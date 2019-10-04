Dha yurt bülteni - 9

Ekmeklerini 'acı'dan çıkarıyorlar

'GÜNLÜK 40 LİRA YEVMİYLE TARLADA HAYAT MÜCADELESİ'

Şanlıurfa'da isot hasadı sürerken, kadınlar, biberin el yakan acısına rağmen evlerine ekmek parası götürmek için pul biber ve biber salçası yapımında çalışıyor.

Zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerden Şanlıurfa'da, yöre halkının vazgeçilmezi isot, zahmetli sürecin ardından hazırlanarak tezgahlardaki yerini alıyor. Geçimlerini isot satarak sağlayan ailelerin pazardan satın aldığı biberler, Sırrın bölgesinde daha çok kadın ve çocuklar tarafından ev veya bahçelerde yıkandıktan sonra sap ve çöplerinden arındırılıyor. Sabah erken saatlerinde derme çatma çadırlarda iş başı yapan kadınlar, elle parçaladıkları biberleri makineden geçirip naylon örtülerin üzerinde kurumaya bırakıyor. Temizledikleri biber miktarına göre yevmiye alan kadınlar, saat 06.00'da başladıkları mesailerini 19.00'a kadar sürdürüyor. Gün içinde yönü değiştirilerek güneşte tamamen kuruması sağlanan biberler, rengi koyulaştıktan sonra makinelerde çekiliyor. Oldukça zahmetli bir işte çalışan kadınlar, gazetecilere yüzlerini gizleyerek, açıklamada bulundu.

'KAZANDIĞIMIZ PARAYI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE HARCIYORUZ'

Günlük ortalama 40 ile 50 lira arasında para kazandıklarını ifade eden kadınlardan Fatma Özpolat, "Her yıl isot hasadında çocuklarımızla birlikte bu çadırlara gelerek biber üretim işinde çalışıyoruz. Bazılarımız isotları saplarında ayırıyor. Bazıları ise güneşte kuruması için serim yapıyor. Bu işte kazandığımız parayla çocuklarımızın eğitimine ve evin geçimine harcama yapıyoruz. Bu iş gerçekten çok zor, ancak bu işi yapan bilir. Biz ihtiyaçtan dolayı mecbur yapıyoruz. Eşim pamuk işinde, ben de burada çalışıyorum" dedi.

'ACIYI SEVİYORUZ'

İbrahim Budak ise yaklaşık 25 yıldır isot işiyle uğraştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Sabah, güneşin doğuşuyla isot yapmaya başlıyoruz. Herkes torba başı çalışıyor. Kaç torba çıkarılırsa, ona göre fiyat belirleniyor. Günlük ortalama kişi başı 50 lira kazanılıyor. Ailemize katkı sunmak için sıcağa da acıya da katlanıyoruz, aynı zamanda acıyı sevdiğimiz için de burada çalışıyoruz. Şanlıurfa'da acı çok seviliyor, biz de işimizi severek yapıyoruz. Acısına, sıcağına severek katlanıyoruz. Böylece hem Şanlıurfa'nın ekonomisine, hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz."

200 TON BİBER İŞLENİYOR, 15-20 TON PUL BİBER ÜRETİLİYOR

Şanlıurfa'da biber üreticisi Halil Çiftçi ise, "Her yıl Şanlıurfa'da yıllık olarak 200 tona yakın biber burada işleniyor. Burada işlenen biberler, 15-20 ton arası pul bibere dönüştürülüyor. Kilosu 50 ile 80 liradan satılan pul biberlerimizin büyük bölümü Şanlıurfa merkezde kullanılıyor, diğerleri ise yurt içi piyasasına satılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tarlada isot hasadı yapanlar

Tarlada toplanan biberler çuvallarla kamyonette yüklenmesi

İsotları saplarından ayıran kadınlar

Güneşte kurutmaya bırakılan isotlar

İsot yapımı hakkında konuşan üreticiler

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,2MB

Haber- Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Hitit kentleri 'Sarissa' ve 'Samuha' turizme kazandırılacak

Sivas'ta Hititlerin Hattuşaş'tan sonra en büyük şehri olan ve yapılan kazılarda bir çok tarihi eserin çıkarıldığı 'Sarissa' ile başka bir bölgede bulunan 'Samuha' kentleri turizme kazandırılacak.

