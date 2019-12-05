DHA YURT BÜLTENİ-9

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (3)

ÇİRKİN PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir ile ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar üzerine savcılık harekete geçti. Ordu Cumhuriyet Savcılığı, genç kızın kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarını hedef alarak, mesajlar paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi de soruşturma kapsamında taraf olacağını açıkladı. Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Hepimizi yasa boğan Ceren Özdemir'in canice öldürülme eylemini ve şiddeti meşrulaştıran, suçu ve suçluyu öven, suça teşvik eden sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatacak ve ilgililerin gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" açıklaması yaptı.

HABER: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN, ORDU

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Kayıp avukat arama çalışmalarına devam ediliyor

Edirne'nin İpsala ilçesinde, ava gittikten sonra kaybolan ve otomobili sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i (30) arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Hakan Çağıl Taşdelen'in babası İsmail Taşdelen, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.

Avukat Hakan Çağıl Taşdelen, geçen salı günü İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek, 22 AAL 835 plakalı otomobiliyle Keşan'daki evinden ayrıldı. Taşdelen'in eve dönmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine eşi, durumu jandarmaya bildirdi. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Otomobili dün Koyuntepe köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında buldu. Vinçle sudan çıkartılan otomobilde Hakan Çağıl Taşdelen'e rastlanmadı. Sol ön camının kırık olduğu belirlenen araçta Taşdelen'in cep telefonu ve ayakkabıları bulundu. Bölgeye sevk edilen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Edirne AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte suda ve karada arama yaptı. Ancak Taşdelen bulunamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BU SABAH YENİDEN BAŞLATILDI

Arama çalışmaları kanaldaki suyun kısmen tahliye edilmesinin ardından bu sabah yeniden başlatıldı. Hakan Çağıl Taşdelen'in babası İsmail Taşdelen de arama çalışmalarını gözyaşı dökerek, izledi. Çevredeki avcılar ve aile yakınlarının da katıldığı arama çalışmaları sırasında ise Taşdelen'e ait olduğu değerlendirilen av tüfeği kılıfı bulundu. Arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile havadan arama çalışmaları

-Kanallarda yapılan aramalar

-Baba İsmail Taşdelen'in arama çalışmalarını izlemesi

-Baba İsmail Taşdelen'in konuşmaları

-Arama çalışmalarını izleyenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne),

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Kapkaç şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te, 2 ayrı kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek, yakalandı.

Gaziantep'te, kapkaç yöntemiyle üzerlerindeki telefon ve çantası çalınan 2 vatandaş polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğine ulaştı. Polis, ismini açıklamadığı şüpheliyi adresinde gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Polislerin arasındaki şüpheli

Şüphelinin adliyeye sevki

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA

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Deri ve Kürk Moda Fuarı defileyle başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Deri ve Kürk Moda Fuarı'nın açılışında podyuma çıkan 32 manken, 14 ülkeden 61 farklı markanın ürünlerini tanıttı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen fuarda, yaklaşık 14 ülkeden 61 firma yer aldı. Türk deri sektöründeki toptancı firmaların ürünlerini sergilediği fuarı binden fazla insan izlerken, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Finlandiya, İngiltere, Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Yunanistan, Dubai, Moldova, Letonya, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan misafirler ağırlandı.

Fuar kapsamında Pınar Tartan, Ecem Çırpan ve Gizem Kayalı gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 32 manken, yaklaşık 1.5 saat süren defilede ürünleri izleyicilere sundu. Defile sonunda mankenler konfeti yağmuru eşliğinde podyuma çıktı. Defile izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

7 Aralık'ta sona erecek fuara ilişkin gazetecilere açıklama yapan TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, fuarın 3'üncü kez kapılarını açtığını söyledi. Gürkan Gözmen, "1200 civarında yerli ve yabancı ziyaretçiyle buluştuk. Tamamen dış piyasaya yönelik 50 milyon dolara yakın ihracat bağlantısıyla sunulan ürünler gün boyunca sergilendi ve çok yoğun ilgi gördü. Son yıllarda deriye olan ilgi biraz azaldı, çevrecilerin deriye bakış açıları farklılık gösteriyor. Aslında bizim kullandığımız ürünlerin tamamı atık ürünlerden yapılan ve ikinci dönüşüm dediğimiz değerlendirme tarzında ürünler. Bu ürünlerden muhteşem kıyafetler sunarak kadın ve erkeklerin dış giyim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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TDKD Başkanı Gürkan Gözmen'in açıklaması

Defileden görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Dev türbin kanadını taşıyan TIR devrildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kurulacak rüzgar enerji santrali için türbin kanadı taşıyan TIR, virajda devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kandıra ilçesi Çamkonak köyüne kurulacak olan rüzgar enerji santralinin türbin kanatlarının uzunluğu nedeniyle taşıma öncesi firma, özel çalışma yaptı. Virajlı olan yolların yerine arazilerde geçici kestirme yollar açıldı. Türbin kanatları, dün özel donanımlı TIR'lar tarafından taşınmaya başladı. Taşıma işlemi sırasında bir TIR, Kerpe mevkisinde virajda manevra yaptı. Bu sırada görevliler, düşük hızda ilerleyen TIR'ın şoförünü yönlendirdi. Ancak TIR ve kanat devrildi. TIR şoförünün yara almadan kurtulduğu kaza anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yapılan çalışmayla rüzgar türbin kanadı kaldırılarak, rüzgar enerji santralinin kurulacağı alana taşındı.

