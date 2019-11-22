DHA YURT BÜLTENİ-9

Van'da üretilen tekne ve yatlara Ege ile Akdeniz'den de talep var

Van'da üretilen deniz araçları Van ve yakın bölge illerine gönderilirken, son yıllarda Ege ve Akdeniz bölgesindeki illerden de talep gelmeye başladı. Düşük maliyet ve iyi işçilik nedeniyle ürittikleri teknelerin tercih edildiğini belirten firma sahibi Nevzat Aydın, her bütçeye uygun tekne ve yat ürettiklerini söyledi.

Van'da 9 yıl önce tekne ve yat üretimine başlayan bir firma, ilk başlarda ürettiklerini Van'da satarken artık ülkenin diğer kentlerinden de talep almaya başladı. Ürettikleri tekne ve yatların her bütçeye uygun olarak tasarlandığını belirten firma sahibi ve İstanbul Marmara Ege Akdeniz Karadeniz (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Van Temsilcisi Nevzat Aydın, son yıllarda Ege ve Akdeniz bölgesindeki illerinden de talebin arttığını söyledi. Düşük maliyetle bu işi yaptıklarını anlatan Aydın, "Van'da üretilen tekne ve yatlar ağırlıklı olarak Adana, Urfa illerine ve şimdi de Antalya, Yalova, İzmir, Rize ve Kuşadası'na gidiyor. Gün geçtikçe talep artıyor. Güzel, kaliteli ve ekonomik tekne yapıyoruz. Buradan tekne almalarının nedeni ekonomik olması. İşçilik bizde ucuz" dedi.

Her bütçeye uygun tekne ve yat ürettiklerini de belirten Aydın, "Van'ın, Türkiye'nin diğer batı illerine uzak olması hiç sıkıntı değil. Van'da üretilen tekneler büyük özenle ve standartlara uygun olarak yapılıyor. Bunun için denetmenler sürekli gelip denetimlerini yapıyorlar. O yüzden teknelerimizin bütün sularda can güvenliğiyle rahatlıkla kullanılabilir" dedi.

Tekne ve yat yapan işçilerden Burak Belek ise bu işi dedelerinden öğrendiğini söyledi. Daha önceleri sadece Van Gölü balıkçıları için balıkçı tekneleri yaptıklarını daha sonra bu işi geliştirdiklerini anlattı. Türkiye'nin diğer illerinde de siparişler gelmeye başlayınca daha da mutlu olduklarını anlatan Belek, "Burada balıkçı teknesi, özel yat, gezi teknesi, sandallar yapıyoruz. Bizim maliyetler daha ucuz olduğu için Ege ve Akdeniz'den de artık sipariş almaya başladık. Arkamda gördüğünüz tekne yakın zamanda Kuşadası'na gidecek. Çok güzel tekneler yapıyoruz. Bizim yaptığımız sac tekneleri çok fazla yapamıyorlar. Bunlar diğer illere TIR'larla gidiyor. Ekip tam olarak çalışırsa 2 ayda bir tekneyi bitirebiliyor. Teknenin anahtar teslim her şeyini biz burada yapıyoruz. Kuşadası'na giden teknenin ardından eminim siparişler gelecektik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üretilen yat ve teknelerden detaylar

-Drone ile yat ve teknelerden detaylar

-Üretim çalışmalarından detaylar

-Yat ve teknelerden genel görüntüler

-Yatların ve teknelerin boyanması

-Boyama ve çalışmalardan detaylar

-Muhabir anonsu

-Üretimi yapılan yat ve teknelerin hazırlanması

-Üretim yapan usta ile röportaj

-Yat ve teknelerin üretim aşaması

-Tamamlanan yat ve teknelerden marinadan detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, -

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Antalya'da yaşayan Ruslar falezleri temizledi

Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar, Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğiyle Falez 2 Parkı'nda bulunan falezleri temizledi. Falezlerden, poşetler dolusu çöp çıkartıldı.

