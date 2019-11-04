DHA YURT BÜLTENİ-9

Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu

Tekirdağ ve ilçelerinde, dün akşam ıspanak yedikten sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle 22 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.

İstanbul'da, yaklaşık 40 kişinin ıspanak ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Tekirdağ'da da aynı vaka yaşandı. İddiaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişi aynı şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin Süleymanpaşa Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı Selim Kafadar olduğu öğrenildi. Kafadar'ın geçici hafıza kaybı yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama açıklama yapan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Cengiz Becerir, ıspanak yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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12 yıldır aranan cinayet şüphelisi çobanlık yaparken yakalandı

İstanbul'da, 2007 yılında cinayet olayına karışan ve 'kasten adam öldürme' suçundan aranan H.D., jandarma tarafından Diyarbakır'da çobanlık yaparken sahte kimlikle yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda 12 yıldır kılık değiştirerek ve sahte kimlik kullanarak sürekli yer değiştiren firari H.D.'nin, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Esenbağ Mahallesi'ne geldiği ve burada çobanlık yapmaya başladığı bilgisine ulaştı.

Esenbağ kırsalında, Cumartesi günü yapılan operasyonda, 2007 yılında İstanbul'da cinayet olayına karışan ve hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan yakalama kaydı bulunan H.D., arazide çobanlık yaptığı sırada jandarma ekiplerini görmesiyle kaçmaya çalışırken yakalandı. H.D.'nin üzerinde yapılan aramada ise başka şahsa ait sahte kimlik bulundu. Bu zamana kadar kimliğini gizlemek için birçok sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

Şüphelinin jandarma tarafından adiyeden çıkarılması

Şüphelinin jandarma aracına bindirilmesi

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN - Kamera: DİYARBAKIR,

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5 gündür kayıp olan adam, otomobilinde ölü bulundu

Uşak'ta, geçen perşembe gününden bu yana kayıp olan Hüseyin Ali Erkan (33), ormanlık alanda park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Olay, bu sabah Yeniceköy Caddesi yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan bir kişi, park halindeki 64 AN 426 plakalı otomobilde bir erkeğin hareketsiz durduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma, araç içindeki kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede ölenin geçen perşembe gününden bu yana aranan Hüseyin Ali Erkan olduğu anlaşıldı. Erkan'ın vücudunda herhangi bir kesici ve delici yara izine rastlanmadığı belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Erkan'ın cesedi, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Otomobilden görüntü

Jandarmanın incelemesi

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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12 yıllık diyaliz hastası doğum gününde böbrek nakliyle yaşama tutundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve 12 yıldır böbrek yetmezliği çeken 48 yaşındaki Ahmet Bülbül, hayatının en güzel hediyesini doğum gününde aldı. Bülbül, kendisini sağlığına kavuşturan böbrek naklini doğum gününde oldu.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan işçi emeklisi 1 çocuk babası Ahmet Bülbül'ün böbrek hastalığı 12 yıl önce ortaya çıktı. Böbrek yetmezliği teşhisinin konulmasının ardından Bülbül, haftada üç gün diyaliz makinesine bağlanarak tedavi görmeye başladı. Bülbül, doktorların sağlığına kavuşmasının tek çaresinin böbrek nakli olduğunu söylemesi üzerine nakil sırasına girdi. Yaklaşık 4 yıl sıranın kendisine gelmesini bekleyen Bülbül'e sevindiren haber, doğum günü olan geçen 25 Eylül 'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden geldi. Evde ailesinin hazırladığı doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Bülbül'e kadavradan böbrek nakli olacağı haberi, aldığı en güzel hediye oldu. Doktorların araması üzerine hemen Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne giden Bülbül'e İzmir 'den gelen böbrek, ameliyatla nakil edildi. Böylelikle Bülbül, hem sağlığına kavuştu hem de diyalizden kurtuldu. Hastaneye kontrole giden Ahmet Bülbül, hayatının en güzel hediyesini doğum gününde aldığını belirtip, "Doğum günüm olan 25 Eylül'de ailemle doğum günü pastasındaki mumları üfleyip, kesmiştik. Hastaneden gelen telefonla çok mutlu oldum. Ailemle sarıldık. Hemen hastaneye koştuk. Yapılan ameliyatla artık sağlığıma kavuştum. Doğum günümde yeniden doğmuş gibi oldum" dedi.

