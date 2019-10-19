DHA YURT BÜLTENİ - 9

Nusaybin'de 8 sivilin şehit olduğu mahallelerde hasar tespiti

Suriye'nin Kamışlı kentinden atılan havan ve roketatar mermilerinin isabet edip, 8 sivilin şehit olduğu Mardin'in Nusaybin ilçesindeki yerleşim yerlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce hasar tespiti yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Kamışlı kentinden, sınır hattında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesine 300'ü aşkın havan ve roket mermisi atıldı. 10 Ekim'de atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Fırat Mahallesi'ndeki apartman dairesinde, Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Yıldız şehit oldu, 24 kişi de yaralandı. 11 Ekim günü ise Yenituran Mahallesi'ndeki farklı noktalara havan mermileri isabet etti. 8 sivil şehit oldu, 35 kişi de yaralandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, havan ve roketatar mermilerinin düştüğü mahallelerde hasar tespiti yaptı. Ev ve araç sahipleriyle görüşen ekipler, rapor tutacak.

İş yeri zarar gören Fatih Keskin, "Herkes sağa sola koştu. Sonra insanlar toplu halde gelince bir tane daha düştü. En son düştüğünde insanlar vefat etti. Dükkanın camları kırıldı. Evler zarar gördü, araçlar pert oldu" dedi.

SINIRDAKİ SURİYELİLER TARLALARINA DÖNDÜ

Bu arada Nusaybin'e komşu Kamışlı'da da sessizlik hakim. İlçenin sınır hattında yaşayan Suriyeliler ise bugün tarlalarına döndü. Tarlalarda çapa yapan Suriyeliler, ekili mahsulü suladı.

Görüntü Dökümü

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Mücahit Yolcu anons

Hasar gören evler

Hasar gören araçlar

Duvarlardaki izler

Hasar tespit heyeti

Heyetin inceleme yapması

Fatih Keskin ile röp.

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 476 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Selim KAYA, Mehmet Ali DİNLER, Rihan ALP/ NUSAYBİN (Mardin),

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Suriye'ye özel harekat polisi takviyesi

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen özel harekat polisleri zırhlı araçlarla Kilis üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı.

Yurdun çeşitli illerinden gelen özel harekat polisleri kullandıkları zırhlı araçlarla Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Polislerin, Suriye'de belirlenen bölgelerde görev alacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, -

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- Amerika, İngiltere ve Fransa'ya bıttım sabunu satıyor

Siirt'te Mehmet Veysel Varıl, menengiç (bıttım) ağaçlarından elde ettiği gizven taneleriyle, hiçbir kimyasal madde katmadan yaptığı organik bıttım sabunlarını, Amerika, İngiltere, Almanya ve Norveç gibi ülkelere gönderiyor.

Kente merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Nehri kıyısında bulunan 300 dönümlük arazisinin küçük bir bölümünde yetiştirdiği bıttım ağaçlarından elde ettiği gizven tanelerini kaynatarak organik bıttım sabunu elde eden Mehmet Veysel Varıl, bıttım sabununu dünyanın birçok ülkesine gönderiyor. Yapımının bir hayli yorucu olduğunu, bu yıl ortama 8 ton bıttım sabunu ürettiğini söyleyen Varıl, bıttım ağaçlarını aşılayarak fıstığa çevirmesi halinde çok daha fazla para kazanabileceğini ancak bunun yerine ağacın menengiç olarak bıraktığını belirtti.

KAZANDA ÖZEL YÖNTEMLE 6 SAAT KAYNATILIYOR

Varıl, bıttım sabunun kazanda 6 saat kaynattığını ifade ederek, "Bıttım sabunu yapmak bir hayli yorucu iştir. Şu an 8 kişiyle bu işi yapıyoruz. Bu sene ortalama 8 ton bıttım sabunu ürettim. Ağaçlara gözüm gibi bakıyorum. Uzun uğraşlardan sonra topladığım gizvenleri, kazanlarda 5-6 saat özel yöntemlerle kaynatıyorum. Kaynayan gizvenlerin yağ ve köpüklerinden bıttım sabunu elde ediyorum. Bu işi daha önce dedem yapardı ve sadece bizim için yapardı. Ancak ben ürettiğim bıttım sabunlarını eş ve dostlara satmaya başladım. Büyük bir ilgi ile ve taleple karşılaştım. İl dışından yaşayan Siirtli vatandaşlar sabunu hediyelik olarak götürmek amacıyla almaya başladılar ve gün geçtikçe siparişlerim arttı. Ben de sabun üretimini çoğaltım ve gün geçtikçe satışlarım da arttı. Geçen sene 5 ton yapmıştım ve elimde kalmadı bu sene ise ortalama 8 ton bıttım sabunu ürettim" dedi.

YURT DIŞINA BİR TONUN ÜZERİNDE GÖNDERECEK

Bıttım sabununa yurt dışında da çok talep olduğunu anlatan Varıl, bu yıl Amerika, İngiltere, Fransa'nın yanı sıra başka ülkelere de bir ton bıttım sabununu göndereceğini belirterek, şunları söyledi:

"Yurt genelinde birçok kente, aldığım sipariş üzerine gönderiyorum. Ancak daha çok Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa ve Norveç gibi ülkelerde bulunan Siirtli vatandaşlara gönderiyorum. Burada bıttım sabununu kullanan yabancılar da büyük ilgi gösteriyor ve bu yıl yabancılara da göndermeye başladım. 100 kilo gelen bıttımdan ortalama 20-23 kilo bıttım sabunu elde ediyorum. Piyasada organik olmayan birçok sabun bıttım sabunu olarak satılıyor. Bunlara vatandaşların dikkat etmesi gerekir. Benim bıttım sabunum tamamen organiktir ve doğal ortamlarda yapılıyor. Bundan ötürü yoğun ilgi ile karşılaşıyorum geçen sene 5 ton bıttım sabunu ürettim bu yıl ise gelen talep doğrultusunda 8 ton ürettim ve 8 tonundan yaklaşık 1 tonu yurt dışına göndereceğim. Yurt dışına gönderdim bıttım sabunları kargo vasıtası ile gönderiyorum."

