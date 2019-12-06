DHA YURT BÜLTENİ-9

CEREN'İN ANNESİ, KIZINA HEDİYE EDECEĞİ KAZAĞI GİYDİ

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (3)

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen balerin Ceren Özdemir'in mezarına, çok sayıda kişi ziyarete geldi. Ceren'in mezarına çiçek bırakan annesi Gülfer Özdemir, doğum gününde hediye etmek için mağazadan satın aldığı kazağı giydiğini söylerken, gözyaşı döktü. Ceren'in kabrine gelen arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda kişi de çiçekler ile 'Hoşça kal', 'Seni unutmayacağız', 'Sessiz kalmıyoruz' yazılı not kağıtlarını bıraktı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Nedim KOVAN- Mustafa KIRLAK/ULUBEY (Ordu),

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Bakan Soylu: 112'ye gelen aramaların yüzde 68'i asılsız, bu vebaldir (2) - Yeniden

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 112 acil çağrı merkezlerine 11 ayda 39 milyon ihbar geldiğini, bu ihbarların yüzde 68'inin gerçek dışı olduğunu belirterek, "Bu bir vebaldir, kul hakkıdır, imdat bekleyen insanların hakkına girmektir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı. 112'ye gelen istatistiki bilgileri paylaşan Bakan Soylu, hali hazırda çağrı alıcı ve cevaplama süresinin geçen yıla göre yüzde 16 kısalarak 2.79 saniyeye, çağrı alıcı görüşme süresinin yüzde 1.63 hızlanarak 21 saniyeye, çağrı yönlendirici cevaplama süresinin yüzde 24 hızlanarak 5.38 saniyeye, çağrı yönlendirici görüşme süresinin de 57 saniyeye düştüğünü açıkladı.

Toplam sürenin geçen yıla göre 3 saniye azalarak 86.98 saniye olduğunu belirten Soylu, "1 Ocak- 30 Kasım 2019 arasında, 44 ildeki yeni nesil 112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısı 39 milyon 216 bin 435. Bu ihbarların yüzde 68'i, 26 milyon 270 bini asılsız ihbardır. Ayıptır ya. 12 milyon 496 bini de gerçek ihbardır. Bu bir vebaldir, kul hakkıdır, imdat bekleyen insanların hakkına girmektir. Bu itibarla buradan tekrar çağrı yapmak istiyorum ve aziz milletimizin, değerli vatandaşlarımızın 112 acil çağrı numaralarının gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi konusunda hassasiyetlerini rica ediyorum" diye konuştu.

SUÇLU PROFİLİ DEĞİŞİYOR

Acil durumda saniyelerin önemli olduğunu belirten Bakan Süleyman Soylu, diğer yandan giderek kalabalıklaşan dünyada tehditlerin sayısını artırdığını ve yeni tehdit türleri oluştuğunu söyledi. Soylu, "Daha çok insanla daha dar alanlarda bir arada yaşamak, her şeyden önce kaza risklerini artırıyor. Otomobillerimiz eskisinden çok daha hızlı ve sayıları daha fazla. Haliyle kaza riski artıyor. Şehirler daha kalabalık, haliyle yangın riski artıyor. Keza yeni iletişim, yaygın medya unsurlarıyla insanlardaki bir şeyleri kazanma hırsının artması veya topluma verilen yanlış mesajlar, gelişigüzel yapılan yayınlar, suçlu profilini değiştiriyor. Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını, yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerini bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri altyapısı oluşturduğunu, kim inkar edebilir?" dedi.

