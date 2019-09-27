Dha yurt bülteni-9

Rize'deki bayıltana kadar dayağın sanığı, hakim karşısında

Rize'de, eski kız arkadaşı Rabia T.'yi (18) oturduğu binanın girişinde bayıltana kadar döven Besim Güngör (24) hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yaralama ve tehdit' suçlarından iddianame hazırlandı. Hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Güngör, "Bir anlık sinirlerime hakim olamayarak kendisine vurdum, pişmanım" dedi.

Olay, 25 Temmuz'da, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Rabia T., oturduğu binanın girişinde, eski erkek arkadaşı Besim Güngör'ün saldırısına uğradı. Güngör, genç kızı tekme tokat dövmeye başladı. Rabia T., aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Besim Güngör, yere düşen genç kıza tekme atmayı sürdürdü. Çevredekilerin müdahalesiyle Rabia T., saldırgandan kurtulabildi. Saldırı anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNCE SERBEST KALDI, SONRA TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan saldırgan, polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Ancak Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine Güngör, yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırgan, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Tutuklu sanık Besim Güngör hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yaralama ve tehdit' suçlarından iddianame hazırlandı. Güngör'ün Rize 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Olayı anlatan Rabia T., Besim Güngör'ün kötü alışkanlıkları nedeniyle kendisiyle irtibatı kestiğini belirterek, "Bu sürede beni mesajlarla rahatsız etti. Olay günü kendisi binaya girdi. Beni darp etti. Dışarıya çıkmak istedim fakat tişörtümü çekerek durdurmaya çalıştı. Elinde sert bir cisim vardı. Şikayetçiyim" dedi.

'PİŞMANIM'

Duruşmada Besim Güngör ise Rabia T. ile konuşmak için binaya gittiğini belirterek, "Olay günü Rabia ile konuşmak istedim ancak o benimle konuşmak istemedi. Bir anlık sinirime hakim olamayarak kendisine vurdum, pişmanım. Şikayetten vazgeçerse ben de ondan vazgeçmeyi kabul ediyorum" diye konuştu. Güngör'ün tutukluluk halinin devamına karar vereren mahkeme, eksik raporların temin edilmesi ve görgü tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.



Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler)

Haber: Mehmet Can PEÇE/RİZE, -

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Bozcaada'da sahilde kepçeyle çalışmaya tepki

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, turizmci Kemal Özkarahan'ın Habbele Koyu'nda işlettiği Bertiz Oteli önündeki sahilde kepçe ile arazi düzeltmesi yapması, halkın tepkisine neden oldu. Sivil toplum örgütü Bozcaada Forum üyeleri, kıyı kenar çizgisi içerisinde yer alan doğal dokunun bozulduğu gerekçesiyle iş makinesinin önüne geçerek, çalışmayı engellemeye çalıştı. Otel sahibi Özkarahan ile grup üyeleri arasında gerginlik yaşanırken, Kaymakam İbrahim Gültekin bölgede incelemede bulundu.

İzinsiz olduğu öne sürülen çalışmayı protesto eden Bozcaa'da Forum üyeleri ile işletme sahibi Kemal Özkarahan arasında gergin anlar yaşandı. Özkarahan'ın kendilerini tehdit ettiğini öne süren forum üyeleri, yaşanan olayı da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Grup ile işletmeci arasında gergin anlar yaşandı. Bozcaada Forum üyeleri, Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin'in makamına çıkarak, çalışmayı şikayet etti. Kaymakam Gültekin, iddiaları araştıracaklarını, çalışmanın izinsiz yapıldığının tespit edilmesi halinde yasal işlem başlatılacağını söyledi. Kaymakam Gültekin, Habbele Koyu'na giderek, çalışma yapılan yerde incelemede bulundu.