CİLT LEKELERİ VE SİVİLCELERE ETKİLİ

Varıl, bıttım sabunu özellikleri içinde yer alan temizleyici ve arındırıcı niteliği, saç derisindeki istenmeyen bakterileri tamamen ortadan kaldırdığını ifade ederek, sabunun cildi kurutmadığını yumuşatmayı sağlandığını söyledi. Bıttım sabununun cilt lekeleri için de çok etkili olduğunu aktaran Varıl, sivilce oluşumunu da engellediğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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Bıttım sabunun yapılışının görüntüsü

Kazanlarda kaynayan bıttım sabunun görüntüsü

Bıttım sabunun yapılışının anlatılması

Kazanlarda kaynayan bıttım sabunun kalıplara dökülmesi

Varıl'ın konuşması

Kalıplarda bulunan bıttım sabunu

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 585 MB

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Yenişehir'de kuzuların sonbahar doğumları başladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan barınaklarında sonbahar doğumlarının heyecanı yaşanıyor.

Kırsal Kozdere Mahallesi'ndeki ağılda dünyaya gelen ikiz kuzuların doğum anları ve sonraki saatleri ise kameralara yansıdı. Daha doğar doğmaz ayağa kalkmaya çabalayan yavrular bir anlamda yaşam mücadelesinde ilk adımlarını atmış oldu. Yürüme çabalarında başarılı olan yavrular, çiftliğin çayırına çıkarıldı. Hayvan yetiştiricisi Oktay Öztürk, Alman karakafa cinsi koyunların iyi bakım sayesinde ikiz hatta üçüz yavru dünyaya getirebildiklerini söyledi. Bugünlerde sonbahar doğumlarının başladığını anlatan Öztürk, "İlk yavrularımızı aldık. İlk doğumdan ikiz yavrular elde etmenin sevinci içindeyiz. Gebe olan diğer hayvanlarımızın bu ay içinde doğurmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kuzunun doğum sonrası yavrularını sevmesi

-Yavru kuzuların ayağa kalkma mücadelesi

-Ağıldan ve kuzular otlanırken detay görüntüler

-Hayvan yetiştiricisi Oktay Öztürk ile röportaj

Süre: 03.09 Boyut: 76,6

Haber-Kamera: Gürhan ADANA/YENİŞEHİR,(Bursa),

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Devlet Hastanesi'ndeki 'hacamat' tedavisine yoğun ilgi

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nde (GETAT), hastalar hacamat tedavisine ilgi gösteriyor. Başhekim Beraat Özdemir, "Eylül ayında başladığımız hacamat tedavisine yoğun bir ilgi var. Hacamat ile birlikte kombine ettiğimiz ozonlar ile birlikte saç mezoterapisi yaptığımız hastalarımız mevcut" dedi.

Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde geçen eylül ayının başında hizmete açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi, hastalardan yoğun talep görmeye başladı. Geleneksel yöntemlerle hacamat başta olmak üzere mezoterapi, kupa terapi, ozon terapi tedavilerinin yapıldığı ünitede en yoğun ilgiyi hacamatın gördüğü belirtildi. Başhekimi Beraat Özdemir, "Eylül ayında başladığımız hacamat tedavisine yoğun bir ilgi var. Trakya bölgesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında en geniş kapsamlı üniteyi oluşturmuş bulunmaktayız. Mezoterapi, kupaterapi, ozon terapi uygulamalarını yapıyoruz. Şu ana kadar çok sayıda hastaya tedavi uygulandı. Yoğun bir ilgi var. Hacamat ile birlikte kombine ettiğimiz ozonlar ile birlikte saç mezoterapisi yaptığımız hastalarımız mevcut" dedi.

Başhekim Özdemir, kas ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran vatandaşlardan Hasan Fahri Aksoy'un acil serviste ağrı kesiciler sayesinde kısa süreli iyileşme yaşadığını ancak sonra yeniden rahatsızlandığını belirtti. Özdemir, hastasının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması için merkeze başvurduğunu ifade ederek, "Hastamız biraz fayda görebileceği geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamasını öğrenince bize geldi. Kendisine hacamat tedavisinin önerdik. Hacamat tedavisiyle hastada bir rahatlama sağlanıyor. Yaptığımız uygulamada negatif basınç uyguluyoruz kupaları bağlayarak. Pompalar ile negatif basıncı oluşturduktan sonra ağrı kesici etkisi de oluşuyor. Yaptığımız bistro kesileri ile cildi sağlam tutuyoruz" dedi.

'ACI HİSSETMEDİM'

Hacamat tedavisi gören Hasan Fahri Aksoy, 30 yıldır kas ağrısı yaşadığını ve gittiği acil servislerde sadece ağrı kesici ile tedavi edildiğini ve son dönemler de ağrılarının arttığını söyledi. Aksoy, "Hacamat tedavisi gördükten sonra hiç ağrım kalmadı. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Hiçbir acısı da yok, bir acı da hissetmedim. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Hastane tabelası ve hastaneden detaylar

Hastaya hacamat uygulaması yapılması

Uygulamalardan detaylar

Başhekimi Beraat Özdemir ile röp.

Başhekimin çalışmasından detaylar

Hasta Aksoy ile röp.

Tedaviden detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),