Anadolu'da büyük bir medeniyet kuran Hititlerin Çorum'daki Hattuşaş'tan sonra Sivas'ın Altınyayla ilçesi Başören köyü yakınlarında ikinci büyük şehri 'Sarissa'daki ilk kazı çalışmaları 1992 yılında Almanya'nın Marburg Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Andreas Müler Karpa Başkanlığında başlatıldı. Yaklaşık 11 yıl süren Sarissa kazı çalışmalarında bugüne kadar bilinen en büyük Hitit Tapınaklarından biri, kralın sarayı ve şehrin güney-kuzeybatı sur kapıları ortaya çıkarıldı. Burası Boğazköy dışında Hitit imparatorluk çağına ait Anadolu'daki tek tapınak olma özelliği ile dikkat çekti. Kazı çalışmaları kapsamında Hititlerin en büyük ibadethanesi ve ilk bira imalathanesi de bulundu. Şehrin adının, kazıda bulunan Hitit tabletlerinden "Sarissa" olduğu anlaşıldı. Tarihte ilk yazılı anlaşma olarak bilinen 'Kadeş Antlaşması'nda şahit tutulan Fırtına Tanrısı'nın Sarissa'ya ait olduğu kazılar sonucu ortaya çıktı. Kazıda bulunan tabletlerdeki yazıtlardan her ilkbaharda Hattuşaş'taki Büyük Kral'ın Sarissa'ya gelip, bölgede ortaya çıkarılan ilk Hitit Gölü Suppitassu'da ibadet ettiği anlaşıldı. Fırtına Tanrısı'nın hayvanları arasında gösterilen 'İkiz Boğa-Ryhton' heykeli de bölgede bulundu. Kentin bir savaş sırasında yağma ve yakılma ile yok edildiği belirlendi. Yörede çevresindeki sur kalıntıları nedeniyle 'Kuşaklı' olarak de isimlendirilen Sarissa'da bulunan eserler Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla uzun yıllar bölge atıl vaziyette kaldı.

Kent merkezine 47 kilometre mesafede yer alan Yıldızeli ilçesi sınırlarındaki Kayalıpınar yerleşim yerinde 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Almanya Marburg Philipps Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında bugüne kadar Hitit krallarına, prenslere ve memurlara ait çok sayıda mühür bulundu. Bölgedeki kazı çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

'BÖLGEYE TURİST ÇEKMEK İSTİYORUZ'

Sarissa Antik Kenti'ni ziyaret eden Vali Salih Ayhan, arkeolojik kazıları yapan Almanya'nın Marburg Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anderas Müller Karpe'den bilgi aldı. Vali Ayhan, milattan önce 1400'lü yıllarda kurulan Sarissa kentinin Hititlerin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu söyleyerek, "Samuha olarak bilenen Kayalıpınar'ı ve Sarissa'yı çok önemsiyoruz. Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişi var. Hititliler, Romalılar. Bilinen en eski tarih ie Hititliler. Merkezi yerleri Çorum, onun uzantıları da Yıldızeli ve Altınyayla'da bulunuyor. Burada bir yaşanmışlık var, bir şehir kültürü var. 4 bin yıl önceki Anadolu tarihini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Amacımız yabancı turistlerin ilgisini bölgeye çekmek. Bunun için de bir an önce çalışmalara başlayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sarissa kentinin drone görüntüleri

-Antik kentin detay görnütülerui

-Vali ve heyetin ziyareti

-Vali Salih Ayhan'ın açıklamaları

(655 mb)

Haber: Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

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Sinop'ta çeltik hasadı

Türkiye'nin önemli üretim bölgelerinden olan Sinop'ta, mayıs ayında ekimi yapılan çeltiklerin hasadına başlandı.

Erfelek ilçesine bağlı Mertoğlu köyünde, tarlalarıyla özenle ilgilenen çeltik üreticileri, 4 aylık bakımın ardından ürünlerini almaya başladı. Tarlalardaki suyun kurutulmasıyla biçerdöverlerle araziye girilerek, çeltiklerin biçilmesine başlandı. Çiftçiler, kasalara doldurduğu ürünlerini tarladan çıkardı. Kaliteli çeltik yetiştirmek için aylarca uğraştığını anlatan Mert Ünal, "Bu yıl yağmur yerinde yağdı, afet olmadı, rüzgar olmadı. Pirincimiz yatmadı, ayakta pirincimiz. Makinemiz de rahat biçiyor. Eğer yatık olsaydı geçen yılki gibi verim alamazdık. Afet olmadığı için pirinçlerimiz çok güzel, verimli hasat geçiriyoruz. Pirincimizde iddialıyız, kaliteli bizim pirincimiz" dedi.

Görüntü dökümü

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-Çeltik tarlaları havadan detay

-Çeltik hasatı havadan detay

-Çeltik üreticisi Mert Ünal röportaj

-Detay

(SÜRE: 02: 32 Dk) (BOYUT: 285 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

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Edirne Belediye Bandosu'ndan hayvan barınağında konser

EDİRNE'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde öğrenciler, ziyaret ettikleri Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki hayvanları Belediye Bandosu'nun çaldığı şarkılar eşliğinde besledi.

