Dha yurt bülteni - 9

Muhsin Yazıcıoğlu davasında, Sivas'ta 5 tanık dinlendi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasında 'olayda görevi kötüye kullandığı' iddia edilen 9 kamu görevlisi hakkında Yargıtay 5'inci Dairesi dava açtı. Mahkemenin talimatı üzerine Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, HTS kayıtlarında helikopter kazasında ölenler ile telefonla görüştüğü tespit edilen Emre Kara, Mehmet Avcı, Ömer Ağdoğan, Hayri Köse ve Bekir Sezgin'in ifadelerini aldı.

Yargıtay 5'inci Dairesi'nin talimatı üzerine Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu davası ile ilgili 5 tanığın ifadeleri alındı. Duruşmaya, BBP İl Başkanı Uğur Bulut, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve çok sayıda partili katıldı. Kazanın olduğu gün dönemin İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ile 12 saniye telefonla görüştüğü tespit edilen Sivas Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, "Olayın olduğu 25 Mart günü, kaza yapan arkadaşları aradık. Ben de Yüksel Yancı'yı aradım. Telefon açıldı. 12 saniye açık kaldı. Bu sırada Yüksel Yancı ile konuşmadım. Sadece tabiat sesleri geldi. Sonra telefon kapandı. Ben bu sırada o bölgede çalışan bir subay ile görüştüm. Bana 4 arkadaşımın öldüğünü söyledi. Ben de bunun üzerine Kayseri Valisi'nin açıklama yaptığını söyledim. 'Muhsin Yazıcıoğlu başkanım yaralı olarak Kayseri'ye getiriliyor' dedim. Adana Jandarma İstihbarat Müdürü o zamanki rütbesi yarbay ya da binbaşı olabilir. Bir meslektaşına söylüyor. Benim ondan aldığım bilgiye göre 4 ya da 5 kişinin öldüğünü söylemişti. Benim ifade etmek istediğim, olayın olduğu gün telefonları açan birileri vardı. Kaza olduktan sonra oraya birileri ulaştı. Ama ulaşılmadı diye üç gün ertelendi" dedi.

'BÜTÜN ARKADAŞLARI ARADIK'

Eski Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Köse de, "Kazanın olduğu gün rahmetli genel başkanımız dahil bütün arkadaşlarımızı telefonla aradık. Kazanın olduğunu duyunca ilgili birimleri de tek tek aradık. Aramalar düştüğünde telefonlar açıldığında rüzgar sesi gibi bir ses vardı" diye konuştu.

'KİMLİK KONTROLÜ YAPILDIĞINI SÖYLEDİLER'

Tanık Bekir Sezgin ise,"Helikopterin düştüğü gün eşim Gülşen Sezgin, Yüksel Yancı'yı telefonla arıyor. Yüksel Yancı'nın teli açılıyor. Telefonu açan kişi 'Aramayın ulaşamazsınız, kimlik kontrolü yapılıyor' diyor. Daha sonra telefonu açmamışlar" ifadelerini kullandı.

Tanıklardan eski BBP Sivas Merkez İlçe Başkanı Ömer Ağdoğan da, "Olay günü parti binasındaydım. Kaza olduktan sonra bulundu diye bir haber verildi. Bu lafı yayanların art niyetli olduğunu düşünüyorum. Ben olay günü Yüksel Yancı'yı aradığımda rüzgar sesi ve derinden insan sesleri geliyordu. Akşam 70 saniye bir görüşmem gözüküyor. Bunu hatırlamıyorum. Kazanın olduğu gün Muhsin Başkan ve Erhan Üstündağ'ı aradım, telefonları açılmadı" dedi.

'ARADIM AMA ULAŞAMADIM'

Olay günü gazeteci İsmail Güneş ile HTS kayıtlarında 18 kez aradığı ve 15 dakika görüştüğü tespit edilen eski yerel televizyon muhabiri Emre Kara ise "Olay günü Emniyet Müdürlüğündeydim. Kazayı canlı yayında televizyonda gördüm. İsmail ağabeyi çok aradım ama ulaşamadım. Biz gazeteci olduğumuz için meslektaşımız olan İsmail'i çok aradık ama ulaşamadık" diye konuştu.

