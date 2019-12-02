DHA YURT BÜLTENİ -9

Konserveden zehirlenen çiftin tedavisi devam ediyor

Zonguldak'ta yedikleri konserveden bulaştığı tahmin edilen 'Clostridium Botulinum' (sinir sistemine saldıran zehirli ve ölümcül olabilen bakteri) toksini nedeniyle tüm vücutları felç olan Zuhriye (54) ve Ramazan Yıldız (55) çiftinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Doç. Dr. Özcan Pişkin, her iki hastaya antitoksin tedavisini uyguladıklarını anlatarak, "Şu an verdiğimiz komutlara tepki veriyorlar. Bilinçleri açık. Tüm fonksiyonları felç durumda. Biz gereken tedaviyi en iyi şekilde yapıyoruz. Tedavileri uzun bir süreçte devam edecek. Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir" dedi.

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Zuhriye ve Ramazan Yıldız çifti, geçen hafta evdeki konserveyi yedikten sonra rahatsızlandı. İlk olarak Ramazan Yıldız hastaneye kaldırılırken, bir gün sonra eşi Zuhriye Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yıldız çifti, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Çiftin yapılan testler sonucunda nadir görülen 'clostridium botulinum' bakterisi nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alından Yıldız çiftine, Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden gönderilen, 'clostridium botulinum' bakterisine karşı antitoksinlerle enjekte edildi.

BEÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özcan Pişkin, iki hastanın da tedavilerinin devam ettiği ve tüm fonksiyonlarının şu anda felç durumda olduğunu söyledi. Hastane yönetimi ve ilgili tüm doktorların iki hastayı da iyileştirmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlatan Dr. Pişkin, "Şu an verdiğimiz komutlara tepki veriyorlar. Bilinçleri açık. Tüm fonksiyonları felç durumda. Biz gereken tedaviyi en iyi şekilde yapıyoruz. Tedavileri uzun bir süreçte devam edecek. Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir. Bunu zaman gösterecek" dedi.

NUMUNELER BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü'nün evdeki konserve ve diğer yiyeceklerden aldığı numunelerin Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği ve gelecek rapora göre bakterinin hangi yiyecekten bulaştığının ortaya çıkacağı öğrenildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, -

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Pazarcıların tartışması cinayetle bitti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Erhan Kaya (43), aralarında husumet bulunan kendisi gibi pazarcı F.S. (21) tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Olaydan sonra kaçan F.S., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Karaköy Mahallesi'nde kurulan Pazartesi Pazarı'ndaki tezgahını açan evli ve 3 çocuk babası Erhan Kaya, saat 09.00 sıralarında, kahvaltı yapmak için İzmir Caddesi'ndeki bir pastaneye gitti. Pastane önünde aralarında husumet bulunan, kendisi gibi pazarcılık yapan F.S. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında F.S., belinden çıkardığı tabancayı Kaya'ya doğrultup, 3 kez ateşledi. Kaya, ensesine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, F.S. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Elinde suç aleti tabancayla kaçan F.S. ise tesadüfen caddeden geçen trafik polisleri tarafından farkedilip, olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede yakalandı. Gözaltına alınarak, polis merkezine götürülen F.S., susma hakkını kullanarak, ifade vermedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öldürülen Erhan Kaya'nın görüntüsü

-Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi

-Şüpheli gözaltına alınma görüntüsü (Vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü)

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Mobilya yüklü TIR'da 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Adana'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, mobilya yüklü TIR'da, 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım günü Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında durdurulan mobilya yüklü TIR'da, narkotik köpeği 'Tunga' ile arama yapıldı. Aramada

mobilyaların arasında gizlenmiş 67 paket halinde 721 kilo 600 gram gram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu bildirildi.

TIR'da bulunan Rıdvan Y. (30) ve Yılmaz Ç. (39), gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin emniyette sergilenmesi

Narkotik köpeğinden detaylar

Uyuşturucu maddelerden detaylar

Zanlıların adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Uyuşturucu operasyonundan görüntüler

Narkotik köpeğinin TIR'da arama yapması

Kasalara tepki vermesi

TIR'ın içindeki kasalardan çıkan uyuşturucular

Uyuşturucu maddelerin tırdan indirilmesi

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Çanak anten ve metal siniden baz istasyonu yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar Köyü'nde yaşayan Emrah Yardımcı (22), cep telefonu kullanabilmek için çanak anten, metal sini ve çeşitli malzemeler kullanarak, baz istasyonu yaptı. Yardımcı, artık evlerinde cep telefonuyla konuşabildiklerini ve internete bağlanabildiklerini söyledi.