Edirne Belediyesi Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanları Barınağı'nda ana, ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla etkinlik düzenledi. Öğrenciler, barınaktaki hayvanları ziyaret edip, mama verirken Edirne Belediye Bandosu da, 'Arkadaşım Eşek', 'Ali Babanın Çiftliği' şarkılarının da aralarında bulunduğu eserleri seslendirdi. Çalınan şarkılara eşlik eden minik öğrenciler danslar edip, eğlenceli dakikalar yaşadı.

Harçlıklarından biriktirdikleri paralarla aldıkları mamaları sokak hayvanlarını besleyen öğrencilerin bazılarının yüzlerini sevdikleri hayvanların resimlerini çizdikleri görüldü. Öğrenciler, ellerinde, 'Hayvanları koruyalım', 'Cana can kat' yazılı dövizler taşıdı. Ailesinin verdiği harçlıkları biriktirip kedi ve köpek maması alan 7'inci sınıf öğrencisi Ceren Dökmen, "Ben hayvanları çok seviyorum ama onlara kötü davrananlarında cezalandırılmasını istiyorum. Babam ve annemim verdiği harçlıklarla bugün hayvan dostlarımıza ben ve arkadaşlarım mama aldık" dedi. Öğrencilerden Ali Deniz ise, "Hayvanları korumalıyız. Köpekleri seviyorum. Bütün hayvanları korumalıyız" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bugün Dünya Hayvanları Koruma günü. Biz de bu bağlamda il genelinde bir organizasyon düzenledik. İlimizdeki tüm ilkokul, anaokulu, ortaokul ve okul öncesi öğrencilerimiz, hayvan barınağımızı ve buradaki sokak canlarımızı ziyaret ediyorlar. Çocuklarımızın kimisi elinde küçük bir mama getiriyor, kimisi pankart getiriyor, kimisi sevgisini kimisi de yüreğini getiriyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Edirne Belediye bandosu

Bandonun konseri

Minik öğrencilerin gelişi

Oynaması

Barınağı gezmeleri

Barınaktaki köpeklerden detay

Çocukların ellerindeki dövizlerden detay

Yüzleri boyalı çocuklar

Recep Gürkan ile röp.

Detay görüntü.

Çocukların mama getirmesi

Çocuklar ile röp.

Farklı açılardan detaylar.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,

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Hatay'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Hatay'da her yıl 3-4 Ekim tarihlerinde kutlanan Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında Antakya Atatürk Parkı'nda Hatay İ Sağlık Müdürlüğü ve çeşitli sağlık derneklerinin öncülüğünde farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Yürümemin sağlıklı bir eylem olduğunu ön plana çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte diyabet ve meme kanserinde erken tanının önemine de dikkat çekildi. Etkinliğe Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Hatay Halk sağlığı Başkanlığı, Diyabetle yaşam derneği, Antakya'daki çeşitli okullar, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Etkinlik ile ilgili bilgiler veren Hatay Halk Sağlığı Başkanı ve Hatay İl Sağlık Müdür Yardımcısı Mehmet Özdoğan, günümüzde fiziksel aktivitelerin bedensel ve ruhsal iyileşme üzerinde etkilerinin iyi anlaşılmadığına dikkat çekerek gerçekleştirilen etkinliğin çocuklar başta olmak üzere her yaştan kişi için fiziksel aktivitenin önemli olduğuna vurgu yapma amacı taşıdığını söyledi. Etkinlik kapsamında toplanan gruplar ellerindeki afiş ve pankartlarla Atatürk parkı içinde yürüyüş yaptı.

Görüntü dökümü

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-Etkinlikteki pankart ve afişlerden detay görüntüler

-Mehmet Özdoğan'ın açıklamaları

-Yürüyüşten genel ve detay görüntüler

Süre: 01'43ö Boyut: 192 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

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Datça'da öğrencilerden barınaktaki hayvanlara mama desteği

Muğla'nın Datça ilçesinde, 'Minik yürekler elini uzat, patimi tut' sloganı ile düzenlenen kampanya kapsamında ilçedeki okulardaki öğrencilerden toplanan toplam 500 kilogaram kuru mama, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Datça Hayvanları Sevenler Derneği'ne ait hayvan barınağına bağışlandı.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bir ay önce, ilçedeki 14 okulda 2 bin 714 öğrencinin katılımıyla 'Minik yürekler elini uzat, patimi tut' sloganıyla kampanya düzenlendi. Kampanya kasamında toplam 500 kilogaram kuru mama toplandı. Toplanan kuru mamalar, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Datça Hayvanları Sevenler Derneği Hayvan Barınağı'na bağışlandı. Mamaların teslimi için hayvan barınağında düzenlene etkinliğe Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut ve kampanyaya destek veren tüm öğrenciler adına 100'e yakın öğrenci katıldı.

