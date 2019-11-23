DHA YURT BÜLTENİ-9

Öğretmenler,çevre temizliği yapıp kitap okudu

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde öğretmenler, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için doğa yürüyüşü etkinliği sırasında temizlik yapıp 'Ben okuyorum, Gaziantep okuyor' projesi kapsamında 20 dakika kitap okudu.

Cumhuriyet Ortaokulu müdürü, idarecileri ve 43 öğretmenin katıldığı doğa yürüyüşü etkinliğinde öğretmenler yol güzargahı boyunca çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla çevre temizliği yaptılar. Etrafa rast gele atılmış poşet, plastik, cam, kağıt gibi çöpleri toplayarak farkındalık oluşturan öğretmenler yanlarında getirdikleri kitaplarıda 'Ben okuyorum,Gaziantep okuyor'projesi kapsamında 20 dakika kitap okuyarak kitabın her yerde okunabileceğine dikkat çektiler.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Şeyhmus Doğan , "Bugünkü etkinliğimizde Cumhuriyet Ortaokulu olarak birinci ara tatilde, 43 öğretmenimizle farkındalık oluşturmak amacıyla hem doğa yürüyüşü yaptık, hem temizlik yaptık hem kitap okuduk. Öğretmenlerimiz yanlarında getirdiği kitaplarımızla 'Ben okuyorum, Gaziantep okuyor' projesi kapsamında 20 dakika kitap okudu. Bu etkinliğimizi hava koşullarının el vermesi halinde gruplar halinde öğrencilerimizinde katılımıyla devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cumhuriyet Ortaokulu

Yürürken çevre temizliği

Okul Müdürü Şeyhmus Doğan ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Kimyasal madde zehirlenmesinde 14 kişi taburcu edildi

Erzurum 'da, kimyasal madde ile intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan İbrahim A.'nın (20) yaşam belirtisinin arttığı belirtildi. İbrahim A.'nın annesi ve kız kardeşinin de tedavisi sürerken, diğer 14 kişi ise taburcu edildi. İbrahim A.'nın Kemal Sunal tiplemesi ve dizileri arkadaşlarıyla uyarlayıp çektiği videoların Youtube 'da milyonlarca kez izlendiği ortaya çıktı.

Olay, dün merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca semtinde meydana geldi. Gülşah- İlhami A. çiftinin 4 çocuğundan İbrahim A., odasından çıkmayınca annesi şüphelendi. Odanın kapısını zorlayarak açan Gülşah A. ve kızı, İbrahim A.'yı baygın halde buldu. Aile hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Kimyasal madde ile intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen İbrahim A., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ona yardım eden aile üyelerinin de zehirlenme ihtimaline karşın AFAD ekipleri, adrese sevk edildi.

6 katlı bina boşaltıldı, polis apartman çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattı. İbrahim A.'nın annesi ve kız kardeşi, apartman sakinleri ile beraber kimyasal maddeden etkilenen 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi de aynı hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisi, tedbir amaçlı giriş ve çıkışlara kapatıldı.

YAŞAM BELİRTİSİ ARTTI

İbrahim A.'nın yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı tedavisi sürüyor. Vücudundaki zehirli maddenin etkisinin azaltılmaya çalışıldığı belirtilen İbrahim A.'nın tedaviye olumlu yanıt verdiği, yaşam belirtisinin arttığı ifade edildi. Anne Gülşah A. ile kızının ise tedbir amaçlı ilaçlı tedavisinin devam ettiği bildirildi. 3'ü sağlık çalışanı ve apartman sakinleri olmak üzere toplam 14 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren acil servisin, gerekli sterilizasyon ve ölçümlerin yapılmasının ardından hasta alımına yeniden açıldığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemiz Acil servisimize dün saat 16.00 sularında 20 yaşında erkek hasta, 112 ve AFAD ekipleri tarafından şüpheli madde maruziyeti nedeniyle getirildi. Hastanın yapılan ilk değerlendirmesi neticesinde şüpheli bir madde teması ve bu maddenin solunum yoluyla bulaşma ihtimaline karşı gerekli kontaminasyon tedbirleri çerçevesinde acil servis, kısa bir süre hasta kabulüne kapatıldı. Acil servisimize getirilen şahsın beraberinde olan şahıslar da alınan bu tedbirler kapsamında müdahale ve incelemeye alınmış vaka ve vakayla teması olan kişilere gerekli tedavi verilmiştir. Hastanemiz acil servisinde yapılan müdahalelerin ardından servisimizde gerekli sterilizasyon ve ölçümler yapılmış, mevcut hizmetini sorunsuz bir şekilde bugün itibariyle kaldığı yerden devam etmeye başlamıştır. Hastanemizin karantinaya alındığı ve hastaneye bir hafta gidilememesi konusunda sosyal medyadan yapılan yayınlar asılsızdır."