BOZCAADA FORUM'DAN AÇIKLAMA

Bozcaada Forum üyeleri, işletmenin 3 yıldır sahilde iş makineleri ile düzenlemeler yaptığını öne sürerek şu açıklamada bulundu:

"Bozcaada Habbele Koyu kıyısında yer alan Bertiz Otel sahibinin, Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'ndan almış olduğu izniyle alakasız bir şekilde, plaj ve sit alanı olmasına rağmen kıyı kenar çizgisi iş makinesiyle çıkar amaçlı tahrip edilmiştir. Aynı işletmenin aynı sahili 3 yıldır iş makineleriyle talan etmesine bugün bir yenisi daha eklendi. Bu tahribatı durdurmak amacıyla çalışma yapılan yere gidip, tepkimizi ortaya koyduk. Ancak bu esnada işletme sahibi Bozcaada Forum üyelerine tehditte bulundu. Tehditlerin ardından saldırgan ve alaycı tavrına devam eden otel işletmecisinin kanunsuz bir şekilde doğayı tahrip etmesinin yanında bu nefret söylemleri ve tehditleri anayasal olarak suç kastı taşımaktadır. Bu nedenle de ilgili mercileri ve yetkilileri göreve davet ediyoruz."

BELEDİYE: BİZE BAŞVURU OLMADI

Bozcaada Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bugün itibarıyla İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Eskikule Mevkiinde Kemal Özkarahan, tarafından mülkiyeti kendisine ait 689 ada 1 ve 2 parsellerin önünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre kamuya terk edilen alanda belediyemize herhangi bir başvuru yapılmadan arazi tesviyesi yapıldığı ihbarı üzerine belediyemiz ekipleri ve jandarma birlikte olay mahalline gidilerek gerekli tutanak ile fotoğraflandırma yapılmış, daha sonra konu Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.05.2019 tarih 374 sayılı kararı çerçevesinde değerlendirilmiş ve ilgili kişiye yapılan arazi düzenlemesinin kamuya terk edilen alanda yapıldığı, belediyemize arazi düzenlemesi konusunda bilgi verilmediğinden yapılan uygulamanın durdurulması tebliğ edilmiştir. Geoteknik mühendisi tarafından rapor ve projenin hazırlanmadığı ve kurulca onaylanmadığı, ayrıca ilgili kararın ikinci paragrafında kamuya terk edilen ve 1/1000 ölçekli imar planında park ve yeşil alan olarak ayrılan alan ile ilgili olarak ilgili kurumların muvafakatı olmaksızın kurulca verilen uygun görüşün usulsüz ve gözden geçirilmesini, yine kurulca istenen teknik rapor ile projenin henüz onaylanmaması ve yapilan fiziki uygulama belediyemiz denetiminde yapılmadığından gereğinin yapılması talep edilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Habbele Koyu'nda Kepçeyle yapılan çalışmadan görüntü.

Bozcaada Forum üyelerinin kepçe önünde çalışmayı protesto görüntüsü.

Bozcaada Forum üyeleri ile işletme sahibi Kemal Özkarahan arasında yaşanan tartışmadan görüntü.

Haber Serkan İLİK/ BOZCAADA (Çanakkale),

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Erzurum'da New City konutlarını yıkan firma yetkilisi: Mezarlık inşa edilmiş



Erzurum'da proje ve ruhsatı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen New City Konutları'nda iş makinelerinin çalışması sürüyor. İhaleyle yıkım işini üstlenen firmanın yöneticisi Mücahit Kaya, "Bu binalarda beton eksik, demir eksik, imar sorunlu, teknik olarak zemin buna müsait değilken 16-17 kat bina çıkmışlar. Yani neresinden bakılırsa bakılsın, burada bir yaşam alanı değil, alenen mezarlık inşa edilmiş" dedi.