Getirdikleri mamaları, barınak görevlilerine teslim eden öğrenciler, daha sonra buradaki köpekleri sevip, onlarla bol bol oynadı. Barınaktaki hasta, yaralı ve bakıma muhtaç 61 hayvanın yaklaşık 1 aylık mama ihtiyacını karşılayan öğrenciler, etkinlik sonrası mutlu bir şekilde barınaktan ayrıldı.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut burada yaptığı konuşmada, kampanyaya destek veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Akbulut, "Her canlının yaşama hakkı olduğunu bilen, hayvanları koruyan, seven, sadece insanların değil bütün canlıların korunmaya ihtiyacı olduğunu düşünen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öğrencilerin hayvan barınağına gelmesinden görüntü

-Hayvan barınağı görevlilerinin öğrencilere içeride dikkat edilmesi gereken konularda bilgi vermelerinden görüntü

-Öğrenciler getirdikleri mamaları taşımalarından görüntü

-Öğrenciler hayvanları sevmesinden görüntü

-Datça İlçe Milli eğitim müdürü Ferman Akbulut ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Sivas'ta Dünya Hayvanları Koruma günü etkinliği

SİVAS'ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü etkinliği kapsamında yabani hayvan fotoğraf sergisi ve canlı hayvan tanıtımı etkinliği düzenlendi. Vali Salih Ayhan ve protokol üyeleri canlı yılan ve yırtıcı kuşları ellerine alarak yakından ilgilendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğünce 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen yabani hayvanlar fotoğraf sergisi ve canlı hayvan tanıtımı yapıldı. Etkinliğe canlı olarak yılan, şahin, doğan, kartal, kaplumbağa gibi canlı hayvanlar da getirildi. Sergiyi gezen protokol üyeleri, ilk başta çekindikleri hayvanlar ile yakından ilgilendi. Vali Salih Ayhan ve protokol üyeleri yılan ve yırtıcı diye tabir edilen kuşları ellerine alma cesareti gösterdi. Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise yılanı boynuna doladı. Etkinliğe katılanlar canlı hayvanlar ile bol fotoğraf çektirdi.

'TÜM SOKAK HAYVANLARINA MİKROÇİP TAKILACAK'

Canlı serginin açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nden dolayı tüm canlılara yönelik yapılan kötü muameleyi şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. İlimizde de sokak hayvanları ile ilgili kurumlarımız güzel çalışmalar yapmaktadırlar. Eksikler var mıdır? Elbette vardır. Onları da en yakın zamanda gidereceğiz. Bu farkındalığı arttırmak, bu duyarlılığı oluşturmak, beraber yaşadığımız dünyada onların hakkı olduğunu düşünerek, hem inancımızın gereği hem de insaniyetimizin gereği buna yönelik güzel çalışmalar yapılmaktadır. İl Hayvan Hakları Kurulu toplantısında aldığımız karar doğrultusunda tüm sokak hayvanlarına mikroçip uygulaması yapmaktayız. Hayvanların nerede olduğunu, hangi muameleden geçtiğini, ne tür işlemler yapıldığını takip etmek, kontrol etmek ve bu konuda olumsuzluk varsa hemen müdahale etmek için. Bu uygulamaya karşı gelen, direnç gösterenlere de idari işlemler yapılacaktır. Bunu hem bir eğitim ve kültür meselesi olarak görmekteyiz. Aynı zamanda bu kurala karşı gelene de gerekli müeyyideyi uygulamak mükellefiyetimizdir. Ortak yaşadığımız bu dünyada beraber huzurlu yaşamak temel hedefimiz. Onların da hakkı olduğunun bilinci içerisindeyiz. Mikroçip uygulaması örnek olacak. Sivas bu konuda hassasiyeti olan, bu konuda duyarlılığı olan bir ilimiz. İlk olarak burada başlatacağız, inşallah bu dalga dalga bu uygulama tüm ülkeye yayılacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sergiden görüntüler

-Sergide yer alan hayvanlar

-Valinin yılan ve kartalı eline alması

-Yılanları boynuna dolayan protokol üyeleri

-Valinin açıklamaları

-Sergiden detaylar

Haber: Rahmi MEYVECİ/SİVAS,