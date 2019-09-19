Trafikten men araçla, ehliyetsiz direksiyona geçen avukat ile arkadaşı, polislere zor anlar yaşattı

Bursa'da uygulama noktasında otomobilleri durdurulan avukat F.D. ile kendisini avukat olarak tanıtan arkadaşı E.S., kimliklerini göstermeyerek, üst araması yaptırmadı. Polise hakaret ettikleri de öne sürülen ikili, savcılık kararıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Avukat F.D.'nin ehliyetinin olmadığı, otomobilin ise daha önce trafikten men edildiği ortaya çıktı. F.D. ve E.S.'nin, polisleri itekledikleri ve üst aramasına engel oldukları anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, geçen Pazar gecesi, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, şüphe üzerine 16 CZN 13 plakalı otomobili durdurdu. Polis, sürücü ile beraberindeki kişiden, araçtan inip, evraklarını vermelerini istedi. Sürücü F.D., polise, avukat olduğunu ve üst araması yapamayacaklarını söyledi. Polis de F.D.'nin kimliğini görmek istedi. F.D. avukat kimliğini verirken, beraberindeki E.S. üst araması yapılacağı sırada kendisinin de avukat olduğunu bildirdi. Ancak avukat kimliğini gösteremedi. Bunun üzerine Yunus ekipleri, ikilinin üst aramasını yapmak istedi. İddiaya göre bu sırada F.D. ve E.S., polisleri itekleyerek, hakaret etti.

'HARİTADAN YER BEĞENİN' DEDİĞİ İDDİASI

Yapılan incelemede otomobilin daha önceden trafikten men edildiği, sürücü F.D.'nin ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Avukat F.D. ve avukat olmadığı tespit edilen E.S., savcılık kararıyla gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Avukat F.D'nin, kendisine işlem yapmak isteyen polislere tehdit ve hakaretler savurarak, "Komisyonu arayacağım, müdürlerinizi arayacağım. Sizi sürdüreceğim, haritadan yer beğenin" dediği öne sürüldü.

İkili hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine hakaret ve tehdit' suçlarından işlem yapıldı. F.D.'ye ayrıca trafikten men kaydı bulunan araçla ehliyetsiz trafiğe çıktığı için 2 bin 835 TL para cezası kesildi. Avukat ve arkadaşı, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

İki arkadaşın polislere direndikleri, üst aramasına engel oldukları ve yunus polislerini itekledikleri anlar, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

'KARGA TULUMBA POLİS ARABASINA ATILMIŞTIR'

Avukat F.D., Bursa Barosu aracılığıyla bir basın açıklaması yaparak, polislerin kendilerini darbettiğini iddia etti. Bursa Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Barosu mensubu Avukat F.D. aracı ile Çekirge Caddesi'nde seyir halindeyken genel trafik uygulaması yapan polisler tarafından durdurulmuş, avukat olduğunu belirtmesine rağmen arama işlemi yapılmak istenmiş, meslektaşımıza zor kullanılmaya çalışılmıştır. Hukuksuz işlemi kabul etmeyen meslektaşımız tehdit ve hakaretlere maruz kalmış, tahrik edilmeye çalışılmış, yerlerde sürüklenip, karga tulumba polis arabasına atılmıştır. Her fırsatta ifade ettiğimiz üzere avukatlara yönelik baskı ve saldırılar esasen halkın hak arama özgürlüğüne yöneliktir ve yurttaşlarımıza gözdağı verilmek istenmektedir. Meslektaşlarımıza yönelik bu tahrik edici saldırıyı kabulleneceğimizi hiç kimse düşünmemelidir. Meslektaşlarımıza saldırıda bulunan, fiziki ve psikolojik şiddet uygulayan, tehditlerde bulunan polis memurları hakkında derhal soruşturma başlatılıp açığa alınmalıdırlar."

Görüntü Dökümü

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-Olay anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Babasını satırla dövdüğü iddiasıyla tutuklandı

Sinop'un Durağan ilçesinde babası Cemal Canlı'yı (86) satırla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Canlı (51) tutuklandı.