ARTIK DÜDÜKLÜ TENCERELER DEĞİL, TELEFON BATARYALARI PATLIYOR

Var olan suçlara, teknolojik yeniliklerin açtığı kaza ve suç alanlarının eklendiğini söyleyen Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim çocukluğumuzda basında sıklıkla evlerdeki düdüklü tencere patlaması haberlerini görürdük. Şimdi düdüklü tencerelerimiz çok kaliteli, patlamıyor ama bu sefer de cep telefonu bataryalarının patladığına şahit oluyoruz. Yani aslında kazalar da değişiyor. Keza 'siber suç' denilen, telefon dolandırıcılığı denilen, sanal bahis denilen pek çok yeni suç türüyle karşılaşıyoruz. Hatta iletişim arttıkça, normal suçlar dahi gelişiyor. Hırsızlıkta yeni yöntemler ortaya koyuyorlar. İroni diye söylüyorum ama gerçek olarak da algılayabilirsiniz, hırsızlar ve dolandırıcılar, artık işlerine çok inovatif yaklaşıyor. Büyük bir inovasyon içindeler, her gün yeni yöntemler ortaya koyuyorlar. Biz de onları takip ediyoruz. En nihayetinde 21'nci yüzyılın ve küresel dengesizliklerin yol açtığı tehditler var. Küresel terör, uyuşturucu ve doğal afetlerdeki yıkımın artışı. İşte artan bütün bu riskler, o telefonda yardım isterken geçen her saniyeyi daha kıymetli, daha hayati hale getiriyor."

ASILSIZ İHBARA 250 LİRA CEZA

45 ildeki uygulamada 7 kurumun acil çağrılarının tek numara altında toplandığını kaydeden Soylu, sistemin şu anda Türkiye'de nüfusun yüzde 76'sına hizmet verdiğini söyledi. Geri kalan illerde 112 numarasının sadece ambulans ve sağlık hizmetleri için faaliyette olduğunu aktardı. Soylu, "Tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Ne olursunuz, 112 hatlarını acil durumlar dışında meşgul etmeyin. Biz burada hayat kurtarmak için saniyelerin hesabını yapıyoruz. Telefonunuzun pin kodunu çözmek istiyorsanız, lütfen bir telefon bayisine gidin ve meseleyi orada halledin. İnanın hayat kurtarırsınız. Dertleşmek için arayan var, şaka olsun diye arayan var. Bu asılsız ihbarlar hayat kurtarmaya mani olmaktır. İmdata mani olmaktır. Buradaki arkadaşlarımız bu telefonlarla uğraşırken bir vatandaşımızın Allah göstermesin, başına bir trafik kazası gelmiş olabiliyor, bir yangın veya bir kalp krizi vakası olabiliyor. Biz bu asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak, mesele ceza tahsil etmek değil, hayat kurtarmaktır" diye konuştu.

KAZA OLDUĞUNDA 112 OTOMATİK ARANABİLECEK

Yabancı dildeki çağrıları alabilmek için de bir altyapı oluşturduklarını dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Halihazırda İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça dillerinde çağrı alınabilmektedir. Keza engelsiz 112 uygulamasıyla işaret dili bilen arkadaşlarımız sayesinde de çağrı alabilmekteyiz. Bu uygulama kapsamında nisan ayından bugüne kadar toplam 4 bin 634 çağrı aldık ve hızlıca müdahale ettik. Bir diğer yeniliğimiz de elektronik güvenlik sistemine sahip araçlardaki çağrı sisteminin 112'ye entegre edilebilmesidir. Bu araçlarda kaza anında otomatik veya manuel olarak 112 aranabiliyor ve otomatik konum belirlemesi sayesinde, sürücünün bilinci yerinde olmasa bile olay yerine müdahale edilebilmesi sağlanıyor."

AĞRI'DA 3 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da PKK'ya yönelik sabahtan beri yürütülen bir operasyon olduğunu da belirterek, "Daha da devam ediyor. Başka bir yerden aldığımız bilgiyi değerlendirerek emniyet ve jandarmanın yürüttüğü operasyon kapsamında 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" dedi.

