Dha yurt bülteni-9

Tekirdağ Valiliği: Depremde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadı

Tekirdağ Valiliği, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nin 5.36 derinliğinde, bugün saat 11.00'de, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ ve bazı ilçelerinde de hissedilen depremle ilgili Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı açıklandı. Açıklama şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 büyüklüğünde, derinliği 5.36 olan bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır."

TEKİRDAĞ,

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Kemalpaşa'da depolanan ithal atıklar için 866 bin lira ceza



Avrupa'dan geri dönüşüm için getirilen plastik atıkların İzmir Kemalpaşa'ya bağlı Akalan Mahallesi'nde depolanmasına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ceza yağdı. Bakanlığın yaptığı denetimin ardından plastik atıkların ithalatını yapan firmaya 649 bin 773 TL, sahasında bu atıkların depolanmasına izin veren firmaya da 216 bin 364 TL idari para cezası kesildi.

Avrupa'dan geri dönüşüm için geçen Ocak ayında getirilip, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Akalan Mahallesi'nde depolanan tonlarca plastik, kağıt gibi atıklar tepki çekti. Atıkların bulunduğu bahçede geçen 6 Eylül'de inceleme yapan Greenpeace üyeleri, 'çevre koşullarına uygun olmayan şekilde depolandığı' gerekçesiyle sorumlular hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Deniz Bayram, atıkların özellikle İtalya'dan getirildiğini ve olumsuz hava koşulları nedeniyle de toplandıkları yerde çoktan doğaya yayılmaya başladığını belirtip, yetkilileri göreve çağırdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da söz konusu ithal atıkların depolandığı alanda denetim yaptı. Denetimin sonucunda, alanda atıkların depolanması ile ilgili Bakanlığa herhangi bir bilgi verilmediği belirlendi. Ayrıca, söz konusu alana ilişkin herhangi bir izin/ lisans belgesi de bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık, bahse konu tesiste geri kazanıma tabi tutma beyanıyla 3 ayrı partide atık ithalatı gerçekleştirdiğini tespit edilen firmanın, lisansını iptal etti.

Ayrıca Bakanlık, atıkların ithalatını gerçekleştiren firmaya 649 bin 773 TL, sahasında bu atıkların depolanmasına izin veren firmaya da 216 bin 364 TL idari para cezası kesti.

Görüntü Dökümü

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-Depolanan ithal atıklardan ARŞİV görüntü

-Atıkların drone ARŞİV görüntüsü

Haber: KEMALPAŞA (İzmir),

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Çalışırken sulama kanalına düşen işçi boğuldu

Tokat'ta TOKİ kontuları inşatında çalışırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen inşaat işçisi Hasan Saksı (42) boğuldu. Saksı'nın cesedi düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında 4'ncü etap TOKİ konutları altında bulunan sulama kanalında meydana geldi. TOKİ konutları inşaatında işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Hasan Saksı, dayısı Mehmet Aşar ile birlikte sulama kanlı kenarında kanalizasyon hattı çalışması yaptı. Bu sırada dengesini kaybeden Saksı, sulama kanalına düştü. Hasan Saksı'yı kurtarmak için dayısı Mehmet Aşar da suya atladı. Kanalın içerisinde 700 metre boyunca Saksı'yı takip eden dayısı Mehmet Aşar, ulaşamayı başaramadı. Aşar kanaldan kendi çabasıyla çıkarken, akıntıya kapılan Saksı suda kayboldu. TOKİ konutlarında inşaatta çalışan işçilerin ihbarıyla olay yerine Tokat Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kayıp işçiyi bulmak için AFAD ekipleri kanalda çalışma başlattı. Talihsiz işçi, düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta su kanalının içinde AFAD ekipleri tarafından bulundu. Saksı'nın cesedinin sudan çıkarılmasının ardından dayısı Mehmet Aşar ve iş arkdaşları göz yaşlarını tutamadı. Saksı'nın cesedi, ambulansla otopisi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Arama çalışmaları

-Cesedin bulunması ve çıkarılışı

-İşçinin dayısı ve arkadaşlarının üzüntüsü

-Ölen işçinin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Vali Erin: Harran Üniversitesi hak ettiği noktada değil



Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) 2019-2020 akademik yıl açılış töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, "Harran, İslam medeniyetinin gelişmesine katkı sunan bir şehir aynı zamanda bugün batı medeniyetinin bilim, ilim ve teknolojinin de merkezini oluşturuyor. Ancak Harran Üniversitesi hakkettiği noktada değil" dedi.

