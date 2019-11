DHA YURT BÜLTENİ-9

Kablo hırsızlarının paspaslı kamuflajı işe yaramadı

Adana'da bir tenis kortunun elektrik kablolarını çalan iki hırsızdan biri, güvenlik kameralarına yakalanmamak için başına 'otomobil paspası' koydu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Millet Bahçesi yanında bulunan tenis kortunda meydana geldi. İddiaya göre, atık kağıt toplayıcısı Şahin Cando (31) ve Gökhan Güçlü (33) korta ait bakım elektirik kablolarını keserek çalmaya başladı. Bu sırada güvenlik kameralarını fark eden Cando, yüzünü gizlemek için başına otomobil paspası koydu. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

KORTA GELİNCE ANLADI

Sabah korta gelen spor kompleksininin sorumlusu M.T., elektrik kablolarının çalındığını fark edince polisi aradı. Bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini saptadı. 400 lira değerinde 80 metre elektirik kablosu kesen iki şüpheli, kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden Cando ve Güçlü, "Kablolaların atılmış olduğunu düşündük, aldığımız kabloları 60 liraya satıp aramızda paylaştık" dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Cando ve Güçlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP önündeki eylemde 67'nci gün; Oğlu kaçırılan annenin feryadı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 55 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 67'nci günde de sürdürdü. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, 2015'te teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için eylemde olan Songül Altıntaş, "Evladımızı bize versinler, biz de buradan kalkıp, gidelim. Yeter artık" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 67'nci günde de 55 aile tarafından sürdürüldü.

Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli Pülümür'de, teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için 5 Eylül'de oturma eylemine katılan Songül Altıntaş, "Ne yapacaklar çocuklarımızı? Çocuklarımızın onlara bir zararı olmadı. Bizim de onlara bir zararımız olmadı. Biz eylem yapıyorsak evladımızı istiyoruz. Evladımızı bize versinler, biz de buradan kalkıp gidelim. PKK'dan çocuğumuzu istiyoruz, yeter artık" diye konuştu.

EYLEME KATILAN AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında PKK'lı teröristler tarafından aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine- Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirtip, 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih- Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını belirttiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu belirttiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman'dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan, dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

55- Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

15 yaşındaki Ahmet'i başından vuran zanlı tutuklandı

Adana'da, babasıyla alacak verecek meselesi yaşadığı Ahmet Kılıç 'ı (15), başından vurarak ağır yaralayan Erol Taşdemir (31), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 6 Kasım'da saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Balıkçılık yapan Selahattin Kılıç, iddiaya göre yanında çalışan Erol Taşdemir'e parasını vermedi. Bu nedenle ikili arasında husumet başladı. Olay günü de Taşdemir yolda yürürken karşılaştığı Kılıç'ı çıkan tartışmada dövdü. Ahmet Kılıç da yanına oğlu Ahmet ile kardeşi Abdullah Kılıç'ı alıp, Erol Taşdemir'in evine gitti.

Burada çıkan kavgada ise Taşdemir, ruhsatsız tabancasını çekip, Ahmet Kılıç'ı başından vurdu. Ağır yaralanan Kılıç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İhbarla olay yerine gelen polis, Taşdemir'i yakaladı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Suriyeli baba, sahte diploma düzenleyen oğlunu ihbar etti

Adana'da Suriyeli Muhammed Hıdır (54), sahte diploma düzenleyerek, vatandaşlarını ehliyet sınavına sokan oğlunu polise ihbar ederek yakalattı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya göç eden ve market işletmeye başlayan Muhammed Hıdır, Mali Suçlar Büro Amirliği'ne gelerek, oğlu Besem Hıdır'ın (29) ehliyet almak isteyen mültecilere sahte diploma hazırladığını söyledi. İhbar üzerine ekipler, diplomaların hazırlandığı eve baskın düzenledi. Aralarında yeminli tercüman ve bir sürücü kursu sahibinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte diploma ele geçirildi. 300 lira karşılığında mültecilere sahte diploma düzenlediği öğrenilen tercüman Züheyir Hüsso ile Bessem Hıdır tutuklandı. Diğer şüpheliler kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özel İdare tavuk çiftliği kurdu, huzurevi ve çocuk yuvasının yumurta ihtiyacı karşılanıyor

Bartın İl Özel İdaresi tarafından 1 dönümlük alanda kurulan tavuk çiftliğinden elde edilen yumurtalar, huzurevi ve çocuk yuvasına bedava veriliyor. Aynı alandaki 3 serayla da aynı kurumların sebze ihtiyacı gideriliyor.

Bartın İl Özel İdaresi Akçamescit Köyü'nde 3 dönümlük araziye tavuk çiftliği kurdu. 490 tavuğun beslendiği çiftlikte günde yaklaşık 400 yumurta alınıyor. Yumurtalar, Bartın'daki huzurevi ve çocuk yuvasına ücretsiz veriliyor. Aynı alanda kurulan 3 adet serada da ıspanak, turp, marul, patlıcan ve biber yetiştiriliyor. Seralardan alınan ürünler de aynı kurumlarda, 500 personelin yemek yediği 2 yemekhaneye veriliyor.