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ANTALYA

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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor

Uludağ'da geçen Pazar akşam saatlerinde zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde aralıksız sürdürülüyor. 260 kişiden oluşan arama-kurtarma ekipleri, iki dağcıdan herhangi bir ize rastlayamadı. Öte yandan dağcıların, ormana giriş yapmaları ve zirveye doğru harekete geçtikleri anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 260 kişiyle arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalar, Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

ÇALIŞMALAR, HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

İki dağcıyı arama-kurtarma çalışmalarında 100 saatlik süre geride kalırken, aramalar havadan ve karadan sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı insanlı keşif uçağı ve arama-kurtarma helikopteri Uludağ semalarında havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. 260 kişilik kurtarma ekibi ise, Uludağ'ın 6 farklı noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Karadan aramaların sürdürüldüğü bölgelerde, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

ZİRVE YOLUNDAKİ YÜRÜYÜŞLERİ, KAMERADA

Öte yandan kayıp iki dağcının ormana girerkenki son görüntüleri ortaya çıktı. Oteller Bölgesi'nde bulunan bir pistte, ikilinin aralarında konuştuktan sonra ellerindeki batonlarla birlikte zirveye doğru ağaçların arasından yürüdükleri, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kayıp dağcıların güvenlik kamerası görüntüleri

-Kurtarma ekiplerinin sesli aramasından arşiv görüntüler

-Helikopterin arama çalışmalarından detaylar

-Genel detaylar

-Süre: 04.09 Boyut: 465 MB

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Okul müdürünün kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçtüğü iddiasına soruşturma

SİİRT'in Kurtalan ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde okul müdürü F.K.'nin, kız öğrencilerin pantolonlarının boyunu ölçüp, aşağılayıcı ifadelerle hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Valilik, inceleme ve soruşturma başlattı.

Sosyal medyaya yüklenen bir ses kaydında, Kurtalan Anadolu Lisesi Müdürü F.K.'nin, kız öğrencilerin pantolon boyunu ölçüp, cevap verenlere aşağılayıcı ifadeler kullanarak, hakaret ettiği duyuluyor. Ses kaydının sosyal medyadan yayılması üzerine valilik inceleme ve soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan, Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi'nde, okul mküdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili olarak valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Görüntü Dökümü

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Anadolu Lisesi

Okuldan detay

Haber-Kamera: Ahmet DERYELER/ SİİRT,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: MB

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Velilerden, maaşları ödenmeyen öğretmenlere destek (2)

'ÖĞRETMENLER DERSE GİRMİYOR'

İzmir'de veliler, çocuklarının okuduğu kolejde görevli olan ve 3 aydır maaş alamayan öğretmenlere desteğini sürdürüyor. İstanbul merkezli kolejin Bornova- Evka 3 şubesindeki basın açıklamasının ardından Mavişehir Bilim Kampüsü şubesindeki öğrencilerin velileri de öğretmenlere destek olmak amacıyla bir araya geldi. Kolej önünde toplanan velilerden Ahmet Kılıç, yaklaşık 10 aydır öğretmenlerine düzenli maaş ödenmediğini ileri sürerek, "Öğretmenlerimiz şu an derslere girmiyorlar; çünkü maaşlarını alamadıkları için huzurlu değiller. Derse girmemeleri, öğrencilerin eğitimini etkiliyor. Biz de bundan şikayetçiyiz. Biz öğretmenlere destek olmak için buradayız. Okul idaresinin buna çözüm bulması gerekir. Bugüne kadar hep 'Birkaç gün daha sabredin' denildi; fakat 'birkaç gün' bitmedi. Bu süre ne zaman bitecek?" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ SINAVA HAZIRLANIYOR'

Oğullarından birinin 5'inci sınıfta diğerinin ise 8'inci sınıfta eğitim gördüğünü belirten Kılıç, "Çocuklarımız sınava hazırlanıyor. Bu yıl LGS'ye girecekler. Türkiye genelinde zor bir sınav. Öğretmenin tekrar motivasyon kazanması zor. Biz elimizden geleni yapmak istiyoruz. Öğretmenlerimize veliler olarak elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kolejin, çözümü, basına açıklayarak sağlamasını istiyoruz. Şu an belirsizlik var. Kararsızlık en kötü şeydir. Biz de bilelim, veliler öğrencilerini alıp başka bir okula gidecekse bunu bilelim" diye konuştu.

'PEŞİN ÖDEME YAPAN VELİLER VAR'

Funda Tatar ise 2 çocuğunun da bu okulda eğitim aldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Çocuklarımdan biri 4'e, biri 7'ye gidiyor. Onlar da farkında olayın. Sürekli soru soruyorlar. Öğretmenlerinin moralinin bozuk olduğunu söylüyor. 'Anne biz ne olacağız' diyorlar. Biz her türlü üstümüze düşeni yaptık. Ödemelerimizi yaptık. Okulun sahibi inşaat sektörüne para aktarmış. Bu bizi ilgilendirmiyor. Biz sene başından itibaren ödemelerimizi yapmaya başlıyoruz. Her veli ortalama 2 bin ile 2 bin 500 lira ödeme yapıyor. Sene başında peşin ödeyenler oluyor. Okuldan çocuğunu alan, hala parasını alamayanlar var. Sadece olay öğretmenlerle bitmiyor. Burada çalışan güvenlik, temizlik muhasebe personeli var. 2 gün önce 6 güvenlikçi istifa ettirildi. Bu yöneticilerin yaptığı zorbalık. Mobbing uygulanıyor. Buna bir çözüm bulunmalı. Herkes çocuklarının iyi eğitim almasını istiyor. Kredi kartıyla çay alan öğretmen var. Oysaki öğretmenlerimiz en kutsal varlık."

'EĞİTİME BURADA DEVAM EDİLMELİ'

Öğretmenlerin canla başla çalıştığını anlatan velilerden Meryem Özkocayanak da "Evlerine ekmek götüremiyor ama sabahtan akşama yüzü asılmadan çalışıyorlar. Onlar eğitime katkıda bulunuyor. Daha düne kadar öğretmenlerimiz 'Her şey yolunda' diyordu. Ama sonunda maaşlarını alamadıkları kesinleşti. Biz bu okulun devam etmesini istiyoruz. Biz holding baskısında olmak istemiyoruz. Devlet gerekirse kayyum atayarak bu okulu devam ettirmeli. Eğitim çocukların en temel hakkı. Benim çocuğumu alıp başka bir okula gitmem çözüm değil. Hangi okula gitsek 50 bin lira istiyor. Kontenjanımız yok, diyor. Bu okul çalışmalı. Bizim çocuklarımız burada eğitime devam etmeli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okulun önünde toplanan velilerden görüntü

Alkışlayan velilerden görüntü

Velilerle röportaj

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Elazığ'da 81 köy yolu ulaşıma kapandı

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 81 köyün yolu ulaşıma kapandı. Elazığ İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Karlı yollardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5 MB

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Demre'de yaz bitmiyor

TÜRKİYE'nin birçok yerinden karla mücadele edilirken Antalya'nın Demre ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Çayağzı Limanı'nda denize açılan tatilciler deniz keyfi yapıyor.

Demre ilçesine gelen turist grupları, Çayağzı Limanı'ndan yatlarla Kekova turuna çıkmaya devam ediyor. Günübirlik tur tekneleriyle denize mavi tura çıkan tatilciler, tarihi Batık Kenti izliyor. Simena Antik Kenti ve Kaleköy'ü tekneden görme şansı bulan tatilciler, eşsiz manzarayı görüntülüyor, fotoğraf çektiriyor. Tur boyunca yatta güneşlenen tatilciler, hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece kaydedildiği ilçede yüzme molası veriyor.

Çoğunluğu Rus tatilciler Akdeniz'in mavi sularında kulaç atıyor. Aralık ayında denize girmenin keyfini yaşayan tatilciler, turun sonunda yeniden limana giriş yapıyor.