Dünyanın ilk İslam üniversitesi kalıntılarının bulunduğu tarihi ilçede HRÜ tarafından kaymakamlık ve belediyenin de desteğiyle ilk kez akademik yıl açılış töreni düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci de katıldı.

Açılış konuşmasına yapan HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, geçen yıl 4 bin civarında öğrencinin mezun olduğu üniversiteye bu yıl da yaklaşık 5 bin öğrenci aldıklarını söyledi. Değişen ve gelişen akademik çalışmaların iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, öğrencilere hayat boyu rol model olmaya gayret ettiklerini ifade etti. Üniversite olarak hedeflerinden bahseden Çelik, Türkiye'nin yeniliklere açık bilim insanlarına ve girişimcilere ihtiyacı olduğunu anlattı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise yeni akademik yılın tüm akademisyen ve öğrencilere başarı getirmesini temennisinde bulunarak şunları söyledi:

"Milattan sonraki yüzyıllardaki gelişim ile birlikte bir taraftan İslam medeniyetlerine katkı sunan Harran öbür taraftan da batıya intikal edilen eserler ve oraya aktarılan kaynaklar ve kitaplarla aslında batı medeniyetine batı biliminin temelini oluşturdu Harran. Dolayısıyla hem İslam medeniyetinin gelişmesine katkı sunan bu şehir aynı zamanda bugün batı medeniyetinin bilim, ilim ve teknolojinin de merkezini oluşturuyor. Ancak Harran Üniversitesi hakkettiği noktada değil. Şanlıurfa'nın birçok çok problemi var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 17-18 senedir, Türkiye'deki 81 il içerisinde en fazla yatırım yapılan illerin başında Şanlıurfa geliyor. Üniversitemizin öncül ve amiral kurumlardan biri haline hep birlikte getirelim. Sistem değişiklikleri son 20 yılda da devam etti, bu eleştirilebilir ama kötü bir şey olmadığını ifade etmek lazım. Bir arayış var, daha iyiyi, daha güzeli ortaya koymak için. Çocuklarımıza neden neredeyse 20 yıla yakın eğitim sürecinden sonra iki kelime İngilizceyi bir araya getiremediğini, çocuklarımızı neden bu şekilde yetiştirdiğimizi sorgulayıp, önlemler almaya yönelik arayışlar var. Toplasanız her yıl 50 kitabı okuyup, üniversiteyi bitiriyorsunuz. Başka hiçbir kitap okumadan üniversiteyi bitirebiliyorsunuz. Ezerlikçilikten uzak, araştıran, sorgulayan, beynini şuna-buna kiralamayan, özgür düşünebilen, soru sormaktan korkmayan, ahlaklı, terbiyeli nesiller yetiştirmek zorundayız. Bunu başarabileceğimize inanıyorum."

Yüksek Öğretim Kurumu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komşuoğlu da kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. YÖK olarak Türkiye'de milyonlarca öğrenciye üniversite eğitimi verdiklerini anlatan Komşuoğlu, akademisyen ve öğrencilerin değişim ve gelişimlere açık olması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından akademik yıl açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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Akademik yıl açılışına katılan protokol ve öğretim üyeleri

Harran Üniversitesi Rektörü Sabri Çelik'in konuşması

Vali Abdullah Erin'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA

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Denizden su alan yangın söndürme uçağını düştü zannettiler



Antalya Konyaaltı Sahili'nde denize doğru alçalan uçağı, vatandaşlar düştü zannetti. Denizden su alıp yükselen uçağın, yangın söndürme filosuna katılan yeni uçaklardan biri olduğu anlaşıldı.

Konyaaltı Sahili üzerinde öğle saatlerinde denize doğru alçalan uçağı görenler, düştüğü düşüncesiyle kısa süreli korku yaşadı. Deniz seviyesine kadar alçalan uçak, su aldıktan sonra yükseldi. Uçağın, yangın söndürme filosuna katılan yeni uçaklardan biri olduğu anlaşıldı. Yangın söndürme uçaklarından farklılığı göze çarpan uçağın ana gövdesi üzerinde bulunan jet motorlarının sesi, sahilden de rahatlıkla duyuldu.

Uçağın ilk kez dün Kemer ilçesi Ovacık mevkiinde çıkan çalılık yangınında kullanıldığı kaydedildi.

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Uçak denizden su alırken

Uçak ormanlık alana su boşaltırken

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: ANTALYA-DHA

