi. Çocuklardan bazıları evlerinden getirdikleri terliklerini giydi. Protokol üyeleri ise sınıflara girerken galoş taktı. Projenin ilk kez bu okulda denendiği, il geneline yayılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açılış töreninde Vali Yavuz Selim Köşger, çocuklarla yakından ilgilendi. 4. sınıf öğrencileri, 1'inci sınıfa başlayan öğrencilere temsili hoş geldin çiçeği takdim etti.

Konuşma yapan Vali Yavuz Selim Köşger, "Bizim her çocuğumuzun, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olacakmış gibi eğitilmesi lazım. Kimin nereden nasıl çıkacağını bilmiyoruz. Belki Yılmazköy İlkokulu'ndan ileride bir cumhurbaşkanı çıkacak, bunu bilemeyiz. Bu okulda ilk kez ayakkabısız bir ortamda okullarına girip, tertemiz bir ortamda okuyacaklar. İnşallah onları bu şekilde çağın bilgisiyle donatacağız. Geleceğe daha farklı bakacağız. Eğitim yılı hayırlı olsun" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise, "Bugün 857 okulumuzda 14 bin öğretmenimiz ve 180 bin öğrencimizle 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Çocuk yetiştirmek dünyanın en zor sanatıdır. Güzel bir eser için güven, beceri, sabır ve sevgi gerekir. Bu sanatın ilk dersi çocuklarımızı anlamaktır. Bu önemli yürüyüşte çocuklarımıza olan ilgimiz sevgimiz ve merhametimiz insanımızı ve insanlığı ihmal edecektir" dedi.