Avukat Kemal Yavuz'un, HTS kayıtlarında İsmail Güneş'in kendisini defalarca aradığının tespit edildiğini bu süre boyunca ne görüştüğünün sorulması üzerine Kara, "Hiç duymadım. Beni aramadı. Hatırlamıyorum. Beni arasaydı kesin açardım" dedi.

'TEHDİT ALTINDA DEĞİLİM'

Avukat Yavuz'un, Emre Kara'nın gerçekleri sakladığını ve birileri tarafından tehdit edilip edilmediğinin sorulması üzerine Kara, "Emniyet müdürlüğünden, İstasyon Caddesi'ne oradan da çalıştığım televizyonun bulunduğu yer olan Osmanpaşa Caddesi'ne geçtim. Arkadaşlarla durum değerlendirmesi yaptık. 18.30'da da İsmail ağabeyin eşi Yasemin Güneş'in evine gittik. Ben yemin ederek söylüyorum. O gün kendisi ile hiç görüşmedim. Yanımızda televizyonda birlikte çalıştığımız Nevzat Kutlu, Banu Polat, İsmet Yıldırım da vardı. Ben olay günü İsmail Güneş ile hiç telefon görüşmesi yapmadım. Bildiklerimi anlattım. Kimsenin tehdidi altında değilim. Keşke görüşseydim de bildiklerimi anlatsaydım" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı tanıkların söylediklerine karşı bir sözü olup olmadığını söylemesi üzerine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, "Emre Kara'nın söylediklerinin dışındakilerin söyleyeceklerine bir şeyim yok. Emre Kara bildiklerini mahkemeden saklıyor" dedi.

Tanıklardan Veysel Yılmaz ise yurt dışında olduğu için dinlenemedi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntüler

-Partililerin görüntüleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Yakınlarına mesaj atıp 'helallik' istedi, polis ve itfaiye ipten aldı

Antalya'da eşi G.K.'nin (50) boşanma davası açması üzerine bunalıma giren M.K. (54), yakınlarına sesli mesaj atıp, 'helallik' istedi. Eve gelen itfaiye ve polis ekibi, asılı olduğu ipi kesip, M.K.'yi kurtardı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2775 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşi G.K. ile boşanma aşamasında olduğu için bunalıma giren M.K., cep telefonundan yakınlarına sesli mesaj atıp, 'helallik' istedi. Gelen mesaj üzerine yakınları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ve polis ekibi, merdivenle balkondan eve girdi. Polis ve itfaiye ekibi, asılı olduğu ipi kesip M.K.'yi kurtardı. Çağrılan sağlık ekipleri, müdahale ettikleri M.K.'yi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen M.K.'nin daha önce de intihara teşebbüs ettiği, girişimde bulunmadan önce eşi G.K.'ye hitaben 'Beni anlamadın ya, ben ona yanıyorum' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Binadan genel görüntü

-Şahsın sedye üzerinde görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Kahveden okeye ara verip gelip bakanlardan görüntü

-Detaylar

'183 MB// 1 DK 41 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Tamir edilen cep telefonunun patlama anı kamerada

Batman'da tamir edilen cep telefonu patladı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Olay, kent merkezinde bulunan Japon Pasajı'ndaki iş yerinde meydana geldi. Cep telefonu tamircisinin elindeki telefon bir anda patladı. Arkadaşı da yanında bulunan tamirci, batarya kaynaklı patlama nedeniyle şaşkınlık yaşarken, telefona su ile müdahale etti. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonunun tamir anı

Patlama anı

Patlayan telefona müdahale

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,95 MB

Haber: Reşat YİĞİZ-Kamera: BATMAN,

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'İzmitçe' uyarılar ilgi gördü

İzmit Belediyesi, kent merkezinde bulunan bazı park ve bahçelere 'İzmitçe' uyarı tabelaları koydu. 'İzmitçe' tabelalar ilgi odağı oldu.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklara çöp atılmasını önlemek ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla kent merkezinde bulunan bazı parklara 'İzmitçe' tabelalar koyarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Üzerinde, 'İzmit çocuğu yere çöp atmaz boolumm' yazılı tabelalar vatandaşların ilgisini çekti.