Yüksekova'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar Köyü'nde yaşayan Emrah Yazıcı, 2015 yılında Akdeniz Ünıiversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Bölümünü kazandı. 1 yıl devam ettiği okulu, maddi imkansızlıklar nedeniyle bırakıp, köyüne dönen Emrah Yardımcı, cep telefonu çekmeyince kolları sıvadı. Norveç'in güneş görmeyen ancak dev aynaların yansıttığı güneşle aydınlanan Rjukan kasabasından esinlenen Yardımcı, kendisinin de yansıma yöntemi ile sorunu çözebileceğini düşünerek, çalışmalarına başladı. Çanak anten, metal sini, folyo kağıt kullanarak, baz istasyonu yaptı.

Artık evlerinde cep telefonuyla konuşabildiklerini ve internete bağlanabildiklerini anlatan Yardımcı, "Şebekeler neden çekmesin diye düşündüm. Bu işe başlamadan önce internetten biraz araştırma yaptım. Norveç'te Rjukan diye bir yer var. Bana bunun yolunu, en iyi orası anlattı ve ilham kaynağım oldu. Rjukan'a yaklaşık 6 ay boyunca güneş vurmuyormuş. Onlar da aynalardan yararlanmışlar ve güneşin ışınlarının köye vurmasını sağlamışlar. Ben de 'Şebekeyi yansıtmalı bir şekilde köye getirebilir miyim?' diye düşündüm. Bunun için çalışmalara başladım. İlk denediğimde bir tık şebeke buldum. Bundan büyük bir mutluluk duydum. Yavaş yavaş bunu büyütmeye çalıştım. Evin arkasına direk kurarak çanak anten, metal ekmek sinisini kullandım. Evin içine de 'wifi' cihazı bıraktım. Sonra 'bunu etrafa nasıl dağıtabilirim' diye, düşündüm. Bunları kullanarak evin tamamına GSM vericisi sağladım. Kış aylarında yollarımız kapanıyor. Hastamız olduğu zamanlar büyük sıkıntı yaşıyorduk. Ancak bunun sıkıntısını artık yaşamayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köyden detaylar

-Baz şebekesinin kurulduğu yerden detaylar

-Baz şebekesini inceleyen Emrah yardımcı

-Köylülerin gelip görmesinden detaylar

-Vatandaşların telefonlarında şebeke araması ve konuşmalarından detaylar

-Evin penceresinde telefonlar konuşan kadın

-Emrah Yardımcı ile röportaj

-Evin içinde GSM vericisinin dağıttığı cihaz

-Cihazın yanında oturan gençler

-Telefonlarda şebekenin gösterilmesi

-Solet Yardımcı ile röportaj

-Çalışmalardan genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

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Kaplıcada şifa arıyorlar

Bitlis'te bulunan kaplıcalar, yaz- kış şifa arayan ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin birçok kentinden onlarca kişi, dondurucu soğuğa aldırış etmeden kaplıca suyuna giriyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı Köyü'nde bulunan kaplıcalar, yaz-kış ziyaretçilerini ağırlıyor. Romatizma, bel fıtığı, kireçleme, eklem ağrıları, sinüzit, sinir sistemi,böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı gibi birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen kaplıyaca gelenler, dondurucu soğuğa aldırış etmeden kaplıca suyuna girip şifa arıyor. Muş, Bitlis, Batman, Ağrı Van, İstanbul gibi kentlerden gelen ziyaretçileri de ağırlayan kaplıcalar, bazı günler dolup taşıyor.

Ahlat İlçesi'nden geldiğini söyleyen Atakan Olcay, üzeri açık kaplıcanın bir çok hastalığa deva olduğunu belirterek, "Bu kaplıca bazı hastalıklara iyi geldiğini duymuştum. Biz de bugün ailece buraya geldik. Hava soğuk, ama kaplıca suyu gayet sıcak. Vatandaşlar bu kaplıcaya oldukça ilgi gösteriyor" dedi.

Kaplıcaya gelen Timur Solan ise kaplıcanın yaz-kış şifa arayan ziyaretçileri ağırladığını ifade ederek,"Türkiye'nin her yerinden gelenler oluyor. Bu su şifalıdır. Her türlü yara bereye iyi geliyor. Özellikle vatandaşlar kış aylarında kar yağdığı zaman daha çok rağbet gösteriyor. Eksi 20-30 derecede bile bu suya girenler var. Birçok hastalığa deva olan bu kaplıcanın çevre düzenlemesi yapılırsa çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaplıcaya gelen vatandaşlardan detay

-Kaplıcadaki vatandaşlardan görüntü

-Havuzda sıcak suyla oynayan vatandaşlar

-Detay görüntüler

-Atatkan Olcay ile röportaj

-Erkan Olcay ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -