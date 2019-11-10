DHA YURT BÜLTENİ-9

Eşi ve kızının yüzünü yaktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ramazan İ. (27), eşi M.İ.'yi (20) önce dövdü, ardından da naylon poşeti yakıp eriterek yüzüne damlattı. Aynı yöntemle 3 yaşındaki kızı N.İ.'nin de yüzünü yakan Ramazan İ., gözaltına alındı. Ramazan İ. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.İ ve 2 çocuğu sığınma evine yerleştirildi.

Olay, önceki akşam Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Mahallesi, Funda Sokak'ta meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen, eve alkollü gelen Ramazan İ., 14 yaşında evlendiği eşi M.İ.'yi dövdü. Ramazan İ. daha sonra, yaktığı naylon poşeti, eşinin yüzüne ve ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan N.İ. odaya girdi. Ramazan İ., kızının da anlını eriyen naylon ile yaktı.

Evden gelen bağırışlar üzerine komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, M.İ. ile kızı N.İ.'yi hastaneye götürdü, tedavisinin ardından da ifadesine başvurdu.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla M.İ. ile kızı H.İ. ve 2 yaşındaki oğlu E.İ. sığınma evine yerleştirildi. Kısa sürede yakalanan Ramazan İ. ise gözaltına alındı. Ramazan İ., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

'6 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM'

Evlendiği günden beri eşinden şiddet gördüğünü söyleyen M.İ., yetkililerden yardım istedi. Kendisinin ve ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını belirten M.İ., "6 yıllık evliyim. Evlendiğim günden beri eşimden şiddet görüyorum. Eşim benim çocuklarımın başına birşey getirmeden, bizi öldürmeden devlet büyüklerim yardım etsin. Eşim naylon poşetle yüzümü, ayaklarımı yaktı. Çocuklarımı dövdü. Beni, gözümü yakmakla tehdit etti. Bugüne kadar çocuklarım için katlandım, ancak devlete sığınmak istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-M.İ ve çocuklarından detay

-M.İ'nin ayakları ye yüzündeki yaralar

-M.İ'nin olayı anlatması

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT/ AĞRI

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10 Kasım'da Ata'ya özel anma

İSTEK Kuşadası Okulları'nın öğrencileri, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde Ata'yı özel koreografi ile andı. Siyah kıyafetler giyen öğrenciler, okul bahçesinde saat kadranındaki 09.00 şeklini ve 1938 yazısını oluşturdu. Öğrenciler, saat Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu 09.05'e geldiğinde sirenler çalarken 1938 yazısında sonsuzluk şeklini oluşturdu. İstekli öğrenciler ve öğretmenler çok özel koreografiyi üzerinde Atatürk'ün resminin bulunduğu ay-yıldızlı bayrağı açıp kalp şekli ve "Özlemle" yazısıyla tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Öğrencilerin 10 Kasım kareografisinden görüntü

HABER-KAMERA: İZMİR,

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TIR kaza yaptı; taşıdığı sıfır kilometre araçlar zarar gördü

Bolu'da, TEM yolunda çekici ile dorse kısmını birbirine bağlayan demir pimin kopması sonucu kontrolden çıkan TIR, kaza yaptı. TIR'ın taşıdığı sıfır kilometre 8 otomobil hasar gördü.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Kocaeli'den Mersin'e sıfır kilometre otomobil taşıyan Mehmet Uğur yönetimindeki 06 JSY 73 plakalı TIR'ın, çekici ile dorse kısmını birbirine bağlayan demir pim, bilinmeyen nedenle koptu. TIR, kontrolden çıkıp yolda kaymaya başladı. Yolun 3 şeridini kapatarak durabilen TIR'ın taşıdığı otomobillerden 2'si yola düştü. Dorsedeki diğer 6 araçta da hasar oluştu.

Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönü trafiğe kapandı. TIR'ın yol kenarına çekilmesiyle yolun 2 şeridi trafiğe açıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından trafik normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Yoldan geçen araçlar

-Araçların kaldırma çalışmaları

-Yola devrilmiş haldeki araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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13 yaşındaki kuzenler, Marmaris tanıtımı için seferber oldu

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, 13 yaşındaki iki kuzen kız öğrenci, şehrin tanıtımı için sokak röportajları ve eşsiz manzara görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıp kısa sürede takipçi sayısını artırdı. Kuzenlerin ilk konukları ilçeye yerleşen manken ve sanatçı Tarık Tarcan oldu.