Olay, dün Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Canlı, ziyaret için Tekirdağ'dan memleketine gelen sağlık memuru oğlu Süleyman Canlı, tarafından iddialara göre satır ile darp edildi. Evinin camından atlayıp polise sığınan baba, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Kollarında, sırtında ve göz çevresinde morluklar oluşan yaşlı adam, oğlundan şikayetçi oldu. Kısa sürede polis tarafından yakalanan şüpheli Süleyman Canlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Süleyman Canlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşadıklarını anlatan Süleyman Canlı, "Oğlum gece yarısı elinde satır ile alkollü şekilde eve geldi ve beni yataktan kaldırdı. Bir anda elindeki satırla dövmeye başladı. Sabaha kadar dövdü. Alkol aldığı için sızınca ben de akşama doğru camdan atlayarak evden kaçtım. Benim artık öyle bir oğlum yok" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Emin ADIGÜZEL/DURAĞAN (Sinop), -

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Öğrenciler tasarladıkları elektrikli araçlarla yarıştı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları' nda üniversite öğrencileri tasarladıkları araçlarla Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde dereceye girmek için mücadele etti.

Üniversite öğrencilerinin en verimli elektrikli aracı üretmek için yarıştığı 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları' TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenleniyor. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlarda dereceye girip ödül verilecek takımların araçları 20-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergilenecek ve gösteri sürüşü gerçekleştirilecek.

Yarışmalara katılacak takımların motor, motor sürücüsü, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi ve enerji yönetim sistemi parçalarını kendilerinin tasarlayıp üretmesi, yerli yapması gerekiyor. Bu parçalardan en az birini yerli yapmayan takımlar final yarışlarına katılım şansı elde edemiyor. Araçlarının yerli üretim parça olması konusunda üstün başarı gösteren takımlara aynı zamanda 'Yerli Ürün Teşvik' ödülleri verilecek. Tüm teknik kontrolleri geçerek final yarışları için piste çıkmaya 28 elektromobil, 5 hidromobil olmak üzere 33 takım hak kazandı.

'TÜRKİYE ARTIK SADECE TEKNOLOJİYİ KULLANAN BİR ÜLKE DEĞİL'

Körfez Yarış Pistinde yarışları takip eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bugün finalin son aşamasına gelen 28 elektromobil ve 5 hidromobil aracımız yarışıyor. Aslında bu yarış bir yıl öncesinde başladı ve takımlar oluşturuldu. Araçlarımız tasarlandı ve bu yıl ilk defa bir yenilik getirdik. Ülkelerimizin hedefleri noktasında milli teknoloji hamlemiz kapsamında artık sadece araç tasarımı için kullandığımız parçalar değil, onun dışında da yerli bir parça istiyoruz. Bu seneki yarışımızın kategorisi geçen yıldan daha zor. Katılımcılar mutlaka yerli parça kullanmak zorundalar. Bundan dolayı 33 aracımız yarışıyor. Biz TÜBİTAK olarak 15 yıldır bu sürecin içindeyiz. Güneş enerjili araçlarımız daha sonra da elektro ve hidromobil ile geçtiğimiz yıldan itibaren otomobil yarış kategorisi başladı. Türkiye artık sadece teknolojiyi kullanan bir ülke değil, teknoloji üreten bir ülke olmak zorunda ve bunu da inşallah başaracağız. Bunu da yapacak olan insan kaynaklarımız. Bu yüzden insanlarımızın niteliği çok önemli." dedi.

KENDİLERİ TASARLADI

Araçlarının tamamını kendileri tasarladıklarını söyleyen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Bilal Yüzer, "Biz aracımızı yaklaşık 2 yıl önce tasarlamaya başladık. Son 1 yıl içerisinde de yapımına başladık. Dış kabuğu olsun ve iç motoru olsun hepsini kendimiz tasarladık. Yaz boyu bu araçla ilgili çalıştık. Çok zor süreçlerden geçtik. Hepsinin üstesinden gelip buraya getirdiğimiz ve yarışabildiğimiz için mutluyum.ö diye konuştu.

YARIŞA KATILAMADILAR

Yaşadıkları talihsizlik nedeniyle yarışlara katılamadığını söyleyen İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencisi Enes Aslan, "Aracımızın kağıt üzerinde çalışması 6 ay sürdü. Aracımız 1,5 ay içerisinde tamamlanmış haline dönüştü. Gece gündüz aracı tamamlamak için çalıştık. Ufak bir talihsizlik yaşayarak yarışlara katılamadık. Batarya elektrik sisteminde sorun yaşadık. Bu sene dersler çıkartıp eksikliklerimizi fark ettik." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yarışlardan görüntüler

-TÜBİTAK Başkanı röp

-Yarışlara katılan pilotlarla röp

-Yarışları izleyenler

-Araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Bakan Gül, şehit savcı Uzun adına bilişim sınıfı açtı



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Tunceli'de 2012'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen savcı Murat Uzun'un (34) adına Samsun'da okuduğu Gazi Ortaokulu'nda Adalet Bakanlığı'nca oluşturulan bilişim sınıfının açılışını yaptı.