Antalya'ya iki ay önce yerleşen Rus güzellik uzmanı Tanya Tatuhina'nın girişimiyle Falez 2 Parkı falezlerinde gerçekleşen temizlik etkinliğine, 100 gönüllü katıldı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık ve Spor Antrenörü aynı zamanda TODOSK Sporcusu Hasan Altuntaş 'ın organizasyonuyla bir araya gelen gönüllüler, kurulan ip platformların yardımıyla 40 metre yükseklikteki falezleri baştan aşağı temizledi. Etkinliğe Antalya'da yaşayan Rus kadınlar da katıldı. Profesyonel dağcılara karadan destek veren Ruslar, falezlerin temizlenmesine katkıda bulundu. Temizlik çalışmaları denizden de yapıldı.

Falezleri temizleme fikrini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile konuşarak destek istediğini anlatan Tanya Tatuhina, falezlerin bu derece kirletilmesini şaşkınlıkla izlediğini söyledi. Parkta yaptığı yürüyüş sırasında kirliliği fark ettiğini ve temizlemek için katkıda bulunmak istediğini anlatan Tatuhina, "Burada yaşayan Rus arkadaşlarımla konuşarak neler yapabiliriz dedim. Onlar da bana bu fikri söyledi. Belediye başkanının onayını aldıktan sonra TODOSK ile bizi buluşturdular. Bu temizlik etkinliğini organize ettik. Antalya cennetten bir köşe. İnsanların bu güzelliği bu derece kirletmiş olmasına aklım ermiyor. Daha dikkatli ve çevrelerine sahip çıkmalılar" dedi.

TODOSK olarak görevlerinin çevreye ve doğaya duyarlılık olduğunu belirten Hasan Altuntaş ise "Tanya hanım bize bu projeyi getirdiğinde hiç düşünmeden kabul ettik. Bugün elbirliğiyle falezlerimizi temizliyoruz" dedi.

Temizlik çalışması sonunda poşetler dolusu çöp çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Falezlerden drone görüntüleri

Falezlerde temizlik yapanlardan drone görüntüleri

Çöplerden detay

Temizlik çalışmalarından görüntüler

Falezlerde tırmananlardan detay

Röp1: Hasan Altuntaş

Röp2: Tanya Tatuhina

Toplanan çöplerden detaylar

Haber: İbrahim LALELİ, Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Bedensel engelli iki kardeş alevlerin arasından çıkarıldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2'si bedensel engelli 4 kişinin kaldığı tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Bitişik evde oturan ailenin damadı Osman Tokkaş (43) ise yardıma koştuğu sırada başına düşen kiremit nedeniyle yaralandı.

Yıldız Mahallesi 'nde yaşayan 66 yaşındaki Ramazan Kat'a ait tek katlı evde, bugün saat 10.00 sıralarında, sobadan çıktığı düşünülen yangın başladı. Evden yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar yangını itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada ailenin yakınları ve komşuları yardıma koştu. Ramazan Kat'ın damadı Osman Tokkaş (43), başına düşen kiremit nedeniyle başından yaralandı. Evdeki bedensel engelli kardeşler Şenol Kat (32) ve Aysel Akıncı'nın (41) yanı sıra babaları Ramazan Kat evden çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu. Yaralanan Osman Tokkaş'a sağlık ekipleri müdahale etti. Jandarma , yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yanan evden ve vatandaşlardan görüntü

Haber- Kamera: Uğur ÇAKMAK/ SELENDİ (Manisa,

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Lice'de saman çuvallarından 129 kilo esrar çıktı

Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonda saman çuvalları içerisinde 129 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Lice ilçesine bağlı merkez Dibek Mahallesi'nde saman dolu çuvallar içerisine gizlenen esrarın nakliye aracıyla büyükşehirlere sevk edileceği bilgisi edinildi. Harekete geçen ekipler, 21 Kasım Perşembe günü fiziki takibe aldıkları kamyonu Damar Mahallesi mevkisinde durdurdu. Narkotik köpeği 'Engel' yapılan aramada aracın kasasında bulunan saman dolu çuvalların içerisine gizlenmiş 20 poşet içerisinde, satışa hazır vaziyette 129 kilo 45 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Narkokit köpeğinin kamyonda yaptığı arama

-Ele geçirilen esrar

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN-Kamera: DİYARBAKIR,