Marmaris'te, 7'nci sınıfta beraber okuyan, her ikisi de 13 yaşındaki teyze çocukları Funda Kocayiğit ve Meltem Nur Aktürk, ailelerinin izniyle Instagram sayfası açtı. İki kuzen, hem ilçeyi tanımak hem de turizm kentinin tanıtmak için önceden belirledikleri, esnaf, sanatçı, kamu kurum kuruluş daire müdürü ve turizmcilerle irtibata geçerek Marmaris'in eşsiz manzaraları eşliğinde video çekip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Meltem Nur Aktürk, kuzeni ile hazırladığı soruları konuklarına sorarken Funda Kocayiğit de, cep telefonuyla video ve fotoğraf çekti. İki kuzen, daha sonra çektikleri videoları montajlayarak, Instagram sayfalarında paylaştı. Kuzenlerin "Marmaris tanımıyorsanız, sokaklarını öğrenmek istiyorsanız bize gelin" başlığıyla açtıkları 'Marmaris-Sokaklarda' adlı Instagram hesabında şimdiden 110 takipçi bulunuyor. Sokak röportajlarının yanı sıra doğanın koruması ve kitap okuma gibi sosyal bilgilendirme mesajları veren kuzenler, önemli günlerde Marmaris'in eşsiz manzara fotoğraflarıyla kamu spotları da paylaşıyor. Okullarından arta kalan zamanlarında sokak röportajları yapan kuzenlere şimdiden destekler çoğalmaya başladı. Kocayiğit ve Aktürk, şimdi ise bir hafta içinde çektikleri 30 röportaj ve yüzlerce manzara fotoğrafını daha paylaşmaya hazırlanıyor.

DUAYEN SANATÇI TARIK TARCAN KONUKLARI OLDU

Marmaris'te yaşayan eski manken ve ünlü oyuncu Tarık Tarcan, kuzenlerin konuğu oldu. Kuzenler, yine Marmaris tanıtım videoları için dolaştıkları Yat Limanı'nda bir kafeteryada duayen sinema oyuncusu Tarık Tarcan ile denk geldi. Tarcan ile tanışan ve sohbet eden kızlar, röportaj yapma sözü aldı. İlçedeki balıkçı teknelerinin demir attığı eşsiz manzarası bulunan Azmak Deresi üzerindeki köprüde Tarcan ile bir araya gelen kuzenlerden Meltem Nur Aktürk cep telefonuyla video çekimi yaparken Funda Kocayiğit, Tarcan ile 4 soruluk röportajını yaptı. Kuzenleri öperek başarılarının devamını dileyen Tarcan, hep birlikte öz çekim yaparak kendi sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

'MADDİ BEKLENTİMİZ YOK HEDEFİMİZ MARMARİS TANITIMI'

Ailelerinin izni ve desteğiyle bu girişimi başlattıklarını söyleyen Funda Kocayiğit, "Kuzenimle beraber aynı sınıfta öğrenciyiz. İlk olarak okulumuzda bir dergi çıkarmaya karar verdik. Ama maddi gideri çok olduğu için annelerimize danıştık. Onlar da Instagram hesabı açmamızı hem Marmaris'i tanımamızı hem de tanıtmamızı söyledi. Anne ve babamızın gözetiminde Instagram sayfamızı açtık. Açtığımız ilk 10 gün içinde yüklediğimiz Marmaris fotoğraf ve videolarının 110 takipçisi oldu, beğeniler arttı" dedi.