VİDEOLARI MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Bu arada, İbrahim A.'nın arkadaşlarıyla birlikte Kemal Sunal tiplemesi ve dizileri arkadaşlarıyla uyarlayıp çektiği videoların, Youtube'da milyonlarca kez izlendiği ortaya çıktı. İbrahim A.'nın yakınları, arkadaşları ve takipçileri sosyal medya hesabında yorumlar yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ERZURUM,

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Erciş'te öğretmenlere drama ve zeka oyunları eğitimi

Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Van Erciş ilçesinde görev yapan 60 öğretmene drama, satranç ve zeka oyunları eğitimi veriliyor. Kursları başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifika verileceğini belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, "Öğretmenlerimiz, bu sertifikayla okullarımızda, gençlik merkezlerinde zeka oyunları veya satranç kulübü kurarak öğrencilere danışmanlık yapabilecekler" dedi.

Van'ın Erciş ilçesindeki çeşitli okullarda görev yapan 60 öğretmen, ara tatil dönemini, çeşitli konularda eğitim alarak değerlendirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortak projesi kapsamında da öğretmenlere, Tenzile Ana İlkokulu'nda drama, satranç ve zeka oyunları eğitimi veriliyor. Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, eğitimlerin 3 kişilik akademisyen ekip tarafından verildiğini ve başarıyla sürdüğünü söyledi. Şimşek, öğretmenlerin sertifika alacaklarını ve bunun büyük bir kazanım olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"'Zeka oyunları ve satranç eğitmenliği sonucunda öğretmenler alacakları sertifikayla birlikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere eğitim-öğretimin bütün kademelerinde ilgili genelge kapsamında satranç ve zeka oyunları eğitimi alanlarında ders dışı çalışma egzersizi açabilecekler. Öğretmen oldukları okullarda zeka oyunları alanlarında açılacak kurslarda görev alabilecekler. Okullarımızda, gençlik merkezlerinde zeka oyunları veya satranç kulübü kurarak öğrencilere danışmanlık yapabilecekler. Ayrıca, özel sektörde mesai saatleri dışında eğitimlerde eğitici olacakları gibi, kurs da açabilecekler. Bizlere bu fırsatı sağlayan Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilerine teşekkür ediyorum."

Harran Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Aslan ise verdikleri eğitimden memnun olduklarını söyledi. Aslan, "Zeka oyunları özellikle öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine ciddi katkı sağlayan bir program. Umarız bu eğitimlerden sonra hocalarımız da, öğrendiklerini kendi öğrencilerine aktaracaktır. Kurs sonunda 60 öğretmenimize sertifikalarını vereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğretmenlere eğitim görüntüleri

-Eğitimde yapılan konuşmalar

-Detaylar

-1 Dakika 32 Saniye -81 MB

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),

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Yangında ölen hala ve 2 yeğeni toprağa verildi

Bayburt merkeze bağlı Maden köyünde evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden Hatice Beyaz (49) ile yeğenleri Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8), Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprağa verildi. Ablası ve 2 çocuğunu kaybeden Rıdvan Beyaz, taziyeleri kabul ettiği cenazede, güçlükle ayakta durabildi.

Olay, geçen perşembe sabahı Bayburt merkeze bağlı Maden köyünde, Rıdvan Beyaz'a ait 2 katlı evde meydana geldi. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımlar, evde yangına neden oldu. Alevler kısa sürede her yeri sararken, yangını fark eden komşular, itfaiyeyi aradı. Köye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin güçlükle kontrol altına aldığı yangında, Bekir ve Ecrin Beyaz ile halaları Hatice Beyaz hayatını kaybetti.

Evden yaralı çıkarılan anne Halime Beyaz ise Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Hala Hatice Beyaz ile yeğenleri Bekir ve Ecrin Beyaz için bugün Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ablası ve 2 çocuğunu kaybeden Rıdvan Beyaz taziyeleri kabul etti. Beyaz'ın güçlükle ayakta durduğu cenazeye, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ile İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak, İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Hallaç ve vatandaşlar katıldı. Hala ve yeğenleri, aynı köyde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangını anlatan Rıdvan Beyaz'ın iş ortağı Erkan Kara

Cenazede Rıdvan Beyaz'ın taziye kabulu

Detaylar

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-DHA