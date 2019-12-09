DHA YURT BÜLTENİ-9

'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü

Trabzon 'un Yomra ilçesinde, şiddetli göğüs ağrısıyla fenalaşan Cihani Rıza Üzülmez (46), çağrılan sağlık ekiplerince 'acillik durumunuz yok, polikliniğine başvurun' denilerek ambulanstan indirildi. Aradan geçen 3 dakika sonra yeniden fenalaşan Üzülmez, bu sefer aynı sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Akciğerindeki zarda yırtılma olduğu tespit edilen Üzülmez'in şikayeti üzerine sağlık görevlileri hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sancak Mahallesi'nde oturan Cihani Rıza Üzülmez, 4 Aralık günü sabah saatlerinde şiddetli göğüs ağrısıyla fenalaştı. Eşinin rahatsızlandığını fark eden Zeynep Üzülmez (35), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, evin önünde kendilerini bekleyen Cihani Rıza Üzülmez'e ambulansta ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri iddiaya göre, 'acil bir durumunuz yok, polikliniğe başvurmalısınız' diyerek Cihani Rıza Üzülmez'i ambulanstan indirdi. Bunun üzerine Üzülmez çifti, kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Yolda yürüdüğü sırada rahatsızlığı nüksedip, fenalaşan Cihani Rıza Üzülmez, bir anda yere yığıldı.

YENİDEN FENALAŞTI

Eşi Zeynep Üzülmez, yeniden telefona sarılarak 112 Acil Servisi'nden yardım talep etti. Bunun üzerine ihbar noktasına en yakın olan ve daha önce adrese gelip, çifti hastaneye getirmeyen ambulans ekibi yönlendirildi. Rıza Üzülmez, ikinci müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Hastanedeki kontrollerde Üzülmez'in akciğerindeki zarda yırtılma olduğu tespit edildi. Doktorların müdahalede bulunduğu Üzülmez, Göğüs Cerrahi Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hasta yakınlarının şikayeti üzerine sağlık görevlileri hakkında idari soruşturma başlatıldı.

'ERKEN GELMESEK ÖLECEKTİM'

Hastanede tedavisi süren Cihani Rıza Üzülmez, sağlık ekiplerinin tavrı karşısında şaşkına döndüklerini belirterek, " Sabah kalbimin hızla çarptığını ve nefes alamadığımı hissettim. Eşime ayakta duramadığımı söyledim. Eşim 112'yi arayarak ambulans istedi. Evimizin önüne indim ve ambulans geldi. Bana 'değerlerin normal gözüküyor, Acillik bir durumunuz yok. Polikinliğe başvurun' diyerek ambulanstan indirdiler. Aradan 3 dakika geçti yürümeye çalıştım. Bulunduğum yere çöktüm kaldım. Eşim tekrardan acil servisi aradı. Bize farklı bir ambulansın gelmesini talep etti. Yakında başka ambulans olmadığı için aynı ambulansı gönderdiler. Bizi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdiler. Doktor bana 'İyi ki erken geldin, yoksa ölecektin' dedi. Belki de erken gelmesek ölecektim. Akciğerimdeki zarda yırtılma olmuş. Yetkililerden rica ediyorum; böyle cahil insanları istemiyoruz. Benim başıma geldi başkalarının başına gelmesin" dedi.

'ACİLLİK BİR DURUMUNUZ YOK' DİYEREK İNDİRDİLER'

Yaşananları anlatan Zeynep Üzülmez de eşinin ikinci fenalaşmasında çok korktuğunu anlatarak, "O sabah, fenalaşan eşim için ambulans istedim. Birkaç dakika sonra geldiler ve eşimi ambulansa bindirdiler. İlk muayenenin ardından bize 'Sizin acillik bir durumunuz yok, polikliniğe gitmelisini' dediler. Ben de 'Acil olmazsa sizi çağırmazdık' diye tepki gösterdim. 'Bizim yapabilecek bir şeyimiz yok' deyip bizi ambulanstan indirip gittiler. Biz de kendi imkanlarımızla gitmek istedik. Yolda yürürken eşim yine fenalaşarak yere yığılıp kaldı. Tekrar 112'yi aradım aynı ambulans geldi. Gelen ambulans bizi acil olarak değil de normal hasta gibi taşıdı. Eşimin fenalaştığını görünce çok kortum. Doktor bana 'Tam zamanında geldiniz, biraz daha geç gelseydiniz eşinizi kaybedebilirsiniz' dedi. Sağlıkta ilerledik ama insanlık olarak ilerleyemedik. Şikayetçi olduk" diye konuştu.

TUTANAK TUTULUP, İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, bahse konu sağlık personeline yönelik iddialarla ilgili gerekli tutanakların tutulup, haklarında idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Cihani-Zeynep çiftinin oturduğu apartmandan detaylar

-Zeynep Üzülmez' le evlerinin önünde röportaj

-Çiftin yürümek zorunda kaldığı yoldan ve üst geçitten detaylar

-Muhabirin (Aleyna Keskin ) farklı yerlerden anonsları

-Zeynep Üzülmez'in eşinin baygınlık geçirdiği üst geçit merdivenlerinde röportaj

-Zeynep Üzülmez'in telefonla 112 Acil numarasının aranması detayı

-Cihani Rıza Üzülmez'in kaldığı hastanenin dış görüntüsü

-Cihani Rıza Üzülmez'den yattığı odadan detay görüntüler

-Cihani Rıza Üzülmez ile röportaj

HABER KAMERA: SELÇUK BAŞAR/ TRABZON- DHA

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Doktoru jiletle yaralayan şüpheli: Hastaneye dövmek için gittim

Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde görevli asistan Dr. Kadir Songür'ü, istediği yeşil reçeteli ilacı yazmadığı gerekçesiyle boğazından jiletle yaralayan tutuklu Bayram K. hakkında iddianame tamamlandı. Savcılığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istediği Bayram K.'nin ifadesi ortaya çıktı. Bayram K.'nin, savcılıkta, "Bana yanlış ilaç vermesi nedeniyle sağlığım bozuldu. Olay günü hastaneye doktoru dövmek için gittim, öldürme niyetim yoktu. Doktorlar beni kale almayıp, dalga geçtiler. Çok sinirlendim" dediği öğrenildi.

Olay, 16 Ekim günü saat 15.00 sıralarında, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, diz ağrısı nedeniyle hastaneye gelen ve tedavi olan Bayram K., asistan doktor Kadir Songür'den yeşil reçeteli ilaç yazmasını istedi. Songür ise hastasının istediği ilacı uygun görmeyip, başka ilaç yazdı. Bunun üzerine Bayram K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse o zaman görürsün" diyerek, hastaneden ayrıldı. Birkaç dakika sonra yeniden hastaneye gelen Bayram K., Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı. Jilet ile boğazı kesilen ve kanlar içinde kalan Kadir Songür'e, meslektaşları hemen müdahale etti. Jiletin, koroner damara zarar vermediği; ancak derin kesik oluştuğu belirlendi. Olay sonrası koşarak, kaçan Bayram K., Karşıyaka ilçesindeki çarşıda, kadının çantasını gasbetmeye çalıştı. Kadını yerlerde sürükleyen Bayram K., müdahale eden Yunus ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDEYMİŞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca açılan soruşturmada, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden Bayram K.'nin akıl sağlığının yerinde olup, olmadığına dair rapor istendi. Hastaneden gelen sonuçlarda, Bayram K.'nin akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Bayram K.'nin, savcılıktaki ifadesinde ise "2-3 yıldır aynı hastaneye ilaç yazdırmak için gidiyorum. Doktorun bana yanlış ilaç vermesi nedeniyle sağlığım bozuldu. Olay günü de hastaneye doktoru dövmek için gittim. Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ayrıca doktorlar beni kale almayıp, benimle dalga geçtiler. Tüm bu nedenler yüzünden çok sinirlendim. Odasında tartışmaya başlayınca masanın üzerinde gördüğüm, jilet olduğunu sonradan öğrendiğim bir şeyi elime aldım. Ancak bunu doktora sallayıp, sallamadığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Öte yandan Bayram K. hakkında, düzenlenen iddianamede, 'kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

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HABER: Davut CAN, İZMİR

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Fuhuş şebekesi, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırmış

Konya 'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırdıkları ve kazançlarının bazen yarısını bazen de 3'te 1'ini aldıkları öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen kişileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Ekipler, daha önce belirlenen 6 adrese, cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla Süleyman O. ile yeğeni Sercan O., eski eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

KADINLARIN GÜNLÜK KAZANÇLARINI DEFTERE YAZMIŞLAR

Şüphelilerin evlerinde arama yapan polisler, 2 farklı adreste 2 defter ile fuhuştan elde edilen yaklaşık 25 bin lira buldu. Defterleri inceleyen ekipler, şüphelilerin, kadınların günlük kazançlarını deftere yazdıklarını tespit etti. Şüpheli olarak gözaltına alınan Özlem K.'nin, kardeşi Elif K.'ye de fuhuş yaptırdığı belirlendi. Fuhuş yapan kadınların, kendilerine telefonla ulaşanlara, referansının kim olduğunu sorduğu da öğrenildi.

BORÇLANDIRIP, KENDİLERİNE ÇALIŞTIRMIŞLAR

Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerin, kadınları kendilerine borçlandırıp, çalıştırdıkları, kadınların kazançlarının bazen yarısını bazen de 3'te 1'ini aldıkları belirtildi. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadını, ülkesindeki hasta çocuğunun masraflarını karşılamak zorunda olmasından faydalanıp, fuhuş yapmaya zorladığı öne sürüldü. Diğer kadınların da çeşitli mağduriyetlerinden faydalanılıp, çalıştırıldıkları belirtildi.

Mağdur olan yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

'Fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuş için yer temin etmek'ten 5 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Ordu'da apartmandaki yangın paniğe neden oldu

Ordu'da 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınordu ilçesine bağlı, Şahincili Mahallesi 653 Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katındaki Hasan Çalışkan'a ait dairede saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle, yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik dağıtım ve doğal gaz şirketi ekiplerince de mahallede önlemlerin alındığı yangında kısa sürede büyüyen alevler, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu Çalışkan ailesine ait ev kullanılamaz hale geldi. Paniğe neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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-Yangın görüntüleri

-Ekiplerin müdahalesi

HABER KAMERA: Ahmet BAYRAK/ORDU,