Bartın İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış, "2019 yılında İş-Kur'un toplum yararına çalışma projesi kapsamında bizlere verilen işçileri hem iş sahibi yapmak hem de örnek bir çalışmaya imza atmak için tavuk çiftliğimiz ile seralarımızı kurduk. Tavuk çiftliğimiz ve seralarımız tamamen bakanlığın standartlarına uygun. Buradaki tavuklarımızdan günde 400 yumurta alıyoruz.Asıl amacımız kentte farkındalık yaratmak. İş-Kur'dan gelen işçilerimize kurslar da düzenledik. Kursu tamamlayan 7-8 aile, tavukçuluk işini yapmaya başladı. Buradan aldığımız yumurtaları huzurevimiz ve çocuk yuvamıza vererek, fayda sağlıyoruz" dedi.

Kayış, "Şu anda projemiz başarıyla yürüyor. Seralarımızda yetişen sebzeleri 500 personelimizin yemek yediği 2 yemekhaneye vererek, günlük bin lira amorti etmiş oluyoruz. Önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz de buraya gelerek, yapılan çalışmaları yakından görecekler" diye konuştu.

Kadınların 'nar ekşisi' mesaisi

Mersin'de, Yörük kadınlarının hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine katkı sağlamak için her yıl kış hazırlıkları kapsamında yaptıkları nar ekşisinin zorlu üretim süreci başladı.

Silifke 'de, dalından toplanan narlara sopalarla vurarak elde ettikleri tanelerin suyunu çıkaran Yörük kadınlar, saatlerce kaynatarak hazırladıkları nar ekşisini kilosunu 35 liradan satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Pazara sunulmayan çatlamış narlar, kadınlar tarafından nar ekşisi yapılarak değerlendiriliyor. Özellikle son yıllarda yemek ve salatalara lezzet katmak için tercih edenlerin sayısının artmasıyla sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve büyük ilgi görüyor. Nar tanelerini çuvallara koyan kadınlar, ayaklarına çizmeyi giyip ezerek çıkardıkları nar suyunu koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynattıktan sonra soğutarak şişeliyor. Bir kısmını evde kullanmak için ayıran ev hanımları, ihtiyaç fazlasını ise paraya dönüştürüyor.

'OLDUKÇA ZAHMETLİ'

Ev hanımı Songül Sarıkaya , nar ekşisi hazırlamanın çok zahmetli olduğunu belirterek, "Çatlamış narları eve getirip tanelerini ayıklıyoruz. Hazırladığımız sopalarla içindeki taneleri tek tek çıkartıyoruz ve ayaklarımıza çizmeleri giyip suyunu çıkartıyor daha sonra kazanlara koyarak odun ateşinde saatlerce koyulaşıncaya kadar kaynatıyoruz. Bu işlem diğerlerinden daha zor. Çünkü nar suyu çok kaynattıkça kazandan taşar. O nedenle sürekli su kabağından hazırlanan kevgirlerle savurmak gerekir. Savururken, çıkan köpüğü atmalısınız yoksa ekşiniz kekre ve lezzetsiz olur. Bu nedenle bu işlem 5-6 saat sürebilir ve bu süre içinde başından ayrılamazsınız" dedi.

500-700 KİLO ARASINDA SATIYOR

Yılda yaklaşık 500-700 kilo arasında nar ekşisi sattığını da kaydeden Sarıkaya, Kıbrıs 'tan İstanbul'a, pek çok yere kargo ile nar ekşisi sattığını da vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizim yaptığımız ürünün temizliğini bilen arkadaşlarım, dostlarım var. Biliyor ki biz kendimiz yiyecekmiş gibi temiz ve titizlikle yaparız. Bu nedenle her geçen yıl müşterim artıyor. Suyu sıkılmış çekirdekleri de kurutup un haline getiriyoruz. Nar kabuklarını da kuruturuz kışın öksürük için kaynatır içeriz. Şimdilerde ise meyveyi taze tüketirken içindeki acı olan özleri de yeriz. Çünkü antioksidan doludur ve kalp damarlarını açtığı söyleniyor. Biz narı her türlü tüketiyoruz."

Şırnaklı öğrenciler, idollerinin hayatlarını kitaba döktü -

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde eğitim gören öğrenciler, idol olarak belirledikleri 31 bilim insanı ile kendi hayatlarını anlatan '21'inci yüzyıl bilim idollerimiz' adıyla kitap yazdı.

Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyündeki ortaokulda eğitim gören öğrenciler, 2016 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak göreve başlayan Ramazan Teker'in girişimiyle, '21'inci yüzyıl bilim idollerimiz' adıyla kitap yazarak, idollerinin yolunda gitmeyi hedeflediklerini belirtti.

ULUDERELİ ÖĞRENCİLER, NASA 'DA ÇALIŞAN BİLİM İNSANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Kitabın, din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında 'geçmişten günümüze bilim idollerimiz' konusuyla ortaya çıktığını anlatan öğretmen Ramazan Teker, " Farabi İbni Sina bizim bildiğimiz ve herkesin az da olsa aşina olduğu isimler. Ben bunu ders bağlamından çıkarıp biraz genişletmek istedim. Bu çocuklara ne versen alacak. Zeka kapasitesine ve özgüvene sahip oldukları için böyle bir şey yaptık. Aziz Sancar , Betül Kaçar gibi, ülkemizde, yurt dışında bizi temsil eden, NASA'da çalışan insanlar olsun istedik. Bu insanları örnek olarak öğrencilerime sundum. Sınıfta sunum yapsınlar dedik. ve bu sunumları kayda alıp, sosyal medya üzerinden paylaştım. Bunu gören bilim insanları bize güzel dönüş yaptılar. Bazıları öğrencilerimizle görüştü. Buradaki öğrenciler, NASA'da çalışan bilim insanlarıyla iletişime geçtiler. Yazdığımız kitapta 31 bilim insanın hayatı yer alıyor" dedi.

ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz'ü kendisine idol seçen öğrencilerden Narin Encu, "Ben bilim insanlarına bakarken Bilge Demirköz ve onun hayatını kendime örnek aldım. Onun hayatından ilham aldım. Kendi hayatımı ve onun hayatını iki kapak arasına yazdım" dedi.

Stanford Üniversitesi Genom Teknoloji Merkezi'nde hücrelerin manyetik özelliklerinden faydalanarak hastalıklı hücreleri tespit edebilen bir cihaz üzerinde çalışan Gözde Durmuş'u idol seçen Gülizar Encu, "Doktor olmak benim küçüklükten beri hayalim. Doktor olunca insanları iyileştirmek istiyorum. Onlara iyi şeyler yapmak istiyorum. Hastalıkların önüne geçmek istiyorum" diye konuştu.

Öğrencilerin, kitapta hayatlarını yazdıkları bazı isimler ise şunlar:

'Sondan Durukanoğlu Feyiz, Canan Dağdeviren, Leyla Türker Şener, Deniz Ülke Arıboğan , Burcu Özsoy Çiçek, Sevil Atasoy Tülin Akın , Şeyda İpek, Neva Çiftçiogu, Bilge Demirköz, Feryal Özel , Ece Kamar, Nurcan Tunçbağ, Mehmet Haberal, Burçin Mutlu Pakdil, Türkan Saylan , Aziz Sancar, Hüseyin Bağ, Umut Yıldız, Nihat Berker , Çağrı Mert Bakırcı, Hülya Kayserili Karabey, Ali Nesin Nevzat Tarhan , Umran İnan, Yusuf Leblebici ve Abdullah Atalar.'

28 yıl önce yetiştirilmeye başlanan hurma, 14 bin dönüme yayıldı

Güneydoğu Anadolu'da ilk kez Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1991 yılında 20 dönüm arazide yetiştirilmeye başlanan hurma, bugün 14 bin dönüm alanda üretiliyor. Bu yıl 16 bin ton rekoltenin beklendiği hurmanın hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Karaburun, Azaplı, Kekikli ve İnekli köylerinde Güneydoğuda ilk 1991'de 20 dönüm alan üzerinde yetiştirilen hurma bu yıl 14 bin dönüme ulaştı. Arazide 16 bin ton rekoltenin beklendiği hurmanın kilosu ise 2 ile 3 lira arasında değişiyor.

Bir ağacın 90 ile 140 kilo arasında hurma verdiğini belirten Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, "Güneydoğu'da ilk dönüm olarak 1991'de 20 dönüm üzerinde Muhterem Taymur dikmiş. Biz de alternatif ürün olarak elimizden geldiği kadar çoğaltıyoruz, çoğaltmaya çalışıyoruz. İlk başladığımızda 20 dönüm, şimdi 14 bin dönümde 16 bin ton üretim yapıyoruz. 15 yaşında ağaçlarımız 90 ile 140 kilo arasında meyve veriyor. Şu an 91 doğumlu ağacımız aynı kiloyu veriyor ve 16-17 yaşındaki aynı kiloyu veriyor. Sert budamayla bodur budama görünümlü gibi kendini aynı şekilde koruyor. Çevre illerimizde şu an Malatya'da kurutma tesisi kurulmuş Malatya'dan geliyor tüccarlarımız son 3-4 yıldır. Geçen yıl büyük bir bölümü Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul'a gitti. Fiyatlarımız çok güzel şu an ortalama 2 ile 3 lira arası veriyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA GİDİYOR

Gün geçtikçe ağaç sayısının arttığını ifade eden üretici Ferdi Taymur ise, "Burada hurma hasadı başladı. Şu an hasat oldukça iyi gidiyor. Fiyatlarımız da bu sene daha güzel gecen seneye göre artış da oldu. Hurma dikimiyle ilgili artışımız oldu bu sene bölgeye yayılıyor. Bunlar Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Karaburun, Azaplı, Kekikli ve İnekli köylerinde buralarda üretiliyor. Tüccarlarımız her yerden geliyor. Mersin, Antalya, Ankara, Urfa, Siirt, Diyarbakır, buralardan geliyor, Adıyaman'dan da gelen tüccarlarımız var. Şu an pazar sıkıntımız yok" diye konuştu.