Merkez Palandöken ilçesinin Yenişehir semtinde, önceki Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Ahmet Küçükler döneminde 2 bin 100 konutluk proje hazırlayan müteahhit Ahmet Metin Karadayı, inşaata başlamadan dairelerin büyük bölümünü sattı. İmar İskan eski konutlarında oturanların evlerini 2012'de yıkarak karşılığında daire sözü veren Karadayı'nın inşaatı, ruhsatı ve projesi olmadığı gerekçesiyle şimdiki Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen tarafından durduruldu. Temeli 2013 yılında atılan ve 240 milyon liraya çıkacağı belirtilen projede yer alan konutlarla ilgili yıkım kararı alındı. Konutların 10 Eylül'de yapılan yıkım ihalesinin ardından çalışmalara başlandı. Konutların 200 gün sürecek yıkım işini 550 bin lira bedelle alan firma, 24 Eylül günü çalışmalara başladı.

İş makineleriyle yıkımın sürdüğü binalarla ilgili değerlendirmede bulunan firma yetkilisi Mücahit Kaya, konutların çürük bir şekilde yapıldığını söyledi. Binalarda eksik demir kullanıldığını iddia eden Kaya, "Bu binalarda beton ve demir eksik, imar sorunlu, teknik olarak zemin buna müsait değilken 16-17 kat bina çıkmışlar. Bu kadar yüksek binaları ayakta tutması gereken kolonlar, resmen hasır demirleriyle bağlanmış. Yerin altına 5 kat girilmiş, bu binalarda altyapı, kanalizasyon, içme suyu sistemi nasıl kullanılacakmış o da ayrı bir sorun. Yani neresinden bakılırsa bakılsın, burada bir yaşam alanı değil, alenen mezarlık inşa edilmiş" dedi.

ERZURUM,

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AFAD İl Müdürü Karslı: Depremde öğrenciler büyüklerden daha bilinçli davrandı

Erzurum'da Tatbikat İlkokulu öğrencilerine afet çantası eğitimine katılan Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Selahattin Karslı, İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremde öğrencilerin büyüklere göre daha bilinçli davrandıklarını söyledi.

Erzurum AFAD İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın imzaladığı 'Afetlere Hazır Okul' protokol çerçevesinde merkez Yakutiye ilçesi Tatbikat İlkokulu'nda öğrencilere 'afet çantası' eğitimi verdi. 4'üncü sınıflara yönelik gerçekleştirilen eğitim kapsamında sınıflara dev afet çantası konuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç'ın da katıldığı eğitimde AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, afet çantasının önemini anlattı. Dün saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Karslı, "Dün de İstanbul'da gördük ki daha önce aldıkları eğitimler gereği öğrenciler büyüklerden daha bilinçli davranıyor. Aldıkları eğitimler neticesinde hemen kaçmak yerine sıraların yanına çöktüler. Bizim amacımız bilinçli bir toplum yetiştirmek. Sizler yarının yöneticileri olacaksınız. Amacımız sizlerin bizlerden daha bilinçli bireyler olması. Sizler de burada öğrendiklerinizi evinizde olsun ya da büyüdüğünüzde yaşamınızda hayata geçireceksiniz" dedi. Erzurum AFAD Halkla İlişkiler ve Eğitim Birim Amiri Bülent Kan da, öğrencilere afet çantası ve içinde olması gerekenler hakkında bilgi verdi. Eğitim sonrası okulun bahçesinde dev afet çantasının etrafına toplanarak 'Nerede hayat, orada AFAD' sloganı atan öğrenciler, fotoğraf çekildi. AFAD İl Müdürü Karslı, okula bir adet afet çantası hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dev afet çantasının okula taşınması

-Sınıfta eğitim öncesi konuşmalar

-AFAD İl Müdürü Karslı'nın konuşması

-Afet çantası eğitiminden genel ve detaylar

-Öğrencilerin afet çantası önünde toplanmaları

-Öğrencilerin AFAD sloganı atmaları

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Üniversiteli Tuğçe yaşam savaşı veriyor; Araştırma görevlisi arkadaşı itince asansör boşluğuna düştü



