DHA YURT BÜLTENİ - 9

Jeomorfoloji Derneği: Dipsiz Göl, paha biçilemez doğal değer

Gümüşhane'de Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl'de, Jeomorfoloji Derneği tarafından oluşturulan heyetçe teknik inceleme yapıldı, rapor hazırlandı. Dipsiz Göl'ün su birikintisi olduğu yönündeki iddiaların gerçekçi olmadığına yer verilen ön raporda gölün, uzun yıllarda oluşan doğal bir göl ve paha biçilemez değerlerden olduğu belirtildi.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısıyla 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün yok edilmesine tepkiler sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Doğal SİT alanı' kapsamına alınan ve eski haline dönüştürülmesi için çalışmaların başlatıldığı Dipsiz Göl'ü incelemek üzere Jeomorfoloji Derneği'nce heyet oluşturuldu. Heyet geldiği gölde teknik incelemelerde bulunarak, rapor hazırladı. Yapılan ilk incelemelerin ardından hazırlanan ön raporda; su birikintisi olduğu yönündeki iddiaların gerçekçi olmadığına yer verilen Dipsiz Göl'ün 'doğal göl' olduğu açıklandı.

'DİPSİZ GÖL, DOĞAL GÖLDÜ'

Jeomorfoloji Derneği'nden yapılan açıklamada, Dipsiz Göl'ün yağışlar ve yüzeysel drenaj ile beslenen doğal göl olduğu belirtilerek, "Dipsiz Göl coğrafi anlamda doğrudan kalın bir kar kütlesinin varlığı ve hareketi ile gelişen bir buz ve kar kütleleriyle oluşan, bunların kristalleşme ve aşındırmaları sonucunda ortaya çıkan çanak yapıdır. Bir paleocoğrafya arşivi yok olmuştur ve telafisi mümkün değildir. Bilim insanlarının araştırma yapabilmek için aylarca uğraşarak yasal izin ve etik kurulu belgeleri toplamaya çalıştığı ülkemizde, nasıl bir gerekçeyle bu kazıya yasal izin verildiğini anlamak mümkün değildir. Dolayısıyla yaşanan bu tecrübe, bu tür izinlerin verilmesinde, konu hakkında bilimsel yeterliliği olan kurumlardan da görüş alınmasının; doğal, kültürel ve bilimsel değerlerimizin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve faydalanılması bakımından önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeomorfoloji Derneği olarak Türkiye fiziki coğrafyasının paha biçilemez doğal değerleri olan göllerimize, bu şekilde kontrolsüz ve bilgisizce zarar verecek her türlü hatalı uygulamaya karşı olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz" denildi

'NİHAİ RAPORU PAYLAŞACAĞIZ'

İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi ve Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, Dipsiz Göl olayının, bilimsel arşiv niteliği taşıyan ve ekolojik öneme sahip olan doğal göllerin, çeşitli yollarla yok edilmesinin son örneği olduğunu kaydetti. Gölün kazıyla yok edildiğini ifade eden Turoğlu, "Orada kaybedilen veriyi belki de başka bir yerde bulamayız ve artık geri de getiremeyiz. Kontrolsüzce yapılan kazıyla önemli bir bilimsel hazine kaybedildi. Şu andan sonra yapılacak çalışmalar gölü eski haline getirmeyecektir. Nihai raporumuzu hazırlayarak Dipsiz Göl konusunda kesin bilgileri paylaşacağız" dedi.

'YAŞANAN OLAY TRAJİKOMİK'

Uzun yıllardır, buzul göller üzerine bilimsel çalışmalar sürdüren Trabzon Üniversitesi'nden Hidrobiyoloji (Su biyolojisi) ve Limnoloji (Tatlı Su Biyolojisi) Uzmanı Prof. Dr. Bülent Şahin de, Dipsiz Göl'ün, Karadeniz'deki yüksek dağ göllerinden biri olduğunu ve insan etkisinden uzak olduğu için binlerce yıllık fauna ve flora taşıdığını vurguladı. Küresel ısınmanın etkilerinin yüksek dağ göllerinden takip edildiğini kaydeden Şahin, "Bu olay sonucunda üzgünüz ama göl maalesef fauna ve florasını kaybetti. Gölün ortadan kaldırılması sadece gölün ekosistemini değil, karasal ekosistemdeki canlıları da etkiledi. Dipsiz Göl'ün kazılarak yok edilmesi, bilim insanların gelecekte yapılacak keşifleri de ortadan kaldırdı. Gölde altın arandığı söyleniyor. Yaşanan olay trajikomik. 2 kişinin devletin yetkisine müracaat edip, pek çok basamağı geçerek izin alıp, böyle bir olayın olması düşündürücüdür" diye konuştu.

'CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMALI'

Balıkesir Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Erdal Gümüş ise, Dipsiz Göl'ün yüksek yamaçlarda bulunması nedeniyle 'Alpin' olarak bilinen, soğuğa karşı dirençli ve hassas ekosistemin bir parçası olduğunu ve gölün ortadan kaldırılıp bölgedeki ekosistemin tüm parçalarına zarar verildiğini savundu. Dr. Erdal Gümüş, "Dipsiz Göl'ün su birikintisi olması bile onun önemini kesinlikle azaltmaz ve burayı yok edebilecekleri anlamına gelmez. Define aramak için gölü yok ettiler ama esas define gölün kendisiydi. Esas define; Gümüşhane'nin dağında, taşında, toprağında ve suyunda. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu olay karşısında devlet adına soruşturma yürütmesi gerekiyor. Şikayete lüzum yok. Orada yaşanan olay ile devletin herhangi bir kurumunu ateşe vermekten farksız. Özel mülk olsaydı orada o kazı yapılamazdı" dedi.

