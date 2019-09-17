Dha yurt bülteni - 9

Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Göksu'ya gözaltı

Erzurum'un Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Melike Göksu, 'PKK üyeliği'nden aldığı 7,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca 2'si meclis üyesi olan 6 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Erzurum- Erzincan yolunun 25'inci kilometresindeki uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun da bulunduğu aracı durdurdu. Göksu ile birlikte Karayazı Belediyesi'nin HDP'li 2 üyesi dahil 6 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. HDP'li Göksu ve beraberindeki 6 kişi, Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık 2017'de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Göksu'nun aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanması üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Erzurum'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Karayazı'da yüzde 61,83 oranında oy alan HDP'li aday Melike Göksu, belediye başkanlığına seçilmişti.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE 'ŞEHİT' DEMİŞ

Erzurum Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen HDP'li Melike Göksu ile ilgili kararın gerekçesinde detaylar yer aldı. Melike Göksu ile Türkan Sümbül'ün teknik takibe takılan 3 Mayıs 2016'daki telefon görüşmesinde, Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesinde gerçekleştirilen hava operasyonunda öldürülen PKK'lı terörist Murat Aras'tan 'şehit' diye bahsettiği tespit edildi. Birçok konuşmada farklı tarihlerde öldürülen teröristler için 'şehit' diyen Göksu'nun, bu teröristlerin cenazelerini de ailesi ve köylüleri ile birlikte teslim almaya gittiği belirlendi.

KARARDA İTİRAFÇININ DA İFADELERİNE YER VERİLDİ

Gerekçeli kararda, itirafçı olan K.K.'nin ifadeleri de yer aldı. İtirafçı K.K.; Melike Göksu ve beraberindekilerin, terör örgütü üyelerine yiyecek ve içecek getirdiğini söyledi. Göksu'nun yanında getirdiği kıyafetleri kadın örgüt mensuplarına verdiğini aktaran K.K., sanığın milis- iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunan kişiyi arayarak, evine çağırdığını, 'Aşikar' kod adlı örgüt mensubunun talimatıyla örgüte yeni katılan kadın teröristin üzerinden Muş'un Varto ilçesine örgüte aktarımını sağladığını vurguladı. K.K., ifadesinde, "Bir gün Karayazı belediye encümenlerini, Karayazı HDP İlçe Başkanı'nı, ilçe teşkilatından bazı şahıslar ile çevre köylerdeki bazı şahıslar bulunduğumuz mağaralar bölgesine çağrıldı. Amaç 'Davut' olarak bildiğim örgüt mensubunun babası ile ilgili yapılacak olan mahkeme ile ilgiliydi. Gelenler arasında Melike Göksu da vardı. Davut'un babasını mağaralar bölgesine getirdikten sonra şahsın mahkemesi yapıldı. 'Aşikar' kod adlı şahıs hakkında ölüm emri verdi. Ancak mahkeme heyetinde bulunanlar 'Aşikar'ın vermiş olduğu ölüm emrini, şahsın oğlu Davut'un örgüte katılması dolayısıyla ağır olduğunu düşündüler. Bu nedenle şahıs hakkında bölgeden sürgün edilmesine karar verildi. Mahkemenin vermiş olduğu karar sonrasında Davut'un babası serbest bırakıldı" dedi.

Melike Göksu'nun, PKK/KCK terör örgütünün Karayazı ilçesi kırsalında bulunan silahlı mensupları ile görüştüğüne işaret edilen kararda, "Bu kişilere dönem dönem gıda ve giyim malzemeleri götürdüğü, yine örgütün alternatif olarak oluşturmaya çalıştığı komisyonlarla alakalı dağ kadrosu ile yapılan görüşmelere katıldığı gibi dağ kadrosunun gerçekleştirdiği sözde yargılamalarda da bulunduğu, dağ kadrosuna gerçekleştirilen yeni katılımlarda sanığın bulunduğu tespitlerine ulaşılmıştır" denildi.

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-Erzurum Adliyesinden arşiv görüntü

-Melike Göksu'nun fotoğrafı

HABER: Zafer KUMRU/ERZURUM,

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Genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler

Adana'da 2 kişi tarafından darbedilip, üzerine siyah renkli sıvı dökülen müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Göl Kenarı Yolu'nda işletmecilik yapan Ebru Berköz Karaca, daha önce bir mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu L.G. ve O.G. ile karşılaştı. Hazine arazisi üzerine kurulu mekanın işletmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı bu 2 kişi tarafından önce tehdit, ardından da darp edilen Karaca, üzerine dökülen siyah renkli sıvı madde nedeniyle hastaneye götürüldü. Karaca, Çukurova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şüpheliler L.G. ve O.G. ise gözaltına alındı.

TİNER VE BOYA KARIŞIMI DÖKMÜŞLER'

Ebru Berköz Karaca'nın üstüne dökülen maddenin boya ve tiner karışımı olduğu öğrenilirken, 2 zanlının Karaca'yı araba takip edip önüne keserek durdurdukları, ardından da arabadan indirerek önce beyzbol sopasıyla darp ettikleri iddia edildi. Zanlıların Ebru Berköz Karaca'nın üstüne boya ve tiner karışımı döktükleri ve şikayetini geri çekmemesi durumunda yakmakla tehdit ettikleri öğrenildi.

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Üzerine kimyasal madde dökülen kadın

Kadının acil serviste polis ile konuşması

Fotoğrafları

Haber-Nuri PİR-Kamera: ADANA,

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Kağıt toplayıcısını öldürdü, portakal bahçesinde yakalandı

Adana'da atık kağıt toplayıcısı Ahmed Aşur'u (18) başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Samet E., polis tarafından kısa sürede saklandığı portakal bahçesinde yakalandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 58282 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmed Aşur, elektrikli bisikletiyle ara sokaklarda atık kağıt toplarken tabancayla açılan ateş sonucu başından vuruldu. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ahmed Aşur yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada Cinayet Büro Amirliği görevlileri başlattıkları soruşturma kapsamında şüphelinin eşkalini belirledi. Mahalleyi abluka altına alan polis, portakal bühçesinde saklanan şüpheli Samet E.'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinde ruhsatsız bir tabanca ele geçti. Şüphelinin verdiği ilk ifadesinde ölen kişinin evlerinden hırsızlık yapmaya çalışıtğını bu nedenle korkutmak amacıyla ateş açtığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Sokaktaki polis ekipleri ve kalabalık

Bir vatandaşın konuşması

Olay yerinden genel ve detay

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Bayramı ülkelerinde geçiren 39 bin Suriyeli döndü

Ramazan ve Kurban bayramını ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Şu ana kadar 39 bin Suriyelinin Türkiye'ye geldiği ve dönüşlerin 31 Aralık'a kadar süreceği bildirildi.

Ramazan Bayramı için 17- 31 Mayıs ile Kurban Bayramı için 22 Temmuz- 9 Ağustos'ta Kilis Valiliği'nin izniyle ülkelerine giden 60 bini aşkın Suriyelinin dönüşleri devam ediyor. Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'na işlemlerini yaptıran Suriyeliler, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisince işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor.

Ramazan ve Kurban bayramlarında ülkelerine giden Suriyelilerden şu ana kadar 39 bini Türkiye'ye dönerken son günlerde dönüşlerde azalma olduğu belirtildi. Suriyelilerin dönüşünün, 31 Aralık'a kadar süreceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Otobüsten inen Suriyeliler

-Kuyruğa giren Suriyeliler

-Yapılan röportaj

-Suriyelilerin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 243MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Biber ve salçaya konulmak istenen atık domates posası imha edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, zabıtanın yaptığı denetimlerde, bir depoda, toz biberde ve salçada kullanıldığı belirlenen atık domates posası, el konularak imha edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde Beyler Mahallesi'ndeki bir depoda yapılan denetimlerde çuvallar içerisinde atık olan 25 ton domates posası ele geçirildi. Toz biber ve salça yapımında katkı maddesi olarak kullanılmak üzere depolandığı ileri sürülen domates posası, el konularak ilçe dışındaki boş alanda zabıta görevlilerinin kontrolünde yakılarak imha edildi.

'HAYVANA DAHİ YEDİRİLMEYECEK OLDUĞU ANLAŞILDI'

İslahiye Belediyesi Zabıta Amiri Sedat Balta, "İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü ile birlikte yaptığımız kontroller sonucunda, bir ambarda yaklaşık 25 ton domates posası ele geçirildi. Gıda üretiminde kullanılan domates posasını insanın tüketmesi halinde sağlığına zarar vereceği ve hatta hayvana dahi yedirilemeyecek katkı maddeleri olduğu anlaşıldı. Gıda mühendisleri tarafından yapılan incelemenin ardından imhasına karar verilen domates posasının zabıtamız kontrolünde yakarak imhasını yapmaktayız. İlçemiz biber üretiminde önemli tesislere sahip. Biber kalitesini gölgelemenin yanında insan sağlığını tehdit eden merdiven altı üretim yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Denetimlermiz aralıksız devam edecek" dedi.

Öte yandan atık maddelerin ele geçirildiği depo sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Domates posası yakılması

Çuvalalrın ateşe atılması

Zabıta Amiri Sedat Balta ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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