Vatandaşlar tabelalarda 'İzmitçe' uyarılarda bulunulmasını beğendi. İzmit halkının geçmişten bu yana kendi arasında konuştuğu bir dil olduğunu ve bu dilin belediye tarafından tabelalarda kullanılmasının ilginç bir uygulama olduğunu belirten Murat Ay, "Belediyenin bu tabelaları koyması vatandaşların yüzünde gülümsemeye neden oluyor. İlginç yazılar olduğu için dikkat çekici oluyor. Bu da çevre temizliği bilincine olumlu katkı sağlayacaktır." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Park ve bahçelerdeki tabelalar

-Vatandaşlarla röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Hastanede eğitim, öğrencileri mutlu etti

Adana'da uzun süre tedavi gören ve bu nedenle eğitimlerine devam edemeyen öğrenciler için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sınıf kuruldu. Burada eğitim gören öğrenciler ayrıca öğretmenleri ve diğer arkadaşlarıyla vakit geçirme imkanı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ÇÜ Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin işbirliğiyle hastane içinde kurulan sınıfta, tedavi gören 8 çocuk, TOKİ Köprülü İlkokulu'na bağlı olarak eğitime başladı. Öğretmenleri Aygül Akbulut ile Nüket Kızılkaya Bektaş'ın nezaretinde eğitimlerini sürdüren çocuklar resim dersi görüyor, çizimler yapıyor.

Hastalıkları nedeniyle tedavi gören öğrencilerin eğitimlerini hastanede sürdürebildiğini anlatan öğretmen Bektaş, "Öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları ve moral motivasyonunu yüksek tutmak için yapılan bir çalışmadır. Lösemi hastası, böbrek yetmezliği, diyabet hastası ve daha farklı kan hastalıkları uzun süreli kronik hastalıkları bulunan öğrencilerimiz var. Hastane ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolün ardından bizler burada görevlendirildik. Öğretmenleri milli eğitim görevlendiriyor, sınıfı burada kuruluyor ve hastane de yer sağlıyor. Çok verimli bir çalışma, çocuklar uzun süreli hastanede kaldıkları için okula olan özlemlerini burada giderebiliyoruz. Çocuklar derslerinden geri kalmıyorlar, doktor, hemşirenin dışında öğretmen gördükleri için bir mutluluk oluşuyor. Serbest zaman etkinlikleri yapıyoruz, boyamalar, resimler, yapbozlar bunlar eğlendirici oluyor. Onun için çok yararını görüyoruz. Biz tedavilerinden arta kalan zamanlarda devreye giriyoruz. Veliler de çok olumlu buluyorlar" dedi.

'KIZIM ÇOK MUTLU'

Spinoserebellar Ataksi (SCA) hastası kızı Esma Çuhal'ı hastanedeki sınıfına getiren anne Nevin Çuhal, "Kızım sürekli kan aldığı için dalağı alındı, o yüzden buradayız. İlk hafta eğitimi okuldan geri kalmasın diye çizim dersleri verildi. Kızım bunun için çok mutlu oldu. Ben de çok iyi gördüm. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve hastaneye teşekkür ediyorum. Kızım burada açığını kapatıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Öğretmenin hasta öğrencilere ders vermesi

-DHA Muhabiri Akif Özdemir'in anonsu

-Öğrencilerin çizim ve resim yapmaları

-Öğretmen Nüket Kızılkaya Bektaş ile röp.

-Bir veli ile röp.

-Hasta öğrenci ile röp.

-Öğrencilerin yaptığı çalışmalardan genel ve detaylar

SÜRE: 04'50" BOYUT: 536 MB

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,