Samsun'da bulunan Bakan Gül, basına kapalı olarak gerçekleştirilen Adalet Bölge Değerlendirme toplantısının ardından İlkadım ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nu ziyaret etti. Gül, burada öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Ardından Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 19 Eylül 2012 tarihinde oturduğu lojmanın girişinde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan 2 çocuk babası savcı Murat Uzun'un adına Samsun'da okuduğu Gazi Ortaokulu'nda Adalet Bakanlığı'nca oluşturulan bilişim sınıfının açılışını yaptı. Programa Bakan Gül'ün yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit savcı Murat Uzun'un eşi Cihan Uzun, annesi Ayşe ve babası Hamit Uzun da katıldı. Sınıfın açılış kurdelesini kesen Bakan Gül, "Bu sınıfta okuyan öğrenciler ülkemize, milletimize daha güzel hizmetler edecekler. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Şehidimizi rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsunö dedi. Gül, açılışın ardından şehit Uzun'un ailesi ve beraberindekilerle bilişim sınıfını gezdi, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün okula gelişi

-Bilişim sınıfının açılışı

-Sınıfın gezilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Koyun hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Adana'da bir çiftlikten 36 koyunu kamyonete yükleyip çalan 3 zanlı güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelilerden 2'si gözaltına alınırken diğeri aranıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi'nde Durmuş Diril, koyunlarına yem vermek için ağıla gittiğinde 36 koyunun olmadığını fark etti. Diril'in şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgeye giderek güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekip, görüntülerden 2 kişinin koyunları ağılın bulunduğu sokaktan yürütüp bir süre sonra başka birinin kullandığı kamyonete yüklediğini belirledi. Bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi'nden aracın plakasını belirleyen ekip, daha sonra araç sahibi ile yanındaki 2 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden araç sürücüsü Vahap A. ile İbrahim A. yakalandı. Emniyetteki işlemi tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İbrahim A. tutuklandı, Vahap A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekip, olaya karışan R.D. isimli üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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İki zanlının koyunları ağıldan çıkarması

Aracın gelmesi

Koyunların yüklendiği aracın görüntüsü

Zanlıların adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Bacağı kırık sokak köpeği tedavi edildi

Osmaniye'de futbol sahası kenarında bacağı kırık halde bulunan yavru köpek, yaklaşık 1.5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Cevdetiye beldesindeki futbol sahası kenarında çocuklarının yapacağı maçı izlemek için bekleyen ev hanımı Çilem Eker, yavru köpeğin sekerek yürüdüğünü fark etti. 6 aylık köpeği otomobiliyle Korkut Ata Gençlik, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Doğa Derneği'ne ait bilim evindeki Karakız Görüntüleme Merkezi'ne götürdü. Çekilen röntgende köpeğin bacak kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Köpek ameliyat edildi.

Çilem Eker, "Spor sahası kenarında sol üst bacağı kırılmış halde bulduk. Duyarsız kalamadık. Zaten hayvan sever bir aileyiz. 'Ne yapabiliriz' diye araştırırken, HAYTAP'a ulaştık. Röntgeni çekildi ve ameliyatı yapıldı" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise Karakız Görüntüleme Merkezi'nin sahipli sahipsiz bütün canlılar için kullanıldığını belirtti. Laçinbala, "Kliniğe getirilen canlımızdaki kırık şüphesinin kesinleşmesi için röntgen çekildi ve tespit edilen kırık için yaptığımız operasyonu başarılı bir şekilde tamamladık. Yaklaşık 2 aylık bir iyileşme sürecinden sonra 6 aylık yavrumuz, 7'nci ayında yeniden koşabilecek" diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise röntgen filminde humerus kemiğinde oblik kırık görüldüğünü ve 1.5 saat süren operasyonda intrameduller pin uygulanarak oblik kırığın sabitlendiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Görüntüleme merkezi

-Köpeğin röntgen için masaya yatırılması

-Ev hanımı Çilem Eker'in konuşması

-Veteriner Hekim Ali Laçinbala röp.

-Köpeğin ameliyat öncesi görüntüsü

-Köpeğin ameliyat için hazırlanması, tüylerinin traş edilmesi

-Operasyon esnasından detay görüntüler

-Ameliyat sonrası köpeğin son hali

-Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit'in konuşması

-Veteriner Hekim Ali Laçinbala'nın ameliyatla ilgili konuşması

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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