Görüntü Dökümü

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-TIR'ın kavşaktan geçişi

-TIR'ın römorkunun tekerleklerinin yerden kesilmesi

-TIR'ın devrilmesi

HABER: Sebahattin AYDIN/KANDIRA(Kocaeli),

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Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu, bıçakla kapıya dayandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, otizmli çocuğun gürültüsünden rahatsız olduğu öne sürülen Cemal D., elinde bıçakla komşusu Ahmet Ç.'nin kapısına geldi. Bu anlar, Ahmet Ç.'nin diğer komşusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Cemal D.'nin, Ahmet Ç.'nin kapısı önünde elinde bıçakla beklediği ve sinirli tepki gösterdiği anlar yer alıyor.

Olay, 30 Kasım'da, Tavas'ta meydana geldi. İlçede butik işleten Ahmet Ç., iddiaya göre, ailesi ve otizmli torunu ile yakınlarının nişanına gitmek için evde hazırlanmaya başladı. Bu sırada üst kat komşuları, otizmli çocuğun sesinden rahatsız oldu. Çocuğun gürültü yaptığını ileri süren komşu Cemal D., elinde bıçakla Ahmet Ç.'nin kapısına dayandı. Ahmet Ç.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Cemal D., emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Ahmet Ç., olayın ardından üst komşusu hakkında şikayetçi oldu. Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan Ahmet Ç.'nin, torununun otizmli olması nedeniyle bazen hareketli olduğunu ve durduramadıklarını söylediği belirtildi.

'TELEFONDA KONUŞTUKTAN SONRA KAPIYA GELDİ'

Komşusunun gürültü nedeniyle kendisini telefonla aradığını belirten Ahmet Ç., ifadesinde şunları kaydetti:

"'5 dakika sonra dışarı gideceğiz, biraz sabret. Torunum her zaman yanımda kalmıyor. Haftada 1 gün geliyor. Biraz sabret nişana gideceğiz' dedim. Ancak komşum, 'Susturun artık çocuğu, ben rahatsız oluyorum' diyerek, bağırıp, küfürler etti. Telefon konuşmasının ardından kapıya dayandı. Kavga çıkmasın, diye kapıyı açmadım. Üst komşum, kapının arkasından yüksek sesle küfretmeye devam etti. Polisi arayıp, yardım talep ettim. Bu sırada torunlarımdan biri, babası gelecek, diye kapıyı açtı. Hemen kapıya yöneldim. Cemal D.'nin elinde bıçakla kapıda olduğunu gördük. 'Cemal, bu sana yakışıyor mu? Kıyafetimi görmüyor musun, nişana gideceğiz' dememe rağmen küfretmeye devam etti. Ben kapının önünde dururken kızlarım, eşim ve torunlarım kapının arkasında bizi seyrediyordu. Gürültü üzerine dışarı çıkan yan komşum Nuri Y., olaya müdahale etmek istese de elindeki bıçakla üzerine yürümesi üzerine içeri girdi. Kızım o sırada sinir krizi geçirdi ve bayıldı. 112 Acil Servis'i aradım ve ambulans talep ettim."

Cemal D.'nin kapıya dayandığı anlar ise Ahmet Ç.'nin kapı komşusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Cemal D.'nin, Ahmet Ç.'nin kapısı önünde elinde bıçakla beklediği ve sinirli tepki gösterdiği anlar yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Komşu Cemal D'nin kapıya dayanması (20 saniye)

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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İzmir'de korkutan çatı yangını

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Kemal Reis Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katında, saat 08.30 sıralarında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Çatıdaki işçiler, durumu hemen itfaiyeye haber verirken, apartman sakinleri panikle kendilerini dışarıya attı. Kısa sürede alevler, çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Büyük panik yaşadıklarını belirten apartman sakini Ümit Çark (27), "Sabah uyuyordum ve komşularımız yangın olduğunu söyleyip uyandırdı. Hepimiz büyük bir korkuyla dışarıya çıktı. Neyse ki can kaybı yok" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye ekiplerinden görüntü

Ekiplerin çalışmasından görüntü

Binadan görüntü

Vatandaş kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,