Kış mevsiminde denize girmenin bir ayrıcalık olduğunu belirten Rus Aleshkov İgor, "Kekova muhteşem bir yer. Bu mevsimde ülkemde gündüz bile sıcaklık eksi 10 derece. Denize girmek, benim için inanılmaz bir an. Türkiye'ye ve Kekova'ya tekrar geleceğim" dedi.

Rus Vetosheva Polina ise "Türkiye'yi çok seviyoruz. Kekova'ya bu mevsimde ikinci kez geliyorum. Kekova harika bir yer. Dünyada denizin, doğanın ve tarihin içi içe olduğu başka bir yer bilmiyorum. Bugün benim yaşadığım şehirde sıcaklık eksi 10 derece. Burada kış mevsiminde denize girdim" dedi.

Denizin tadını çıkarak Eleha Vetoshelana da "Urallardan geldim. Bizim oralarda hava buz kesiyor. Her yer karla kaplı. Kekova'ya bu mevsimde ikinci kez geldim. Burası inanılmaz bir yer. Bu mevsimde yüzmek Urallarda yaşayan bir için rüya. Türkiye'yi çok seviyoruz. Yine geleceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Turistlerin yata binişleri,

Yatta turistler

Güneşlenenler,

Batık Kent ve Simena Antik Kenti,

Diğer yatlarlardan görüntü

Denize atlayanlar,

Yüzenler,

Röpörtajlar

Haber- Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE(ANTALYA,

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Coğrafi işaretli lamas limonu, üreticinin yüzünü güldürdü

TÜRKİYE'nin limon deposu olan Mersin'in Erdemli ilçesinde, uygun koşullarda uzun süre muhafaza edilebilen ve geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret belgesi alan dünyaca ünlü 'lamas limonu' hasadı başladı. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, dalında 2 lira 80 kuruştan satılan limonun üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Erdemli'de 110 bin dönüm arazide üretimi yapılan ve 400 bin ton rekolte beklenen limon üretiminde uzun süre muhafaza edilebilen ve coğrafi işaret belgesi alan lamas cinsi, ürüteciyi sevindirdi. Hasada katılan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Bu yıl bahçelerde yüzde 40 oranında rekoltemiz düşük ama limon çok şükür iyi paraya satılıyor. Dalında limonun kilosu 2 lira 80 kuruştan satılıyor ve üreticilerimizde bu durumdan çok memnun. Lamas limonu dünyaca ünlü bir marka olduğu için ve coğrafi işaret tescil belgesi alması ile birlikte lamas limonu gerçek değerini buluyor. Lamas limonu diğer limon çeşitlerinden ayıran en önemli özellik ise, düzgün muhafaza edildiği zaman aylarca depolanabilir. Ayrıca, bol sulu ve aroması çok güzeldir. Tescil belgesi ile birlikte, lamas markası artık üreticilerimize daha fazla kazandıracağına inanıyoruz. Hasatla birlikte Erdemli'den Rusya, Romanya ve Arap ülkelerine limon ihracatımız başladı" dedi.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı ise, lamas limonların bölgenin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlamasını beklediklerini söyledi. Erdemli Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Mesut Yıldız ise, üreticilerin tespit edileceğini, lamas limonlarının muhafaza edildiği kasalara 'lamas' markası basılacağını kaydetti. Coğrafi tescil belgesinin alınması ile birlikte ihracatların da kolaylaşacağına dikkat çeken Yıldız, üreticilerin sezondan çok memnun kaldıklarını ve fiyatların memnun ettiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Limon hasat edilirken

- Limon görüntüsü

- Limon küfelerle taşınırken

- Limon kasalara dökülürken

- Ziraat odası başkanı Rasim Şahin ile röportaj

- Erdemli Ticaret Odası Başkanı Orhan Sarı ile röportaj

- İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mesut Yıldız ile röportaj

- Genel görüntü

Süre: 4'35" Boyut: 357 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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