Konya'da, üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz (22), tartıştığı aynı üniversitede görevli araştırma görevlisi Mustafa Kafes'in (31), kendisini itmesi üzerine asansör boşluğuna düşerek, ağır yaralandı. Genç kız hastanede yaşam mücadelesi verirken araştırma görevlisi, tutuklandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Mustafa Kafes ile 25 Eylül günü, saat 02.00 sıralarında arkadaşları Yasemin İ.'nin oturduğu binaya geldi. Ancak ikili arasında Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak'taki aparmanın giriş katında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada araştırma görevlisi Kafes, genç kızı itekledi. Dengesini kaybederek savrulan üniversiteli, o anda kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü. Tuğçe Ülkü Gürbüz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkartılıp, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürbüz, ağır yaralı olarak getirildiği hastanede hemen ameliyata alındı.

'ALKOLLÜYDÜM'

Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ilk ifadesinde, neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Kafes, sevk eildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUĞÇE UYUTULUYOR

Gürbüz'ün ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Alpaslan Eylen, "Beynin çeşitli bölgelerinde kanamalar olduğunu gördük. Bunu cerrahi yolla boşalttık. Hasta ameliyata girmeden önce komadaydı, solunum yetmezliği vardı. Ameliyattan sonra, kanamalar gidince gözlerini açmaya başladı. Ancak beyin ödemi olduğu için uyutmaya karar verdik. Sırtında da düşmeye bağlı omurga kırıkları var. Omurga kırığıyla ilgili de ameliyat yapacağız. Bu akşam uyandırmaya çalışacağız" dedi.

HABERİ ALAN ANNESİ NEVŞEHİR'DEN GELDİ

Kızının yaralandığının haber verilmesi üzerine yaşadığı Nevşehir'den Konya'ya gelen anne Yıldız Gürbüzde şunları söyledi:

"Kızımla en son saat 23.00 sıralarında konuştum. 'Evdeyim anne, beni sabah uyandır, okula gideceğim' dedi. Normalde de sabah, uyandırırım. Akşam da ararım. Kaza olunca büyük kızımı aramışlar. Eşim Ankara'da toplantıda olduğu için hemen kendim geldim. Beyin kanamasından dolayı ameliyat oldu ve uyutuluyor. Belinde kırıklar olduğu için ikinci bir ameliyata alacaklar. İnanılmaz derece üzgünüm. Kızım 10 gün önce Nevşehir'den Konya'ya geldi. Bu talihsiz bir kaza. Belki de milyonda bir olacak bir kaza o da benim başıma geldi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinde polisin inceleme yapması

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASI

Anne röp.

Hastaneden dışından detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Kavgada fenalaşıp ölen liseli Hakan'a, hüzünlü uğurlama

Samsun'un Terme ilçesinde okul çıkışı öğrenciler arasında çıkan kavgada göğsüne aldığı darbeyle fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybederek dün hayatını kaybeden Hakan Çoban (15), kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verileceği Ordu'nun İkizce ilçesine gözyaşlarıyla uğurlandı.

Olay, 12 Eylül'de, Terme ilçesi Sarayköy Mahallesi'ndeki Darüşşifa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Hakan Çoban, iddialara göre kavga eden öğrencileri ayırmak isterken göğüsüne aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Fenalaşan öğrenci ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edien Çoban, tedavi altına alındı. Hakan Çoban, dün sabah yaşamını yitirdi. Olay sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.A., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Olayda hayatını kaybeden liseli Hakan Çoban, için bugün sabah saatlerinde ilçedeki Terme Merkez Dörtyol Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, çocuklarının ölümüyle hüzne boğulan Osman ve Emine Çoban çifti, taziyeleri kabul etti. Terme ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Hakan Çoban, Cuma namazı sonrası kılınacak ikinci cenaze namazı için Ordu'nun İkizce ilçesine uğurlandı. Çoban, İkizce ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından, aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazının kılınması

-Cenazeye katılanlardan detay

-Tabutun taşınması

-Okul dışından detay

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/TERME(Samsun),