DEFİNE ARARKEN YOK OLDU

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün onayı ile 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda, suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Gümüşhane Valiliği, göl alanının eski haline getirildiğini açıkladı ancak Dipsiz Göl alanının toprakla doldurularak, kapatıldığı görüldü. Su kalmayan göl, taş ve toprak yığını haline döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, gölün kurumasına neden olduğunu ve ilgililerin, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Yasal izinle yapılan kazı çalışması sırasında toprak doldurulup, yok edilen Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan göl tabanının hazır hale getirilme çalışmaları da tamamlandı. Suya dayanıklı kireçli, killi toprak dökülüp, iş makinesi ve silindir eşliğinde tabanı hazırlanan gölün, su takviyesi yapılmadan, bölgede beklenen yağışların ardından eriyecek karla doğal haline dönmesi beklenecek. Gölün doğal haline gelmemesi halinde ise yapılacak incelemeler sonucu yaklaşık 2 metrelik derinliğe sahip alana, tankerlerle su takviye edilip, edilmeyeceğine karar verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Dipsiz göl eski hali fotoları

-Dipsiz Göl kazı yapıldıktan sonraki hali

-Gölün bulunduğu yayladan görüntüler

-Göl alanında yapılan çalışmalar

-İş makinelerinden detaylar

-Drone detay görüntüler

Prof. Dr. Bülent Şahin röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selay SAYKAL TRABZON-

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Apartmanda yangın paniği; Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Bursa'da 6 katlı apartmanın bodrum katındaki depoda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmanın dumanla kaplanmasıyla, evlerinde mahsur kalanları, itfaiye ekipleri sepetli araçla kurtardı. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi hastanede tedaviye alındı.

Saat 11.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın bodrum katındaki depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 3'ü çocuk 8 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Apartmanın yoğun dumanla kaplanmasıyla evlerini boşaltamayan 2 kişi, itfaiye ekibinin sepetli aracıyla kurtarıldı. Yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, -

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Kaldırım taşlarını çalarken yakalandı

Adıyaman'da belediyenin kaldırımları yenilemek için bıraktığı kaldırım taşlarını otomobile yükleyerek çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Sümerevler Mahallesinde meydana geldi. Adıyaman Belediyesi tarafından şehir merkezinde kaldırımları yenilemek için belirli bölgelere bırakılan kaldırım taşlarının çalındığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kaldırım taşlarını çalmakta kullanılan otomobilin M.D.'ye ait olduğunu belirledi. Ekipler yaptığı araştırmada M.D.'yi başka bir bölgede otomobile kaldırım taşı yüklerken yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce çalınan kaldırım taşları ise şüphelinin evinin bahçesinde bulunarak belediye ekiplerine teslim edildi. Polis, M.D.'yi sorgulamak üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Araçtan görüntü

-Çalınan malzemeler

-Polis ekipleri

-Zabıta ekipleri

-Çalınan taşların zabıtaya teslim edilmesi

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 326 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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TIR devrildi, hamsiler yola saçıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hamsi yüklü TIR, yol kenarında park halindeki başka bir TIR'a çarparak devrildi. Kazada seyir halindeki TIR'ın sürücüsü yaralanırken, aracın kasasında bulunan hamsiler ise yola savruldu.

Kaza, bugün sabah 08.00 sıralarında, Sürmene ilçesi Karadeniz Sahil Yolunda meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametine giden Erdal Yılmaz'ın kullandığı 61 K 22339 plakalı TIR, iddiaya göre kontrol çıkıp, yol kenarında park halindeki 33 ABD 447 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 2 ton hamsi yüklü TIR devrildi. Kazada seyir halindeki TIR'ın sürücüsü yaralanırken, aracın kasasında bulunan hamsiler ise yola savruldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Erdal Yılmaz, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Karayolları ekiplerince yola savrulan hamsilerin temizlenmesiyle, bir süre aksayan trafik ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/SÜRMENE (Trabzon), -

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Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya

Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 15 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Şırnak'ta 46 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 15 gaziye, KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Valilikte yapılan törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuş, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'na Şırnak'ta 170 kişinin katıldığını söyledi. Bölgede yürütülen terörle mücadeleye de değinen Vali Pehlivan, "Gerek Kıbrıs'ta gerek öncesinde Kore'de daha ileriye gidersek kurtuluş savasında Çanakkale de biz bu topraklara geldiğimiz günden itibaren bin yıldır verdiğimiz bu mücadelede ve evveliyatın da hep birlikte olduk. Omuz omuza olduk. Kıbrıs Barış Harekatı aradan 45 yıl geçti ve ülkemiz devletimiz barış harekatı gerçekleştirdi. Barış Pınarı Harekatı amaç aynıydı. Barışı tesis etmek, huzuru tesis etmek ve daimi kılmaktır. Bu mücadeleyi iyilikler anlamında dünyaya, coğrafyamıza barışı tesis etmek anlamında biz bu mücadeleyi yılmadan kararlılıkla sürdüreceğiz, sürdürmeye devam edeceğiz. Şehitler ve gaziler vermeye de devam ediyoruz. Buradaki amaç hedef inşallah gelecek nesillere daha güvenli daha huzurlu daha müreffeh bir yaşam ortamı sağlamak" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

-Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın açıklması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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