Meltem Nur Aktürk ise, "Bizler bu işlerin profesyoneli değiliz ama sokak röportajları yaparak tecrübelerimizi artırıyoruz. Marmaris'in gezip görülebilecek yerlerinin video ve fotoğraflarını çekerek hem kendimiz tanıyoruz hem tanıtıyoruz. Marmaris'e gelecek olan kişilere önceden bilgilendirme yapmak ayrı güzel bir duygu. Bizim maddi bir kazanç ve beklentimiz yok tek hedefimiz Marmaris'in tanıtımıdır" dedi. Kocayiğit, büyüyünce Kardiyoloji uzmanı ve Aktürk ise bilim insanı olmayı isteğini söyledi. Kuzenlerin Marmaris tanıtım video ve fotoğraf çekimi yaptığını öğrenen CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve bazı turizmcilerin de Marmaris'in tanıtımı için video ve fotoğraf çekimi yaptıklarını öğrendikleri iki kuzenle gelecek haftalarda bir araya geleceğini öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bir kafeteryada duayen sanatçı Tarık Tarcan ile sohbet eden kuzenlerden görüntü

-Sanatçı Tarık Tarcan ile Azmak Deresi üzerindeki köprüde röportaj yapan kuzenlerden görüntü

-Her ikisi de 13 yaşındaki Funda Kocayiğit ile kuzeni Meltem Nur Aktürk ile röp.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Mezun olduğu liseye müdür oldu

Kayseri'de Ali Durmuş (38) 21 yıl önce mezun olduğu Kayseri Lisesi'ne okul müdürü olarak atandı. Hayalini gerçekleştirdiğini belirten Durmuş, "Hedefime ulaşmanın ve öğrencisi olduğum okulda müdürlük yapmanın gururunu yaşıyorumö dedi.

'Taş Mektep' olarak bilinen tarihi Kayseri Lisesi'nde 1995 ile 1998 yılları arasında eğitim gören evli ve 2 çocuk babası Ali Durmuş, 21 yıl sonra 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında mezun olduğu okula müdür oldu. Beden eğitimi öğretmeni olan ve farklı okullarda müdür yardımcısı olarak görev yapan Durmuş, ilk müdürlük görevini kendi okulunda yapmanın gururunu yaşıyor.

'ÖRĞENCİSİ OLDUĞUM OKULA MÜDÜR OLDUM'

Ali Durmuş, öğrencilik yıllarında Kayseri Lisesi'nde okul müdürü olmayı hayal ettiğini belirterek, "21 yıl sonra 18 Ağustos 2019 tarihinde öğrenim görmüş olduğum lise olan Taş Mektep'e müdür olarak atandım. Mesleğimde 15'inci yılımdır. Her Kayseri Lisesi mezunu gibi burada bir görev yapmak benim de hep gönlümde yatıyordu. Eşime yıllar önce buradan geçerken 'bir gün nasip olursa Kayseri Lisesi'nde okul müdürlüğü yapmak isterim' demiştim. Aradan 15 yıl geçti ve burası bize nasip oldu. Burada öğrenci olarak okuduğum okulda şuan okul müdürlüğü görevini yapıyorum" diye konuştu.

'BU GÖREV HERKESE NASİP OLMAZ'

Öğrencilik yıllarında psikoloji öğretmeni olan Ülkü Oğuz ile aynı okulda beraber görev yaptıklarını dile getiren Durmuş, "Okula müdür olarak ilk geldiğimde 53 öğretmenimizle toplantı yaptık. Öğretmenim olan Ülkü Oğuz'u görünce tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Bu gururu yaşamak herkese nasip olmaz. Ben bu gururu yaşadım. Çok mutluyum ve gururluyum" dedi.

'BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR'

Psikoloji Öğretmeni Ülkü Oğuz ise bir zamanlar öğrencisi olduğu Ali Durmuş'un şimdi müdürü olduğuna dikkat çekerek, "Bu benim için tarifsiz bir gurur. Hep 'Acaba bir gün Kayseri Lisesi'nden mezun olan öğrencilerimizden birisi bu okulu idare eder mi?' kısmet Ali Bey'e nasip oldu. Onun burada görev yapmasından son derece gurur duydum. Eski öğretmenleriyle bunu konuştuk. Onlar da çok mutlu oldular. Bir mezunumuzun bu okulda emek vermesi bizi elbette ki mutlu etti" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Okul Müdürü Ali Durmuş'tan detayla

-Ali Durmuş'un öğrencilerle sohbet etmesi

-Öğretmen Ülkü Oğuz ile röportaj

-Okul Müdürü Ali Durmuş ile röportaj

-Öğretmenlerle toplantı yapması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,