'KADAVRADAN BAĞIŞ ORANI ÇOK DÜŞÜK'

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban, böbrek yetmezliği hastası olan Ahmet Bülbül'ün organ naklinin tesadüfen doğum gününe denk geldiğini belirtip, "Böbrek yetmezliği çeken hastalarımız, diyalize bağlanarak yaşamanın oldukça zor olduğunu söylüyorlar. Bu zorlukları çekmeyenler bunu anlayamaz. Ülkemizde canlıdan bağışın yüksekliği kadar kadavradan bağış yeterli sayılarda değil. Beyin ölümü tespiti yapılmış hastaların organlarını, yurt dışına oranla 3- 4 kat daha az kullanabiliyoruz. O yüzden yaşantımız sırasında bağış yaparsak bu sayıyı arttırmış oluruz. Organ nakli havuzunda yüzde 80 olması gereken ama ülkemizde yüzde 20'lerde olan kadavradan bağış oranını uluslararası standartlara yani yüzde 80'li rakamlara ulaştırmış oluruz. Hastamız Ahmet Bey de kadavradan gelen böbrekle yeniden sağlığına kavuştu. Özellikle nakilin doğum gününe denk gelmesi hem onu hem de bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Doğum gününde yaılan böbrek nakli ile sağlığına kavuşan diyaliz hastası Ahmet Bülbül'ün görüntüsü

-Sağlığına kavuşan Bübül ile röp.

-Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber : Ramazan ÇETİN -Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Antalya'da 'polisiz' deyip, 116 bin TL dolandıran şüphelilerin görüntüler çıktı

Antalya'da, telefonla aradıkları 64 yaşındaki Zeynep T.'ye kendilerini polis olarak tanıtıp, kadının 116 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandıran S.Ö. ve Ü.Ö., kaçtıkları Adana'da yakalanarak gözaltına alındı. İki dolandırıcı, tutuklandı. Şüphelilerden U.Ö'nün Zeynep T.'nin evinden ayrıldıktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde oturan Zeynep T.'yi, 25 Ekim'de telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan kişi, kadına, adının bir soruşturmada geçtiğini ve evindeki altınları incelenmesi için gelecek polise teslim etmesi gerektiğini söyledi. Zeynep T., bir süre sonra evine gelen kişiye, 2 metre uzunluğunda altın zincir, altın kolye, 3 altın bilezik, pırlanta bileklik ve alyans olmak üzere toplam 116 bin TL değerinde ziynet eşyasını verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Zeynep T., durumu jandarmaya bildirip şikayetçi oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

118 GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Zeynep T.'nin ifadesine başvuran ekipler, bölgedeki 118 güvenlik kamerası görüntüsü inceledi. Ekipler, kadının evine gelen şüphelinin S.Ö., telefonla Zeynep T.'yi arayan kişinin ise U.Ö. olduğunu tespit etti. S.Ö.'nün sürekli araç değiştirerek Aksu Kepez ve Muratpaşa ilçelerine gittiği, Antalya merkezdeki alışveriş merkezinde altınlardan bir kısmını bozdurduğu, elde ettiği nakit parayı havale yoluyla U.Ö.'ye gönderdikten sonra karayoluyla Mersin 'e gittiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, Mersin'de yaptıkları araştırmada, şüphelilerin Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 'nde olduğunu belirledi. 30 Ekim'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, S.Ö. ve Ü.Ö.'yü yakalayıp gözaltına aldı.

TANINMAMAK İÇİN GÖZLÜK VE ŞAPKA TAKMIŞLAR

Antalya'ya getirilen şüpheliler, suçunu itiraf ederken, takipten kurtulmak amacıyla sürekli araç değiştirdiklerini, zaman zaman tanınmamak için şapka, gözlük taktıklarını, Zeynep T'den dolandırdıkları ziynet eşyalarını ise bozdurarak paraya çevirdiklerini söyledi.

S.Ö ve Ü.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

U.Ö KAMERALARA YAKALANDI

Diğer yandan U.Ö., altınları aldıktan sonra Antalya'ya gelirken güvenlik kameralarına yakanlandı. Görüntülerde, U.Ö.'nün topluma taşıma kullandığı, sürekli farklı yerlerde inerek araç değiştirdiğiş yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kemerası görüntüleri

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),